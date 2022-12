Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del lunes 26 diciembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ánimo. Muy buenos días.

Vamos a iniciar la semana. No está Ricardo Sheffield, que es el procurador del Consumidor, pero viene en su representación el doctor David Aguilar para que nos informe. El doctor David Aguilar es coordinador de Divulgación y Educación de la Profeco. Él es quien nos va a informar sobre quién es quién en los precios, cómo estuvieron los precios en esta semana y le damos a él la palabra. Y mucho gusto, doctor, que esté aquí con nosotros.

DAVID AGUILAR ROMERO, COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO): Muy buenos días, señor presidente. Con los saludos del procurador Ricardo Sheffield. A todas y a todos los presentes. Con su permiso.

Quién es quién en los precios de las gasolinas, con corte al 18 de diciembre, los precios promedio diario durante la semana pasada fueron de 21 pesos con 88 centavos para la gasolina regular, 24 pesos con cuatro centavos en la Premium y 23 pesos con 60 centavos en el diésel.

Con corte al 22 de diciembre, el precio de la mezcla mexicana de petróleo se ubicó en 66 dólares con 62 centavos por barril y, por lo tanto, el incentivo fiscal para la regular será de 28.7 por ciento, no hay para la Premium y del 77.5 por ciento para el diésel

Durante la semana pasada, ¿cuáles fueron las marcas con los precios más altos? Redco, Chrevron y Akron. Vemos que Oxxo Gas y Arco han disminuido sensiblemente y aquellas que se han mantenido como aliadas de las y los consumidores nuevamente son Rendichicas, G500 y Total.

Ahora, de manera particular en las ocho regiones tenemos que para la regular nos encontramos con Full Gas en Escárcega, Campeche, con un precio de 23 pesos con 79 centavos y un indicador de ganancia bastante considerable, de dos pesos con 71 centavos por litro. En contraste, también en el caso de la gasolina regular, tenemos a la franquicia Pemex en La Paz, Baja California Sur, quien ofreció el litro a 21 pesos con ocho centavos y con un margen de ganancia de tan sólo 15 centavos.

En lo referente a la gasolina de alto octanaje, la Premium, tenemos a Shell en Atizapán de Zaragoza, aquí en el Estado de México, quienes dieron el litro de este combustible a 26 pesos con 83 centavos y con un margen de ganancia que llama la atención, tres pesos con 71 centavos. Tenemos también en cuanto a la Premium a franquicia Pemex en la Unión de Isidoro Montes de Oca, en Guerrero, con un precio por litro de 22 pesos con 33 centavos y un margen de ganancia de únicamente 16 centavos.

Pasamos ahora a un combustible muy importante, sobre todo en el autotransporte de carga en nuestro país, el cual es el diésel y en este caso nos encontramos con franquicia BP, quienes ofrecieron a 24 pesos con 49 centavos el litro de este refinado con un indicador de ganancia de dos pesos con 97 centavos, esto en Paraíso, Tabasco. Por el contrario, interesante la oferta de este producto por parte de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, 22 pesos con 53 centavos y un margen de ganancia de tan sólo 16 centavos.

Pasamos ahora al tema de las verificaciones, en el periodo del 16 al 22 de diciembre y en el cual es importante recordar, como lo hace todos los lunes el procurador Ricardo Sheffield, utilizar la app Litro por Litro para poder realizar denuncias, la misma que está disponible para su descargada en los sistemas de IOS y Android. Bien, en este periodo se atendieron 530 denuncias y se realizaron 277 verificaciones y/o visitas de constatación. No hubo estación alguna que se negara a ser verificada en esta ocasión, si es que se encontraron irregularidades, como en tres de ellas en las que no se daban litros de a litro y por el contrario, 113 gasolineras no presentaron situaciones fuera de la norma.

Ahora, sin contar el margen de ganancia y solamente a partir de la aplicación Litro por Litro, las gasolineras más baratas, en el caso de la gasolina regular se encuentra en Francisco I. Madero Coahuila, es una gasolinera de la franquicia Mobil que, al igual que en Celaya, Guanajuato, también de Mobil, ambas dieron un precio por litro de 19 pesos con 99 centavos.

Entre las más caras de la gasolina regular se encuentra la franquicia Apex en Sahuayo, Michoacán, quienes ofrecieron el litro a 23 pesos con 79 centavos y Gulf que con 23 pesos con 79 centavos también lo proporcionaron en Escárcega, Campeche.

Para la gasolina Premium las más baratas fueron en Coatzacoalcos, Veracruz, franquicia Pemex con 21 pesos con 49 centavos, franquicia BP en Cholula, Puebla, con 21 pesos con 98 centavos, así como las más caras, también para Premium, que dieron 26 pesos con 75 centavos, franquicia Pemex en Bahía de Banderas, Nayarit; en el municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua, 25 pesos con 99 centavos, franquicia Windstar.

Y para el caso del Diesel, las más baratas fueron en Mineral de la Reforma, Hidalgo, franquicia Shell, 22 pesos con 39 centavos; Mobil, 22 pesos con 48 centavos en la capital del estado de Puebla. Y entre las más caras se encuentran también en Bahía de Banderas, franquicia Pemex, 26 pesos con 20 centavos; y Smart Gas en Culiacán, Sinaloa, a 25 pesos con 24 centavos.

Además, se han seguido revisando y visitando los servicios sanitarios en las diversas estaciones, como se ha realizado desde hace ya poco más de tres años.

Pasamos ahora al quién es quién en los precios del gas LP, en donde, con corte al 17 de diciembre de este año, vemos que en el caso de los precios internacionales convertidos a pesos, el kilogramo de gas LP estuvo a 21 pesos con 20 centavos, frente a 19 pesos con 19 centavos, que fue el precio promedio nacional por kilo.

En el caso del gas estacionario, el referente internacional se ubicó en 11 pesos con 48 centavos por litro, frente a los 10 pesos con 48 centavos litro frente a los 10 pesos con 36 centavos por litro con precio promedio a nivel nacional en las 222 regiones del país establecidas por la CRE.

Ahora bien, encontramos varios casos por debajo de su precio máximo en su respectiva región en los estados de México, Jalisco, Oaxaca y sobre todo en el municipio de Puente Nacional, en Veracruz, en donde Gas de Huatuxco ofertó a 10 pesos con ocho centavos el litro de gas LP, 78 centavos por debajo del precio fijado en esta semana que nos precede.

De igual manera, para el caso del gas LP en cilindros por kilo encontramos casos como en Tlaxcala y Guanajuato, que son aliados del consumidor y nuevamente Gas de Huatuxco se ubica por debajo del precio fijado, con un precio de 18 pesos con 17 centavos por kilo.

En este periodo comprendido del 17 al 23 de diciembre se pudo registrar un comportamiento de los proveedores de gal LP, en el que vale la pena subrayar que, de las 753 verificaciones realizadas, en todos los casos resultaron sin infracción y no fue necesaria la inmovilización de basculas, vehículos ni cilindros de gas.

Es momento de pasar a los precios de la canasta básica de 24 productos, aquellos que más consumen las mexicanas y los mexicanos.

Es de suma importancia no perder de vista cómo el comportamiento en los precios máximos y mínimos de esta canasta básica siguen manteniendo una sensible y constante tendencia a la baja, sobre todo frente aquella marcada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor dentro del rubro de alimentos en esta última semana.

Y ahora ya enfocados en los precios de esta canasta de manera particular en tiendas y supermercados, tenemos la región centro donde HBE León, en el estado de Guanajuato, se mantiene por arriba de la meta acordada con un precio por canasta de mil 47 pesos con 10 centavos, frente a Sumesa San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, con un precio de 920 pesos con 70 centavos.

En la región centro tenemos una vez más a HBE en San Luis Potosí, con un precio por canasta de mil 57 pesos con 61 centavos; en contraste, vemos a Bodega Aurrera Aguascalientes, que como grupo se han mantenido con precios bajos y, así, encontramos que en este establecimiento la canasta se ofertó en 953 pesos con 80 centavos.

En la región norte se encuentra Calimax Río en la ciudad de Tijuana, Baja California, con la canasta de 24 productos en mil 54 pesos con 90 centavos y curiosamente en esta misma ciudad una vez más Soriana Súper sucursal Libertad, ofreciendo un precio bastante atractivo a tan sólo 929 pesos por canasta.

Finalmente, en la zona sur del país, la Central de Abastos en Mérida insiste en mantenerse como puntera en el que un consumidor habría de pagar mil 61 pesos con 70 centavos, frente a Chedraui Carmen, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, donde por 957 pesos con 10 centavos fue posible adquirir esta canasta básica.

Es cuanto, señor presidente, muchas gracias y muy buenos días.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gracias doctor.

Vamos a los videos.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 26 de diciembre de 2022.

En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, inició el montaje de prelosas sobre las dovelas del viaducto elevado, donde posteriormente se realizará el armado de acero y colado de losa para el tendido de la vía del tren.

En el paradero de Candelaria, Campeche, concluyó la cimentación y avanza la edificación de instalaciones sanitarias, pluviales e hidráulicas. Este paradero contará con planta de tratamiento de aguas residuales para riego de áreas verdes.

En el tramo 2, en la localidad de Santa Rosa, municipio de Tenabo, sigue en ensamble de vía, atornillado y fijación, lo cual garantizará el desplazamiento del tren con seguridad.

En el libramiento Campeche, así como en la estación Edzná, se intensificaron los trabajos con horarios nocturnos para mayor avance de la obra.

En el tramo 3, a la altura de la comunidad de Tebec, Umán, en Yucatán, avanza la construcción del viaducto Mérida-Campeche, con el montaje de trabes.

Cerca del municipio de Maxcanú continúa la soldadura de riel. Cada día se realizan más de 25 soldaduras que equivalen a un kilómetro completo.

En el tramo 4, en la entrada del municipio de Sudzal, concluyó la construcción de un paso vehicular que ya fue abierto al tránsito en la zona y permitirá el paso seguro del Tren Maya. Ahí mismo siguen las obras de colocación de durmientes, perforaciones para la catenaria y tendido de red eléctrica, así como trabajos para evitar encharcamientos.

El Tren Maya avanza.

(INICIA VIDEO)

VOZ DE MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Se concluyó la plantación de un millón 884 mil 609 especies herbáceas en los polígonos de reforestación, cubriendo una extensión de más de 13 hectáreas.

Los árboles que servirán para los trabajos reforestación y paisajismo recibieron mantenimiento y trasplante a bolsas de mayor tamaño; asimismo, concluyó la producción especies herbáceas dentro del vivero contempladas para este año, alcanzando un total de un millón 700 mil plantas.

En el jardín central continúa la conformación y renivelación de terraplenes con un avance de 30 mil metros cúbicos, lo que representa más de 95 por ciento de avance con respecto a estos trabajos.

Como parte de los trabajos de reforestación en los diferentes puntos de las brechas rompevientos se realizó la plantación de más de 130 árboles de la especie acacia, se mantiene la constante reubicación de la fauna existente.

A lo largo de la ciclovía se mantienen los trabajos de colocación de piezas prefabricadas con un avance de mil 415 metros cuadrados.

Para recibir los cubresuelos en el área de picnic, se realizan trabajos de conformación de los montículos de vegetación, así como la nivelación de las áreas lúdicas para la colocación de acabados.

También se realizan trabajos de excavación para conformar las tinas y rampas que forman parte del skatepark.

En los estacionamientos continúa el colado de firmes de concreto para la circulación vehicular con un avance de seis mil 750 metros cuadrados.

Respecto a las guarniciones, se han colado más de 25 mil metros en las diferentes plataformas, andadores y plazoletas del parque.

Asimismo, continúa la colocación de piezas prefabricadas con una base de ocho mil 200 metros cuadrados de piezas colocadas.

Concluyeron los trabajos de desmonte y retiro de la especie invasora kochia, así como los trabajos de geotecnia para el humedal y se realiza el trazo y nivelación en la plataforma de pretratamiento para conectarla al mismo.

A la fecha se han generado más de cinco mil empleos en la construcción del parque.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, muy bien, vámonos. Uno, dos, compañera, uno, una y otra compañera y luego nos vamos acá, dos y dos, a ver hasta dónde.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Hans Salazar, de Noticiero en Redes.

Hace unas semanas, dos, tres semanas se difundió —se estrenó, mejor dicho— un documental, se llama Caso Narvarte a plena luz, que es el asesinato de cinco personas. Esto en particular da realce porque todo indica —ahí el propio documental lo cuenta— obstrucción de la propia o cuestionamiento de que no se hizo justicia.

