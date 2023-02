Hepatitis alcohólica: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

Además conoce la forma en la que se diagnostica este padecimiento, cómo prevenirla y cuáles son los factores de riesgo (Infobae/Jovani Pérez)

La hepatitis alcohólica es la inflamación del hígado a causa de la ingesta de alcohol.

Es más probable que la hepatitis alcohólica se presente en personas que beben en abundancia durante muchos años. Sin embargo, la relación entre la bebida y la hepatitis alcohólica es compleja. No todos los bebedores empedernidos desarrollan hepatitis alcohólica y la enfermedad puede presentarse en personas que beben moderadamente.

Si te diagnosticaron hepatitis alcohólica, debes dejar de consumir alcohol. Las personas que continúan consumiendo alcohol enfrentan un riesgo alto de daño hepático y muerte.

Síntomas

El signo más común de la hepatitis alcohólica es la coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos (ictericia).

Estos son otros signos y síntomas: Pérdida de apetito Náuseas y vómitos Sensibilidad abdominal. Fiebre, a menudo febrícula Fatiga y debilidad.

La desnutrición es común en personas con hepatitis alcohólica. Ingerir grandes cantidades de alcohol suprime el apetito y los bebedores empedernidos obtienen la mayoría de las calorías en forma de alcohol.

Los signos y síntomas adicionales que se producen con la hepatitis alcohólica grave incluyen los siguientes: Acumulación de líquido en el abdomen (ascitis). Confusión y cambios en el comportamiento debido a la acumulación de toxinas que el hígado suele destruir o eliminar. Insuficiencia renal y hepática.

Cuándo consultar al médico

La hepatitis alcohólica es una enfermedad grave, a menudo mortal.

Consulta a tu médico si ocurre lo siguiente: Tienes signos o síntomas de hepatitis alcohólica No puedes controlar tu ingesta de alcohol Te gustaría recibir ayuda para reducir tu consumo de alcohol

Diagnóstico

El médico llevará a cabo un examen físico y te preguntará sobre el consumo de alcohol en el presente y el pasado. Es importante ser honesto acerca del consumo de alcohol. Quizás el médico te pida permiso para consultar a tus familiares sobre tus hábitos de consumo de alcohol.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (EFE)

El tratamiento para la hepatitis alcohólica requiere dejar de beber y realizar tratamientos para aliviar los signos y síntomas del daño hepático.

Dejar de beber

Si se te ha diagnosticado hepatitis alcohólica, debes dejar de beber alcohol para siempre. Es la única manera posible de revertir el daño hepático o de evitar que la enfermedad empeore. Las personas que no dejan de beber probablemente desarrollarán una variedad de problemas de salud potencialmente fatales.

Si eres adicto al alcohol y quieres dejar de beber, el médico puede recomendarte un tratamiento que se ajuste a tus necesidades. Dado que puede ser peligroso dejar de beber de manera repentina, si eres adicto, asegúrate de hablar con el médico sobre el plan a seguir.

Las opciones de tratamiento podrían incluir las siguientes: Medicamentos Asesoramiento psicológico Alcohólicos Anónimos u otros grupos de apoyo Programa de tratamiento residencial o ambulatorio.

Tratamiento para la desnutrición

Tu médico puede recomendarte una dieta especial para corregir los problemas nutricionales. Probablemente se te derivará a un nutricionista que pueda sugerirte maneras de aumentar el consumo de las vitaminas y los nutrientes que te faltan.

Si tienes problemas para alimentarte, es posible que tu médico te recomiende la alimentación por sonda. Se introduce un tubo por la garganta o el costado del cuerpo y dicho tubo llega hasta el estómago. Luego se administra una dieta líquida especial rica en nutrientes a través del tubo.

Medicamentos para reducir la inflamación del hígado

Si tienes hepatitis alcohólica grave, el médico podría recomendarte lo siguiente: Corticosteroides. Estos medicamentos han demostrado tener beneficios a corto plazo en el aumento de la supervivencia de ciertas personas con hepatitis alcohólica grave. Sin embargo, los corticosteroides tienen efectos secundarios graves y, por lo general, no se recetan si sufres de insuficiencia renal, sangrado gastrointestinal o una infección. Pentoxifilina. El médico puede recomendarte este medicamento antiinflamatorio si no puedes tomar corticosteroides. Se desconoce si la pentoxifilina (Pentoxil) tiene beneficios para la hepatitis alcohólica y los estudios no muestran resultados consistentes.

Trasplante de hígado

Para algunas personas que padecen hepatitis alcohólica grave, si no se hace un trasplante de hígado, el riesgo de muerte es alto.

Históricamente, las personas con hepatitis alcohólica no han sido candidatas para trasplantes de hígado por el riesgo de que vuelvan a tomar el hábito perjudicial de la bebida luego del trasplante. Sin embargo, según estudios recientes los pacientes con hepatitis alcohólica grave que fueron minuciosamente seleccionados tienen tasas de supervivencia del trasplante de hígado similares a las de los receptores de trasplantes de hígado con otros tipos de enfermedad hepática.

Para que el trasplante sea una opción, necesitarías lo siguiente: Encontrar un programa que se ocupe de pacientes con trasplante de hígado que tengan hepatitis alcohólica Cumplir con los requisitos del programa, que incluyen comprometerse de por vida a no beber alcohol, además de otros requisitos específicos del centro de trasplante