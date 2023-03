Cuál es la película más popular en HBO Max Argentina este día

Argentina se convirtió en un trampolín importante para la empresa de streaming. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con HBO Max, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO Max ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de HBO Max Argentina:

1. Goyo: En letra de otro

El primer especial musical En Letra de Otro dirigido por una mujer para cubrir los favoritos personales nos transporta a los paisajes vibrantes de su Condoto natal en Chocó, Colombia. Entre los impresionantes y elaborados números musicales, Goyo ofrece un vistazo de su historia e influencias, incluido el origen de su apodo, el amor de su padre por la salsa, su ascenso al reconocimiento internacional con la banda ChocQuibTown y su obsesión con Shakira.

2. Una cuestión de género

Biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de los EE. UU. Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en la historia (tras Sandra Day O'Connor) que sirvió en este alto órgano judicial. Ginsburg fue nombrada para el alto tribunal en 1993 por el Presidente Bill Clinton. Ruth, junto a su marido el abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia con un singular caso sobre discriminación de género que abrió el camino para la igualdad en los Tribunales.

3. El amante del desván

Esta es la espeluznante y verdadera historia sobre la fatal Dolly, su marido asesinado y su amante, Otto, el hombre del ático. En la década de 1930, Dolly conoció y sedujo a su reparador Otto.. pero ya estaba casada con el exitoso hombre de negocios Fred.

4. Los ángeles de Charlie

Los ángeles de Charlie siempre han proporcionado servicios de seguridad e investigación a clientes privados y ahora la agencia Townsend se ha expandido internacionalmente con las mujeres más inteligentes, valientes y mejor entrenadas a lo largo y ancho del planeta varios equipos de ángeles guiados por otros tantos Bosleys llevando a cabo los trabajos más duros por todo el mundo. Cuando un joven ingeniero de sistemas llama la atención sobre una peligrosa tecnología, los ángeles son llamados a la acción, arriesgando sus vidas por protegernos a todos.

5. Nise: El corazón de la locura

Después de ser liberado de la prisión, el Dr. Nise da Silveira está de vuelta en el trabajo en un hospital psiquiátrico en las afueras de Río de Janeirom donde ella se niega a emplear la nueva y violenta de electroshock en el tratamiento de los esquizofrénicos. Ridiculizado por los médicos, se ve obligada a asumir el Sector abandonada de terapia ocupacional, donde comenzaría una revolución a través de pinturas, los animales y el amor.

6. Barbie: La princesa y la cantante

En esta aventura musical Barbie interpreta a Tori, la princesa de Meribella: cuando su estrella pop favorita, Keira, visita el reino, ambas descubren un par de secretos magicos que las sorprenderán y pondrán a prueba su amistad.

7. Niños de Dios, perdidos y encontrados

Documental realizado por un ex miembro de la secta de los Niños de Dios, fundada por David Berg, que, junto con otros “hermanos” abandonó a sus padres miembros del grupo y procuró reconducir y rehacer su vida. El documental insiste en la pedofilia a la que eran sometidos los niños y adolescentes de la secta.

8. Tú, yo y ahora.. Dupree

Los recién casados Carl y Molly Peterson se encuentran con una inesperada visita en su perfectamente construido paraíso conyugal. Se trata de Dupree, un vividor con alma de poeta martirizado por su jefe. Cuando se coge una semana para ir como padrino de boda de Carl y Molly en Hawai, lo despiden de la empresa. Sin trabajo, sin coche, sin casa, Dupree se instala con los Peterson indefinidamente.

9. En pata de guerra

La empresa de un comercial inmobiliario lo manda a vender unas viviendas en una zona desierta y salvaje de Oregón. Allí tendrá que enfrentarse a unas extrañas criaturas que lo pondrán en serias dificultades.

10. Magnolia

La película consta de nueve tramas paralelas que tienen lugar en el Valle de San Fernando, en Los Angeles: un niño prodigio, el presentador de un concurso de televisión, un ex-niño prodigio, un moribundo, su hijo perdido, la mujer y el enfermero del moribundo. Son historias aparentemente independientes, pero que guardan entre sí una extraña relación. Magnolia es el retrato de la vida americana visto a través de una serie de viñetas cómicas y conmovedoras.