Rubén Espinosa, el fotoperiodista que fue asesinado en este homicidio múltiple y es señalado directamente por él mismo antes de que lo asesinaran, de un activista, a Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz y Bermúdez Zurita, el que fue su secretario de seguridad, como operadores. Y en este documental, da algunas líneas, algún panorama sobre que incluso no se dio toda la información en el tema de la investigación por parte de la procuraduría del entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.

Esto, incluso ahí lo entrevistan, pero al propio subprocurador, cuentan los abogados del caso sobre que exigen justicia, que cuando se le pregunta al subprocurador de ese entonces, de Miguel Ángel Mancera, que qué opinaba, bueno, que estaban los autores materiales de acuerdo a su investigación que ya los estaban mostrando, pero que qué había detrás, que cuál era la verdad, quiénes eran los actores intelectuales y le contestó: ‘Eso ya es mucha exquisitez, ya esa información sería mucha exquisitez investigar algo así’.

Y esto lo cuento y esto viene a modo porque en ese año en que sucedió esto y previo, se hizo persecución de periodistas, de todo tipo obviamente, que cuestionaran el régimen, a los gobiernos de ese momento.

Y ahora nos encontramos, presidente, con el tema de una carta. Y yo quisiera comentarle y eso por eso lo digo, quienes firman esta carta me llama la atención, cuestionando el tema de las mañaneras y que hacen una narrativa que desde las propias mañaneras se enrarece un clima, el clima contra periodistas concretamente, bueno y que usted ya ha mencionado, pero me llama la atención que quienes firman y que los medios principales masivos que han difundido contra de usted, dice ahí en los encabezados ‘177 periodistas, 180 periodistas’, alrededor de ese número, pero quienes firman, por ejemplo, es Javier Lozano Alarcón, yo personalmente no sabía que era periodista Javier Lozano Alarcón, yo personalmente no sabía que era periodista Javier Lozano Alarcón.

Mencionan también a Luis Carlos Ugalde, que fue el consejero presidente del IFE, del entonces, de, de… Pues de haber encabezado el IFE cuando fue el fraude del 2006.

María Elena Moreira, no sólo aliada, amiga personal en su momento de García Luna.

Ricardo Alemán, este periodista que en su momento insinuó en Twitter, incluso insinuando, convocando, instigando en dañarlo a usted en su integridad física.

Entonces, esto que le estoy contando y esta diferencia de situaciones de narrativas y que ahorita sale este documental, no sé si ya lo ha visto, sería mi pregunta también, si ya lo ha visto, qué opina al respecto y qué diferencias obviamente puede haber de esta carta, con estos personajes, que a mí me da a que es una propia narrativa hacia un golpe blando contra usted. Usted ya ha padecido de estos golpes blandos cuando fue jefe de gobierno con el tema del desafuero.

¿Qué estrategia es la mejor, presidente, para enfrentar este tipo de narrativas de la derecha, de la ultraderecha incluso?, porque se viene fuerte este año y porque obviamente viene la muy probable continuidad de la 4T, a lo que ellos están impidiendo o queriendo impedir a toda costa. ¿Qué estrategia?, porque no es fácil lo que se viene en 2023 y, obviamente, después 2024.

Serían esas dos mis preguntas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en cuanto al documental, no lo he visto, pero si existe una denuncia estoy seguro que la Fiscalía de la Ciudad de México le va a dar seguimiento y lo he dicho aquí en otras ocasiones, le tengo confianza a la fiscal, a la procuradora Ernestina Godoy. Es una mujer íntegra, honesta, incapaz de encubrir o de ser cómplice de una injusticia. Entonces, es cosa de recurrir a ella.

Acerca de los medios, sin enfadarnos, tenemos posturas distintas. Ellos formaron parte de un régimen que, yo sostengo, se dedicó a saquear a México. El distintivo de lo que llamaron neoliberalismo, que yo llamo neoporfirismo, fue el saqueo, el transferir los bienes públicos a particulares, los bienes del pueblo, de la nación a un grupo que le llamaron en su momento ‘grupo compacto’. Es una nueva oligarquía que se creó son Salinas de Gortari.

Entonces, a partir de entonces, para poder saquear a sus anchas, pues se creó una red de componendas y complicidades en donde no sólo eran los traficantes de influencia los beneficiados, sino eran dueños de medios de comunicación, periodistas. No todos, desde luego, ni todos los medios de comunicación, pero pues es de dominio público qué medios de comunicación, qué periodistas guardaron silencio cuando estaba saqueando a México como nunca en la historia.

Nunca hablaron de corrupción. Además, encubrieron delitos que se cometían como lo que significó la guerra contra el narcotráfico. Es también sabido que Calderón da a conocer que va a iniciar esa guerra y se atreve a decir que va a costar vidas, pero que no importa y habla incluso de vidas de civiles, de inocentes.

Y como fue una guerra con altos niveles de letalidad donde, si había un enfrentamiento, lo hemos visto muchas veces, entre el Ejército, las Fuerzas Armadas y la delincuencia, a los delincuentes, integrantes de bandas que quedaban heridos los remataban, eran masacres.

Y estos medios de información, los que están ahora en contra de nosotros, hablando de que no se permite la libertad de expresión, fueron convocados por Calderón y les pidió que guardaran silencio sobre estas atrocidades.

Ahora que se está llevando a cabo un cambio, una transformación, pues no sólo están ofendidos los que gozaban de privilegios en lo económico, los traficantes de influencia, sino también los dueños de medios de comunicación y hasta periodistas, desde luego intelectuales orgánicos y hasta gente de la academia, porque así es un proceso de transformación.

Entonces, no hay que asombrarse, son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Antes era saquear y repartirse el botín y a unos les tocaba más, a otros menos, a quien no le tocaba nada era al pueblo raso, porque esta política consiste en que todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo.

Entonces, ¿qué significa la transformación?, hacer a un lado a los privilegiados, acabar con la corrupción y todo lo ahorrado, todo lo que se robaban entregarlo a los más necesitados, a la mayoría del pueblo, que es lo que estamos haciendo. Porque lo he dicho en otras ocasiones, no se conformaban con quedarse con una empresa, con un banco, con una mina, además saqueaban también el presupuesto público.

Como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que se quedaran con los bienes, con el sofisma, la mentira de que es mejor el sector privado que el sector público y que no hace falta el Estado, que basta con el mercado y que hay que diluir al Estado, desaparecerlo; que tampoco es del todo cierto porque es muy hipócrita ese discurso o esa pedacería de discurso, porque cuando necesitan al Estado lo usan, ¿para qué?, para rescatar a los bancos, para beneficiarse como lo hicieron con el Fobaproa.

Si no se necesitara al Estado, ¿para que se rescató a empresarios y a banqueros?, ¿por qué no se dejó al mercado? Si en el libre mercado un comerciante, como sucedió y como sucede, pequeño le va mal, ni modo que el Estado lo rescate. Pero aquí sí lo consideraron válido rescatar a los de arriba y convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el famoso Fobaproa, que todavía está ahí como una deuda onerosa.

Entonces, son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Y baste… El otro día estaba yo viendo, yo creo que te mandé una foto de cuando Calderón llama… ¿O fue Peña? Creo que Calderón, porque fue cuando estaba la guerra. A ver, busquen eso, es una foto en donde convoca a todos los medios de información para guardar silencio. Creo que fue en el 11, que fue el año de más enfrentamientos y del mayor índice de letalidad, 2011, van a haber ahorita la foto. Son exactamente los que ahora están en contra de nosotros. Es normal y no hay ningún problema.

Tú me preguntas: ‘¿Cómo enfrentar eso?’ Pues contextualizando. Repito, no hay texto sin contexto, nada más dando los antecedentes, informando y ya la gente va a tener una idea de las cosas. Antes era muy difícil porque pues eran todos ellos y nosotros no teníamos manera.

Ah sí, es Calderón: ‘Celebra Calderón el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia’.

Pero ¿no puedes abrir la foto? Sí. Y mira, aunque no les vaya, no les guste, tú que los conoces más, ve diciendo quiénes son los que están ahí. O sea, porque, ¿quiénes estaban?, ¿quiénes asistieron?, es un pacto de silencio. A lo mejor sí se distinguen.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Si, se distinguen.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, señálalos, no le hace que… Es libertad de expresión, o sea, tenemos nosotros también el derecho.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Bueno, está Pedro Ferriz de Con, aquí está Pedro Ferriz de Con; Joaquín López-Dóriga; Denise Maerker; Carlos Puig; Ciro Gómez Leyva; Maricarmen Cortés, de Alebrijes; Roberto Rock, que está aquí; Pepe Cárdenas, que está aquí; Javier Alatorre; el de La Silla Rota, Rock; ah, Carlos Loret, que se ve ahí. No se distinguen todos. Bueno, Marco Antonio Mares, que está aquí; Carlos Marín; Pascal Beltrán del Río, de Excélsior.

¿Quién más se distingue?

Bueno, está Leonardo Curzio; no sé si esté Sergio Sarmiento, pero podría ser; Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego.

¿Quién más?

No sé si es José Narro, que se parece, José Narro, el exsecretario de Salud.

Pues son los que se distinguen, en la foto no se acaba de ver bien.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, así más o menos estaba la situación.

Pero ¿por qué no pones…? Fíjense lo que callaban. ¿Por qué no pones la gráfica sobre letalidad?

Este es el 11, en la foto. Sí, ¿verdad? Este es el índice de letalidad. Bueno, pero fallecidos, mil 412 en enfrentamientos; heridos y detenidos, mil 127; agresiones, mil 76; índice de letalidad, 285. Es decir, más muertos que heridos y detenidos y no se decía nada.

INTERLOCUTOR: Y periodistas asesinados también.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero estamos viendo esto, nada más por lo que preguntas.

Entonces, pueden sacar un manifiesto diario y pueden seguir atacándonos en periódicos, en radio, en televisión, pero no tienen autoridad moral, no tienen autoridad moral.

Nosotros no vamos a reprimir a ningún medio de comunicación, no lo hemos hecho ni lo haremos, por convicción. Nosotros venimos de una lucha en contra del poder y triunfamos porque triunfó la justicia sobre el poder.

Y nuestra concepción de poder es distinta completamente a esto, para nosotros el poder sólo es puro, sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No es sinónimo de autoritarismo ni de corrupción, ni de prepotencia.

Entonces, necesitamos hacer el contraste sin enfurecernos, serenos, tranquilos, pero sí informar para que nunca más se silencie a los medios de información, ya sea por intereses políticos o intereses económicos, que la prensa sea verdaderamente libre, distante lo más que se pueda del poder y lo más cercano que se pueda al pueblo.

Porque ese es también un distintivo que no tienen los medios, el pueblo no es actor principal en la historia, no es protagonista principal. Para los medios o para algunos medios de comunicación los actores principales son lo que forman parte de la llamada sociedad política o círculo rojo; lo que llaman círculo verde o pueblo, esos no.

Por eso también no hay que preocuparse mucho, porque antes hablaban y todavía tienen ese concepto, de que el círculo rojo se convencía de algo, de inmediato el círculo verde lo secundaba. Ya no, porque ahora la vanguardia en el pensamiento crítico, en el pensamiento transformador, en la revolución de las consciencias, está en lo que llamaban el círculo verde, está en el pueblo, es el que va adelante.

Y ellos se quedaron atrás en la retaguardia, porque no quisieron cambiar, porque no quisieron entender la nueva realidad. Yo no pierdo la esperanza de que al paso del tiempo vayan cambiando, se vayan serenando y vayan cambiando su proceder, porque eso es lo que ayuda más al país.

Ahora también una última reflexión: todo este grupo conservador, beneficiario de la corrupción es progresista en comparación con los grupos conservadores de otros países, que nos sirva eso de consuelo. Es que cuando ve uno cómo está el mundo, nunca había estado el mundo como está ahora desde que tengo uso de razón, ¡qué barbaridad! No voy a mencionar países ni continentes, pero hay veces que, como aquí es donde padecemos esto, pensamos: ‘¡Qué barbaridad! ¡Cuánto atraso! No, estos son de avanzada en comparación con otros grupos.

Imagínense lo del Perú, aunque corre ahí el riesgo de que me declaren non grato, cuando me plática el presidente Castillo de que salía a la calle en Lima y lo veían los sectores de clase media, no todos desde luego, pero sí algunas personas, se ponían así frente a él y se tapaban la nariz. Eso pasaba en México, pero en la época del presidente Juárez, que lo humillaban así, que cuando iban la aristocracia de entonces, los fifís de entonces o aspirantes a fifís, los señores, señoras de alcurnia al baño decían: ‘Voy al Juárez’, pero pues estamos hablando de mediados del siglo XIX.

Ahora no. Sí hay racismo, ¿no?, que por cierto esa batalla la vamos ganando, porque antes hasta usaban dichos racistas y ahora se cuidan, sólo en lo interno porque no se les quita tan fácil, pero también vernos a partir de lo que sucede en otros países.

INTERLOCUTOR: Presidente, nada más para apuntar este y pasar a mi siguiente punto, precisamente salió apenas publicado en una revista de Inglaterra, Index on Censorship, precisamente, donde lo comparan con dictadores a nivel mundial. Pero nada más apuntar y por eso era mi pregunta, que ya me la ha respondido, es una revista, por ejemplo, que es financiada por Open Society, que es de Soros, pero eso no se dice, porque es una narrativa a la que se quiere llegar respecto a usted.

El otro punto que dejo ahí es: sin querer yo defender a la ministra Esquivel, yo no soy quién, yo creo que ella tendrá que defenderse y lo está haciendo, obviamente tiene que ver con una narrativa y con una intención de lo que se llama el lawfare, que es el tema de control o de manipulación, en este caso de la justicia.

Y hay una claridad ahí que no me voy a meter a detalle, pero no es gratuito, no somos ingenuos, ahí hay una intención. Repito, independientemente que cada quien se tenga que defender con lo que hace o lo que no hace, la intención de una estrategia es muy clara y obviamente esto se puede envilecer y por eso mi pregunta.

En todo caso, también le preguntaría: si se ganara o si la sucesión presidencial, quien fuera presidente, presidenta, ¿usted le recomendaría las mañaneras?, porque ha sido el instrumento clave, a mi parecer, para poder enfrentar y usted mismo aquí la ha aclarado de una y otra manera. ¿Qué tanto es su recomendación a quien llegue en su momento y decirle: ‘oye, si no haces las mañaneras o si no haces este ejercicio a su modo viene en un tema de envilecimiento peor’?, esa sería mi pregunta.

Y, por último, ya nada más preguntarle, presidente, en otro punto y agradecer que me haya dado la palabra ya antes de que termine el año, porque ya esta es la última semana y en Guerrero, el tema de los profesores particularmente, sus jubilaciones, sus retiros se hacen a través de un instituto estatal —seguramente usted conoce esos esquemas— no está federalizado de los profesores que dan educación, imparten educación básica.

Ahí hay una serie de problemas que tiene actualmente la gobernadora, no de ahora, sino son herencia, eso está muy claro, porque esto se viene arrastrando porque, de acuerdo a lo que hemos investigado, esta institución encargada de los retiros de las jubilaciones de los trabajadores del estado de Guerrero donde están incluidos estos profesores, los profesores del estado de Guerrero para la educación básica pública pertenecen; sin embargo, por el propio saqueo y haberlo utilizado por los gobiernos anteriores como caja chica, cuando viene el punto donde se pueden retirar… Actualmente hay personas que todavía no se jubilan porque si empiezan su trámite de jubilación y dejan de dar clase, porque además ya llegó su edad donde ellos ya también quieren disfrutar de su momento de jubilación, tiene que pasar hasta dos años, presidente, así me lo han manifestado, para poder tener el derecho a su pensión, porque hay algo así como una lista, una lista de espera y en ese inter están en el limbo.

No tienen seguridad social, o sea, se quedan sin seguridad social porque no son ya profesores y está en trámite su jubilación y el problema es que pasa uno, dos años. Y la verdad es que dicen: ‘cómo me voy a meter en ese tema de la jubilación si me voy a quedar hasta sin seguridad social, si me voy a quedar sin mi ingreso’, en este caso su derecho que se han ganado.

Ellos preguntan, porque la gobernadora en su momento, hay… Yo chequé y hay una declaración de ella cuando estuvo en campaña, que iba a buscar la federalización del tema porque definitivamente no iba a poder resolver, por el gran atraso, obviamente insuficiencia de dinero, de presupuesto.

Entonces, esa sería mi última pregunta, presidente, si viene la federalización, considera atender este punto en concreto que me han mencionado profesores de Guerrero, si lo está contemplando, si se puede contemplar para el próximo año por parte de la secretaria de Educación, si lo ve viable.

Esas serían mis últimas preguntas. Le agradezco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Estamos ayudando a los gobiernos estatales. En todos los cierres de fin de año se ha ayudado para que no falte la nómina ni el aguinaldo, se les ayuda con recursos de la federación, diría adicionales.

Y en el caso de Guerrero vamos a revisar de qué se trata y entiendo que es un asunto también estructural.

¿Qué fue lo que sucedió?

Se descentralizó la educación y se descentralizó la salud. La Secretaría de Salud quedó como un cascarón porque todos los servicios de salud pasaron a los estados, con el compromiso de que la Secretaría de Salud o la federación tenía que enviarle el dinero para la salud a los estados.

Entonces, en algunos casos no se usaba el dinero bien o se usaba para la salud, llegaba el recurso y lo usaban para otras cosas, entonces se fue deteriorando todo el sistema de salud y lo mismo en el caso educativo.

Una de las cosas buenas que se hizo, creo que, en el sexenio pasado, fue que se federalizó la nómina de maestros que pertenecían a la federación. Eso fue muy bueno porque, si no, si seguía enviando el dinero, no le iba a llegar el sueldo, el salario, al maestro; como pasa en algunas partes o pasaba, porque ya lo hemos corregido de que se enviaba el dinero para los maestros y lo usaban en otra cosa, no les pagaban a los maestros, un mes, dos meses, tres meses sin pago.

Entonces, sí, lo mejor es federalizar, los trabajadores quieren eso porque les da más seguridad. Por ejemplo, esos maestros si están inactivos y están en la nómina federal, esos no tienen problema, el asunto son los estatales.

INTERLOCUTOR: ¿Van a ser escuchados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí van a ser escuchados y vamos a ir avanzando.

Llevamos, en el caso de salud llevamos nueve estados y vamos hacia a todos en el caso de salud, federalizar la salud, para tener un sistema de salud de primera en cuanto a que haya a los médicos, a que estén bien las instalaciones, que existan los equipos, que no falten los medicamentos, eso es lo que estamos haciendo ya en nueve estados.

Mañana vamos a tener el informe de salud sobre eso, de cómo vamos. Y se va avanzando y se va avanzando y el propósito es que el año próximo tengamos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, que no falten los medicamentos, que no falten médicos generales, que no falten especialistas, que haya atención en todos los turnos, los fines de semana y que sea gratuita la atención médica y los medicamentos, o sea, que se garantice el derecho a la salud.

Entonces, en eso vamos y vemos esto, sí, sí, sí.

¿Y qué era lo otro que planteabas?

INTERLOCUTOR: Lo de las mañaneras.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, eso lo va a resolver quien quede. Yo sí pienso que es importante que el gobierno informe porque, si no, se queda rodeado, secuestrado.

Una vez un empresario de medios de información me dijo, cuando yo era jefe de Gobierno, que desataron una campaña, creo que cuando los videos del maestro Bejarano y Ahumada y eso, dice: ‘Es que, entre otras cosas, estabas muy arriba y así no nos conviene’, palabras más, palabras menos, porque era tanto el poder de los medios que para sacar prebendas, hacer negocios al amparo del poder público, necesitaban gobernantes débiles.

¿Qué hace un gobernante sin respaldo popular?

Pues va y se entrega a los brazos de los dueños de los grandes medios de información para ver si sale adelante. Y lo pueden sacar adelante, nada más que lo ‘despluman’, no a él, al erario.

Entonces, entre otras cosas tiene que haber un medio de información. Que, si es en la mañana, pues bien; si es en la tarde o es cada dos días, pero sí hay que estar informando, buscar formas de estar informando y haciendo valer el derecho de réplica y no quedarse callados.

O sea, garantizar la libertad plena, o sea, que los adversarios puedan decir todo, todo, todo, hasta insultar, pero que se tenga también el derecho a la réplica y a estar informando. Además, la labor de un gobernante es informar, es orientar, es concientizar, es una obligación informarle al pueblo.

Y esto que dices de la ministra, porque es un tema que está en las redes sociales y debe estar también en los medios convencionales, en todos, ¿saben qué quieren? Bueno, primero, porque mucha gente no sabe, no sabe, hay que contextualizar, hay que dar los antecedentes y no sabe porque tampoco le importa mucho y anda en otras cosas o no tiene el acceso a la información, pero hace como 40 años se tituló una abogada que se llama Yasmín Esquivel, terminó en la escuela de derecho de la UNAM y para recibirse después de que se cursan todas las materias, hay que presentar una tesis, es decir, un trabajo escrito sobre un tema.

Y en ese entonces esta abogada presentó una tesis y ahora como esta abogada llegó a ser ministra en la Suprema Corte y el día 2 de enero a más tardar a las 12:00 del día se va a elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte y esta ministra es candidata, le sacaron que cuando hizo su trabajo de tesis copió. Le llaman a eso plagio, es una especie de robo que tiene que ver con lo intelectual, con lo académico. Pero fue hace 40 años, que un grupo conservador descubrió que ella había copiado, según la versión de estas personas, la tesis de otro alumno que se había recibido un año antes que ella y que la tesis es igual, calcada.

Esto se dio a conocer a través de un medio que se caracteriza por defender a la mafia del poder, Loret de Mola, que es un periodista famoso, pero muy corrupto, que tiene como seis departamentos, tiene un departamento en la Ciudad de México, que es de los más lujosos de la ciudad y tiene una residencia también lujosísima en Valle de Bravo y tiene departamentos en el extranjero y es como el favorito de los conservadores. Un poco como el Reforma y como, bueno, casi todos, casi, porque hay muchos periodistas honestos. Entonces, este da la noticia, la gran noticia, de que la ministra plagió la tesis.

Ya la ministra está pidiendo que la UNAM investigue, porque ella dice que no es cierto, que ella hizo primero el trabajo y que fue a ella a la que plagiaron y está pidiendo que la UNAM haga una investigación y se llegue al fondo.

Y eso yo lo veo bien, que los especialistas, autoridades de la UNAM investiguen y den a conocer un dictamen sobre este asunto, pero mientras se da a conocer ese dictamen, ya está la polémica.

Y pensaron los que están en contra de la ministra de que ya con eso la eliminaban como candidata. Se tiene que saber también que son los 11 ministros nada más los que van a decidir, ministras y ministros, los 11 son los que votan y van a decidir.

El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros, porque ya saben ustedes que si alguien se trastabilla y se afecta la rodilla nos echan la culpa a nosotros, porque sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto, porque nosotros no tenemos candidatos, porque a nosotros no nos corresponde elegir y porque nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial.

Pero ¿por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata?, porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial. Cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica, ella defendió la postura nuestra; y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado, junto con la ministra Loretta Ortiz y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente.

Entonces, tienen miedo, mucho miedo los del conservadurismo y sobre todos los transas, de que ella quede de presidenta porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país.

¿A quién quieren los conservadores? O como se decía antes, ¿de parte de quién es este golpe?, ¿a quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos, a ese quieren de presidente.

Pero qué bien que la UNAM va a resolver este asunto y se aclare y ojalá y lo haga pronto, antes del día 2.

PREGUNTA: La UNAM dijo que sí había coincidencias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: La UNAM informó que sí había otras coincidencias en el proyecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero tiene que haber un dictamen, o sea, sí hay coincidencias, eso todo mundo coincide, de que es una copia, de eso no hay duda, lo que hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién y hacer la investigación. Y es muy bueno esto, muy sano, hay que purificar la vida pública.

Entonces, ya así ya sabemos de qué se trata, porque todo fin de semana y desde antes ha estado el tema, ¿no?, de la ministra Yasmín.

Bueno, vamos adelante y después vienen las dos compañeras.

PREGUNTA: Qué tal presidente.

Carlos Guzmán, de Cuatro Media Telecomunicaciones AvaNoticias de Veracruz.

Pues insistiendo un poco en el tema de la ministra, pues consultarle específicamente si este tema de que esté en tela de juicio su título de licenciatura pues no la descarta directamente. Hay países como Alemania, en otros países, donde justamente este tipo de sospechas inmediatamente descartan a los aspirantes. ¿En el caso de México usted no lo considera así?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo pienso que, como hay un interés político de por medio, porque es evidente que todo este escándalo se da en víspera de la elección en la Corte, todo mundo sabe que ella es aspirante a la presidencia, entonces lo mejor es que la UNAM dictamine, les corresponde a ellos y que lo haga pronto.

INTERVENCIÓN: ¿La considera una persona honesta, presidente?

