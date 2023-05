Super fanática de la corona británica realizó una peregrinación desde EEUU hasta Buckingham

Mujer estadounidense realizó una peregrinación desde Connecticut hasta el Palacio de Buckingham para ser espectadora en primera fila tras la coronación del Rey Carlos III, que está prevista para el sábado 6 de mayo tras 70 años de la última coronación de la difunta reina Elizabeth II. (Reuters)

Donna Werner, una mujer estadounidense de 71 años residente del estado de Connecticut, realizó un viaje desde su hogar hasta las inmediaciones del palacio de Buckingham para acampar en la avenida principal y así poder ver al rey Carlos III después de que sea coronado en la abadía de Westminster, lugar en el que se han llevado a cabo las coronaciones de 62 soberanos ingleses en los últimos mil años.

Werner ha sido una espectadora constante de los eventos de la corona británica, pues asistió a a la boda del príncipe Andrew y la duquesa de York Sarah en 1986, así como para la boda del príncipe William y Catherine en 2011.

“Nadie lo hace como los británicos, la pompa y la circunstancia”, dijo Werner. “No tenemos nada como esto en los Estados Unidos. (...) No puedes explicarlo. La emoción que hay en el aire cuando estás aquí, es solo, es solo que no hay nada como eso. No hay absolutamente nada como eso.”, insistió.

Después de haber abandonado su hotel en Londres, la mujer se dispuso a instalar una casa de campaña frente a la barandilla de mental que dividirá a los asistentes de la familia Real. La estadounidense incluso pudo inesperadamente ver al rey Carlos III quien iba pasando por la avenida mientras Donna instalaba el campamento.

“Estoy feliz de estar aquí y ser parte de la historia. Es decir, esto no ha sucedido en 70 años”, dijo Werner, “Solo quería estar aquí para decir que fui a una coronación”.

La mujer pegó carteles frente a su lugar temporal de vigilancia en los que se puede leer ”Estados Unidos ama al Rey Carlos” y tapizó la barandilla de banderas estadounidenses. Además, la adulta mayor fabricó un sombrero hecho a mano en el que se pueden observar detalles como la imagen de Carlos III sentado en el trono de Inglaterra.

“Ya sabes, la Abadía de Westminster, pensar que, ya sabes, ha habido 62 monarcas coronados allí en los últimos mil años. Y está justo ahí y estamos justo aquí, te pone la piel de gallina. Realmente lo hace, realmente, realmente lo hace.”, expresó Donna quien va acompañada de una amiga, Mary-Jane Willows, quien también es fanática de la realiza británica.

Con información de Reuters.