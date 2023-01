Migraña con aura: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

La migraña con aura (también llamada migraña clásica) es un dolor de cabeza recurrente que aparece después o al mismo tiempo que los trastornos sensitivos llamados aura. Estas alteraciones pueden incluir destellos de luz, puntos ciegos y otros cambios en la visión u hormigueo en la mano o la cara.

Los tratamientos de la migraña con aura y la migraña sin aura (también llamada migraña común) suelen ser los mismos. Puedes tratar de prevenir la migraña con aura con los mismos medicamentos y las mismas medidas de cuidado personal que se usan para prevenir la migraña.

Síntomas





Los síntomas del aura de la migraña incluyen alteraciones visuales temporales u otras alteraciones que suelen aparecer antes que otros síntomas de la migraña, como dolor de cabeza intenso, náuseas y sensibilidad a la luz y el sonido.

El aura de la migraña generalmente ocurre una hora antes de que comience el dolor de cabeza y generalmente dura menos de 60 minutos. Algunas veces, especialmente en personas de 50 años o mayores, el aura de la migraña ocurre sin dolor de cabeza.

Signos y síntomas visuales

La mayoría de las personas que tienen migraña con aura desarrollan signos y síntomas visuales temporales, que tienden a comenzar en el centro del campo de visión y se extienden hacia afuera. Entre estos se podrían incluir los siguientes:

Otras perturbaciones

Puntos ciegos (escotomas) que a veces están contorneados con diseños geométricos simplesLíneas en zigzag que flotan progresivamente a través del campo de visiónPuntos o estrellas brillantesCambios en la visión o pérdida de la visiónDestellos de luz

Otras alteraciones temporales a veces asociadas con el aura de la migraña incluyen las siguientes:

Cuándo debes consultar con un médico

Entumecimiento, que por lo general se siente como un hormigueo en una mano o en un lado de la cara que se puede extender lentamente a lo largo de una extremidadDificultad del habla o del lenguajeDebilidad muscular

Acude al médico inmediatamente si aparecen nuevos signos y síntomas de migraña con aura, como pérdida temporal de la visión, dificultad en el habla o el lenguaje y debilidad muscular en un lado del cuerpo. El médico necesitará descartar afecciones más graves, como un accidente cerebrovascular.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Shutterstock)

Factores de riesgo





Aunque ningún factor específico parece aumentar el riesgo de migraña con aura, las migrañas, en general, parecen ser más comunes en personas con antecedentes familiares de migraña. Las migrañas también son más comunes en las mujeres que en los hombres.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Archivo)

Diagnóstico





El médico podría diagnosticar la migraña con aura basándose en tus signos y síntomas, tus antecedentes médicos y familiares y un examen físico.

Si no sientes dolor de cabeza después de un aura, el médico podría recomendar ciertas pruebas para descartar afecciones más graves, como un desgarro de retina o un ataque isquémico transitorio (AIT).

Las evaluaciones pueden incluir las siguientes:

Un examen ocular completo, que hace un oculista (oftalmólogo), puede ayudar a descartar problemas oculares que podrían estar causando los síntomas de la vista.Esta técnica radiográfica genera imágenes detalladas del cerebro.Este procedimiento de diagnóstico por imágenes genera imágenes de los órganos internos, incluido el cerebro.

El médico podrá remitirte a un médico que se especialice en trastornos del sistema nervioso (neurólogo) para descartar afecciones cerebrales que podrían estar causando los síntomas.

Tratamiento





Para la migraña con aura, al igual que para la migraña sola, el tratamiento tiene como objetivo aliviar el dolor de la migraña.

Medicamentos para el alivio

Los medicamentos utilizados para aliviar el dolor de la migraña funcionan mejor cuando se toman ante el primer signo de que una migraña se aproxima, apenas comienzan los signos y síntomas de una migraña con aura. Dependiendo de la intensidad del dolor de la migraña, los tipos de medicamentos que se pueden usar para tratarlo incluyen los siguientes:

Analgésicos. Algunos de estos analgésicos de venta libre o recetados son la aspirina o el ibuprofeno (Advil, Motrin IB, otros). Cuando se toman durante mucho tiempo, pueden causar dolores de cabeza por el uso excesivo de medicamentos y posiblemente úlceras y sangrados en el tracto gastrointestinal.

Los medicamentos para aliviar la migraña que combinan cafeína, aspirina y acetaminofén (Excedrin Migraine) pueden ser útiles, pero por lo general solo para el dolor leve de migraña.

Estos medicamentos de prescripción como el sumatriptán (Imitrex, Tosymra) y el rizatriptán (Maxalt, Maxalt-MLT) se usan para tratar la migraña porque bloquean las vías del dolor en el cerebro. Tomados en forma de píldoras, inyecciones o atomizador nasal, pueden aliviar muchos de los síntomas de la migraña. Es posible que no sean seguros para quienes están en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco.

