Cáncer de esófago: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El cáncer esofágico es el cáncer que ocurre en el esófago, un tubo largo y hueco que va desde la garganta al estómago. El esófago ayuda a mover la comida que se traga desde la parte posterior de la garganta hasta el estómago para ser digerida.

El cáncer de esófago generalmente comienza en las células que recubren su interior. El cáncer de esófago puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo del esófago. El cáncer de esófago es más habitual en los hombres que en las mujeres.

El cáncer de esófago es la sexta causa más común de muertes por cáncer en todo el mundo. Las tasas de incidencia varían dentro de las diferentes ubicaciones geográficas. En algunas regiones, las mayores tasas de cáncer de esófago pueden atribuirse al consumo de tabaco y alcohol o a determinados hábitos nutricionales y a la obesidad.

Síntomas



Algunos de los signos y síntomas del cáncer de esófago son los siguientes:

Dificultad para tragar (disfagia)

Pérdida de peso sin proponérselo

Dolor, presión o ardor en el pecho

Acidez estomacal o indigestión que empeoran

Tos o ronquera

Por lo general, el cáncer de esófago incipiente no causa signos ni síntomas.



Cuándo debes consultar a un médico

Pide una cita con el médico si tienes signos y síntomas persistentes que te preocupen.Si te diagnosticaron esófago de Barrett, una enfermedad precancerosa causada por el reflujo ácido crónico, el riesgo de tener cáncer de esófago es mayor. Pregúntale al médico qué signos y síntomas pueden indicar que la enfermedad está empeorando.Los exámenes de detección del cáncer de esófago pueden ser una opción para las personas con esófago de Barrett. Si tienes esófago de Barrett, habla con el médico acerca de las ventajas y las desventajas de los exámenes de detección.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (iStock)

Factores de riesgo



Se cree que la irritación crónica del esófago puede contribuir a los cambios que causan el cáncer de esófago. Los factores que producen irritación en las células del esófago y que aumentan el riesgo de tener cáncer de esófago incluyen:

La enfermedad por reflujo gastroesofágico

El tabaquismo

Los cambios precancerosos en las células del esófago (esófago de Barrett)

La obesidad

El consumo de bebidas alcohólicas

El reflujo biliar

Las dificultades para tragar debido a un esfínter esofágico que no se relaja (acalasia)

El hábito de beber líquidos muy calientes

La ingesta insuficiente de frutas y verduras

Los tratamientos de radioterapia en el pecho o en la parte superior del abdomen

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO)

Diagnóstico



Algunas de las pruebas y de los procedimientos utilizados para diagnosticar el cáncer de esófago comprenden lo siguiente:

Estudio de la deglución con bario. Durante este estudio, tragas un líquido que incluye bario y luego te sometes a rayos X El bario recubre el interior del esófago, que luego muestra cualquier cambio en el tejido en la radiografía

Uso de un endoscopio para examinar el esófago (endoscopia). Durante la endoscopia, el médico te pasa un tubo flexible equipado con una lente de video (videoendoscopio) por la garganta hasta el esófago Usando el endoscopio, el médico examina el esófago para detectar signos de cáncer o zonas irritadas

Recolección de una muestra de tejido para análisis (biopsia). El médico puede usar un endoscopio especial que se hace pasar por la garganta hasta el esófago para tomar una muestra del tejido sospechoso (biopsia) La muestra de tejido se envía al laboratorio para detectar la presencia de células cancerosas



Determinación de la extensión del cáncer

Tratamiento

Una vez que se confirma el diagnóstico de cáncer de esófago, tu médico puede recomendar pruebas adicionales para determinar si tu cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos o a otras áreas del cuerpo.Entre las pruebas, se pueden incluir las siguientes:Tu médico utiliza la información de estos procedimientos para asignar una etapa al cáncer que tienes. Los estadios del cáncer de esófago se indican con números romanos que van del 0 al IV y los estadios más bajos indican que el cáncer es pequeño y afecta solo las capas superficiales del esófago. En el estadio IV, el cáncer se considera avanzado y se ha propagado a otras zonas del cuerpo.El sistema de clasificación de la etapa del cáncer continúa evolucionando y se está volviendo cada vez más complejo a medida que los médicos mejoran el diagnóstico y el tratamiento. Tu médico utiliza tu estadio del cáncer para seleccionar los tratamientos adecuados para ti.



El tratamiento que recibas contra el cáncer de esófago depende del tipo de células comprometidas, el estadio del cáncer, tu estado de salud general y tus preferencias.