INTERLOCUTOR: Justamente eso que decía mi compañero Jorge Chaparro, ¿es una persona honesta, siendo que tiene este tema en tela de juicio?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En lo que a mí corresponde, lo que me consta es que ha actuado con rectitud. Yo la conozco a ella de hace seis años para acá y ha tenido una actitud consecuente, nunca he recibido una queja. Además, ha tenido cargos.

INTERLOCUTOR: Sí, estuvo en el Tribunal Agrario, si no mal recuerdo también.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estuvo en el Tribunal Agrario, estuvo en el Tribunal Administrativo y ahora. O sea, lo de la tesis sale ahora y es muy sencillo: que la UNAM resuelva, pero no se puede con una nota de Loret de Mola descontarla. Podrá pasar en otros países, pero yo no creo que debe de copiarse, hablando de plagios, procedimientos de otros países, cuando aquí tenemos una realidad muy específica.

INTERLOCUTOR: Obviamente también el tema está de las tesis la del expresidente Peña Nieto también, el presidente Vicente Fox…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, eso es otro asunto, no nos metamos, eso tendría que irse mejorando. Es más, lo que hay que procurar es la reforma al Poder Judicial, o sea, ese es el fondo.

INTERLOCUTOR: ¿La ministra garantiza esa reforma?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, aunque no va a ser fácil y va a llevar más tiempo, porque es un poder muy penetrado por el grupo económico dominante, desde jueces, magistrados, ministros, se va a llevar tiempo el que con la iniciativa del mismo Poder Judicial se vaya limpiando.

INTERLOCUTOR: Sí, hay una iniciativa que presentó el actual ministro en el Senado de la República.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se avanzó, se avanzó sin duda con el actual ministro, pero no, sigue pendiente, yo aquí lo he dicho, en la actitud de jueces, en la actitud de magistrados y la actitud de ministros, que representan a los grupos de intereses creados, representan al dinero, poderoso caballero don dinero, representan eso, no representan al pueblo.

Lo estamos viendo ahora en el caso de este señor Vallarta.

INTERLOCUTOR: Israel Vallarta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Diecisiete años sin condena. ¿Qué, no habla la Constitución que en dos años debe de haber una condena? Y ahora que se quiere buscar que salga, interponen nuevos recursos.

¿Por qué no lo liberan?,

Ah, porque fue el señor al que torturaron en el montaje que hizo Loret de Mola en el gobierno de Calderón y bajo los órdenes de García Luna.

Entonces, que no me vengan a aquí a decir que es un asunto jurídico, no, es un asunto político, de poder.

Y que no vengan a decir que soy un tirano, un dictador porque yo no puedo liberarlo, porque de acuerdo a mis facultades sólo puedo otorgar amnistía a quienes están sentenciados y como este señor lleva 17 años sin sentencia no puedo hacer nada. Si yo fuese un dictador o un tirano, si fuese yo como los presidentes de antes, claro que saldría.

¿Qué, no lo ministros de la Corte y el presidente de la Corte eran como empleados del presidente de la República? Pues ya no es así. ¿Dónde está la tiranía? ¿Dónde está la dictadura? No somos iguales.

Entonces, eso es lo que yo considero, que resuelvan en la UNAM el asunto. Creo que hay o debe de haber en la UNAM instancias.

INTERLOCUTOR: Hay un consejo, regularmente hay un consejo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de ética. Y además el tema lo amerita. Ayudaría mucho la UNAM resolviendo en un sentido o en otro.

INTERLOCUTOR: ¿Sería sano que resuelvan antes del 2 de enero, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: Que resuelvan antes del 2 de enero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que lo pueden hacer, el rector puede convocar al comité.

INTERVENCIÓN: ¿Sería sesión extraordinaria?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que busquen la forma, pero si es un asunto que va a ayudar a la transparencia, son hechos, no palabras.

Entonces, esto sería bueno, ese es mi punto de vista, pero no como quizá imaginaron: ‘Pegamos el descontón y ya eliminamos a la ministra’. No.

INTERVENCIÓN: ¿Y usted respaldaría el veredicto de la UNAM?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: ¿Respaldaría el veredicto de la UNAM?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro, claro, porque tienen que probar, es un dictamen. Lo que no se puede de ninguna manera es juzgar como lo están haciendo, con los medios, como era antes y como está ahora en su apogeo: el linchamiento político, el linchamiento político a los adversarios, en este caso a nosotros y a los que consideran que están cercanos a nosotros.

A veces yo quiero hacer hasta un reconocimiento a un ciudadano y lo pienso, digo: No, le va a ir como en feria.

INTERLOCUTOR: ¿Entonces no lo va a hacer? ¿No va a venir Abraham Mendieta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERLOCUTOR: ¿No va a venir Abraham Mendieta al reconocimiento que le ha ofrecido?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, a él sí, no, no y otros también, a muchos, claro.

No, no, no, si hay gentes, muy buenos ciudadanos. Si por eso podemos enfrentar a este grupo poderosísimo, que tiene muchísimo dinero, los medios de información y hemos resistido y mi cálculo es que vamos a seguir resistiendo.

Pero ¿por qué esto va a ayudar mucho a limpiar, a limpiar, a purificar la vida pública? Es que imagínense.

Pon la foto otra vez. Y ahora todos en contra en bloque. Eso era, esta foto es enseñanza pura. Es, hablando de plagios, es una tesis. Es el poder y los medios, póngale cómo quieran.

Pero me la encontré de casualidad y veo la fecha, 11, ¡uy!, cuando estaba en su apogeo la violencia y silencio, zíper, dirían los que saben hablar inglés.

INTERLOCUTOR: Cambiando de tema, señor presidente, en diciembre regularmente vienen muchos paisanos de Estados Unidos, traen sus unidades, sus carritos. Usted ha hecho un programa de regularización de vehículos extranjeros, si no mal recuerdo, en 11 estados. Se acaba el 31 de diciembre, pero muchos de ellos de Veracruz, de muchas entidades que no tienen este programa, piden que sea permanente.

No sé qué tanto haya platicado con la secretaria de Seguridad, el secretario de Gobernación, que está acá atrás del foro, qué ha platicado con ellos justamente respecto a ese tema. Es un tema recurrente desde hace muchísimos años, cada tres años se hace un programa de regularización, se acaba, vuelve a hacerse lo mismo.

Ahora es el tema de los baches, finalmente el dinero va para los baches, para arreglar baches en entidades, pero, finalmente, el problema o el tema persiste. Por la cuestión de que los vehículos aquí en México son caros en alguna medida, pues los paisanos traen sus carros, los dejan aquí con sus familiares y se regresan a Estados Unidos obviamente a trabajar, a sacar dinero para sus familias, pero los carros se quedan aquí.

¿Ha planteado o le han planteado alguna solución ya definitiva a ese tema? Sé que es un tema de Shaila, pero finalmente creo que incumbe a todo el país, es algo finalmente que también la gente, los paisanos esperan de usted, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo estamos viendo.

INTERLOCUTOR: Y no es plagio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo estamos viendo, hoy lo tratamos en la mañana y va a haber una respuesta el jueves de esta semana. Estamos esperando la opinión de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, porque ella ha llevado a cabo el plan y tuvo que salirse por una cuestión médica, pero ya va a regresar. Está bien, la queremos mucho, desde aquí le mandamos saludos. Entonces, ya el jueves va a estar ella. También, si no puede, vendría alguien en su nombre, para que no se vaya a apresurar y que se recupere bien. Entonces, el jueves se va a dar una respuesta sobre eso.

INTERLOCUTOR: Y ya, finalmente, dos temas que, bueno, personas que han quedado, bueno, usted ha mencionado que a ver si pueden venir:

Sería la titular de Protección Civil por el tema del Sasmex, que le he comentado, la alerta sísmica, que tiene ahí un problema en cuanto a la expansión. Le digo, Tlaxcala y el caso de Chiapas ya son empresas privadas las que manejan ese tema, están totalmente desconectadas, son grupos de alerta que finalmente se manejan. Y considera la gente, el sismológico, el Sasmex, expertos desde hace más de 30 años que debe haber una alerta sísmica nacional para que en sismos como el que pasó en Morelos, que fue un sismo intraplaca, pues finalmente se puedan registrar y alertar a tiempo en todo el país, en dado caso de que así se requiera.

Y en otro tema, ¿cuándo vendría la jefa de Gobierno? Usted ha comentado que para romper lo que usted denomina cerco informativo iba a estar una vez al mes aquí en esta conferencia matutina.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en el caso de la alerta sísmica, ya se tiene el trabajo, ya Laura está preparada, le vamos a pedir que venga el jueves para dar respuesta y más adelante vemos lo de la jefa de gobierno, si ella está dispuesta y en condiciones de venir, sí.

PREGUNTA: Buenos días.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; Frontera, de Tijuana.

Preguntarle, presidente, el fin de semana decenas de vuelos fueron cancelados allá en el aeropuerto de Tijuana. Y bueno, en un principio se dijo que era por la neblina. Cientos de viajeros se quedaron varados Nochebuena y Navidad. Preguntar qué información tiene usted extra sobre esto que sucedió y qué va a hacer la Profeco en este caso, porque no han recibido respuesta de las aerolíneas los viajeros, es lo que se están quejando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, básicamente esta situación de congelamiento y de tormenta que se dio en los últimos días y se está todavía padeciendo, afectó en Estados Unidos. Sí, se cancelaron como dos mil vuelos, están cancelados en Estados Unidos; en el caso de México no nos afectó mucho, es Chihuahua, el norte, Sonora.

INTERLOCUTORA: Baja California, Tijuana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Baja California, sí, Nuevo León.

El Ejército implementó el Plan DN-III, se está actuando, entregando cobijas, entregando para los que tienen que trabajar temprano o están en las calles, se les está entregando café caliente, pan, se está atendiendo todo el norte, hay un despliegue de las Fuerzas Armadas. Y lo mismo estamos atendiendo porque hubo lluvias en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, también estamos atendiendo damnificados.

No tenía yo información sobre los vuelos de Tijuana, no sé tú podrías explicarlo.

DAVID AGUILAR ROMERO: Claro que sí, con mucho gusto. Nuevamente buenos días.

Efectivamente, ante la situación climatológica, como vimos, que viene del norte del continente y que ha afectado los estados del norte del país, se tuvieron reportes iniciales en el aeropuerto de Tijuana que también de manera colateral hubo incidencia con el aeropuerto de Guadalajara por las conexiones que se hacen entre esas rutas.

Entonces, si bien estaban atendiendo por el operativo de vacaciones las oficinas de Defensa del Consumidor en ambas ciudades, se apersonaron desde los primeros reportes y se han ido desahogando paulatinamente las quejas.

Tuvimos inicialmente el reporte de tres vuelos cancelados, los demás fueron demoras que poco a poco y con corte al día de hoy, a las 4:0, 4:30 de la mañana, estaban siendo atendidos los consumidores, reordenando las asignaciones en nuevos vuelos y poco a poco ha ido desahogándose la situación.

INTERLOCUTORA: ¿En total cuántos vuelos? ¿Nada más tres fueron cancelados?

DAVID AGUILAR ROMERO: Por lo pronto, con reporte que teníamos hasta antier eran esos vuelos y los demás fueron demoras que se han ido…

INTERLOCUTORA: ¿Cuántas quejas tuvo Profeco de ahí de Tijuana, del aeropuerto de Tijuana?, porque hubo mucha gente que se quedó varada ahí.

DAVID AGUILAR ROMERO: Sí, hubo muchas quejas, en redes sociales tuvimos los reportes. Con corte al sábado a las 4:00, 4:30, teníamos únicamente 26 quejas, pero con el paso de los días y sobre todo esta situación de las fechas decembrinas, de Navidad, seguramente se han ido acumulando, vamos a hacer un corte durante esta semana conforme se vayan desahogando las demoras.

INTERLOCUTORA: Gracias.

En otro tema, presidente, en este tema del decreto para la regularización de ‘autos chocolate’, preguntar qué tan probable es que se extienda porque, por ejemplo, en Baja California ya se está informando que la información es que es hasta el 31 nada más. La población quiere saber si se va a extender o qué va a suceder con el programa de regularización.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ya el jueves.

INTERLOCUTORA: ¿Hasta el jueves?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, el jueves se decide. Estamos tomando en cuenta todos los factores y nada más estamos esperando que se reincorpore Rosa Icela y pensamos que el jueves es buen día para darlo a conocer en la mañana, explicar bien el avance, cuántos vehículos se han regularizado. Ya van, eso sí se los puedo decir, van más de un millón de vehículos regularizados; pero sobre lo recaudado, la continuidad del programa, todo eso, el jueves se va a decidir.

