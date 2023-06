Enfermedad de Still del adulto: causas, síntomas y tratamiento

Además conoce la forma en la que se diagnostica esta enfermedad, cómo evitarla y cuáles son los factores de riesgo (Infobae/Jovani Pérez)

La enfermedad de Still del adulto es un tipo de artritis inflamatoria inusual que incluye fiebres, erupción cutánea y dolor en las articulaciones. Algunas personas solo tienen un episodio de la enfermedad de Still del adulto. En otros casos, la afección persiste o es recurrente.

Esta inflamación puede destruir las articulaciones afectadas, especialmente las muñecas. El tratamiento incluye medicamentos, como la prednisona, que ayudan a controlar la inflamación.

Síntomas

La mayoría de las personas adultas con la enfermedad de Still presentan una combinación de los siguientes signos y síntomas:

Fiebre. Puedes tener fiebre de 102 °F (38,9 °C) todos los días durante una semana o más. La fiebre suele subir al máximo al final de la tarde. Quizás sufras dos picos de fiebre a diario, en la que la temperatura vuelve a la normalidad entre ambos picos.

Erupción. Una erupción de color rosa salmón puede aparecer y desaparecer con la fiebre. La erupción suele aparecer en el tronco, los brazos y las piernas.

Dolor de garganta. Este es uno de los primeros síntomas de la enfermedad de Still en adultos. Los ganglios linfáticos del cuello se pueden hinchar y estar sensibles.

Articulaciones doloridas e hinchadas. Es posible que las articulaciones, especialmente las rodillas y las muñecas, se pongan rígidas, duelan, o se inflamen. También es posible que duelan los tobillos, los codos, las manos y los hombros. El malestar de las articulaciones suele durar al menos dos semanas.

Dolor muscular. El dolor muscular normalmente aumenta o disminuye con la fiebre, pero el dolor puede ser tan grave como para interrumpir tus actividades diarias.

Los signos y síntomas de este trastorno pueden imitar los de otras afecciones, como el lupus y un tipo de cáncer llamado linfoma.

Cuándo debes consultar a un médico

Si tienes fiebre alta, sarpullido y dolor en las articulaciones consulta a tu médico. Además, llama al médico si eres adulto, padeces la enfermedad de Still y tienes tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho o cualquier otro síntoma inusual, llama al médico.

Factores de riesgo

Diagnóstico

No hay un examen único que pueda identificar la enfermedad de Still en adultos. Los exámenes por imágenes pueden revelar daño causado por la enfermedad, mientras que los análisis de sangre pueden ayudar a descartar otros trastornos con síntomas similares.

Tratamiento

Los médicos utilizan diversos medicamentos para tratar la enfermedad de Still del adulto. El tipo de medicamento que tomes dependerá de la intensidad de los síntomas y si tienes efectos secundarios.

Medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Los antiinflamatorios no esteroides de venta libre, como el ibuprofeno (Advil, Motrin IB y otros) o el naproxeno sódico (Aleve), pueden ayudar a aliviar el dolor articular y la inflamación. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroides más potentes se venden bajo receta médica. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroides pueden dañar el hígado, por lo que se deben hacer análisis de sangre periódicos para verificar la función hepática.

Esteroides. La mayoría de las personas que tienen la enfermedad Still del adulto necesitan tratamiento con esteroides, como la prednisona. Estos medicamentos potentes reducen la inflamación, pero podrían reducir la resistencia del cuerpo a las infecciones y aumentar el riesgo de tener osteoporosis.

Metotrexato. El medicamento metotrexato (Trexall) a menudo se combina con la prednisona, lo que permite que se reduzca la dosis de prednisona.

Modificadores de la respuesta biológica. Los medicamentos como infliximab (Remicade), adalimumab (Humira) y etanercept (Enbrel) son prometedores, pero se desconoce su beneficio a largo plazo. Si los otros medicamentos no surten efecto, el médico podría sugerir el uso de anakinra (Kineret), tocilizumab (Actemra) o rituximab (Rituxan).