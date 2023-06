Efemérides del 19 de junio: qué pasó un día como hoy

Que no se te pasen las efemérides de este lunes (Jovani Pérez/Infobae)

1509: En España, el rey Fernando II de Aragón, como Regente de Castilla en nombre de su hija, la reina Juana I de Castilla, manda fundar (por Real cédula) la villa de Casabermeja (Málaga).

1613: En la ciudad de Córdoba, Argentina, se funda la Universidad de Córdoba, una de las primeras de América.

1707: En Játiva, el rey Felipe V de España ordena quemar la villa.

1718: En la provincia Gansu (China), un terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter deja un saldo de 75 000 víctimas.

1824: El Segundo Congreso Mexicano decreta la libertad de los esclavos.

1846: En Nueva Jersey (Estados Unidos) se juega el primer partido de béisbol.

1865: Años después de la proclamación de Emancipación, los esclavos de Galveston (Texas) son liberados.

1867: En Querétaro (México) el emperador Maximiliano I es fusilado.

1870: Los Estados Confederados de América dejan de existir, tras la readmisión de los estados del sur en los Estados Unidos.

1917: Se crea la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela

1933: En Chile se crea la Policía de Investigaciones de Chile por dictamen de la Ley Orgánica (Ley N.º 5.810 de junio de 1933).

1942: En los Estados Unidos se casa por primera vez Norma Jean Baker, conocida más tarde como Marilyn Monroe.

1945: En Chile fallecen 355 mineros ahogados en la mina El Teniente, hecho conocido como la Tragedia del humo.

1953: Ethel y Julius Rosenberg son ejecutados en la silla eléctrica.

1961: Kuwait se independiza del Reino Unido.

1963: Filipinas, en la provincia de Misamis Oriental se crea el municipio de Laguindingán.

1966: En Le Mans, Francia, Ford vence a Ferrari en las 24 Horas de Le Mans 1966 con sus pilotos Bruce McLaren y Chris Amon.

1967: México, en la Ciudad de México comienzan las obras de la primera línea del Metro de la Ciudad de México.

1975: Se inicia en México la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer.

1978: En los Estados Unidos nace la tira cómica Garfield.

1980: En Italia se firma el Convenio de Roma sobre obligaciones contractuales en la Comunidad Económica Europea.

1987: En Barcelona (España), la banda terrorista ETA perpetra el Atentado de Hipercor, con el resultado de 21 muertos y unos 40 heridos.

1988: En Wisconsin (Estados Unidos), la mansión Summerwind es impactada por un rayo durante una fuerte tormenta y se incendia por completo.

1996: Bobby Fischer anuncia la variante del ajedrez conocida como ajedrez aleatorio de Fischer.

1998: En el estado de Campeche (México) se crea el municipio de Candelaria.

1999: La ciudad italiana de Turín es elegida como sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 2006.

1999: Se celebra la boda real entre Eduardo del Reino Unido y Sophie Rhys-Jones.

2002: En Wuhan, China, se inaugura el Mercado mayorista de mariscos de Huanan, posible lugar de origen del primer brote de COVID-19 y la consecuente pandemia.

2004: En el Kitt National Peak Observatory, de Arizona (Estados Unidos), los astrónomos Roy Tucker, David Tholen y Fabrizio Bernardi descubren el asteroide Apofis.

2005: Se da inicio a la Ruta Quetzal BBVA 2005.

2005: En la Ciudad de México entra en funcionamiento el Metrobús.

2007: En Uruguay se conmemora el día del «Nunca más» proclamado por el presidente Tabaré Vázquez y cuyo cometido es «Nunca más uruguayos contra uruguayos».

2009: ETA reaparece asesinando a un Policía Nacional con un coche bomba.

2009: En la Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI inaugura el año sacerdotal aprovechando el aniversario 150 de la muerte de san Juan María Vianney.

2010: Se celebra la boda real entre la princesa Victoria de Suecia y Daniel Westling

2011: Los Indignados en España organizan una manifestación masiva en contra, principalmente, del Pacto del Euro, iniciativa apoyada a nivel mundial.

2011: Se encuentra entre las aguas fronterizas de Suecia y Finlandia la Anomalía del Mar Báltico.

2014: Se lanzaba desde Yasny, sitio 13 de la Base Aérea de Dombarovsky, Rusia, el primer satélite artificial uruguayo, AntelSat.

2014: Proclamación de Felipe VI como nuevo Rey de España.

