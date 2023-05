Efemérides del 30 de mayo: ¿Qué pasó en el mundo en esta fecha?

El 30 de mayo no es un día cualquiera, a través de los años esta fecha ha sido escenario de diversos hechos que marcaron la historia de la humanidad y que son señalados en el calendario como efemérides.

Desde sucesos legendarios, duras tragedias e importantes adelantos científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes relevantes como líderes sociales, científicos y artistas, es lo que nos traen las efemérides de este día.

1108: Las tropas cristianas de Alfonso VI son derrotadas en la batalla de Uclés (Cuenca) por los almorávides de Granada, Valencia y Murcia, dirigidos por Yusuf ibn Tasufin.

1416: La Iglesia católica quema vivo a Jerónimo de Praga por defender al reformador religioso Jan Hus.

1431: En Ruan (Francia), los ingleses queman viva a la joven francesa santa Juana de Arco bajo acusación de herejía.

1498: Desde Sanlúcar de Barrameda (España), comienza el tercer viaje de Cristóbal Colón y sus marineros hacia el continente americano.

1516: En Aragón, Carlos I es nombrado heredero del trono tras la muerte de su abuelo Fernando el Católico.

1539: En la Florida (actual Estados Unidos), el conquistador Hernando de Soto desembarca en la bahía de Tampa con 600 soldados en su búsqueda de oro.

1574: En Francia Enrique III es coronado rey.

1574: En Uruguay, el adelantado Juan Ortiz de Zárate funda la aldea de San Salvador, hoy Dolores.

1588: En Portugal, el último barco de la Armada Invencible española zarpa de Lisboa hacia el Canal de la Mancha, donde será destruida.

1806: En Estados Unidos, el terrateniente esclavista Andrew Jackson (más tarde presidente de Estados Unidos) mata en duelo a un hombre después de que este acusara de bigamia a la esposa de Jackson.

1814: Durante las llamadas Guerras Napoleónicas (Sexta Coalición), se firma el primer Tratado de París que permite a Francia conservar las fronteras de 1792.

1815: José Gaspar Rodríguez de Francia se hace proclamar dictador perpetuo y jefe de la iglesia de Paraguay.

1825: En Colombia, la ciudad de Tuluá recibe su autonomía constitucional al segregar su territorio de Buga.

1837: En Valparaíso (Chile), el sacerdote Juan Crisóstomo Liausú funda el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso, actualmente el establecimiento de educación privada más antiguo en Hispanoamérica.

1876: El sultán otomano Abd-ul-Aziz es depuesto y sucedido por su sobrino Murat V.

1879: El City's Gilmores Garden de Nueva York es renombrado Madison Square Garden por el millonario William Vanderbilt y es abierto al público en la calle 26 y la Avenida Madison.

1883: En Estados Unidos, un rumor acerca del colapso del puente de Brooklyn (en Nueva York) causa una estampida en la que mueren aplastadas doce personas.

1884: En Francia se restablece el divorcio, que había sido anulado en 1816 por el rey Luis XVIII.

1895: El poeta cubano José María de Heredia es aceptado por la Academia francesa.

1906: Se inaugura el túnel del Simplón en los Alpes, lo que facilita la comunicación entre Italia y Suiza.

1911: La primera edición de las 500 Millas de Indianápolis es ganada por el piloto estadounidense Ray Harroun, con su automóvil Marmon "Wasp".

1913: Albania se independiza del imperio turco.

1913: Al firmarse un tratado de paz en Londres finaliza la Primera guerra balcánica.

1915: En Turquía, comienza la expropiación de bienes, deportación, violaciones y matanza de armenios. En los siguientes ocho años morirán más de un millón de personas.

1918: En Rusia se extiende la guerra civil. El gobierno de los soviets pierde el control de la mayor parte del país.

1919: En Argentina se funda la revista deportiva El Gráfico, la más antigua del país.

1922: En Washington (Estados Unidos), se inaugura el Monumento a Lincoln.

1925: En Estados Unidos, el ingeniero Dick Drew patenta la cinta adhesiva, más conocida como cinta scotch.

1926: En Portugal, triunfa el «pronunciamiento de Braga», encabezado por el general Manuel Gomes da Costa, que da paso a un régimen militar.