Dihidroergotamina (D.H.E. 45, Migranal). Disponibles en forma de atomizador nasal o inyección, este fármaco es más eficaz cuando se toma poco después del inicio de los síntomas de migraña para las migrañas que tienden a durar más de 24 horas. Algunos de los efectos secundarios pueden ser el empeoramiento de los vómitos y náuseas relacionados con la migraña.

Las personas con enfermedad de las arterias coronarias, presión arterial alta o enfermedad renal o hepática deben evitar la dihidrogergotamina.

Esta nueva tableta oral está aprobada para el tratamiento de la migraña con o sin aura. En ensayos farmacológicos, lasmiditán mejoró significativamente el dolor de cabeza. El lasmiditan puede tener un efecto sedante y causar mareos, por lo que se aconseja a las personas que lo toman que no conduzcan ni operen maquinaria durante al menos ocho horas.

Antagonistas del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Ubrogepant (Ubrelvy) y rimegepant (Nurtec ODT) son antagonistas orales del péptido relacionado con el gen de la calcitonina recientemente aprobados para el tratamiento de la migraña aguda con o sin aura en adultos. En los ensayos clínicos, los medicamentos de esta clase fueron más eficaces que el placebo para aliviar el dolor y otros síntomas de la migraña, como las náuseas y la sensibilidad a la luz y al sonido, dos horas después de tomarlo.

Los efectos secundarios más comunes incluyen sequedad de boca, náuseas y somnolencia excesiva. El Ubrogepant no debe tomarse con medicamentos inhibidores del CYP3A4 fuertes.

Para las personas que no pueden tomar otros medicamentos para la migraña, los opioides narcóticos pueden ayudar. Dado que pueden ser altamente adictivos, usualmente solo se usan cuando ningún otro tratamiento es eficaz.Estos pueden ayudar si la migraña con aura está acompañada de náuseas y vómitos. Algunos de los medicamentos contra las náuseas son la clorpromazina, la metoclopramida (Reglan) o la proclorperazina (Compro). Por lo general, se toman con analgésicos.

Algunos de estos medicamentos no son seguros durante el embarazo. Si estás embarazada o estás tratando de quedar embarazada, no uses ninguno de estos medicamentos sin antes hablar con tu médico.

Medicamentos preventivos

Los medicamentos pueden ayudar a prevenir las migrañas frecuentes, con o sin aura. Si tienes dolores de cabeza frecuentes, duraderos o graves, que no responden bien al tratamiento, el médico podría recomendarte medicamentos preventivos.

Los medicamentos preventivos tienen como objetivo reducir la frecuencia con la que se presenta un dolor de cabeza de migraña con o sin aura, la gravedad de los ataques y su duración. Estas son algunas opciones:

CGRP

Estos incluyen betabloqueadores, como el propranolol (Inderal, Innopran XL, otros) y el tartrato de metoprolol (Lopressor). Los bloqueadores de los canales de calcio como el verapamilo (Verelan) pueden ser útiles para prevenir las migrañas con aura.Un antidepresivo tricíclico (amitriptilina) puede evitar las migrañas. Debido a los efectos secundarios de la amitriptilina, como somnolencia, se pueden recetar otros antidepresivos en su lugar.El valproato y el topiramato (Topamax, Qudexy XR y otros) pueden ayudarte si tienes migrañas menos frecuentes, pero pueden causar efectos secundarios como mareos, cambios de peso, náuseas y demás. No se recomienda utilizar estos medicamentos en mujeres embarazadas o que estén intentando quedarse embarazadas.Las inyecciones de onabotulinumtoxina A (bótox) aproximadamente cada 12 semanas ayudan a prevenir las migrañas en algunos adultos.El erenumab-aooe (Aimovig), fremanezumab-vfrm (Ajovy), galcanezumab-gnlm (Emgality) y eptinezumab-jjmr (Vyepti) son medicamentos más recientes aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar las migrañas. Se administran mensual o trimestralmente por inyección. El efecto secundario más común es una reacción en el sitio de la inyección.

Pregúntale al médico si estos medicamentos son adecuados para ti. Algunos de estos medicamentos no son seguros durante el embarazo. Si estás embarazada o estás tratando de quedar embarazada, no uses ninguno de estos medicamentos sin antes hablar con tu médico.

Control del estrés y estilo de vida

Cuando comienzas a presentar los síntomas de la migraña con aura, intenta ir a una habitación silenciosa y oscura. Cierra los ojos y descansa o toma una siesta. Colócate un paño frío o una bolsa de hielo envuelta en una toalla en la frente.

Otras prácticas que podrían aliviar el dolor de la migraña con aura incluyen:

La biorretroalimentación y otras técnicas de entrenamiento en relajación te enseñan maneras de lidiar con situaciones estresantes, lo cual podría ayudar a que tengas menos migrañas.No duermas demasiado o muy poco. Establece y sigue un horario de sueño y vigilia constante todos los días. Trata de comer a la misma hora todos los días.Mantenerte hidratado, especialmente con agua, podría ayudar.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales