Las mejores cintas de Paramount+ Estados Unidos para ver en cualquier momento

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Paramount+, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Paramount+ Estados Unidos:

1. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

2. Teen Wolf: La Película

Los lobos están aullando una vez más, mientras un antiguo mal aterrador emerge en Beacon Hills. Scott McCall, que ya no es un adolescente pero sigue siendo un Alfa, debe reunir nuevos aliados y reunir a amigos de confianza para luchar contra este poderoso y letal enemigo.

3. Devotion. Una historia de héroes

Basada en hechos reales. En 1950, cuando la Guerra Fría amenaza la paz internacional, dos jóvenes pilotos de diferentes mundos son aceptados en un escuadrón de élite para su entrenamiento: uno es Tom Hudner (Glen Powell), un soldado impecable. El otro es Jesse Brown (Jonathan Majors), un talentoso piloto, que se convertiría en el primer afroamericano en volar en combate para la Marina de los Estados Unidos. Iniciados juntos en el escuadrón VF-32, Tom y Jesse son llevados al límite para convertirse en los mejores pilotos de combate. donde formarán una firme amistad.

4. Smile

Tras presenciar un extraño y traumático incidente con un paciente, la doctora Rose Cotter (Sosie Bacon) comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un miedo sobrecogedor comienza a afectar a todos los aspectos de su vida, Rose se verá obligada a afrontar a su problemático pasado para sobrevivir y escapar de su terrorífica nueva realidad.

5. La patrulla canina: la película

La patrulla canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la patrulla canina lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura.

6. Misión imposible: Fallout

En ocasiones, hasta las mejores intenciones pueden volverse en contra. Después de una misión fallida, Ethan Hunt y su equipo IMF, junto con algunos aliados conocidos, se enfrentarán a una nueva carrera contrarreloj.

7. La Patrulla canina: Rescate a toda velocidad

Un perro bombero se entrena para ser un piloto de carreras campeón.

8. Dog. Un viaje salvaje

Un guardabosques del ejército y su perro se embarcan en un viaje por carretera a lo largo de la Pacific Coast Highway para asistir al funeral de un amigo.

9. La patrulla al rescate

¡Prepárate para volver a Barkingburg con los cachorros en esta nueva película para televisión! Cuando el intrigante DUQUE de Flappington roba una poderosa gema de levitación del castillo real, ¡la Patrulla Canina debe acudir al rescate antes de que la ciudad se pierda para siempre! Luego, únete a la Patrulla Canina en más aventuras de alto vuelo en las que salvarán a un piloto de acrobacias, a uno de los gatitos del alcalde Humdinger e incluso a Skye cuando se rompa el ala al volar hacia la montaña de Jake.

10. El plan B

Comedia romántica que narra la historia de una mujer que, cansada de no encontrar al hombre de sus sueños, decide tener un niño acudiendo a una clínica de inseminación artificial.. para conocer al hombre de sus sueños justo el mismo día. Tras salir con varios hombres sin que el amor se consolidara, Zoe (Jennifer Lopez) ha decidido que no está dispuesta a seguir esperando a que aparezca su pareja perfecta. Empeñada en convertirse en madre, trama un plan y pide una cita médica, decidiendo hacerlo en solitario. Ese mismo día, Zoe se encuentra con Stan (Alex O'Loughlin), un candidato con muchas posibilidades. Zoe protege la incipiente relación escondiendo los primeros signos de su embarazo, dando lugar a situaciones que Stan no sabe cómo interpretar. Cuando Zoe, nerviosa, revela la razón de su extraño comportamiento, Stan reflexiona sobre su inusual futuro, decidiendo que desea formar parte de él..

Anteriormente conocido como CBS All Access, Paramount+ es un servicio de streaming que es operado por Paramount Streaming, de la filial Paramount Global,que ofrece contenido original o bien programas de la cadenas CBS recién emitidos.

El servicio fue rebautizado como Paramount+ el 4 de marzo de 2021, luego de que se diera la fusión de la cadena CBS y Viacom, lo que también dio paso a su expansión por los países de Latinoamérica así como en el mercado canadiense, nórdico y australiano.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue The Real Criminal Minds, Behind the Music, The Top 40 of MTV, South Park, un renacimiento de BET The Game, Lioness, The Offer; mientras que tuvo el lanzamiento de películas 45 días después de su estreno como A Quiet Place Part II Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films. Asimismo, transmite los partidos de la National Women's Soccer League, así como algunas transmisiones de la UEFA Champions League y Europa League.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, en la primera mitad del 2022 la plataforma por streaming contaba con 43 millones de suscriptores, mismos que pudieron llegar a los 49 millones si la plataforma no se hubiera retirado de Rusia tras el conflicto armado con Ucrania.

El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.