1928: En Nicaragua se funda de la Academia Nicaragüense de la Lengua.

1934: Estados Unidos elimina la enmienda Platt y otorga la independencia total a Cuba.

1935: Bolivia acepta una tregua de treinta días en la guerra del Chaco, gracias a la mediación de Argentina y Brasil.

1940: En Bélgica, el gobierno suspende en sus funciones al rey Leopoldo III alegando conducta anticonstitucional.

1942: Mil bombarderos británicos atacan durante 90 minutos la ciudad de Colonia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

1945: Un bombardeo británico destruye la base de Peenemünde, donde los nazis fabricaban los famosos misiles V-2.

1948: En Corea del Sur, Syngman Rhee es nombrado presidente de la Asamblea Nacional.

1948: En Estados Unidos, se rompe un dique en el río Columbia, inundando Vanport (Oregón). Mueren 15 personas y decenas de miles quedan sin techo.

1950: En Corea del Sur, los partidarios de Syngman Rhee sufren una derrota electoral.

1956: En el atolón Enewetak, Estados Unidos detona la bomba atómica Erie (nombre de una etnia de nativos americanos), de 14,9 kilotones, la n.º 75 de las 1131 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1958: En el atolón Enewetak Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 132, Tobacco, de 11,6 kilotones. La segunda etapa de los explosivos no funciona.

1958: Estados Unidos entierra a varios soldados no identificados muertos en acción durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, en la Tumba de los Desconocidos del Cementerio Nacional de Arlington.

1961: En la República Dominicana es asesinado Rafael Leónidas Trujillo, dictador durante 31 años (1930-1961).

1967: El territorio sudeste de Nigeria se declara independiente como República de Biafra. En los próximos tres años morirán más de un millón de personas debido al hambre provocada por la guerra contra Nigeria.

1969: En Ecuador se funda el canal de televisión TC Televisión, tercer canal de televisión de ese país.

1969: En Gibraltar entra en vigor la nueva Constitución, por la que el imperio británico concede al Peñón un gobierno autónomo.

1971: Estados Unidos lanza la nave Mariner 9 con destino Marte.

1972: En Inglaterra comienza el juicio contra la Brigada Iracunda (The Angry Brigade).

1972: En Japón, miembros del Ejército Rojo Japonés llevan a cabo la masacre del aeropuerto Lod.

1972: En los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon y las autoridades soviéticas firman los acuerdos SALT, sobre la limitación de las armas nucleares.

1981: En Bangladés, el presidente Ziaur Rahman es asesinado en un golpe secesionista dirigido por el general Manzur.

1981: En Buenos Aires (Argentina) son encontrados los cadáveres de Mauricio Shoklender y su esposa. Los hijos varones de la pareja ―Pablo y Sergio― son acusados del crimen.

1982: En Colombia, Belisario Betancur es elegido presidente.

1982: España se convierte en el miembro n.º 16 de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Es el primer país en ingresar después de Alemania Occidental en 1955.

1983: En España, las Islas Canarias celebran su primera sesión parlamentaria en Santa Cruz de Tenerife, evento que se recuerda todos los años con la celebración del Día de Canarias.

1986: En la Ciudad del Vaticano el papa Juan Pablo II presenta la encíclica Dominum et vivificantem.

1989: En la plaza Tiananmen, manifestantes universitarios chinos inauguran la estatua de la Diosa de la Democracia, de 10 m de altura.

1990: En Perú sucede un terremoto que ocasiona decenas de muertos.

1990: En Rumania sucede un terremoto que ocasiona decenas de muertos.

1991: La banda británica Queen graba el videoclip de su canción "These Are the Days of Our Lives", siendo el último donde participaría su cantante, Freddie Mercury, quien a la fecha se encontraba visiblemente afectado por el sida.

1992: La ONU decreta embargo total contra Serbia y Montenegro.

1996: La Corte Suprema de Justicia venezolana condenó al expresidente Carlos Andrés Pérez por "malversación genérica agravada" a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario.

1998: Un terremoto de magnitud 6,6 mata a 5000 personas en el norte de Afganistán.

