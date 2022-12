Blefaritis: causas, síntomas y tratamiento

La blefaritis es la inflamación de los párpados. Normalmente afecta a ambos ojos a lo largo de los bordes de los párpados.

A menudo, aparece cuando se obstruyen las pequeñas glándulas sebáceas cerca de la base de las pestañas, lo cual causa irritación y enrojecimiento. Son varias las enfermedades y los trastornos que pueden provocar blefaritis.

En general, la blefaritis es un trastorno crónico que no es fácil de tratar. Puede ser incómoda y antiestética. Pero por lo general no provoca daños permanentes en la visión ni es contagiosa.

Síntomas



Los signos y síntomas de la blefaritis suelen ser peores por la mañana. Por ejemplo:

Ojos llorosos

Ojos rojos

Sensación de arena, ardor o escozor en los ojos

Párpados de aspecto grasoso

Picazón en los párpados

Párpados rojos e hinchados

Descamación de la piel que rodea los ojos

Pestañas con costras

Párpados pegados

Mayor frecuencia de parpadeo

Sensibilidad a la luz

Visión borrosa que suele mejorar con el parpadeo



Cuándo debes consultar a un médico

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Getty Images)

Diagnóstico

Si tienes signos y síntomas de blefaritis que no parecen mejorar a pesar de una buena higiene -limpieza y cuidado regular de la zona afectada- pide una cita con tu médico.



Las pruebas y los procedimientos utilizados para diagnosticar la blefaritis son los siguientes:

Examinar los ojos El médico puede usar un instrumento de aumento especial para examinar tus párpados y ojos.

Hisopado de piel para su análisis En algunos casos, el médico puede usar un hisopo para extraer una muestra del aceite o la costra que se forma en el párpado. Esta muestra puede analizarse en busca de bacterias, hongos o evidencia de una alergia

Tratamiento



Las medidas de cuidado personal, como lavarte los ojos y usar compresas calientes, podrían ser todo lo que se necesita para la mayoría de los casos de blefaritis. Si las medidas de cuidado personal no son suficientes, tu médico puede sugerirte tratamientos con receta, incluidos:

Medicamentos que combaten la infección. Se ha demostrado que los antibióticos aplicados en el párpado alivian los síntomas y resuelven la infección bacteriana de los párpados Están disponibles en varias formas, como gotas para los ojos, cremas y ungüentos Si no respondes a los antibióticos tópicos, el médico podría sugerirte un antibiótico oral

Medicamentos para controlar la inflamación. Se utilizan gotas o ungüentos de esteroides, generalmente solo para las personas que no responden a otros tratamientos Tu médico podría recetarte tanto antibióticos como antiinflamatorios

Medicamentos que afectan el sistema inmunitario. La ciclosporina tópica (Restasis) ha demostrado ofrecer alivio para algunos de los signos y síntomas de la blefaritis

Tratamientos para afecciones subyacentes. La blefaritis causada por dermatitis seborreica, rosácea u otras enfermedades podría controlarse mediante el tratamiento de la afección subyacente

Otras opciones de tratamiento, como el uso de luz pulsada intensa, podrían desobstruir las glándulas. Es necesario realizar estudios adicionales.

La blefaritis rara vez desaparece por completo. Incluso con un tratamiento exitoso, la enfermedad, con frecuencia, es crónica y requiere atención diaria con exfoliantes para párpados. Si no respondes al tratamiento, o si además has perdido las pestañas o si se ve afectado solo un ojo, la afección podría estar causada por un cáncer de párpado localizado.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales