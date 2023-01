Hipoglucemia: causas, síntomas y tratamiento

Existen distintos métodos para diagnosticar esta enfermedad (Infobae/Jovani Pérez)

La hipoglucemia es una afección por la que tu nivel de glucosa sanguínea está por debajo del rango normal. La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo.

La hipoglucemia suele estar relacionada con el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, existen otro tipo de medicamentos y diversas afecciones, muchas de ellas poco frecuentes, que pueden causar un bajo nivel de glucosa sanguínea en personas que no tienen diabetes.

La hipoglucemia requiere tratamiento inmediato. Para muchas personas, un nivel de glucosa sanguínea en ayuno de 70 miligramos por decilitro (mg/dl), o de 3,9 milimoles por litro (mmol/l), o menos debería ser una alerta de hipoglucemia. Pero tus cifras podrían ser diferentes. Consulta al proveedor de atención médica.

El tratamiento consiste en recuperar rápidamente los niveles normales de glucosa sanguínea, ya sea con un alimento o una bebida con alto contenido de azúcar o con medicamentos. El tratamiento a largo plazo requiere identificar y tratar la causa de fondo de la hipoglucemia.

Síntomas

Si los niveles de glucosa en la sangre disminuyen demasiado, los signos y síntomas de hipoglucemia pueden incluir los siguientes:

Palidez Temblores Sudoración Dolor de cabeza Hambre o náuseas Latidos del corazón irregulares o acelerados Fatiga Irritabilidad o ansiedad Dificultad para concentrarse Mareos o aturdimiento Hormigueo o entumecimiento de los labios, la lengua o la mejilla

A medida que la hipoglucemia empeora, los signos y síntomas pueden incluir los siguientes:

Desorientación, comportamiento inusual o ambos, como la incapacidad de completar tareas de rutina Pérdida de la coordinación Habla arrastrada Visión borrosa o en túnel Pesadillas, si se está dormido

La hipoglucemia grave puede provocar lo siguiente:

Ausencia de respuesta (pérdida del conocimiento) Convulsiones

Cuándo consultar al médico

Busca atención médica de inmediato en los siguientes casos:

Tienes lo que podrían ser síntomas de hipoglucemia y no tienes diabetes Tienes diabetes y la hipoglucemia no responde al tratamiento, como beber jugo o refrescos regulares (no dietéticos), comer dulces o tomar tabletas de glucosa

Busca ayuda de emergencia para alguien con diabetes o antecedentes de hipoglucemia que tenga síntomas de hipoglucemia grave o pierda el conocimiento.

Diagnóstico

Si tienes síntomas de hipoglucemia, el proveedor de atención médica seguramente hará una exploración física y revisará tus antecedentes médicos.

Si usas insulina u otro medicamento para la diabetes para reducir el nivel de glucosa en la sangre y tienes signos y síntomas de hipoglucemia, mide los niveles de glucosa sanguínea con un medidor. Si el resultado muestra un nivel bajo de glucosa sanguínea (menos de 70 mg/dl ), trátate de acuerdo con tu plan de tratamiento para la diabetes.

Lleva un registro de los resultados de tus análisis de glucosa sanguínea y de cómo trataste los niveles bajos de glucosa sanguínea para que el proveedor de atención médica pueda revisar la información y ajustar tu plan de tratamiento para la diabetes.

Si no usas medicamentos que se sabe que causan hipoglucemia, el proveedor de atención médica querrá saber lo siguiente:

¿Cuáles fueron tus signos y síntomas? Si no tienes signos ni síntomas de hipoglucemia durante la visita inicial con tu proveedor de atención médica, es posible que te indique que ayunes durante la noche o más tiempo. Esto permitirá que se manifiesten síntomas de niveles bajos de glucosa sanguínea para poder hacer un diagnóstico. También es posible que debas someterte a un ayuno prolongado, de hasta 72 horas, en un hospital. ¿Cuál es tu nivel de glucosa en la sangre cuando tienes síntomas? El proveedor de atención médica extraerá una muestra de sangre que se analizará en el laboratorio. Si los síntomas se manifiestan después de comer, es posible que los análisis de glucosa sanguínea se hagan después de que comas. ¿Tus síntomas desaparecen cuando aumentan los niveles de glucosa en la sangre?

Tratamiento

Si tienes síntomas de hipoglucemia, haz lo siguiente:

Come o bebe de 15 a 20 gramos de carbohidratos de acción rápida. Estos son alimentos o bebidas azucarados sin proteínas ni grasas que se convierten fácilmente en azúcar en el cuerpo. Prueba con tabletas o gel de glucosa, jugo de fruta, refrescos corrientes (no de dieta), miel o caramelos azucarados. Vuelve a controlar los niveles de glucosa en la sangre 15 minutos después del tratamiento. Si los niveles de glucosa en la sangre permanecen debajo de los 70 mg/dL (3,9 mmol/L ), come o bebe otros 15 a 20 gramos de hidratos de carbono de acción rápida y vuelve a controlar el nivel de glucosa en la sangre en 15 minutos. Repite estos pasos hasta que la glucosa en la sangre esté por encima de los 70 mg/dL (3,9 mmol/L ). Toma un refrigerio o consume una comida. Una vez que la glucosa en la sangre vuelve al nivel normal, consumir un refrigerio o una comida saludable puede ayudar a evitar otra disminución y a reponer las reservas de glucógeno del cuerpo.

Tratamiento inmediato de la hipoglucemia grave

Se considera que la hipoglucemia es grave si necesitas la ayuda de alguien para recuperarte. Por ejemplo, si no puedes comer, es posible que necesites una inyección de glucagón o glucosa intravenosa.

En general, las personas que tienen diabetes y reciben tratamiento de insulina deberían tener un kit de glucagón para las emergencias. Los familiares y amigos deben saber dónde encontrar el kit y cómo usarlo en caso de emergencia.

Si estás ayudando a alguien que está inconsciente, no intentes darle comida ni bebida. Si no hay un kit de glucagón disponible o no sabes cómo usarlo, solicita asistencia médica de emergencia.

Tratamiento de una afección subyacente

Para prevenir la hipoglucemia recurrente el proveedor de atención médica debe identificar la afección que la causa y tratarla. Según la causa, el tratamiento puede consistir en lo siguiente:

Asesoramiento sobre nutrición. Una revisión de los hábitos alimenticios y planificación de la alimentación con un dietista diplomado podría ayudar a reducir la hipoglucemia. Medicamentos. Si un medicamento es la causa de tu hipoglucemia, es probable que el proveedor de atención médica te sugiera que agregues, cambies o dejes de tomar el medicamento, o que modifiques la dosis. Tratamiento de tumores. Los tumores en el páncreas por lo general se tratan mediante la extirpación quirúrgica. En algunos casos, es necesario administrar medicamentos para controlar la hipoglucemia o extirpar una parte del páncreas.

Con información de Mayo Clinic