2001: El parlamento indonesio decide procesar al presidente Abdurrahman Wahid, en medio de violentos disturbios.

2002: Concluye oficialmente la retirada de escombros provocados por los Atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

2003: Alberto Marcos Martín es nombrado académico de la Institución Tello Téllez de Meneses.

2005: Francia rechaza por plebiscito la Constitución Europea.

2006: En Chile, más de 600.000 estudiantes secundarios participan en el paro nacional convocado como parte de la movilización escolar realizada durante el último mes.

2006: El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es reelegido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

2006: El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, John W. Snow, presenta su renuncia.

2008: En Tegucigalpa (Honduras) sufre un accidente el Vuelo 390 de TACA.

2008: En Nueva York, la ONU vota por las Normas acerca de las municiones de racimo.

2009: En el estadio River Plate (en Buenos Aires) sucede el último recital de la banda Los Piojos

2010: El Caracas FC se titula campeón absoluto del Fútbol Profesional Venezolano por undécima vez en su historia, al derrotar con marcador de 1-4 en calidad de visitante al Deportivo Táchira en el estadio de fútbol Polideportivo de Pueblo Nuevo, en el partido de vuelta de la final del fútbol de dicho país.

2014: En La Paz, capital administrativa de Bolivia, se inician las operaciones en el sistema de trasporte Mi Teleférico que une con la vecina El Alto y así mismo con las villas donde su acceso por vía terrestre son accidentadas.

2018: En Nicaragua, ocurre la Masacre del Día de las Madres. Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, ese día murieron 19 personas y cientos más resultaron heridas en ataques armados contra manifestantes opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega.

2020: La Crew Dragon Demo-2 de Spacex se lanza desde el Centro Espacial Kennedy, convirtiéndose en el primer cohete tripulado en lanzarse desde los Estados Unidos desde 2011.

2021: En México, Cruz Azul se corona campeón por novena vez, del fútbol mexicano tras más de 23 años sin poder ganar un título, desde el Torneo Invierno 1997, cuando consiguió su último título.

2022: Christina Aguilera lanza el EP en español La Tormenta.

(Foto: Pixabay)

Cumpleaños

1010: Song Renzong, emperador chino de la Dinastía song (f. 1063).

1201: Teobaldo I de Navarra: rey de Navarra y conde de Champaña y Brie (f. 1253).

1220: Alejandro Nevski, héroe nacional y santo ruso (f. 1263).

1423: Georg von Peuerbach, astrónomo austriaco (f. 1461).

1580: Fadrique Álvarez de Toledo y Mendoza, militar y político español (f. 1634).

1672: Pedro el Grande, emperador ruso (f. 1725).

1757: Henry Addington, político, aristócrata y primer ministro británico (f. 1844).

1812: Fernando Guzmán Solórzano, militar y político nicaragüense (f. 1891).

1814: Mijaíl Bakunin, político y filósofo ruso, teórico del anarquismo (f. 1876).

1814: Eugène Charles Catalan, matemático belga (f. 1894).

1820: Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, político canadiense (f. 1890).

1845: Amadeo de I Saboya, rey español (f. 1890).

1846: Fernando Delgado Sanz (alias El Tuerto de Pirón), bandolero español de Segovia (f. 1914).

1846: Carl Fabergé, orfebre y joyero ruso (f. 1920).

1859: Pierre Janet, psicólogo y psiquiatra francés (f. 1947).

1868: Camille du Gast, pionera francesa (f. 1942).

1875: Giovanni Gentile, filósofo italiano (f. 1944).

1880: Joaquín Fanjul, militar y abogado español (f. 1936).

1881: Georg von Küchler, mariscal de campo alemán (f. 1968).

1882: Wyndham Halswelle, corredor británico (f. 1915).

1883: Ricardo Zandonai, compositor italiano (f. 1944).

1886: Randolph Bourne, escritor estadounidense (f. 1918).

1887: Alexander Archipenko, artista gráfico y escultor ruso (f. 1964).

1888: Maximino Martínez, botánico mexicano (f. 1964).

1892: Enrique Bahamonde, abogado y político chileno (f. 1980).

1896: Howard Hawks, productor y cineasta estadounidense (f. 1977).

1899: Irving Thalberg, productor de cine estadounidense (f. 1936).

1901: Cornelia Otis Skinner, escritora y actriz estadounidense (f. 1979).

1902: Stepin Fetchit, bailarín y actor estadounidense (f. 1985).

1903: Countee Cullen, escritor estadounidense (f. 1946).

1907: Elly Beinhorn, aviadora alemana (f. 2007).

1908: Hannes Alfvén, físico sueco, premio nobel de física en 1970 (f. 1995).

1908: Mel Blanc, actor de voz estadounidense (f. 1989).

1909: Benny Goodman, director de orquesta y clarinetista estadounidense de jazz (f. 1986).

1910: Inge Meysel, actriz alemana (f. 2004).

1912: Julius Axelrod, neuroquímico estadounidense, Premio Nobel de Medicina en 1970 (f. 2004).

1912: Hugh Griffith, actor británico (f. 1980).

1918: Guadalupe "Pita" Amor, poetisa mexicana (f. 2000).

1919: René Barrientos, político, militar y presidente boliviano (f. 1969).

1919: Alberto Larraguibel, militar y jinete chileno (f. 1995).

1920: Antoni Badia i Margarit, filólogo, profesor y académico español (f. 2014).

1920: George London, cantante canadiense de ópera (f. 1985).

1920: Franklin Schaffner, cineasta estadounidense (f. 1989).

1922: Hal Clement, escritor de ciencia ficción estadounidense (f. 2003).

1922: Joaquín Gamboa Pascoe, abogado y político mexicano (f. 2016).

1923: Anna Proclemer, actriz italiana (f. 2013).

1924: Armando Peraza, músico estadounidense de origen cubano (f. 2014).

1925: John Cocke, científico informático estadounidense (f. 2002).

1927: Clint Walker, actor estadounidense (f. 2018).

1928: Gustav Leonhardt, músico y compositor neerlandés (f. 2012).

1928: Agnès Varda, cineasta francesa (f. 2019).

1929: Mario Núñez Iordi, músico uruguayo (f. 2011).

1929: Nélida Roca, actriz y vedette argentina (f. 1999).

1929: Fernando Inciarte, filósofo español afincado en Alemania (f. 2000)

1930: Juan Genovés, pintor español.

1930: Robert Ryman, pintor estadounidense.

1931: Antonio Gamoneda, escritor español.

1932: Rosa de Castilla, cantante y actriz mexicana.

1933: Stefano Rodotà, jurista y político italiano (f. 2017).

1934: Alexei Leónov, cosmonauta soviético (f. 2019).

1934: Alketas Panagoulias, futbolista y entrenador griego (f. 2012).

1936: Keir Dullea, actor estadounidense.

1937: Emiliano Rodríguez, baloncestista español.

1937: Armando Valladares, escritor y disidente cubano nacionalizado estadounidense.

1939: Michael J. Pollard, actor estadounidense.

1939: Dieter Quester, piloto de automovilismo austríaco.

1943: Antonio Burgos, periodista y escritor español.

1943: Víctor Laplace, actor argentino.

1943: Narcís Serra, político socialista español.

1947: Fernando Martín Álvarez, empresario y presidente del club de fútbol Real Madrid (f. 2006).

1948: Salvador Puig Antich, revolucionario español y último asesinado por garrote vil del régimen franquista (f. 1974).

1950: Bertrand Delanoë, político francés.

1951: Fernando Lugo, político, exobispo católico y sociólogo paraguayo, presidente de Paraguay entre 2008 y 2012.

1951: Stephen Tobolowsky, actor estadounidense.

1951: Ferran Torrent, escritor español en lengua catalana.

1953: Colm Meaney, actor irlandés.

1955: Topper Headon, baterista británico, de la banda The Clash.

1955: Brian Kobilka, fisiólogo y bioquímico estadounidense.

1956: David Sassoli, político y periodista italiano (f. 2022).

1957: Ramón Alcoberro, filósofo español.

1958: Marie Fredriksson, cantante y compositora sueca (f. 2019).

1958: Miguel López-Alegría, astronauta estadounidense de origen español.

1959: José Manuel Aguilera, có-fundador, vocalista y guitarrista de las bandas mexicanas de rock Sangre Asteka y La Barranca

1963: Helen Sharman, astronauta británica.

