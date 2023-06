Síndrome de Ramsay Hunt: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

Existen varas formas para diagnosticar este padecimiento (Infobae/Jovani Pérez)

El síndrome de Ramsay Hunt (herpes zóster ótico) ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de tus oídos. Además de la erupción dolorosa de la culebrilla, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado.

El síndrome de Ramsay Hunt es consecuencia del mismo virus que causa la varicela. Después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse. Cuando lo hace, puede afectar tus nervios faciales.

El tratamiento oportuno del síndrome de Ramsay Hunt puede reducir el riesgo de complicaciones, que pueden incluir debilidad muscular facial permanente y sordera.

Síntomas

Los dos signos y síntomas principales del síndrome de Ramsay Hunt son:

Un sarpullido rojo doloroso con ampollas llenas de líquido en, dentro y alrededor de un oído

Debilidad o parálisis facial en el mismo lado del oído afectado

Por lo general, la erupción y la parálisis facial ocurren al mismo tiempo. A veces uno puede suceder antes que el otro. Otras veces, el sarpullido nunca aparece.

Si tienes el síndrome de Ramsay Hunt, también podría experimentar lo siguiente:

Dolor de oído

Pérdida de la audición

Zumbido en los oídos (tinnitus)

Dificultad para cerrar un ojo

Una sensación de girar o moverse (vértigo)

Un cambio en la percepción del gusto o pérdida del gusto

Boca y ojos secos

Cuándo debes consultar a un médico

Consulta con el médico si experimentas parálisis facial o una erupción por herpes zóster en la cara. El tratamiento que comienza en el plazo de los tres días posteriores al inicio de los signos y los síntomas puede ayudar a prevenir complicaciones a largo plazo.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Shutterstock)

Factores de riesgo

El síndrome de Ramsay Hunt puede ocurrir en cualquier persona que haya tenido varicela. Es más común en los adultos mayores y afecta, por lo general, a las personas mayores de 60 años. El síndrome de Ramsay Hunt es poco frecuente en los niños.

El síndrome de Ramsay Hunt no es contagioso. Sin embargo, la reactivación del virus varicela-zóster puede causar varicela en personas que no han tenido varicela anteriormente o que no han sido vacunadas contra ella. La infección puede ser grave para las personas que tienen problemas del sistema inmunitario.

Hasta que se forme una costra en las ampollas, evita el contacto físico con:

Cualquier persona que nunca haya tenido varicela o que nunca haya recibido la vacuna contra la varicela

Cualquier persona que tenga un sistema inmunitario débil

Recién nacidos

Embarazadas

Diagnóstico

Los médicos a menudo pueden identificar el síndrome de Ramsay Hunt sobre la base de los antecedentes médicos, un examen físico y los signos y síntomas distintivos del trastorno. Para confirmar el diagnóstico, tu médico podría tomar una muestra de líquido de una de las ampollas de la erupción en tu oído para examinarla.

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (Europa Press)

Tratamiento

El tratamiento oportuno del síndrome de Ramsay Hunt puede aliviar el dolor y disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Los medicamentos pueden incluir los siguientes:

Medicamentos antivirales. Los medicamentos como aciclovir (Zovirax), famciclovir (Famvir) o valaciclovir (Valtrex) suelen ayudar a combatir el virus de la varicela.

Corticoesteroides. Un régimen corto de prednisona en altas dosis parece aumentar el efecto de los fármacos antivirales en el síndrome de Ramsay Hunt.

Medicamentos para la ansiedad. Los medicamentos como el diazepam (Valium) pueden ayudar a aliviar el vértigo.

Analgésicos. El dolor asociado con el síndrome de Ramsay Hunt puede ser intenso. Es posible que se necesiten analgésicos recetados.