INTERLOCUTORA: Todavía no, hasta ahorita todavía no se decide si continuará o se…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no, todavía no. Hasta el jueves en la mañana ya damos nosotros el informe aquí.

PREGUNTA: ¿(inaudible) escasez de energía?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, nosotros estamos preparados para cualquier emergencia desde hace 15 días. Es que la ventaja que tenemos, bueno, no es para presumir, pero tenemos ventajas con relación con otros países:

Primero, tenemos muy buenos trabajadores en la empresa pública Comisión Federal de Electricidad, eso es importantísimo, muy buenos trabajadores, muy buenos técnicos. Baste decir que, en ningún lado, en muy pocos países después de un huracán, en dos, tres días se restablece el servicio de energía eléctrica como se hace en México.

La vez pasada que hubo heladas como esta, creo que con más intensidad, sobre todo en Texas, en Houston, que ahora está mejor, ellos duraron como un mes o más sin energía eléctrica y nosotros resolvimos en una semana en el norte. O sea, primer ventaja, los trabajadores.

Segunda ventaja, que tenemos integrado el servicio de energía eléctrica, sobre todo lo que tiene que ver con las líneas de transmisión, que son nacionales. Entonces, si tenemos un problema en Chihuahua, tenemos un problema en Nuevo León, porque hay escasez de gas, podemos transportar energía por la línea nacional desde el centro, desde el sureste. Esto no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, como está privatizado no pueden transmitir energía, transportar energía de un estado a otro. Eso es lo segundo.

Y lo tercero es que tenemos bastantes fuentes de generación. No sólo tenemos gas, tenemos energía eólica, hidráulica, tenemos energía que se produce con carbón, con combustóleo, en fin, muchas opciones. Nosotros no tenemos problema de falta de energía.

PREGUNTA: ¿Se confirma la disminución de producción de Deer Park? ¿Deer Park frenó su producción?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

INTERLOCUTOR: Es el reporte que tenemos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero yo no. Estuve con el director de Deer Park el viernes. ¿El viernes fue 23?

INTERLOCUTOR: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es domingo, ¿no? Perdón, perdón, sí, sí, el viernes 23. Yo estuve con el director de Deer Park en Tabasco, tuvimos la reunión con todos los gerentes y no me informó nada. Pero puede ser que hoy o ayer, pero no informó, no.

Falta una compañera y de una vez ustedes dos, ustedes tres y ustedes dos.

PREGUNTA: Gracias. Muy buenos días, señor presidente. Gracias.

Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera Ciudad de México.

Señor presidente, quisiera iniciar preguntándole cómo le fue en su visita este fin de semana a la supervisión del Tren Maya, porque al grupo nos hicieron llegar una denuncia de que trabajadores, que ahora ya no son los ambientalistas ni los amparos de los jueces, sino que ahora se ha dado el caso de que están extorsionando a los trabajadores que realizan las labores durante la noche en los tramos de Tulum a Campeche, que en este tramo pasan motociclistas por las noches y asaltan y amedrentan a los trabajadores, a los ingenieros que se encuentran a cargo de estas obras por la noche, tanto, que ellos mismos pues han decidido ya no trabajar por la noche. No sé si estos reportes se los hicieron llegar a usted este fin de semana que estuvo por allá.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no y ese tramo, si es por la selva, de Escárcega hacia Chetumal, está a cargo de los ingenieros militares y ahí hay vigilancia permanente en todo el tramo y no hemos tenido ningún problema.

Hay algunos amparos de gente que quiere hacer su agosto pidiendo millones de pesos, ¿no?, por el derecho de vía, pero se establece diálogo con ellos y se les convence y no ha habido problema. Y va muy bien el tren y sí vamos a inaugurarlo el año próximo, están cumpliendo muy bien las empresas.

El tramo 1 va a terminarse, que es de Palenque a Escárcega.

El tramo 2 es de Escárcega a Calkiní.

El tramo 1 lo tiene Mota-Engil y va avanzando.

El tramo 2 es Carso y también es muy bueno el avance.

Se están haciendo viaductos, puentes de claros largos considerables. Ya se está tendiendo la vía, ya hay muchos kilómetros de tendidos de vía.

El tramo 3 va de Calkiní hasta cerca de Valladolid.

¿Cómo se llama —tú me vas a ayudar— esa ciudad maya que tiene también un convento bellísimo?

INTERVENCIÓN: Izamal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Izamal, Izamal. Recomiendo Izamal, tiene su centro arqueológico, su sitio arqueológico prehispánico y el convento colonial, bellísimo.

Bueno, de Calkiní a Izamal, ese tramo lo trae la empresa INDI y también están avanzando; y de Izamal hasta Cancún, ICA y están avanzando; y de Cancún a Tulum, las tres empresas ICA, INDI y Mota-Engil, que son tramos pequeños, son tramos como de 25, 27 kilómetros; y el Ejército, con los ingenieros militares, que tienen como 550 kilómetros, pero van muy bien.

Ya se resolvió todo el derecho de vía, todo, todo, todo. Hay esos amparos, pero son muy pocos y ya se están arreglando. Y estamos haciendo desvíos porque hay muchos sitios arqueológicos, sobre todo en el tramo de Xpujil a Escárcega.

Fíjense que la idea —¿por qué no pones el mapa?—, la idea es de que la población maya estaba más hacia el golfo, hacia lo que es Campeche, Mérida, las ciudades más cercanas a la costa y sí está todo poblado, es que era una nación, desde luego que comprendía Guatemala y Honduras, una cosa excepcional, o sea, un esplendor civilizatorio, cultural.

Entonces, aquí teníamos… Aquí está Mérida y pensábamos que de aquí a acá muchos sitios y sobre todo aquí, esta parte, de Chichén a Mérida. Y sí encontramos muchos sitios y eso nos llevó a un rescate cuidadoso de todos los sitios arqueológicos, porque el descubrimiento que se está haciendo de piezas arqueológicas es único en la historia de México. Ya cuando se avance más vamos a informar sobre el trabajo arqueológico que se ha hecho, el descubrimiento, la importancia del Tren Maya en ese sentido y la inversión que estamos destinando. Tenemos como 500 arqueólogos trabajando en todo el tramo.

Pero ahora nos encontramos una sorpresa aquí, de Xpujil a Escárcega, esta parte está llena.

Esto es Calakmul, está de aquí de la carretera como a 80 kilómetros. El tren no pasa aquí, pasa aquí. De todas maneras, esto tiene muchísimos sitios arqueológicos.

Claro, aquí está Guatemala, aquí está una zona arqueológica en el límite de Guatemala con México, a cinco kilómetros de la frontera, pero del lado de Guatemala, que se llama El Mirador. Y en línea recta está Tikal.

Entonces, es toda la nación maya. Y si ya nos metemos, Honduras, El Salvador.

Entonces, le propuse al presidente de Guatemala que —esta es la línea— que el trazo para buscar que las zonas arqueológicas y la comunicación de Guatemala también se beneficiara, que el trazo del tren lo hiciéramos aquí y de aquí, de El Triunfo, que es Tabasco —esta es la línea que divide los países— y llegar por atrás a Calakmul y luego hacer esto y que el trazo lo hiciéramos aquí para ayudar a los dos países.

Pero resultó que, desde la época de Porfirio Díaz, aunque ya está resuelto el problema de límites, sigue habiendo una denuncia sobre límites entre los dos países y entonces él me dijo: ‘Pues se va a fortalecer la disputa, se va a utilizar con propósitos de división, mejor dejamos las cosas como están’, pero aquí iba a ir. O sea, iba a llegar a Escárcega para irse hacia… pero este tramo iba a ser por atrás.

Pero no tenemos problema y la gente se está portando muy bien. Le agradecemos mucho a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. Todos, todos están ayudando, la gente está contentísima.

Yo creo que para la semana que viene les vamos a traer un video de todas las obras que se han hecho en beneficio de los pueblos por donde pasa el Tren Maya. Se han construido miles de viviendas y se ha ayudado mucho a la gente, por eso están muy contentos.

No hay problema de inseguridad, no, no. Y yo fui ahora a recordarle a las de las empresas constructoras, que se han portado muy bien. Esta es una obra que la estamos haciendo entre todos: la gente que coopera, que permite que el tren pase por su parcela, desde luego los trabajadores, los arqueólogos, los ingenieros, los transportistas, maquinistas, entre todos.

Y las empresas que se han portado muy bien cumpliendo, porque yo voy y hacemos reuniones por tramo y evaluamos avance. Y antes iba yo cada mes y ahora ya, bueno y luego cada tres semanas y ahora voy a ir cada 15 días. Entonces, las empresas están cumpliendo y vamos a terminar. Se han portado muy bien todos, todos, todos.

INTERLOCUTORA: Okey, muchísimas gracias. ¿Y, entonces, bueno, los planes siguen como estaban programados?, ¿para el siguiente año, 2023, será la inauguración de esta obra?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Vamos a inaugurar en diciembre la obra, aunque el periodo de prueba va a comenzar en julio en un tramo. Estamos viendo si empezamos en el tramo electrificado desde Edzná, bueno, desde Campeche, que no está electrificado, no va a estar electrificado, pero sí de Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal, a ver si podemos; si no, en julio para las pruebas sin duda Mérida, Cancún y puede ser Tulum y Chetumal, pero ya vamos a estar muy avanzados.

INTERLOCUTORA: Y ya para diciembre todo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y para diciembre todo, todo.

Los primeros vagones de los trenes nos los empiezan a entregar en julio, poco a poco. Son los que están haciendo en Ciudad Sahagún. Y ya vamos a tener como cuatro, seis trenes de pasajeros en diciembre, o sea, que ya se va a poder recorrer toda la zona.

Y se están haciendo muchas obras, muchas, muchas: paraderos, hoteles, parques naturales, el Parque del Jaguar, estamos por hacer otro parque que queremos llamar el Parque del Mangle.

Nos están ofreciendo, un hotelero. Mejor dicho, un hotelero que falleció, una gente muy buena, que lo conocí, era una gente progresista, Julio Berdegué, de El Cid, de los hoteles El Cid. Entonces, cuando empezó el desarrollo en la Riviera Maya adquirió unos terrenos para un hotel y departamentos, pero le dejó dicho a los hijos que se reservaran 500 hectáreas de manglares para un parque natural y ahora los hijos me buscaron para decirme que quieren donar ese terreno, que está en un fideicomiso, para un parque natural.

Luego, en Calakmul, la reserva, se va a ampliar. Tiene ahora alrededor de 900 mil hectáreas y se van a añadir reservas estatales de Campeche y va a ser una reserva como de un millón 500 hectáreas, reserva natural protegida.

Entonces, el tren es algo muy importante en todo sentido, ¿no? y estamos trabajando en todos los frentes. Acaba de inaugurarse una parte en Mérida, la estación del Ferrocarril del Sureste. Tenía un terreno, La Plancha, famosa y estaba abandonado y ahí vivían o viven como 10 familias, llevaban mucho tiempo, años ahí. Entonces, ya decidimos junto con el gobierno del estado rehabilitar La Plancha, va a ser un parque, va a tener escuelas; ya hay una escuela de arte y de danza que se va a ampliar, se va a mejorar.

Y ya eran personas grandes los que ya habitaban ahí, que es un terreno muy grande, el centro de Mérida. Entonces, pues era fácil decir: Se les compra una casa, ¿no?, pero hubo la opinión del gobernador y coincidimos de que porque no se les hacia su casa ahí, porque pues ahí habían vivido, ahí han vivido siempre, ahí tienen a sus amigos y donde compran y todo, ya es gente mayor.

Y el día 23 se les entregaron sus casas, que quedaron muy bien, casas nuevas, pero ya en una parte del parque y ahí va a haber una terminal también para un transporte eléctrico que va a comunicar las dos estaciones de Mérida del Tren Maya, una en el norte y otra en el sur, van a haber dos estaciones.

En fin, son muchas cosas, pero casi no hemos podido informar completo porque…

INTERLOCUTORA: ¿Alrededor de cuántas obras finalmente se van a hacer en torno a la trayectoria del Tren Maya entonces, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas obras, o sea, agua, drenaje, pavimento, viviendas, desde luego producción, siembra de árboles, parques naturales.

Bueno, con decirles que estamos a punto de comprar, parece una cosa increíble, los terrenos de Uxmal, porque es una zona arqueológica, importantísima, pero la escritura es privada, o sea, Uxmal, la zona arqueológica.