2020: Lanzamiento de The Last of Us Part II

2022: En Colombia se celebra la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales de 2022, en la que Gustavo Petro fue electo presidente para el periodo 2022-2026

Nacimientos

1566: Jacobo I, rey inglés (f. 1625).

1623: Blaise Pascal, matemático y filósofo francés (f. 1662).

1633: Philipp van Limborch, teólogo protestante alemán (f. 1712).

1754: Manuel de Salas, destacado educador y patriota chileno (f. 1841).

1764: José Gervasio Artigas, militar, estadista y máximo prócer en Uruguay (f. 1850).

1771: Joseph Gergonne, matemático francés (f. 1859).

1782: Félicité Robert de Lamennais, filósofo y teólogo francés (f. 1854).

1809: Richard Monckton Milnes, político, poeta y mecenas literario británico (f. 1885).

1842: Walter Bache, director de orquesta y pianista británico (f. 1888).

1846: Antonio Abetti, astrónomo italiano (f. 1928).

1856: Cristóbal Benítez, explorador español (f. 1924).

1858: Sam Walter Foss, poeta estadounidense (f. 1911).

1861: José Rizal, médico, escritor y héroe nacional filipino (f. 1896).

1877: Charles Coburn, actor estadounidense (f. 1961).

1885: Vicente Scaramuzza, pianista italo-argentino (f. 1968).

1889: Luis Jiménez de Asúa, penalista y político español (f. 1970).

1892: Tomás García Figueras, militar y escritor español (f. 1981).

1896: Wallis Simpson, aristócrata británica (f. 1986).

1897: Cyril Norman Hinshelwood, químico británico (f. 1967).

1897: Moe Howard, actor y comediante estadounidense (f. 1975).

1901: Piero Gobetti, editor, periodista y político italiano (f. 1926).

1903: Lou Gehrig, beisbolista estadounidense (f. 1941).

1903: Hans Litten, abogado alemán (f. 1938).

1903: Juan Quintero Muñoz, compositor de cine y pianista español (f. 1980).

1905: Mildred Natwick, actriz estadounidense (f. 1994).

1906: Ernst Boris Chain, bioquímico alemán, Premio Nobel de Medicina en 1945 (f. 1979).

1908: Eduardo de Guzmán, escritor español (f. 1991).

1909: Osamu Dazai, novelista japonés (f. 1948).

1910: Paul J. Flory, químico estadounidense, Premio Nobel de Química en 1974 (f. 1985).

1914: Lorenzo Morales, compositor colombiano (f. 2011).

1917: Aristóbulo Deambrossi, fue un futbolista argentino. (f. 1995).

1921: Rafael Leoz, arquitecto y escultor español (f. 1976).

1921: Amador Schüller, médico y catedrático universitario español (f. 2010).

1922: Álvaro Delgado, pintor español (f. 2016).

1922: Aage Niels Bohr, físico danés (f. 2009).

1923: Andrés Rodríguez Pedotti, militar y presidente paraguayo entre 1989 y 1993 (f. 1997).

1924: Manuel Alonso Olea, abogado español (f. 2003).

1926: Julio Pérez, futbolista uruguayo (f. 2002).

1927: Bernarda Seitz, religiosa, escritora, cocinera y presentadora de televisión argentina (f. 2014).

1928: Nancy Marchand, actriz estadounidense (f. 2000).

1928: Tommy DeVito, músico estadounidense de rock (f. 2020).

1930: Gena Rowlands, actriz estadounidense.

1931: Juan Carlos Moreno (1931-), guitarrista y cantante folclórico argentino, de Los Fronterizos.

1932: Pier Angeli, actriz italiana (f. 1971).

1932: José Sanchis Grau, historietista español (f. 2011).

1933: Viktor Patsayev, cosmonauta soviético (f. 1971).

1934: Bonifacio Alfonso, pintor español (f. 2011).

1934: Nélida Lobato, actriz y vedette argentina (f. 1982).

1934: Rubén López Ardón, obispo nicaragüense.

1935: Rodrigo Borja Cevallos, político ecuatoriano.

1935: Mikaela, cantante y actriz española (f. 1991).

1936: Marisa Galvany, soprano estadounidense.

1936: Takeshi Aono, seiyū japonés (f. 2012).

1939: John F. MacArthur, pastor evangélico y escritor estadounidense.

1941: Václav Klaus, político y presidente checo.

1943: Gioia Lombardini, primera actriz de televisión nacionalizada venezolana.