1964: Wynonna Judd, cantante estadounidense de música country.

1964: Andrea Montermini, piloto de automovilismo italiano.

1964: Tom Morello, guitarrista estadounidense, de las bandas Audioslave y Rage Against the Machine.

1966: Stephen Malkmus, músico estadounidense, de la banda Pavement.

1968: Zacarias Moussaoui, criminal francés.

1969: Pablo Mackenna, escritor y conductor de radio y televisión chileno.

1970: Verónica Lozano, conductora de televisión argentina.

1971: Idina Menzel, actriz y cantante estadounidense.

1972: Mike Amigorena, actor argentino.

1972: Manny Ramírez, beisbolista dominicano.

1974: Big L, rapero estadounidense (f. 1999).

1974: Andry Rajoelina, político malgache, presidente de Madagascar desde 2019.

1974: Konstantinos Chalkias, futbolista griego.

1974: Cee-Lo Green, cantante y músico estadounidense, de la banda Goodie Mob.

1974: Shin Ha-kyun, actor surcoreano.

1975: Liberto Rabal, actor y cineasta español.

1976: Radoslav Nesterovic, baloncestista esloveno.

1976: Magnus Norman, tenista sueco.

1979: Fabian Ernst, futbolista alemán.

1979: Rie Kugimiya, seiyū y cantante japonesa.

1980: Steven Gerrard, futbolista británico.

1981: Devendra Banhart, cantautor estadounidense.

1981: Blake Bashoff, actor estadounidense.

1981: Gianmaria Bruni, piloto italiano de automovilismo.

1982: Eddie Griffin, baloncestista estadounidense.

1989: Ailee, cantante estadounidense de origen surcoreano.

1990: Eury Pérez, beisbolista dominicano.

1990: Méline Gérard, futbolista francesa.

1994: Madeon, diyéi y productor francés.

1996: Aleksandr Serguéyevich Golovín, futbolista ruso.

1997: Eunha, cantante surcoreana.

1997: Jake Short, actor estadounidense.

2001: Martina Cariddi, actriz española.

Fallecimientos

531: Xiao Tong, príncipe chino (n. 501).

947: Ma Xifan, rey chino (n. 899).

1159: Ladislao II el Desterrado, rey polaco (n. 1105).

1252: Fernando III el Santo, rey castellano (n. 1199).

1379: Enrique el Fratricida, rey castellano (n. 1333).

1416: Jerónimo de Praga, religioso checo (n. 1360).

1431: Juana de Arco, líder revolucionaria francesa (n. 1412).

1469: Lope de Barrientos, clérigo español (n. 1382).

1548: Juan Diego Cuauhtlatoatzin, indígena mexicano, canonizado por la Iglesia católica (n. 1474).

1574: Carlos IX, rey francés entre 1560 y 1574 (n. 1550).

1593: Christopher Marlowe, dramaturgo británico (n. 1564).

1640: Rubens (Pieter Pauwel Rubens), pintor barroco flamenco (n. 1577).

1730: Arabella Churchill, mujer británica, amante del rey Jaime II (n. 1648).

1744: Alexander Pope, poeta británico (n. 1688).

1770: François Boucher, pintor francés (n. 1703).

1778: Voltaire (François-Marié Arouet), escritor, filósofo, historiador y abogado francés (n. 1694).

1808: Luis Carlos de Orleans, aristócrata francés (n. 1779).

1845: Santiago Arroyo y Valencia, prócer de la Independencia de Colombia (n. 1773).

1848: Antonio Basoli, pintor italiano (n. 1774).

1867: Ramón Castilla, militar y presidente peruano (n. 1797).

1889: Silverio Franconetti, cantaor flamenco español (n. 1823).

1902: Charles Cordier, escultor francés (n. 1827).

1912: Wilbur Wright, aviador estadounidense (n. 1867).

1918: Gueorgui Plejánov, político ruso (n. 1856).

1918: Frederick Trump, hombre de negocios germano-estadounidense (f. 1869).

1919: Roberto Chery, futbolista chileno (n. 1896).

1926: Vladímir Steklov, psicólogo ruso (n. 1864).

