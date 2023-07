Consumo excesivo de medicamentos para el dolor de cabeza: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Existen varas formas para diagnosticar esta enfermedad (Infobae/Jovani Pérez)

La causa de los dolores de cabeza por uso excesivo de medicamentos, también conocidos como dolores de cabeza por efecto de rebote, es el consumo prolongado de medicamentos para tratar dolores de cabeza, tales como las migrañas. Los analgésicos alivian los dolores de cabeza ocasionales, pero cuando se los toma durante varios días por semana, pueden desencadenar dolores de cabeza.

Si tienes un trastorno de dolor de cabeza como migraña, la mayoría de los medicamentos que tomes para aliviar el dolor pueden tener este efecto. Sin embargo, al parecer esto no ocurre en las personas que nunca tuvieron un trastorno de dolor de cabeza. En las personas sin antecedentes de dolores de cabeza, no se demostró que el uso habitual de analgésicos para otra afección, como la artritis, cause dolores de cabeza por uso excesivo de medicamentos.

Los dolores de cabeza por uso excesivo de medicamentos por lo general desaparecen cuando dejas de tomar analgésicos. Esto puede ser difícil a corto plazo. Pero el proveedor de atención médica puede ayudarte a encontrar maneras de combatir los dolores de cabeza por el uso excesivo de medicamentos durante mucho tiempo.

Síntomas

Los síntomas de dolores de cabeza por uso excesivo de medicamentos pueden variar. Pueden depender del tipo de dolor de cabeza que se trate y los medicamentos que se usen. Los dolores de cabeza por uso excesivo de medicamentos suelen:

Ocurrir todos o casi todos los días. En general, te despiertan temprano por la mañana.

Mejoran con medicamentos analgésicos, pero luego reaparecen cuando termina el efecto de estos.

Otros síntomas pueden incluir los siguientes:

Náuseas.

Inquietud.

Dificultad para concentrarse.

Problemas de memoria.

Irritabilidad.

Cuándo debes consultar con un médico

Los dolores de cabeza ocasionales son frecuentes, pero es importante tomárselos en serio. Algunos tipos de dolor de cabeza pueden poner en riesgo la vida.

Busca atención médica inmediata si los dolores de cabeza:

Son repentinos e intensos.

Ocurren junto con fiebre, rigidez en el cuello, sarpullido, confusión, convulsiones, visión doble, debilidad, entumecimiento o problemas para hablar.

Aparecen después de una lesión en la cabeza.

Empeoran a pesar de descansar y tomar medicamentos para el dolor.

Es un nuevo tipo de dolor de cabeza que es persistente, especialmente si tienes más de 50 años.

Ocurren junto con falta de aire.

Ocurren cuando estás de pie o sentado, pero desaparecen cuando te acuestas.

Consulta al proveedor de atención médica si ocurre lo siguiente:

Habitualmente, tienes dos o más dolores de cabeza por semana.

Tomas un analgésico para los dolores de cabeza más de dos veces a la semana.

Necesitas una dosis mayor de analgésicos de venta libre que la dosis recomendada para aliviar el dolor.

Cambia el patrón de los dolores de cabeza.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para desarrollar dolores de cabeza por consumo excesivo de medicamentos incluyen los siguientes:

Antecedentes de dolores de cabeza durante toda la vida. Tener antecedentes de dolores de cabeza durante toda la vida, especialmente migrañas, aumenta el riesgo.

Consumo regular de medicamentos para el dolor de cabeza. El riesgo aumenta si tomas analgésicos combinados, opioides, ergotamina o triptanos durante diez o más días al mes. El riesgo también se incrementa si tomas analgésicos simples durante más de quince días al mes. Esto se aplica en especial si los tomas durante tres meses o más.

Antecedentes de trastornos por consumo de sustancias adictivas. Los antecedentes de trastornos por consumo de alcohol u otras sustancias adictivas aumentan el riesgo.