1944: Chico Buarque, cantautor, poeta y escritor brasileño.

1944: Peter Bardens, tecladista británico, de la banda Camel (f. 2002).

1945: Aung San Suu Kyi, política birmana, premio nobel de la paz en 1991.

1945: Radovan Karadžić, político serbio.

1947: Sir Salman Rushdie, escritor indo-británico.

1947: Humberto Elizondo, primer actor mexicano de cine y televisión.

1947: Youn Yuh-jung, actriz surcoreana.

1948: Nick Drake, cantautor folk británico (f. 1974).

1948: Phylicia Rashād, actriz estadounidense.

1948: Ernesto Silva Bafalluy, economista y rector chileno (f. 2011).

1949: Juan Schiaretti, político argentino.

1949: Paty Chapoy, conductora y periodista mexicana.

1949: Hassan Shehata, futbolista egipcio.

1950: Miguel Ángel Ferriz, actor mexicano (f. 2013).

1950: Ann Wilson, música estadounidense, de la banda Heart.

1950: Daria Nicolodi, actriz y guionista italiana (f. 2020).

1951: Francesco Moser, ciclista italiano.

1951: Aymán al-Zawahirí, médico cirujano y terrorista egipcio (f. 2022).

1953: Larry Dunn, músico estadounidense, de la banda Earth, Wind & Fire.

1954: Kathleen Turner, actriz estadounidense.

1956: Sergio Fajardo Valderrama, matemático y político colombiano.

1957: Anna Lindh, política socialdemócrata sueca (f. 2003).

1957: Subcomandante Marcos, militar e ideólogo mexicano.

1958: Luis Francisco Esplá, torero español.

1959: Christian Wulff, político alemán, expresidente de Alemania.

1959: Anne Hidalgo, alcaldesa de París.

1961: Henri Falcón, militar, político y abogado venezolano

1962: Paula Abdul, cantautora estadounidense.

1962: Jeremy Bates, tenista británico.

1963: Katia Cardenal, cantautora nicaragüense.

1964: Boris Johnson, político británico, Primer ministro del Reino Unido entre 2019 y 2022.

1967: Araceli González, actriz y modelo argentina.

1967: Pablo Llorens, animador y cineasta español.

1969: Alejandro Silva, guitarrista solista chileno.

1969: Soledad Villamil, actriz y cantante argentina.

1970: Quincy Watts, atleta estadounidense.

1970: Brian Welch, guitarrista estadounidense, de la banda Korn.

1971: José Emilio Amavisca, futbolista español.

1971: Eva Isanta, actriz española.

1971: Jorge Almirón, futbolista y entrenador argentino.

1972: Brian McBride, futbolista estadounidense.

1972: Jean Dujardin, actor francés.

1972: Poppy Montgomery, actriz australiana.

1972: Robin Tunney, actriz estadounidense.

1973: Daði Lárusson, futbolista islandés.

1974: Sandra Golpe, periodista española.

1975: Hugh Dancy, actor y modelo británico.

1975: Pedro Munitis, futbolista español.

1975: Anthony Parker, baloncestista estadounidense.

1977: Usun Yoon, actriz, modelo y presentadora surcoreana.

1978: Dirk Nowitzki, baloncestista alemán.

1978: Zoe Saldana, actriz estadounidense.

1982: Ana Sofía Henao, es una modelo, escritora e ilustradora colombiana.

1982: Joe Cheng, actor taiwanés.

1982: May Andersen, modelo danesa.

1983: Macklemore, rapero estadounidense.

1983: Mark Selby, jugador de snooker británico.

1984: Aleksandr Samédov, futbolista ruso.

1985: Sandra Cervera, actriz española.

1986: Marvin Williams, baloncestista estadounidense.

1987: Mauricio Castillo, futbolista costarricense.

1987: Mutsumi Tamura, seiyū japonesa.

1988: Jacob deGrom, beisbolista estadounidense.

1989: Ögmundur Kristinsson, futbolista islandés.

1991: Andrej Kramarić, futbolista croata.

1992: Oscar Taveras, beisbolista dominicano (f.2014).

1994: Scarlxrd, rapero, cantante y compositor británico.

1998: Atticus Shaffer, actor estadounidense.

1998: Suzu Hirose, actriz y modelo japonesa.

2007: Kiefer O'Reilly, actor canadiense.

Fallecimientos

1312: Piers Gaveston, aristócrata inglés (n. ca. 1284).

