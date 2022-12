Calambres menstruales: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Los calambres menstruales (dismenorrea) son dolores punzantes en la parte inferior del abdomen. Muchas mujeres tienen calambres menstruales justo antes o durante sus períodos menstruales.

Para algunas mujeres, la molestia es apenas dolorosa. Para otras, los calambres menstruales pueden ser lo suficientemente graves como para interferir con las actividades diarias durante algunos días cada mes.

Algunas enfermedades, como la endometriosis o los fibromas uterinos, pueden causar calambres menstruales. Tratar la causa es esencial para reducir el dolor. Los calambres menstruales que no son causados por otra enfermedad suelen disminuir con la edad y a menudo mejoran después de dar a luz.

Síntomas



Los síntomas de los calambres menstruales incluyen los siguientes:

Dolor pulsátil o calambres, que pueden ser intensos, en la parte inferior del abdomen

Dolor que comienza entre 1 y 3 días antes del período, alcanza su punto máximo 24 horas después del inicio del período y disminuye en 2 o 3 días

Dolor sordo continuo

Dolor que se extiende a la región lumbar y los muslos

Algunas mujeres también presentan:

Náuseas

Heces blandas

Dolor de cabeza

Mareos



Cuándo debes consultar con un médico

Consulta a un proveedor de atención médica si ocurre lo siguiente:Los cólicos menstruales interrumpen tu vida todos los mesesLos síntomas empeoran gradualmenteEmpiezas a tener cólicos menstruales intensos después de los 25 años

Factores de riesgo



Puedes estar en riesgo de tener dolores menstruales si presentas lo siguiente:

Tienes menos de 30 años

Comenzaste la pubertad de forma temprana, a los 11 años o menos

Tienes períodos abundantes (menorragia)

Tienes un sangrado menstrual irregular (metrorragia)

Tienes antecedentes familiares de dolores menstruales (dismenorrea)

Fumas

Diagnóstico



El proveedor de atención médica revisará tus antecedentes médicos y realizará un examen físico, incluido un examen pélvico. Durante el examen pélvico, el proveedor de atención médica controla si hay anomalías en los órganos reproductivos y busca signos de infección.

Es posible que el proveedor de atención médica también recomiende ciertas pruebas, que incluyen las siguientes:

Ecografía. Esta prueba usa ondas de sonido para crear una imagen del útero, el cuello del útero, las trompas de Falopio y los ovarios

Otras pruebas por imágenes. Una tomografía computarizada o una resonancia magnética proporcionan más detalles que una ecografía y pueden ayudar a tu médico a diagnosticar afecciones subyacentes Una tomografía computarizada combina las radiografías obtenidas de varios ángulos para producir imágenes transversales de los huesos, los órganos y otros tejidos blandos dentro del cuerpo Una resonancia magnética emplea ondas de radio y un campo magnético potente para producir imágenes detalladas de las estructuras internas Ambas pruebas no son invasivas ni causan dolor

Laparoscopia. Aunque, por lo general, no es necesaria para diagnosticar calambres menstruales, la laparoscopia puede ayudar a detectar una afección subyacente, como endometriosis, adherencias, fibromas, quistes ováricos y embarazo ectópico Durante esta cirugía ambulatoria, el médico inspecciona la cavidad abdominal y los órganos reproductivos mediante pequeñas incisiones en el abdomen en las que inserta un tubo de fibra óptica con una pequeña lente de cámara

Tratamiento



Es posible que el proveedor de atención médica te recomiende lo siguiente para aliviar los dolores menstruales:

Analgésicos. Los analgésicos de venta libre, como el ibuprofeno (Advil, Motrin IB u otros) o el naproxeno sódico (Aleve), en dosis regulares a partir del día anterior al inicio del período pueden ayudar a controlar los calambres menstruales También se encuentran disponibles medicamentos antiinflamatorios no esteroides con receta médica Comienza a tomar los analgésicos al principio del período, o desde que aparezcan los síntomas y continúa tomándolos según las indicaciones durante dos a tres días, o hasta que los síntomas desaparezcan

Anticonceptivos hormonales. Las píldoras anticonceptivas orales contienen hormonas que previenen la ovulación y reducen la gravedad de los calambres menstruales Estas hormonas también pueden administrarse en forma de inyección, parche, implante colocado bajo la piel del brazo, anillo flexible que se coloca dentro de la vagina, o dispositivo intrauterino (DIU)

Cirugía. Si los calambres menstruales son consecuencia de un trastorno como la endometriosis o los fibromas, es posible que la cirugía para corregir el problema alivie los síntomas Otra opción puede ser la extirpación quirúrgica del útero si otros métodos no alivian los síntomas y si no planeas tener hijos

Con información de Mayo Clinic