Entonces, el dueño me planteó, digo, le planteó al director de Antropología que quería ya vender, que si queríamos que se le comprara. Se podía hacer un juicio, pero suele pasar que esos juicios tardan mucho y no sé por qué razón, pero los pierde el Estado, en Chichén Itzá lo perdió el Estado y tuvo que pagar muchísimo. Chichén Itzá también era particular y se fueron a juicio, pierde el Estado y tienen que pagar una cantidad.

Entonces, me pidió Diego Prieto que antes de que termináramos dejáramos resuelto eso. Y se mandó a hacer un avalúo, ya lo tenemos y él ya aceptó el resultado del avalúo y es probable que se adquiera y ya pasé a Antropología e Historia.

Y junto ahí también se recuperaron, esto de una operación irregular, 700 hectáreas; no, dos mil 400 hectáreas que se va a convertir en un parque también natural, que se va a llamar Nuevo Uxmal. Y de este nuevo parque de dos mil 400 hectáreas se va a poder ir por una vereda a la zona arqueológica de Uxmal, O sea, pero todo eso tiene que ver…

Ah y del parque este de Nuevo Uxmal y la zona arqueológica a la estación de Calkiní… Este es Uxmal, son 20 kilómetros y aquí va a estar el nuevo parque, el Nuevo Uxmal también. Entonces, todo esto pues va a poderse disfrutar.

Es como lo de las Islas Marías, ya tenemos los primeros reportes porque ya se abrió y aprovecho para decirlo, porque muchos no saben, que pueden ir ya a las Islas Marías para excursión tres días, no se puede más porque queremos que todos tengan oportunidad. Pero están bien las casas, no es costoso. Se va a San Blas y ahí se aborda el ferri para llegar a la Isla Madre y se tienen muchos lugares para explorar. Aquí está.

No creo que haya en estos días, pero el que quiera intentarlo, digo, que ya sepa, son tres días y tenemos ya comentarios de los que han ido, de los primeros y quedan muy satisfechos. Es que es cultura, es naturaleza, es historia, es todo lo que se está haciendo.

INTERLOCUTORA: En otro tema, señor presidente, ya estamos a unos días de que acabe este 2022. ¿En este año quedó algo pendiente, algún trabajo, algo que no se haya podido lograr, algún proyecto que no se haya podido lograr? Y si nos pudiera compartir una pequeña reflexión. ¿Y qué es lo que se espera para el 2023?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, avanzamos bien. Tenemos que agradecerle a la gente, agradecerle a la vida, a la naturaleza, al Creador, a todos, porque hemos avanzado, vamos avanzando, vamos sacando al país del atraso.

Tenemos finanzas públicas sanas, han aumentado los salarios, ha aumentado el empleo, tenemos más producción de alimentos, tenemos más producción de energéticos, hay menos violencia, hay estabilidad política y creo que más alegría y esperanza.

Y lo mismo espero para el año próximo. Ya tenemos autorizado el presupuesto, estamos cerrando este año bien, sin déficit, nos alcanzó el presupuesto bien, no tenemos problemas de deudas con proveedores.

Hablábamos, por ejemplo, de las empresas del Tren Maya, hasta por adelantado. Las participaciones federales a los estados, a los municipios todas completas y en tiempo.

Y ya tenemos autorizado el presupuesto, cosa que agradezco mucho a los legisladores diputados. Y en el caso de la Ley de Ingresos, que también es algo muy importante, que es la que permite después la autorización del presupuesto, pues en esa ley participan los senadores, también la mayoría, no todos, aprobaron la Ley de Ingresos, aprobaron el presupuesto y tenemos para todos los programas presupuesto suficiente.

Tenemos para, por ejemplo, que ya desde el año próximo, ya estamos incluso enviando fertilizante desde este mes, antes de que termine el año a Sinaloa y ya el año próximo todo el fertilizante para los pequeños productores se va a entregar de manera gratuita porque vamos a elevar la producción de alimentos, pero ya tenemos el presupuesto para eso.

Estamos produciendo en las plantas de fertilizantes de Pemex y además tenemos para comprar fertilizante y entregar a todos los productores, dos millones de productores fertilizantes gratuitos.

Ya tenemos el presupuesto para todos los que trabajan en Sembrando Vida, que son como 450 mil campesinos, productores, ya se tiene el presupuesto, alrededor de 30 mil millones de pesos, pero ya está.

Ya tenemos todo el presupuesto para los Programas de Bienestar. El día 2 va a estar con nosotros la secretaria de Bienestar para dar a conocer ya el calendario de dispersión de fondos de la pensión a adultos mayores, que se va a incrementar en 25 por ciento. Ya tenemos el presupuesto para las becas, para personas con discapacidad.

Tenemos todo el presupuesto para salud, para lo que hablaba de salud de calidad, con médicos, especialistas, trabajadores de la salud, que los vamos a seguir basificando, porque ese es el compromiso, medicamentos y todo gratuito, ya tenemos el presupuesto para eso.

El caso de la educación lo mismo, ya tenemos el presupuesto completo. Ya en enero me entregan los tres primeros libros de primero, segundo y tercero de primaria con los nuevos contenidos educativos para empezarlos a mandar ya a imprimir. Entonces, vamos a tener el año próximo nuevos contenidos educativos de primero a tercero de secundaria los nuevos libros, millones de libros y tenemos ya el presupuesto autorizado.

Entonces, vamos bien.

Vamos a estar pendientes de la inflación, vamos a seguir tomando medidas para que la canasta básica no se incremente. Hasta ahora se ha reducido el precio de 24 productos de la canasta básica porque nos han ayudado industriales, nos han ayudado industriales, nos han ayudado empresarios, comerciantes, las tiendas, porque, si observaron, el precio de los 24 productos es mil 39 pesos y hay tiendas en donde están vendiendo menos de mil 900 pesos los 24 productos y en general está debajo del precio que concertamos, porque no se impuso, de los mil 39.

Tengo también que agradecerle mucho, mucho a los empresarios, a los comerciantes, pequeños, medianos, grandes, que siguen creyendo en México, siguen invirtiendo en el país. Cada vez va a llegar más inversión extranjera y vamos a seguir creciendo en lo económico.

Y en lo del bienestar, en lo social, pues ahí no tenemos problema, porque se está creciendo en lo económico con una peculiaridad, un añadido importantísimo: se crece y llega a todos el crecimiento económico, se distribuye el ingreso, se distribuye la riqueza. Entonces, esto nos tiene bien.

Un poco, un poco de polémica como esto que estamos ahora enfrentando, va a seguir, pero si no hubiese polémica de veras que me sentiría yo mal porque diría yo, bueno, entonces que es más de lo mismo, ¿no?

Porque es relativamente fácil arreglarlo, es decir: a ver, vénganse, vamos a llegar a un acuerdo. No, no, no, que ellos aprendan a hacer negocios sin corrupción, se pueden hacer negocios lícitos y se pueden tener utilidades razonables. Nosotros no estamos en contra de los ricos, estamos en contra de quienes se hacen ricos con el dinero de los demás, con el dinero de los pobres o con lo que le pertenece a los pobres. Ni modo que vamos a aplaudir al que llega a un cargo público y se enriquece, o al que tiene buenas agarraderas, buenas influencias logra un contrato, no para obtener ganancias lícitas y razonables, sino para robar.

Y que si no lo permitimos nos llaman tiranos o populistas. No, no importa, que digan lo que sea, pues es un asunto de consciencia. Y me atengo al juicio popular, al juicio de la gente, a la historia. Pero es lo único, no hay más.

Porque ni siquiera es una confrontación de fondo con empresarios, porque ¿a quién hemos expropiado?, ¿a quién hemos arruinado?, a nadie; al contrario, a casi todos les está yendo bien.

Los más afectados fueron los de la pandemia, los que padecieron por los daños causados por la pandemia, restauranteros, pequeños, medianos comercios, a esos les pegó fuerte y ya muchos están recuperando, pero arriba y abajo pegó también en ciertos sectores y ya se están recuperando.

Y los demás abajo esos no, esos económicamente poquito, pero aumentaron sus ingresos por la política que se está llevando a cabo.

Y yo espero que continúe el crecimiento económico. Entonces, eso es lo que deseo.

Van a quedar muchos pendientes, no muchos, pero sí. Esto que hablábamos de la reforma al Poder Judicial, no, pues ya le va a tocar a los que vengan y así van a quedar otras cosas porque pues no alcanzó el tiempo, no va a alcanzar, pero sí es mucho lo que se ha hecho, muchísimo y se van a hacer más cosas todavía.

Vamos a acá.

PREGUNTA: Gracias, buenos días, presidente.

Arturo Pavón, del Chapucero Network y conductor de Efecto colateral.

Vamos rápidamente ahorita que decía usted esto del crecimiento y los buenos deseos, pues vemos una gráfica que aparece de la OCDE en donde México está clasificado como uno de los países con mejor evolución de su economía durante el 2022, después de la pandemia, estamos en el sexto lugar. ¿Qué opinión le merece eso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es eso. Fíjense que el viernes esperé el cierre de la Bolsa para ver cómo estaba el peso y subí un texto en donde nuestro peso, no sé cómo esté ahora, a ver si lo pones, pero estaba muy bien con relación al dólar, el peso se ha venido apreciando y esto no sucedía en medio siglo, siempre eran devaluaciones y nosotros llevamos cuatro años y no se ha devaluado el peso; al contrario, es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar en todo este tiempo y eso es un buen indicador.

Pero también tenemos primer lugar en inversión extranjera.

Tenemos, se logró que México sea el socio principal de Estados Unidos, socio económico, comercial con Estados Unidos en el mundo.

Las reservas están también muy altas, han crecido.

Ha crecido el índice de la Bolsa de Valores.

Han crecido los empleos, ahora les quiero comentar algo, 19.37, fíjense, esto es un fenómeno.

¿Nos reímos un rato? Sí, ¿verdad? ¿No pones a Chumel, cuando llamaba a que compraran dólares? Y luego busca a Loret de Mola, que también llamaba a comprar dólares. Y hay otro, lo acaban de mencionar ahora, un periodista… Ah, un señor que es así muy insistente en contra de nosotros, Ricardo Alemán, es el tercero —no, pero este no es el que me refiero— Ricardo Alemán. No, no, uno que puso un Twitter cuando falleció Miguel Barbosa diciendo que seguía yo y lo quitó.

INTERVENCIÓN: Marietto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese, ese Marietto, ese Marietto. A ver si encuentran los tuíteres. Es, dijiste, Ricardo Alemán, Chumel, Loret y Marietto.

No es para que los denuncien, ¿eh?, los que fueron timados, porque como nos tienen animadversión… Empezaron a poner en su Twitter: ‘Hay que comprar dólares’, imagínense los que les hicieron caso lo que han perdido. Pero no creo que les hayan hecho caso, pero, de todas maneras.

INTERLOCUTOR: Durante el sexenio anterior a cada rato estaban subastando dólares con tal de mantener un precio bajo de dólar. La verdad es que después se descubrió que obviamente avisaban antes a los especuladores para poder negociar con eso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y nosotros hemos procurado mantener distancia con relación al Banco de México. Ofrecimos… Todo esto ha ayudado mucho porque los inversionistas saben que son reglas claras, que no hay cambio de reglas, entonces dijimos: Autonomía al Banco de México.

Este es Chumel: ‘Dos palabras: compren dólares’.

Entonces, eso ha ayudado mucho. El Banco de México tiene su política con autonomía y antes en el Banco de México se decidía que, si había una depreciación, podían soltar dólares al mercado para controlar la depreciación. Afortunadamente, en el sexenio nuestro no se ha hecho eso, pero ha sido política del Banco de México.

El secretario de Hacienda nuestro, Rogelio Ramírez de la O, es muy bueno, una gente muy sería y muy conocido en el mundo financiero. Y cuando hablo de mundo financiero estoy refiriéndome precisamente a que lo conocen en Nueva York y lo conocen en los centros financieros más importantes del mundo. Entonces, saben que hay una disciplina que hemos seguido. El secreto nuestro está en que, al no permitir la corrupción, el presupuesto rinde, eso es todo.

Entonces, si no hay corrupción, se tiene más presupuesto o se hace más con lo mismo o con menos, entonces no hace falta endeudar, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta los gasolinazos y eso es lo que vamos a continuar, con lo mismo.

Me han venido a plantear que si no va a haber aumentos en los impuestos y, aunque parece increíble, los mismos empresarios, no todos, pero algunos.

INTERVENCIÓN: ¿Quiénes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

Este es de Loret de Mola: ‘Tomen nota, hoy 17 de junio de 2018, el dólar está a 22, en diciembre que López Obrador entra a la Presidencia va a estar en 25 y muy probablemente para 2021 estará a 35. Yo, por lo pronto, ya estoy comprando mis dolaritos’.