1584: Francisco de Anjou, príncipe francés (n. 1555).

1608: Alberico Gentili, jurista italiano (n. 1551).

1650: Matthäus Merian, grabador helvético-alemán (n. 1593).

1747: Alessandro Marcello, compositor veneciano (n. 1669).

1762: Johann Ernst Eberlin, compositor y organista alemán (n. 1702).

1770: Diego de Torres Villarroel, escritor, dramaturgo, médico y matemático español (n. 1694).

1805: Louis Jean François Lagrénée, pintor francés (n. 1724).

1816: José María Carbonell, político colombiano (n. 1778).

1842: Francisco Tadeo Calomarde, político español (n. 1773).

1844: Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, naturalista francés (n. 1772).

1865: Manuel Doblado, abogado, militar, político y diplomático mexicano (n. 1818).

1867: Maximiliano I, emperador mexicano entre 1864 y 1867 (n. 1832).

1867: Miguel Miramón, militar conservador mexicano y Presidente de la República entre 1859 y 1860 (n. 1832).

1867: Tomás Mejía, militar conservador mexicano conservador (n. 1820).

1884: Juan Bautista Alberdi, político y escritor argentino (n. 1810).

1884: Johann Gustav Droysen, historiador alemán (n. 1808).

1900: Salvador Camacho Roldán, periodista colombiano (n. 1827).

1902: Alberto I, rey sajón (n. 1828).

1918: Julián Juderías, historiador y periodista español (n. 1877).

1921: Ramón López Velarde, poeta mexicano (n. 1888).

1924: Juan Comba, dibujante en periódicos ilustrados español (n. 1854).

1937: James Matthew Barrie, novelista y dramaturgo británico (n. 1860).

1938: Luis González Obregón, historiador mexicano (n. 1865).

1953: Ethel Rosenberg, espía estadounidense (n. 1915).

1953: Julius Rosenberg, espía estadounidense (n. 1918).

1956: Thomas John Watson, empresario estadounidense (n. 1874).

1962: Frank Borzage, cineasta estadounidense (n. 1893).

1966: Ed Wynn, actor estadounidense (n. 1886).

1969: Jorge Herrán, arquitecto uruguayo (n. 1897).

1977: Ali Shariati, sociólogo iraní (n. 1933).

1979: Paul Popenoe, biólogo estadounidense (n. 1888).

1980: Torcuato Fernández Miranda, político español (n. 1915).

1980: Jorge Urzúa Urzúa, abogado y político chileno (n. 1886).

1981: Lotte Reiniger, cineasta alemana (n. 1899).

1985: Dyonélio Machado, escritor, periodista y psiquiatra brasileño (n. 1895).

1985: Alfonso Orantes, poeta guatemalteco (n. 1898).

1986: Len Bias, baloncestista estadounidense (n. 1963).

1986: Michel Colucci, «Coluche», actor y humorista francés (n. 1944).

1991: Antonio del Amo, cine español (n. 1911).

1991: Jean Arthur, actriz estadounidense (n. 1900).

1993: William Golding, escritor británico, Premio Nobel de Literatura en 1983 (n. 1911).

1994: Lauro Olmo, dramaturgo español (n. 1922).

1997: Bobby Helms, cantante estadounidense (n. 1933).

2007: Antonio Aguilar, cantante, actor y charro mexicano (n. 1919).

2007: Enrique Canales, analista político, pintor y escultor mexicano (n. 1936).

2007: El Fary (José Luis Cantero), cantante español (n. 1937).

2007: Victorio Cieslinskas, baloncestista uruguayo (n. 1922).

2009: Vicente Ferrer Moncho, cooperante español (n. 1920).

2009: Alberto Andrade, abogado y político peruano (n. 1943).

2011: Tom Hungerford, escritor australiano (n. 1915).

2012: Richard Lynch, actor estadounidense (n. 1940).

2013: Gyula Horn, político húngaro (n. 1932).

2013: James Gandolfini, actor estadounidense (n. 1961).

2014: Ibrahim Touré, futbolista marfileño, hermano de Kolo y Yaya Touré (n. 1986).

2016: Anton Yelchin, actor ruso-estadounidense de cine y televisión (n. 1989).

2017: Tabaré Hackenbruch, político uruguayo (n. 1928).

2017: Otto Warmbier, estudiante universitario estadounidense (n. 1994).

2020: Carlos Ruiz Zafón, escritor español (n. 1964).

2020: Ian Holm, actor británico (n. 1931).