Cirugía

Tratamiento de las complicaciones

Quimioterapia

Radioterapia

Quimioterapia y radiación combinadas

Terapia con medicamentos con diana específica

Inmunoterapia

La cirugía para extirpar el cáncer puede usarse sola o en combinación con otros tratamientos.Algunas de las operaciones que se utilizan para tratar el cáncer de esófago son las siguientes:Si el cáncer es muy pequeño, está limitado a las capas superficiales del esófago y no se ha diseminado, es posible que el cirujano recomiende extirpar el cáncer y la parte de tejidos sanos que lo rodean La cirugía se puede hacer mediante un endoscopio que se pasa por la garganta hasta el esófagoDurante la esofagectomía, el cirujano extrae la porción del esófago que contiene el cáncer, junto con una porción de la parte superior del estómago y los ganglios linfáticos cercanos La parte que queda del esófago se vuelve a conectar al estómago Por lo general, esto se realiza jalando el estómago hacia arriba, hasta llegar al esófago que quedaDurante la esofagogastrectomía, el cirujano extirpa parte del esófago, los ganglios linfáticos cercanos y una parte más grande del estómago Luego, se jala hacia arriba el resto del estómago y se vuelve a conectar al esófago De ser necesario, se utiliza parte del colon para ayudar a unir las dos partesLa cirugía de cáncer de esófago conlleva un riesgo de complicaciones graves, como la infección, la hemorragia y el escape de la zona donde el esófago restante se vuelve a unir al estómago.La cirugía para extirpar el esófago puede realizarse como un procedimiento abierto utilizando incisiones grandes, o introduciendo instrumentos quirúrgicos especiales por varias incisiones pequeñas en la piel (por laparoscopia). La forma en que se realiza la cirugía depende de tu situación individual y del enfoque particular de tu cirujano para manejarla.Los tratamientos para la obstrucción esofágica y la dificultad para tragar (disfagia) pueden comprender los siguientes:Si el cáncer te ha estrechado el esófago, es posible que un cirujano utilice un endoscopio e instrumentos especiales para colocar un tubo metálico (estent) a fin de mantener abierto el esófago Entre las otras opciones se encuentran la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la terapia con láser y la terapia fotodinámicaSi tienes problemas para tragar o si te van a realizar una cirugía del esófago, el médico puede recomendar una sonda de alimentación Una sonda de alimentación permite suministrar la nutrición directamente al estómago o al intestino delgado, lo que le da tiempo al esófago para curarse después del tratamiento oncológicoLa quimioterapia es un tratamiento con medicamentos que utiliza sustancias químicas para eliminar las células cancerosas. En las personas con cáncer de esófago, los medicamentos para quimioterapia por lo general se utilizan antes (neoadyuvantes) o después (adyuvantes) de la cirugía. La quimioterapia también se puede combinar con la radioterapia.En las personas con cáncer avanzado que se ha diseminado más allá del esófago, puede utilizarse quimioterapia sola para ayudar a aliviar los signos y síntomas provocados por el cáncer.Los efectos secundarios de la quimioterapia que experimentes dependen de los medicamentos de quimioterapia que recibas.La radioterapia utiliza haces de alta energía, como rayos X y protones, para destruir las células cancerosas. La radiación típicamente provendrá de una máquina fuera del cuerpo que dirige los rayos hacia el cáncer (radiación de haz externo). O, menos comúnmente, la radiación puede ser colocada dentro del cuerpo cerca del cáncer (braquiterapia).En las personas con cáncer de esófago, la radioterapia muy a menudo se combina con quimioterapia. Normalmente se usa antes de la cirugía, u ocasionalmente después de la cirugía. La radioterapia también se utiliza para aliviar las complicaciones del cáncer de esófago avanzado, como cuando un tumor crece lo suficiente como para evitar que los alimentos pasen al estómago.Los efectos secundarios de la radiación en el esófago incluyen reacciones cutáneas parecidas a las quemaduras por el sol, dolor o dificultad para tragar y daños en los órganos cercanos, como los pulmones y el corazón.La combinación de quimioterapia con radioterapia puede aumentar la eficacia de cada tratamiento. Dicha combinación puede ser el único tratamiento que recibas, o bien puede utilizarse antes de la cirugía. Sin embargo, la combinación de quimioterapia con radioterapia aumenta la probabilidad y la gravedad de los efectos secundarios.Los tratamientos farmacológicos dirigidos se enfocan en debilidades específicas de las células cancerosas. Al bloquear estas debilidades, los tratamientos farmacológicos dirigidos pueden producir la muerte de las células cancerosas. En el caso del cáncer de esófago, los medicamentos dirigidos suelen combinarse con quimioterapia para cánceres avanzados o que no responden a otros tratamientos.La inmunoterapia es una farmacoterapia que ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer. El sistema inmunitario de tu cuerpo que combate la enfermedad podría no atacar el cáncer porque las células cancerosas producen proteínas que dificultan que las células del sistema inmunitario reconozcan a las células cancerosas como peligrosas. La inmunoterapia funciona porque interfiere en ese proceso. En el caso del cáncer de esófago, la inmunoterapia puede utilizarse cuando el cáncer está avanzado, el cáncer ha regresado o el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

Con información de Mayo Clinic

