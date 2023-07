‘Celebridad’ y otros K-dramas más vistos de la semana en Netflix

Los K-dramas tienen cada vez más presencia dentro de la plataforma. (Infobae)

Los K-dramas, las series producidas en Corea del Sur, están siendo cada vez más exitosos en todo el mundo, una de las pruebas más contundentes es Squid Game, que desde su estreno se convirtió en la producción más vista de Netflix con más de 142 millones de espectadores en el mundo.

Caracterizados por ser muy breves, de 16 capítulos en general, y con temas que van desde la clásica historia de la pareja de diferentes clases sociales que se enamora, pasando por tramas de doctores, abogados, escolares, cómicas, acción y ficción, como seres mitológicos, entre otros, plataformas como Netflix se han convertido en un factor clave en su internacionalización.

Ante su buen recibimiento, no es de sorprender que la plataforma por streaming incluso empiecen a apostar por hacer sus propias producciones, como es el caso de Netflix con Hello, my twenties!, Black o My Only Love Song; Apple TV con Pachinko; o Disney+ con Snowdrop, entre otros títulos más recientes.

Por ello no sorprende que Netflix ya cuenta con un ranking de los K-dramas más vistos en Corea del Sur; aquí el listado de los más populares de la semana del 10 al 16 de julio:

1. Celebridad: Temporada 1

3 semanas en el ranking

La célebre influencer Seo A-ri sacude las redes sociales cuando regresa y comparte todos los secretos sobre su meteórico ascenso y trágica caída.

Protagonistas: Park Gyu-young; Kang Min-hyuk; Lee Chung-ah, y más.

2. Rey de la tierra (King the land)

5 semanas en el ranking

En plena batalla por el control de una empresa, un encantador heredero conoce a una dedicada empleada con una sonrisa irresistible para casi todos.

Protagonistas: Lee Jun-ho, Lim Yoo-a, Go Won-hee y más.

3. Mentiras ocultas en mi jardín (Lies Hidden in my Garden)

4 semanas en el ranking

Joo Ran (Kim Tae Hee) es una mujer que en apariencia lleva una vida de ensueño. Tiene un esposo aparentemente perfecto y un hijo bien educado y sobresaliente en la escuela. Está muy contenta con su vida y piensa que no le falta nada. Pero todo comienza a cambiar para mal, cuando ella nota un olor extraño que proviene de su patio trasero. Con el tiempo, empieza a preocuparle la posibilidad de que aquel olor provenga de un cuerpo en descomposición.

Su camino se cruza con el de Sang Eun (Lim Ji Yeon), una mujer cuya vida ha estado llena de dificultades y violencia. Ella es víctima de violencia doméstica y anhela escapar de su miserable existencia cotidiana. Poco a poco estas mujeres van descubriendo que sus destinos están unidos. ¿Encontrarán la verdad sobre el olor en el jardín de Joo Ran? ¿Y podrán trabajar juntas para revelar la verdad sobre la vida familiar aparentemente perfecta de Joo Ran? Este drama está basado en la novela homónima de Kim Jin Yeong.

Protagonistas: Kim Tae-Hee, Lim Ji-Yeon, Kim Sung-Oh, Choi Jae-Rim, y más.

4. Nos vemos en mi 19 vida

5 semanas en el ranking

Ban Ji‑eum puede reencarnar una y otra vez. Pero cuando su vida número 18 se ve abruptamente interrumpida, decide dedicar la próxima a recuperar a un antiguo amor.

Protagonistas: Shin Hae-sun,Ahn Bo-hyun,Ha Yoon-kyung y más.

5. Jujutsu Kaizen: Temporada 2*

6. Sabuesos

6 semanas en el ranking

Dos jóvenes boxeadores unen fuerzas con un benévolo prestamista para destruir a un despiadado usurero que se aprovecha de los más vulnerables.

Protagonistas: Woo Do-hwan, Lee Sang-yi, Huh Joon-ho y más.

7. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc*

8. My SL Partner*

9. Heart Signal: Temporada 4*

10. De los 19 a los 20

Algunos títulos están marcados con asterisco (*) porque no son dramas coreanos o se tratan de reality shows.

El éxito que han tenido algunas de estas producciones han orillado a que se posicionen en el ranking de lo más visto en otros países, como es el caso de Celebridad, popular en 40 naciones entre ellas algunas de América como lo son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Martinica, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Asimismo, King the Land está en el top 10 de 46 naciones, entre ellos algunos de Latinoamérica como lo son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Por otro lado también se encuentra Nos vemos en mi 19 vida, en 13 naciones, entre ellas Bolivia, Honduras, Nicaragua y Perú.

K-dramas disponibles en Netflix

Nuevo K-Drama de Netflix, "Celebridad". (Netflix)

Desde que Netflix ha comenzado a apostar por los K-dramas no sólo se ha encargado de comprar los derechos de algunas producciones para colgarlas en su plataforma, sino que incluso en los últimos dos años ha invertido grandes sumas de dinero para realizaciones propias.

Fue en el 2019 que Netflix y la compañía de entretenimiento CJ ENM, así como su subsidiaria Studio Dragon, firmaron un acuerdo para asociarse en la generación y distribución de contenido de Corea del Sur durante tres años (2020-2023), fortaleciendo a su vez el contenido que poseen para llegar a las audiencias globales.

Entre los K-dramas que puedes ver en Netflix están El juego del calamar, Kingdom, Extracurricular, Itaewon Class, Aterrizaje de Emergencia en tu corazón, Pasillos de Hospital, The King: Eternal Monarch, Love Alarm, Hola y adiós, mamá, entre otras.

De la lista destaca Hello, my twenties, una de las primeras historias que fue hecha por la plataforma de streaming más famosa, específicamente la segunda temporada, ya que en la primera no colaboró.

Esta serie relata la etapa universitaria de cinco estudiantes que se conectan con sus historias de juventud y crean una verdadera amistad. La primera temporada tiene 12 capítulos; mientras que la segunda tiene 14.

Sin embargo, uno de los k-dramas más populares entre los usuarios de la plataforma es la de la conocida y multipremiada El juego del calamar, que logró afianzarse 17 nominaciones en diversos premios, entre ellos en cinco categorías en los Emmy.

Según cifras que dio Netflix, más del 60% de los suscriptores eligieron ver títulos coreanos en el 2022; asimismo, en América Latina se han duplicado las horas vistas de contenido surcoreano desde el 2017.

En la región de Latinoamérica el 85% de los suscriptores eligieron ver al menos una producción de Corea del Sur el año pasado y al menos 13 títulos de K-dramas lograron posicionarse en las listas del top 10 por países, entre ellos el K-drama de romance de oficina A business proposal, Veinticinco-veintiuno, Estamos muertos, Woo, una abogada extraordinaria, Vincenzo, y más.