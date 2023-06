Quemaduras solares: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Una quemadura por el sol consiste en piel inflamada y adolorida que se siente caliente al tacto. Generalmente aparece algunas horas después de haber estado expuesto al sol demasiado tiempo.

Puedes aliviar las quemaduras por el sol con medidas simples de cuidado personal, como tomar analgésicos y enfriar la piel. Sin embargo, es posible que pasen días enteros hasta que la quemadura por el sol desaparezca.

Es importante que todas las personas usen protector solar o adopten otros hábitos de protección para la piel a fin de prevenir las quemaduras por el sol durante todo el año. Esto es particularmente importante cuando estás al aire libre, incluso si hace frío o está nublado.

Síntomas

Los síntomas de las quemaduras por el sol pueden incluir los siguientes:

Piel inflamada, que se ve rosada o roja en pieles blancas y que puede ser más difícil de ver en pieles morenas o negras

Piel que se siente cálida o caliente al tacto

Dolor, sensibilidad y picazón

Hinchazón

Ampollas pequeñas y llenas de líquido que pueden romperse

Dolor de cabeza, fiebre, náuseas y fatiga, si la quemadura por el sol es grave

Dolor en los ojos o sensación como si tuvieran arenilla

Cualquier parte del cuerpo que esté expuesta (entre ellas, los lóbulos de la oreja, el cuero cabelludo y los labios) puede quemarse. Incluso las zonas cubiertas pueden quemarse si, por ejemplo, la ropa tiene una trama abierta que permite el paso de la luz ultravioleta. Los ojos, que son extremadamente sensibles a la luz ultravioleta del sol, también pueden quemarse.

Los síntomas de las quemaduras por el sol suelen aparecer unas horas después de la exposición al sol.

En pocos días, el cuerpo puede comenzar a sanar mediante la descamación de la capa superior de la piel dañada. Una quemadura intensa por el sol puede tardar varios días en curarse. Cualquier cambio persistente en el color de la piel suele desaparecer con el tiempo.

Cuándo consultar al médico

Consulta a un proveedor de atención médica en los siguientes casos:

Tienes ampollas grandes

Tienes ampollas en la cara, las manos o los genitales

Tienes hinchazón grave en el área afectada

Muestras signos de infección, como ampollas con pus o líneas

El dolor empeora, tienes dolor de cabeza, confusión, náuseas, fiebre o escalofríos

Empeoras a pesar de los cuidados en casa

Tienes dolor en los ojos y cambios en la visión

Busca atención médica inmediata si tienes quemaduras por el sol y presentas:

Fiebre de 103 ºF (39,4 ºC) con vómitos

Confusión

Una infección

Deshidratación

Piel fría, mareos o desmayos

Factores de riesgo

Entre los factores de riesgo de las quemaduras por el sol se incluyen los siguientes:

Tener piel blanca y cabello rojizo

Tener antecedentes de quemaduras por el sol

Vivir o vacacionar en un lugar con sol, cálido o a gran altitud

Trabajar al aire libre

Nadar o rociarse la piel con agua o aceite para bebé, ya que la piel húmeda tiende a quemarse más que la piel seca

Combinar las actividades recreativas al aire libre con el consumo del alcohol

Exponer con regularidad la piel sin protección a la luz ultravioleta del sol o de fuentes artificiales como camas solares

Tomar medicamentos que te hagan más vulnerable a las quemaduras (medicamentos fotosensibilizantes)

Diagnóstico

El diagnóstico de las quemaduras por el sol generalmente incluye un examen físico. El proveedor de atención médica también puede preguntarte sobre tus síntomas, los medicamentos actuales, la exposición a los rayos ultravioletas y el historial de quemaduras por el sol.

Si tienes una quemadura por el sol o una reacción cutánea después de un breve período bajo el sol, tu proveedor de atención médica puede sugerir una prueba de luz. Esta es una prueba en la cual se exponen pequeñas áreas de la piel a cantidades medidas de luz ultravioleta A (UVA) y luz ultravioleta B (UVB) para intentar replicar el problema. Si tu piel reacciona a la prueba de luz, se considera que eres sensible a la luz solar (fotosensible).

Tratamiento

El tratamiento de las quemaduras por el sol no cura la piel, pero puede aliviar el dolor, la hinchazón y las molestias. Si los cuidados en el hogar no ayudan o la quemadura por el sol es muy grave, el proveedor de atención médica puede sugerirte que uses una crema recetada con corticoides.

En el caso de quemaduras graves por el sol, el proveedor de atención médica puede internarte en el hospital.