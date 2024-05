Banco Sabadell se desploma casi un 3,4% tras rechazar la oferta de BBVA, que sube un 1,7%

Las acciones de Banco Sabadell se desplomaban este martes en Bolsa casi un 3,4% después de rechazar la oferta de BBVA, que sube un 1,7%, había formulado para fusionar ambas entidades al considerar que generará más valor en solitario. Así, Banco Sabadell caía un 3,36% en la apertura del mercado bursátil, lo que le llevaba a liderar los descensos del Ibex 35, hasta intercambiar sus títulos a un precio unitario de 1,826 euros, aunque minutos después, cercanas las 9.30 horas, moderaba su caída al 1,56%, con sus acciones a 1,86 euros. BBVA, en cambio, abría la jornada liderando las alzas del Ibex 35 con una subida del 1,68%, a un precio unitario de 10,005 euros por acción, pero luego reducía su impulso al 1,46%, con sus acciones a 9,984 euros. "El consejo confía plenamente en la estrategia de crecimiento de Banco Sabadell y en sus objetivos financieros y es de la opinión de que su estrategia como entidad independiente generará un mayor valor para sus accionistas", destacó la entidad este lunes, con el mercado ya cerrado, cuyo consejo de administración se reunió para evaluar la propuesta de BBVA, la cual ha tachado de "no solicitada, indicativa y condicionada". El consejo de administración del Sabadell consideró además que la oferta de BBVA "infravalora significativamente" el proyecto de la entidad y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente. En su comunicación de este lunes, el consejo del Sabadell afirma además que la caída "significativa" y la volatilidad en el precio de la acción de BBVA en los últimos días genera una "incertidumbre adicional" sobre el valor de la propuesta. Tras analizar "en detalle" la propuesta, el consejo, al que acudieron también representantes de Goldman Sachs y Morgan Stanley como asesores financieros y Uría Menéndez Abogados como asesor jurídico, concluyó que la oferta de BBVA "no satisface" el interés de Sabadell y de sus accionistas y, por tanto, rechazó la propuesta de BBVA. El consejo cree que esta decisión, además, está "alineada" con el interés de los clientes y empleados de Sabadell, y reiteró su compromiso de distribuir a los accionistas, de manera recurrente, cualquier exceso de capital por encima del 13% de ratio de capital CET1, en línea con su estrategia de crear valor para al accionistas, respaldada por el plan de negocio del banco y por la "sólida generación de capital". Sabadell estima que el exceso de capital que generará en 2024 y 2025, junto con los dividendos recurrentes de este período, de acuerdo con un cumplimiento "satisfactorio" del plan de negocio actual, sea de 2.400 millones de euros, parte de cual puede estar sujeto a aprobación del supervisor. No es la primera vez que ambos bancos tienen esta operación sobre la mesa. Ya en 2020, BBVA y Sabadell estudiaron una fusión, aunque finalmente la acabaron desestimando porque no alcanzaron un acuerdo sobre la ecuación de canje de las acciones. OFERTA DE BBVA El pasado miércoles, BBVA anunció su propuesta formal por Sabadell en la que proponía un canje de una acción de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 acciones de Sabadell, con una prima del 30% sobre el valor al que cotizaba Sabadell el lunes 29 de abril. Esta oferta suponía valorar a Sabadell en unos 11.000 millones de euros, siguiendo el precio al que ha cerrado hoy BBVA de 9,84 euros por título. A su vez, implica elevar a 2,2 euros el valor de la acción en Sabadell --actualmente cotiza en los 1,89 euros por título--, teniendo en cuenta la prima del 30%. Siguiendo este canje, BBVA estaba dispuesto a realizar una emisión de acciones de 1.126 millones de euros, que representan un 20% de su capitalización bursátil. La oferta realizada por BBVA proponía la incorporación de tres miembros de Sabadell como consejeros no ejecutivo en el consejo de administración de BBVA. Además, uno de ellos sería propuesto como vicepresidente. Además, el banco estimaba unos ahorros de costes de 850 millones de euros y unos gastos de reestructuración de alrededor de 1.450 millones de euros, lo que suponía un impacto de 30 puntos básicos sobre la ratio CET1.