Diagnóstico

Tu proveedor de atención médica generalmente puede diagnosticar dolores de cabeza por uso excesivo de medicamentos al observar tu historial de dolores de cabeza y los medicamentos que tomas habitualmente. Generalmente, no se necesitan análisis.

Tratamiento

Para interrumpir el ciclo de dolores de cabeza por uso excesivo de medicamentos, deberás restringir el consumo de medicamentos para el dolor. Es posible que el proveedor de atención médica te recomiende que dejes de tomar el medicamento de una vez o que reduzcas la dosis gradualmente.

Romper el ciclo

Cuando dejes de tomar el medicamento, es probable que los dolores de cabeza empeoren, antes de que empieces a sentirte mejor. Puedes desarrollar una adicción a algunos medicamentos que derivan en dolores de cabeza por uso excesivo de medicamentos. Estos son algunos de los síntomas de abstinencia:

Nerviosismo

Inquietud

Náuseas.

Vómitos

Insomnio

Estreñimiento

Estos síntomas generalmente duran de 2 a 10 días, pero pueden persistir durante varias semanas.

El proveedor de atención médica puede indicar tratamientos para ayudarte con los dolores de cabeza y los efectos secundarios de la abstinencia de los medicamentos. Esto se conoce como terapia de puente o de transición. Los tratamientos pueden incluir antiinflamatorios no esteroides, corticoides o bloqueos nerviosos. El proveedor de atención médica también podría recomendarte la administración intravenosa de dihidroergotamina de cornezuelo.

Existe un debate acerca del beneficio que puede ofrecer la terapia de puente. A su vez, se está analizando si un tratamiento funciona mejor que otros. Los dolores de cabeza por abstinencia, por lo general, mejoran en menos de una semana.

Hospitalización

En ocasiones, es mejor que permanezcas en un entorno controlado cuando dejes de tomar medicamentos para el dolor. Tal vez sea recomendable una internación breve en los siguientes casos:

Tienes otras afecciones, como depresión o ansiedad.

Estás tomando dosis altas de medicamentos que contienen opiáceos o el sedante butalbital.

Usas sustancias adictivas, como calmantes, opioides o barbitúricos.

Medicamentos preventivos

Los medicamentos preventivos quizás te ayuden a romper el ciclo de los dolores de cabeza por uso excesivo de medicamentos. Colabora con el proveedor de atención médica para evitar las recaídas y encontrar un modo más seguro de controlar los dolores de cabeza. Durante el período de abstinencia o después de este, es posible que el proveedor de atención médica te recete un medicamento preventivo de uso diario, como los siguientes:

Un anticonvulsivo, como el topiramato (Topamax, Qudexy XR u otros).

Un antidepresivo tricíclico, como la amitriptilina o la nortriptilina (Pamelor).

Un betabloqueante, como el propranolol (Inderal LA, Innopran XL, Hemangeol).

Un antagonista del calcio, como el verapamilo (Calan SR, Verelan, Verelan PM).

Si tienes antecedentes de migraña, el proveedor de atención médica podría sugerirte una inyección de un anticuerpo monoclonal de péptido relacionado con el gen de la calcitonina, como erenumab (Aimovig), galcanezumab (Emgality), fremanezumab (Ajovy) o eptinezumab (Vyepti). Erenumab, galcanezumab y fremanezumab son inyecciones mensuales. Eptinezumab se administra cada tres meses con una infusión intravenosa .

Estos medicamentos pueden ayudarte a controlar el dolor sin correr el riesgo de sufrir dolores de cabeza por uso excesivo de medicamentos. En futuros dolores de cabeza, tal vez puedas tomar un medicamento dirigido específicamente contra el dolor. Sin embargo, asegúrate de tomar los medicamentos exactamente según la indicación médica.

Inyecciones

Las inyecciones de toxina onabotulinumtoxinA (bótox) pueden ayudar a reducir la cantidad de dolores de cabeza que sientes cada mes. También pueden hacer que los dolores de cabeza sean menos graves.

Terapia cognitivo-conductual (TCC).