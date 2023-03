Tumores desmoides: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

También conoce la forma en la que se diagnostica este padecimiento, cómo prevenirla y cuáles son los factores de riesgo (Infobae/Jovani Pérez)

Los tumores desmoides son crecimientos no cancerosos que aparecen en el tejido conectivo. Los tumores desmoides se presentan con mayor frecuencia en el abdomen, los brazos y las piernas.

Otro término para los tumores desmoides es fibromatosis agresiva.

Algunos tumores desmoides crecen lentamente y no requieren tratamiento inmediato. Otros crecen rápidamente y se tratan con cirugía, radioterapia, quimioterapia u otros fármacos.

Los tumores desmoides no se consideran cáncer porque no se diseminan a otras áreas del cuerpo. Pero pueden ser muy agresivos cuando se comportan como cánceres y crecen e invaden estructuras y órganos cercanos. Por esta razón, las personas con tumores desmoides suelen ser atendidas por médicos especialistas en cáncer.

Síntomas

Los síntomas de los tumores desmoides difieren según el lugar donde se produzcan los tumores. Los tumores desmoides ocurren con mayor frecuencia en el abdomen, los brazos y las piernas. Sin embargo, pueden formarse en cualquier parte del cuerpo.

En general, los signos y síntomas incluyen los siguientes:

Una masa o un área de hinchazón Dolor Pérdida de función en la zona afectada Cólicos y náuseas, cuando se producen tumores desmoides en el abdomen

Cuándo debes consultar a un médico

Pide una cita con el médico si tienes síntomas o signos persistentes que te preocupen.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Shutterstock)

Factores de riesgo

Los factores que pueden aumentar el riesgo de los tumores desmoides incluyen:

Edad adulta joven.

Los tumores desmoides tienden a aparecer en adultos jóvenes de entre 20 y 30 años. Este tumor es poco frecuente en niños y personas mayores.

Un síndrome genético que causa muchos pólipos de colon.

Las personas con poliposis adenomatosa familiar (PAF) tienen un mayor riesgo de tumores desmoides. La

FAP

es causada por una mutación genética que puede ser transmitida de padres a hijos. Causa numerosos crecimientos (pólipos) en el colon.

Embarazo.

En raras ocasiones, un tumor desmoide puede desarrollarse durante o poco después del embarazo.

Lesiones.

Un pequeño número de tumores desmoides se desarrollan en personas que han tenido recientemente una lesión o una cirugía.

Diagnóstico

Las pruebas y los procedimientos usados para diagnosticar tumores desmoides incluyen los siguientes:

Examen físico.

El médico puede examinarte el cuerpo para comprender mejor los signos y síntomas.

Pruebas de imagen.

Es posible que el médico ye recomiende pruebas de imagen, como una tomografía computarizada y una resonancia magnética, para crear imágenes del área donde ocurren los síntomas. Las imágenes pueden darle al médico pistas sobre el diagnóstico.

Extracción de una muestra de tejido para analizarla (biopsia). Para hacer un diagnóstico definitivo, el médico recoge una muestra del tejido del tumor y la envía a un laboratorio para analizarla. En el caso de los tumores desmoides, la muestra puede tomarse con una aguja o con cirugía, dependiendo de la situación particular.

En el laboratorio, los médicos capacitados en el análisis de tejidos corporales (patólogos) examinan la muestra para determinar los tipos de células implicadas y si es probable que las células sean agresivas. Esta información ayuda a guiar tu tratamiento.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (EFE)

Tratamiento

Los tratamientos para los tumores desmoides consisten en lo siguiente:

Controlar el crecimiento del tumor.

Si el tumor desmoide no causa signos o síntomas, el médico puede recomendar el control del tumor para comprobar su crecimiento. Es posible que debas someterte a pruebas de imágenes varias veces al año. Algunos tumores no crecen nunca y es posible que no requieran tratamiento. Algunos tumores pueden reducirse por sí mismos sin ningún tratamiento.

Cirugía.

Si tu tumor desmoide causa signos y síntomas, el médico puede recomendar una operación para extirpar todo el tumor y un pequeño margen de tejido sano que lo rodea. No obstante, a veces, el tumor crece y afecta estructuras cercanas y no se puede extirpar por completo. En estos casos, los cirujanos pueden extirpar la mayor parte del tumor como sea posible.

Radioterapia.

La radioterapia utiliza rayos de alta potencia, como los rayos X y los protones, para matar las células tumorales. Se puede recomendar la radioterapia en lugar de la cirugía si no está lo suficientemente sano para la cirugía o si el tumor está ubicado en un lugar que hace que la cirugía sea riesgosa. La radioterapia se usa a veces después de la cirugía si existe el riesgo de que el tumor vuelva a aparecer.

Quimioterapia y otros medicamentos. La quimioterapia utiliza medicamentos fuertes para matar las células tumorales. El médico puede recomendar la quimioterapia si tu tumor desmoide está creciendo rápidamente y la cirugía no es una opción.

Varios otros tratamientos farmacológicos se han mostrado prometedores en personas con tumores desmoides, incluidos medicamentos antiinflamatorios, terapias hormonales y terapias dirigidas.