INTERLOCUTOR: Ya le perdió.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) que no lo había puesto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Él dijo que no lo había puesto?

INTERVENCIÓN: No, no lo había puesto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Y los otros ya no los encontraron?

Bueno, ya que quede, ya nada más estos dos.

Bueno, pero vamos bien en la parte económica. De todas maneras, no nos vamos a confiar y vamos a seguir ahorrando y actuando con austeridad republicana.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

La segunda pregunta es si usted sabe por qué ya lo es que la banca de desarrollo a través de lo que es la Financiera Rural ha hecho circular un comunicado, nos lo avisa nuestros amigos de Mexicali, en donde les avisan que ya no se les van a otorgar y así dice un comunicado, no se otorgarán créditos nuevos ni se dispersarán recursos para créditos previamente contratados. Esto se los hizo circular el secretario del Consejo Directivo de la Financiera Nacional, el señor Omar Sánchez Villegas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es que se está llevando a cabo una reestructuración en la financiera, por lo mismo, porque nos fuimos tardando. Y se entregaban créditos a grandes productores, a negociantes y no pagaban y tenemos miedo o precaución, no queremos que se tenga que llevar a cabo un rescate, que nos cueste.

Entonces, estamos limpiando todo lo que es la financiera. Y vamos a seguir otorgando los créditos, pero con más cuidado a la gente que más lo necesita, a los que se dedican a producir básicos y todo esto lo va a manejar la Financiera para el Bienestar. O sea, es una reestructuración que estamos llevando a cabo.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias.

Y, ya por último, hace unos días el actor Damián Balcazar, propone la construcción de ferrocarril turístico a lo largo de toda la península de Baja California. Usted obviamente ya no lo iniciaría, pero ¿lo ve viable para siguientes gobiernos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, hay que volver a los trenes en todo el país, los trenes de pasajeros.

En Europa mantuvieron los trenes. Nosotros teníamos trenes, a diferencia de la política que se siguió en Estados Unidos de apoyar la industria automotriz, no se desarrollaron trenes. Entonces, yo recomiendo que hacía el futuro se piense en la construcción de más trenes de pasajeros, incluso lo recomiendo hasta para Estados Unidos. Es un medio de transporte barato, accesible, no contaminante porque es eléctrico, ya los trenes modernos son eléctricos, tienen buen nivel de desplazamiento.

INTERVENCIÓN: De hecho, en Suiza se están empezando a (inaudible) camiones de carga y están tratando de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De resolverlo con los trenes, sí.

¿Quién está rezando ahí? Bueno.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Permítame presentarme, soy Enrique Sánchez Márquez, de Grupo Cantón y aprovecho para transmitirle un saludo de don Miguel, deseándole mucho éxito en el proyecto de transformación que usted ha emprendido y una Feliz Navidad para toda su familia.

En lo particular quiero comentarle que ha sido muy insistente la versión de que la incidencia de COVID está renaciendo, está nuevamente reapareciendo. En las primeras tres semanas de diciembre se presentaron 57 mil 910 contagios por COVID, que son superiores a la cifra de 55 mil que se habían presentado en mayo anterior.

Yo quiero preguntarle, señor presidente, si esta situación es grave, cómo debe tomar a la población, qué debe hacer y qué está haciendo el gobierno para tener el abasto de medicamento sobre este punto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es muy buena pregunta. Mire, desde hace como un mes empezaron a presentarse enfermedades respiratorias de distintos signos, influenza y otras enfermedades respiratorias. Llamó la atención que en las reuniones que tenemos semanales para ver el tema de salud, nos informaron que el Instituto Nacional Respiratorias, el INER, estaba casi lleno de niños con problemas respiratorios; ya se actuó. Eso hace 15 días, pero siguen habiendo.

Hoy tenemos una reunión, tenemos reunión todos los lunes con todo el sector Salud y hoy nos van a informar.

En el caso del COVID sí ha aumentado el contagio, afortunadamente no mucho ni con el daño que causaba anteriormente, sobre todo con pérdidas de vidas, pero sí ha habido un aumento en el caso del COVID. Mañana en la mañana vamos a informar sobre cómo estamos en estas enfermedades. Desde luego, se sigue vacunando, se siguen distribuyendo todos los medicamentos y mañana se va a dar un informe general.

Sí conocemos personas que se contagian con COVID, pero salen adelante, algunos con muy pocos síntomas, otros con síntomas fuertes, pero no pasa de un poco de calentura, de tos, dos, tres días y ya salen adelante, tarda menos la afectación.

De modo que mañana informamos, sí, sobre eso.

INTERLOCUTOR: Señor presidente, de manera muy general al informe que usted nos anuncia para mañana, ¿hay alarma o hay alerta para que la gente se vuelva a guardar o vuelva a modificarse los horarios de trabajo o suspensión en algunas empresas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no tenemos nada excepcional, extraordinario, cuidarnos nada más, salir abrigados lo más que se pueda, informarnos sobre el estado del tiempo, del clima, pero no tenemos una situación crítica.

En todo el territorio las temperaturas han bajado, pero no mucho afortunadamente, en el norte del país. Y aquí ya se siente y se va a sentir, pero de acuerdo a los pronósticos va a disminuir el frío en estos días hacia adelante; aunque los pronósticos a veces fallan, a veces fallan hasta los expertos.

INTERLOCUTOR: Señor presidente, ¿también usted nos pudiera dar un balance de cómo cierra el año en el abasto de medicamentos? porque se ha hablado mucho de fallas, de ausencias, de faltantes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí hay lugares en donde hay falta de abasto, pero ya está el plan de distribución, Miren, ya tenemos comprados todos los medicamentos hasta finales del gobierno, hasta finales del 24, ya se pagaron, ya se tienen todos los medicamentos, es un asunto de distribución y se van entregando de conformidad con el plan este que tenemos de mejoramiento integral de los servicios de salud pública. Mañana vamos a hablar de eso también, del abasto de medicamentos, pero ya salimos adelante.

Ya les puedo decir que, de los nueve estados donde estamos interviniendo, nueve, los voy a mencionar, es Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero. Me falta uno.

INTERLOCUTOR: Ciudad de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, Campeche, sí. En estos nueve el abasto está por encima del 90 por ciento, con un sistema nuevo de recetas surtidas que se estableció, o sea, no el abasto en general, sino de las recetas. Mañana lo vamos a ver estado por estado, pero en promedio es más del 90 y hay estados… A ver si nos puede mandar Zoé la de la semana pasada, si la tenemos.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: ¿La de Unops?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Combinado, una parte Unops y otra parte un acuerdo.

Sí, ahí está Nayarit, pero ya me voy a adelantar a lo de mañana, 99 Nayarit; Tlaxcala 96, Colima 97, Baja California Sur 99, Sonora 98, Sinaloa 96, Campeche 88. Hasta ahí.

A ver, Veracruz, todavía no, bueno, mañana y Guerrero. Pero sí, sí vamos en eso avanzando. Ya compramos todos los medicamentos; obtuvimos ahorros importantísimos. Es que no olvidemos que todo lo relacionado con la distribución de los medicamentos estaba en manos de un pequeño grupo, 10 manejaban 100 mil millones de pesos, 10 empresas, ni siquiera farmacéuticas, sino…

INTERLOCUTOR: Expolíticos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Políticos, sí. ¿Para qué mencionarlos, si ya son de dominio público? Aunque ahora ya son paladines de la ética, porque uno de ellos está diciendo que cómo la ministra Yasmín va a ser o aspirar a ser presidenta de la Corte, si él es una fichita. Pero ya todos se volvieron paladines de la libertad, de la honestidad, de la defensa de derechos humanos, de la libertad de expresión, pero, bueno, así es esto.

INTERLOCUTOR: Y en este punto, señor, ¿dentro de todo el informe general está contemplado la solución o cómo se va a superar toda la cantidad de vacunas que no se aplican, que expira su vigencia y que se quedan guardadas?, ¿tendrá usted ahí algún apartado para mañana que nos pueda adelantar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, mañana les informamos. Hay un mecanismo, procuramos que no se desperdicien, que no haya caducidad.

Este gobierno nuestro tiene muchos servidores públicos que trabajan en las comunidades, en los pueblos, en las colonias, a ras de tierra, muchos, que además de desempeñarse como promotores, como orientadores, como siervos de la nación, tienen mística, tienen convicciones. Esto nos ha ayudado mucho. Imagínense lo que es dispersar recursos para 25 millones de familias en México.

¿Cómo se hace?

Pues es una red de trabajadores de campo, porque distribuir recursos en ciudades es relativamente fácil, pero ir a las zonas más apartadas, a la sierra, a la selva, es muy difícil y hasta allá se llega. Se puede ir al pueblo más apartado y ahí un adulto mayor está recibiendo su apoyo y no le falla; es decir, yo voy a las giras y no encuentro gente que me esté reclamando ‘no me llegó mi apoyo’, no. Entonces, todo esto nos ayuda.

En el caso de la vacunación por eso se pudo vacunar, esas cosas no deben de olvidarse, se pudo vacunar en cinco meses a todos los adultos mayores del país con una dosis, en cinco meses. Y mi agradecimiento permanente a doctores, a enfermeras, a todo el personal, a todos los trabajadores de la salud que ayudan. Entonces, mañana también vamos a informar sobre eso, sobre la vacunación, cómo va y lo que hablas de la caducidad, buscando que no se desperdicie nada y que se usen muy bien los recursos públicos.

INTERLOCUTOR: Señor, por último, nada más una pregunta muy rápida fuera de este tema: ¿quién es el ministro rico que trae su motorcito interno?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, ustedes son mirones profesionales, ya ahí se las dejo de tarea.

¿Se acuerdan que había alguien que decía: ‘¿quieres saber quién cometió el delito o quién está involucrado? Síguele la pista al dinero, síguele la pista al dinero y eso aclara mucho las cosas’, porque sigue habiendo la ambición ¿no?, a la acumulación de dinero y es como una enfermedad.

Decían algunos: ‘El mejor gobierno es de los ricos, o sea, la oligarquía que es el gobierno de los ricos y los que mejor gobiernan son los ricos, porque el que ya tiene ya no tiene necesidad’.

Y hay un buen discurso, a ver si de repente lo conseguimos sobre eso, de don Jesús Silva-Herzog papá, porque los hijos y los nietos no hay que hacerse muy responsables de eso, hay que deslindarse, porque no sabemos, además son libres, pero por lo general se van transformando, desdibujando, deslavando.

Y decía don Jesús Reyes Heroles, decía, contrario a los que pensaban que el que ya tiene no quiere más, decía ‘Se les olvida que dinero llama dinero’, que el que tiene quiere más y más; no todos, ¿eh?, pero sí, que hay veces sí. ‘No, este ya tiene, este ya no va a robar’ No, dinero llama a dinero. No es máxima, ¿no?, pero sí hay quienes viven pensando en eso, o sea, su dios es el dinero, lo material.

Y yo, lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, si le tengo que dar un buen consejo a un hijo, a un amigo entrañable, sería ese, el que procuren no tener tanto apego ni al dinero ni al poder, o sea, que se puede ser feliz sin lo material o teniendo lo básico, que la felicidad no es el dinero, no es lo material, no son los títulos, no es la fama, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo.

Y se ve, se ve y siempre ha sido así. Es precioso el cuento, nunca se me olvida, del Hombre feliz, de Tolstoi, eso de que se enferma el zar y mandan a buscar a los mejores médicos facultativos y también curanderos de todo el territorio de Rusia para curar al zar y nadie lo curaba, no podían. Y ya llegaron a un acuerdo ahí de que sólo podía curarse si se conseguía y se le ponía la camisa del hombre más feliz de Rusia. Y ahí salen todos los de la Corte a buscar al hombre más feliz de Rusia por todos lados y se encuentran a un comerciante exitoso, pero no era feliz, un científico también importantísimo no era feliz y así, un intelectual que no era feliz. De repente encuentran a un campesino y llegan a la conclusión que ese era el hombre más feliz de Rusia, entonces la alegría, ‘ya encontramos al hombre más feliz’. Pero resulta que el hombre más feliz de Rusia no tenía camisa, entonces qué camisa le iban a poner al rey.

Es muy bueno el cuento, bueno, además de ser un gran escritor. No es lo material, claro que hay que ponerse camisa y más ahora que hace frío, una chamarra.

Bueno, felicidades a Tabasco hoy, a todos los medios de Miguel Cantón Zetina, a todos los trabajadores de los medios.

PREGUNTA: Buenos días a todos, buenos días, presidente.

Usted en una mañanera de, si no mal recuerdo, Baja California, mencionó que cuando se retire va a trabajar en dos libros o eso es lo que yo entendí, en prehispánico y en el pensamiento conservador. En ese libro mencionó, en el último, que le cuesta mucho trabajo encontrar información para poderlo redactar.

Yo llevo tres años trabajando en una serie que se llama Mexicas, el renacimiento, en su primera etapa y en su segunda etapa Mexicas, el testamento’ y también me topé con ese pequeño problema, de que en la mal llamada Conquista… Así le llamo yo, porque esa no es nuestra historia, es su historia. Yo considero que nosotros tenemos que contar nuestra historia, porque nosotros tenemos una historia y es muy linda. Porque ellos tendrán su conquista, pero para nosotros es, como usted llama, una transformación, porque fue el nacimiento del México actual.

Entonces, cuando yo le había propuesto lo de reconstruir Tenochtitlán, es porque, por ejemplo, el viernes que yo llegué aquí, mirando a los aztecas, la danza que ellos están haciendo, sólo tienen una parte, no tienen toda la infraestructura de la danza.

Entonces, es importante como tener un marco para poder tener todo el rompecabezas de nuestra historia. Y para mí es importante darla a conocer porque cuesta como trabajo irse al pasado y como que le da un poco de vergüenza porque lo que han contado los historiadores del México antiguo, entonces como que no queremos, pero una vez que se profundiza y se llega a la raíz, se da cuenta que es hermosa.

Por ejemplo, le traigo un dato, porque yo también tengo mis datos: cuando este Moctezuma le dice a la Malinche y Hernán Cortés, le dice ‘malinche’, que nosotros los mexicanos lo adoptamos como un malinchismo hacia nuestra patria, que no queremos la patria, pero no se refería a eso Moctezuma porque le dijo ‘malinche’ como…. Malinche debe ser una traducción, según lo que leímos, como extranjero, como forastero, porque le decía a los dos ‘malinche’, no necesariamente es lo que adoptamos nosotros; o probablemente ‘mesías’ como el que esperaba según Moctezuma. Entonces, una historia muy bonita.

Y dirá usted: ¿por qué me paró aquí? Porque lo que he me propuesto es tan grande que no puedo y le quería pedir el favor de si me contacta con el productor Epigmenio para poder plantear esta serie y ver si es posible realizarla.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Fíjate que yo coincido contigo, hace falta difundir más nuestra historia prehispánica porque, ya lo hemos dicho aquí, la historia conocida, aun con todas sus deformaciones, es de hace 500 años, de la llegada de los invasores españoles a nuestro tiempo, pero, por ejemplo, los dos siglos de dominación de los mexicas no se conoce mucho y es algo extraordinario porque en dos siglos, desde que llegan aquí a este sitio, en 1322, 23, 24 hasta la Conquista, la batalla de Tenochtitlán, que son 200 años, dos siglos, 200 años, ellos levantan lo que podría llamarse un imperio.

Pero se puede pensar: ‘Es algo fácil’. No, en 200 años dominar lo que es México actualmente y parte de Centroamérica hasta Panamá, hasta el Darién, tener todo el dominio en dos siglos, imagínense. Tenemos alrededor de dos mil 500 municipios, dos mil 500 y la mitad tienen nombre náhuatl y hay nombre náhuatl en la región zapoteca y en la región maya y en la región Chichimeca, en el norte, en el centro, en el sur; bueno, Nicaragua es náhuatl, Juchitán es náhuatl, Nacajuca es náhuatl.

¿Qué significa esto?

Querétaro hubo un dominio político, militar y cultural, porque desde luego que debajo del nombre náhuatl está el nombre zapoteco.

Y todavía seguramente en Juchitán no dicen: ‘Voy a Juchitán, voy…’ Deben de utilizar el nombre antiguo. En Nacajuca no dicen: ‘Voy a Nacajuca, voy a Yokot’an’, abajo está, son como capas.

Pero los 200 años de dominación mexica significó un predominio completo y de esplendor.

Entonces, dicen, bueno, que ya estaba fracturado el régimen a la llegada de los invasores. Sí, sí, sí, ya no tenía el esplendor de otras épocas, porque eso pasó con los mayas y pasó con todas las culturas.

O sea, Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Calakmul, Uxmal, Chichén Itzá, son momentos de esplendor cultural, ¿por qué?, porque es cuando la sociedad puede mediante un mecanismo de gobierno, que puede parecer a algunos opresivos, pero hay una población que mantiene a una clase gobernante mediante tributo, es una especie de impuestos que pagan para que esa clase gobernante teológica, civil pueda vivir y de ahí surgen los científicos y los artesanos y los arquitectos. Entonces, mientras hay prosperidad, es un estado próspero desarrollado, hay también esplendor cultural.

Cuando por problemas internos entre los mismos habitantes de estas culturas o por otros factores, se habla incluso hasta por agotamiento del suelo, en el caso de la agricultura, por la sobreexplotación del suelo, que ya no permite tener excedentes para que la gente produzca, obtenga para su sustento y pague el excedente, que es un tributo al gobernante.

Entonces, cuando ya el suelo, ahí hay un problema de agotamiento ecológico por sobrepoblación también, entonces ya no hay ese esplendor, ya no se tiene a esa clase gobernante de artistas, de científicos para la creación.

Entonces, es importantísimo esos 200 años, lo que hicieron. Entonces, se fueron desgastando, de modo que cuando llegan los conquistadores ya pueden hacer alianzas con otros que ya les competían, porque ya no tenían los mexicas el mismo poderío que llegaron a tener en la época de auge, de esplendor.

Pero ahí estamos hablando nada más de 200 años; si nos vamos para atrás…

INTERLOCUTOR: No, no, no, eso es otra historia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Entonces qué conocemos?

Quinientos años.

¿Y qué es lo que más predomina de la historia de 500 años a la fecha?

El que nos trajeron la civilización de Europa. De esos 500 años, 300 dominados y desde luego, que se impuso el predominio de ese pensamiento que nos trajeron la civilización.

INTERLOCUTOR: Y que nos hizo mucho daño, mucho daño en el aspecto de que siempre pusieron que el mexicano no puede. Y usted lo acaba de demostrar, a mí me gusta mucho ver cómo hizo una refinería, los caminos artesanales de Oaxaca, o sea, teniendo tanto conocimiento sobre hacer infraestructuras, decían aquí los gobiernos anteriores: ‘No se puede, déjaselo a los extranjeros’ y todo lo hacían ellos y, como dice usted, malhechos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no, el pueblo de México, precisamente, por todos esos antecedentes culturales es un pueblo excepcional en el mundo. O sea, la grandeza de México está en sus culturas y eso es lo que nos hace fuertes y eso es lo que nos permite salir adelante frente calamidades de todo tipo. Por eso es muy fuerte nuestro país, extraordinariamente fuerte, excepcional. Y hacía falta nada más mejorar el gobierno y eso es lo que nos toca a nosotros y va a seguir y en la medida de que se mejore el gobierno va a seguir renaciendo México.

INTERLOCUTOR: Inclusive una cosa, perdón que le interrumpa, aquí se celebraba lo mismo que hoy se celebra hace 800 años, aquí venía gente de todo alrededor a exponerle los problemas a los gobernantes que estaban en ese entonces. Quién diría que a través de tantos años volviera a este recinto, porque aquí estaba el Palacio, a ser que todos vengan y planteen los problemas al gobernante.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Sí, al Tlatoani.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, por eso hay mucho respeto a la autoridad.

INTERLOCUTOR: No le dije así, pero…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, es que es una tradición.

Eso, por ejemplo, los fifís no lo saben, no lo entienden.

INTERLOCUTOR: No lo conocen.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque la gente respeta mucho a la autoridad, porque viene de lejos, es una tradición.

Entonces se piensa que la gente no tiene por qué respetar a la autoridad y eso no se ve bien, no lo ven bien.

Cuando un crítico se excede, se le revierte, porque sí hay mucho respeto por la autoridad y lo que hay que buscar es que ese respeto se mantenga a partir del recto proceder de la autoridad, que se gane el respeto a la autoridad.

Pero qué bien que estás haciendo ese trabajo. Y sí, Epigmenio.

Yo estoy recomendando que para lo del Tren Maya se haga documental, porque es una nación, es que es una cosa impresionante, impresionante, los sitios arqueológicos, lo que hay de riqueza artística, cultural. Y hubo un tiempo en que se pensaba mucho que estas edificaciones y sobre todo las coloniales, en templos, que además son bellísimos, va uno a Oaxaca o a Zacatecas o a San Luis o a Guanajuato, es muy bella la arquitectura, pero se exaltó tanto que se menospreció la arquitectura prehispánica.

También los descubrimientos arqueológicos son recientes, o sea, básicamente del porfiriato a la fecha, que empezaron a descubrirse las principales zonas arqueológicos. Entonces, muchos escritores de esa época exaltaron la belleza que sin duda tienen los templos, los edificios coloniales, pero no le dieron importancia a lo que llamaron las ruinas, siempre.

Entonces, cuando se va a Calakmul o Chichén Itzá o a Palenque y se ve lo majestuoso de esos centros, de esas ciudades, la belleza, lo sensible, la exquisitez, el arte, entonces dice uno: No, esto está igual.

Y es cuando empieza uno a ver que la cultura olmeca es la cultura madre y encuentra uno arte y las esculturas y las cabezas colosales y la misma cultura maya en el periodo preclásico tiene cosas extraordinarias. Pero estamos hablando de tres mil años, cuatro mil años, a nuestros días.

Entonces, de cuatro mil años a 500, hay una diferencia. Y hay cosas que tenemos nosotros, los mexicanos, que no hemos perdido, que vienen desde luego de antes de la invasión europea. Y eso es un distintivo, eso nos hace diferentes y eso también nos dan la fortaleza cultural.

Por ejemplo, la creatividad de los trabajadores, ¿de dónde viene?, ¿de dónde viene que en Estados Unidos los trabajadores más deseados son los trabajadores mexicanos, los migrantes mexicanos?, ¿de dónde viene eso?

¿De dónde viene el que en la industria de la construcción los mejores obreros son los que tienen que ver con la mixteca o con la zona tolteca?

Hasta la fecha los trabajadores de la construcción de Hidalgo que trabajan aquí en la Ciudad de México son artistas, los fierreros, los que arman las estructuras para las columnas. ¿De dónde viene eso?

O sea, es de sentirnos muy orgullosos y que habían logrado que nos avergonzáramos de ese pasado glorioso, excepcional, porque el que domina busca negar al oprimido: ‘te vengo a civilizar, porque tú eres un bárbaro’. No, no, por eso el rescatar nuestra historia, nuestra cultura.

Estos neoliberales querían acabar con la historia. Yo les comentaba, ya no hacían los desfiles, ya no importaban los héroes, los padres de nuestra patria. Financiaban desde el gobierno películas para acusar a Hidalgo de adultero y a Morelos de lo mismo y cosas por el estilo, distorsiones de la historia de que El Pípila no existió, de que cómo iba a cargar una piedra tan grande, quitándole a la gente y a los estudiantes hasta la imaginación, queriéndoles quitar la imaginación.

Pero era eso, o sea: ‘No, no, no, ¡cómo vas a pensar en Hidalgo, si Hidalgo abolió la esclavitud o proclamó la abolición de la esclavitud!’ ‘¡Cómo vas a estar pensando en Morelos, si Morelos quería la igualdad!’ ¡Cómo vas a estar pensando en Juárez, si Juárez enfrentó a los invasores! ¡Cómo vas a estar pensando en Madero, si Madero quería la democracia!’ ¡Cómo vas a estar pensando en Zapata, si quería que se entregara la tierra a los campesinos y que la tierra era de quien la trabaja! ‘¡Como vas a estar pensando en Villa, si era un bandolero!’ ‘¡Cómo vas a estar pensando en el general Cárdenas, si estábamos rebién con la compañía El Águila, con las empresas petroleras extranjeras’

Pero véanlo en los libros de este Martín Moreno y de todos estos, ahí está: ’Olvídate de eso, ve hacia adelante, ya no’. No, si ahí está la fuente de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, ahí está el camino a seguir, ese es el Humanismo Mexicano, ese es nuestro modelo. ¿Dónde vamos a tener una historia tan fecunda como la nuestra, con todo respeto?

Bueno, vámonos a desayunar. Nos vemos mañana.

PREGUNTA: Presidente ¿va a salir en estos días de la Ciudad de México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, tenemos hasta el viernes.

+++++

