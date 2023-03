Borussia Mönchengladbach y Werder Bremen empatan 2-2 y se reparten los puntos

La Bundesliga está considerada como una de las mejores en el mundo. (Infobae)

El partido disputado este viernes en el Borussia-Park y que enfrentó a Mönchengladbach y a Werder finalizó con un empate a dos entre ambos contendientes.

Borussia Mönchengladbach afrontó el encuentro con la intención de remontar su puntuación en la clasificación tras sufrir una derrota por 3-0 en el partido anterior ante RB Leipzig. Por su parte, Werder Bremen cayó derrotado por 3-2 en el último partido que disputó frente a Bayer Leverkusen.

Tras el marcador, el conjunto de Mönchengladbach es décimo tras el final del encuentro, mientras que Werder es undécimo.

Durante el primer periodo no hubo goles de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos.

La segunda parte del duelo arrancó de manera favorable para Borussia Mönchengladbach, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador gracias a un gol de Marcus Thuram instantes después de la reanudación del encuentro, concretamente en el minuto 48. Sin embargo, Werder Bremen reaccionó en la contienda poniendo el 1-1 con un tanto de Marvin Ducksch en el minuto 65. No obstante, el once de Mönchengladbach se puso por delante en el luminoso poniendo el 2-1 a través de un tanto de Florian Neuhaus en el minuto 73. Empató el once bremense mediante otro gol de Marvin Ducksch, que lograba de esta manera un doblete justo antes del silbatazo final, en concreto en el 89, finalizando el enfrentamiento con un marcador de 2-2 en el marcador.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Borussia Mönchengladbach dio entrada a Alassane Plea y Hannes Wolf por Marcus Thuram y Lars Stindl, mientras que Werder dio entrada a Lee Buchanan, Romano Schmid, Maximilian Philipp y Eren Dinkci por Fabio Chiarodia, Niklas Schmidt, Ilia Gruev y Jens Stage.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a dos jugadores. Mostró una tarjeta amarilla a Florian Neuhaus, de Mönchengladbach y una a Mitchell Weiser de Werder.

Después del empate, los dos equipos contaron con 31 puntos en el casillero y se colocaron en décimo lugar (Borussia Mönchengladbach) y undécimo puesto (Werder Bremen) en la Bundesliga.

El equipo que jugó el partido como local se medirá en la siguiente jornada con Colonia, mientras que Werder Bremen jugará contra Hoffenheim.