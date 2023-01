Washington Wizards se hace con la victoria contra New Orleans Pelicans por 103-113

New Orleans Pelicans - Washington Wizards: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Washington Wizards consiguió vencer frente a New Orleans Pelicans fuera de casa por 103-113 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans perdieron en casa contra Minnesota Timberwolves por 102-111, por lo que tras el partido acumularon ocho derrotas seguidas, mientras que los de Washington Wizards ganaron fuera de casa a Houston Rockets por 103-108, por lo que tras el partido completaron una racha de seis victorias seguidas. Washington Wizards, tras el partido, se queda por el momento fuera de los puestos de Play-off con 23 victorias en 49 partidos jugados. Por su parte, New Orleans Pelicans, tras el partido, logra mantenerse en puestos de Play-off con 26 partidos ganados de 50 disputados.

El primer cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador y concluyó con un 30-32. Posteriormente, durante el segundo cuarto el equipo visitante elevó su diferencia y llegó a ir ganando por nueve puntos (44-53) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 20-27. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 50-59 en el luminoso.

En el transcurso del tercer cuarto Washington Wizards logró distanciarse nuevamente en el electrónico, marcó la máxima diferencia (14 puntos) al final del cuarto hasta que finalizó con un resultado parcial de 24-29 (74-88). Por último, en el último cuarto redujeron distancias los jugadores locales, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 12-1, aunque no lo suficiente para poder ganar el partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 29-25. Finalmente, el duelo acabó con un resultado final de 103-113 a favor de Washington Wizards.

Durante el partido, Washington Wizards consiguió el triunfo gracias a los 21 puntos, dos asistencias y 12 rebotes de Daniel Gafford y los 15 puntos, una asistencia y nueve rebotes de Deni Avdija. Los 24 puntos, cinco asistencias y cinco rebotes de Cj Mccollum y los 22 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes de Brandon Ingram no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

En el próximo choque de la NBA, Washington Wizards se enfrentará a San Antonio Spurs en el AT&T Center. Por su parte, New Orleans Pelicans buscará la victoria contra Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum.