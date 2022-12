Trastorno de despersonalización-desrealización: causas, síntomas y tratamiento

El trastorno de despersonalización-desrealización sucede cuando sientes en forma persistente o en repetidas oportunidades que te observas a ti mismo desde afuera de tu cuerpo, o sientes que las cosas que te rodean no son reales, o ambos. Las sensaciones de despersonalización y desrealización pueden resultar perturbadoras y es posible que sientas que estás en un sueño.

Muchas personas tienen una experiencia pasajera de despersonalización o desrealización en algún momento de sus vidas. Sin embargo, cuando estas sensaciones siguen apareciendo o nunca desaparecen del todo y afectan tu capacidad de desenvolverte, se considera que padeces un trastorno de despersonalización-desrealización. Este trastorno es más frecuente en personas que han atravesado experiencias traumáticas.

El trastorno de despersonalización-desrealización puede ser intenso e interferir en las relaciones, el trabajo y otras actividades cotidianas. El principal tratamiento para el trastorno de despersonalización-desrealización es la terapia de comunicación (psicoterapia), aunque a veces también se utilizan medicamentos.

Síntomas



Los episodios persistentes y recurrentes de despersonalización o desrealización, o ambos, ocasionan angustia y problemas para rendir en el trabajo, en la escuela o en otras áreas importantes de la vida. Durante estos episodios, estás consciente de que tu sentido de desconexión es solo una sensación y no una realidad.

Es probable que la experiencia y los sentimientos del trastorno sean difíciles de describir. La preocupación por «volverse loco» puede hacer que te preocupes por comprobar si existes y determinar qué es verdaderamente real.

Los síntomas suelen comenzar a mediados o en los últimos años de la adolescencia, o en la primera etapa de la adultez. El trastorno de despersonalización y desrealización es poco frecuente en niños y adultos mayores.



Síntomas de despersonalización

Síntomas de desrealización

Cuándo consultar al médico

Los síntomas de despersonalización son:Sentimientos de que eres un observador externo de tus pensamientos, sentimientos, tu cuerpo o partes del cuerpo, por ejemplo, como si estuvieras flotando en el aire encima de ti mismoSensación de que eres como un robot o no tienes control del habla o de los movimientosLa sensación de que el cuerpo, las piernas o los brazos parecen distorsionados, agrandados o encogidos, o que la cabeza está envuelta en algodónEntumecimiento emocional o físico de los sentidos o las respuestas al mundo que te rodeaSensación de que los recuerdos carecen de emoción y que pueden o no ser tus propios recuerdosLos síntomas de desrealización comprenden:Sentimientos de estar aislado o no familiarizado con el entorno, por ejemplo, como si estuvieras viviendo en una película o en un sueñoSentirte emocionalmente desconectado de las personas que te importan, como si estuvieras separado de ellas por una pared de cristalEntorno que parece distorsionado, borroso, incoloro, bidimensional o artificial, o una consciencia y claridad intensificadas del entornoDistorsiones en la percepción del tiempo, como sentir que acontecimientos recientes son distantes en el pasadoDistorsiones de la distancia, el tamaño y la forma de los objetosLos episodios del trastorno de despersonalización-desrealización pueden durar horas, días, semanas o incluso meses a la vez. En algunas personas, estos episodios se convierten en sentimientos constantes de despersonalización o desrealización que mejoran o empeoran periódicamente.Los sentimientos pasajeros de despersonalización o de desrealización son frecuentes y no son necesariamente un motivo de preocupación. Pero los sentimientos constantes o intensos de desconexión y distorsión del entorno son un signo de trastorno de despersonalización-desrealización u otro trastorno físico o de salud mental.Consulta al médico si tienes sentimientos de despersonalización o de desrealización que tienen estas características:Te alteran o perturban emocionalmenteNo desaparecen o son recurrentesInterfieren con el trabajo, las relaciones o las actividades diarias

Factores de riesgo



Los factores que pueden aumentar el riesgo de tener trastorno de despersonalización-desrealización comprenden:

Ciertas características de la personalidad que hacen que quieras evitar o negar situaciones difíciles, o que te resulte complicado adaptarte a ellas

Un trauma grave durante la infancia o la adultez, como sufrir o presenciar un suceso traumático o abuso

Estrés intenso, como problemas importantes de pareja, financieros o laborales

Depresión o ansiedad, en especial, depresión grave o prolongada, o ansiedad con ataques de pánico

Consumo de drogas recreativas, que puede desencadenar episodios de despersonalización o desrealización

Diagnóstico



El médico puede determinar o descartar un diagnóstico de trastorno de despersonalización-desrealización partir de lo siguiente:

Exploración física. En algunos casos, lo síntomas de despersonalización o desrealización pueden estar relacionados con un problema de salud físico preexistente, los medicamentos, las drogas recreacionales o el alcohol

Análisis de laboratorio. Algunos análisis de laboratorio pueden ayudar a determinar si los síntomas están relacionados con problemas médicos o de otra índole

Evaluación psiquiátrica. El profesional de salud mental te hace preguntas acerca de tus síntomas, tus pensamientos, tus sentimientos y tus patrones de conducta, lo que puede ayudar a determinar si tienes el trastorno de despersonalización-desrealización u otros trastornos de la salud mental

DSM-5. El profesional de salud mental puede utilizar los criterios para el trastorno de despersonalización-desrealización que se describen en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5), publicado por la American Psychiatric Association (Asociación Estadounidense de Psiquiatría)

Tratamiento



El tratamiento del trastorno de despersonalización y de desrealización es, fundamentalmente, la terapia psicológica. Sin embargo, en ocasiones, pueden agregarse medicamentos al plan de tratamiento.



Psicoterapia

Medicamentos

La psicoterapia, también denominada «terapia» o «terapia de conversación», es el principal tratamiento contra los trastornos de adaptación. El objetivo es controlar los síntomas para aliviarlos o hacerlos desaparecer. La terapia cognitiva conductual y la terapia psicodinámica son dos de esas psicoterapias.La psicoterapia te puede ayudar con lo siguiente:No hay medicamentos aprobados específicamente para el tratamiento del trastorno de despersonalización y desrealización. Sin embargo, pueden utilizarse medicamentos para tratar síntomas específicos o la depresión y la ansiedad que a menudo están asociadas con el trastorno.

Con información de Mayo Clinic