1931: Delfín Chamorro, pedagogo paraguayo (n. 1863).

1932: Eugenio Fernández Quintanilla, arquitecto español (n. 1887).

1934: Tōgō Heihachirō, almirante japonés (n. 1848).

1934: Julia Lópes de Almeida, escritora y feminista brasileña (n. 1862).

1941: Prajadhipok (Rama VII), rey tailandés (n. 1893).

1942: John Barrymore, actor estadounidense (n. 1882).

1946: Louis Slotin, científico canadiense (n. 1910).

1947: Georg Ludwig von Trapp, comandante austríaco de submarino (n. 1880).

1949: J. Searle Dawley, director cinematográfico y guionista estadounidense (n. 1877).

1951: Hermann Broch, autor austríaco (n. 1886).

1953: Dooley Wilson, actor y músico estadounidense (n. 1886).

1955: Bill Vukovich, piloto de automovilismo estadounidense (n. 1918).

1960: Borís Pasternák, novelista ruso, premio nobel de literatura en 1958 (n. 1890).

1961: Rafael Leónidas Trujillo, militar, político, dictador y presidente dominicano (n. 1891).

1964: Eddie Sachs, piloto estadounidense de automovilismo (n. 1927).

1964: Leó Szilárd, físico nuclear húngaro (n. 1898).

1965: Louis Hjelmslev, lingüista danés (n. 1899).

1967: Claude Rains, actor británico (n. 1889).

1968: Berta Gangloff, actriz argentina (n. c. 1890).

1971: Marcel Dupré, organista y compositor francés (n. 1886).

1975: Steve Prefontaine, atleta estadounidense (n. 1951).

1978: Tetsu Katayama, político japonés (n. 1887).

1979: Umberto Melnati, actor italiano (n. 1897).

1981: Antônio Caringi, escultor brasileño (n. 1905).

1981: Ziaur Rahman, presidente bangladesí (n. 1936).

1984: Manuel Buendía, periodista mexicano (n. 1926).

1986: Perry Ellis, diseñador estadounidense (n. 1940).

1990: José Solís, político y ministro español (n. 1913).

1991: Manolo Gómez Bur, actor español (n. 1917).

1992: Karl Carstens, presidente alemán (n. 1914).

1993: Gonzalo Barrios, político venezolano (n. 1902).

1993: Marjorie Marge Buell, historietista estadounidense, de La pequeña Lulú (n. 1904).

1993: Henry Heerup, pintor danés (n. 1907).

1993: Sun Ra, músico de jazz estadounidense (n. 1914).

1994: Marcel Bich, industrialista francés, de la Société Bic (n. 1914).

1994: Juan Carlos Onetti, novelista uruguayo (n. 1909).

1995: Ted Drake, futbolista británico (n. 1912).

1995: José Finat, político español (n. 1904).

1995: Antonio Flores, cantante y compositor español (n. 1961).

2000: Tex Beneke, músico estadounidense (n. 1914).

2002: Ricky Espinosa, cantante y guitarrista argentino, de la banda punk Flema (n. 1966).

2003: Gabriel Cualladó, fotógrafo español (n. 1925).

2003: Mickie Most, productor musical británico (n. 1938).

2006: Shohei Imamura, cineasta japonés (n. 1926).

2007: Jean-Claude Brialy, actor y director francés (n. 1933).

2008: Harry Brautigam, economista y académico nicaragüense (n. 1948).

2009: Ephraim Katzir, biofísico y político israelí, presidente de Israel entre 1972 y 1978 (n. 1916).

2010: José Manuel Casas Torres, catedrático universitario y geógrafo español (n. 1916).

2011: Rosalyn Yalow, médica estadounidense (n. 1921).

2012: Andrew Fielding Huxley, fisiólogo y biofísico británico (n. 1917).

2014: Joan Lorring, actriz estadounidense (n. 1926).

2014: Henning Carlsen, director de cine danés (n. 1927).

2019: Thad Cochran, político estadounidense (n. 1937).

2020: Mady Mesplé, cantante de ópera francesa (n. 1931).

2021: Jason Dupasquier, motociclista suizo (n. 2001).

2022: Boris Pahor, escritor esloveno (n. 1913).

