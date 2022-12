Metástasis ósea: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

La metástasis ósea se produce cuando las células cancerosas se propagan desde su lugar original a un hueso.

Casi todos los tipos de cáncer pueden propagarse (hacer metástasis) a los huesos. Pero algunos tipos de cáncer son especialmente más propensos a propagarse, como el cáncer de mama y el cáncer de próstata.

La metástasis ósea puede producirse en cualquier hueso, pero ocurre con mayor frecuencia en la columna vertebral, en la pelvis y en el muslo. Es posible que la metástasis ósea sea el primer signo de que tienes cáncer o puede aparecer años después del tratamiento oncológico.

La metástasis ósea puede provocar dolor en los huesos y fracturas de huesos. Con escasas excepciones, el cáncer que se diseminó a los huesos no tiene cura. Los tratamientos pueden ayudar a disminuir el dolor y otros síntomas de la metástasis ósea.

Síntomas



A veces, la metástasis ósea no produce signos y síntomas.

Cuando sí se presentan, los signos y síntomas de la metástasis ósea son:

Dolor de huesos

Fractura de huesos

Incontinencia urinaria

Incontinencia intestinal

Debilidad en las piernas o en los brazos

Alto nivel de calcio en sangre (hipercalcemia), que puede causar náuseas, vómitos, estreñimiento y confusión



Cuándo debes consultar a un médico

Si experimentas signos y síntomas persistentes que te preocupen, pide una cita con el médico.Si recibiste tratamiento oncológico anteriormente, infórmale tus antecedentes médicos al médico y dile que estás preocupado por los signos y los síntomas.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Archivo)

Factores de riesgo



Casi cualquier tipo de cáncer puede diseminarse a los huesos, pero los tipos de cáncer con mayor probabilidad de causar metástasis ósea son los siguientes:

Cáncer de mama

Cáncer de riñón

Cáncer de pulmón

Linfoma

Mieloma múltiple

Cáncer de próstata

Cáncer de tiroides

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (EFE)

Diagnóstico



Las pruebas por imágenes se utilizan para investigar los signos y síntomas que pueden indicar una metástasis ósea. Las pruebas que debes realizarte dependen de tu situación específica.

Entre las pruebas, se pueden incluir las siguientes:

Radiografías.

Gammagrafía ósea (centellografía ósea).

Tomografía computarizada.

Resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés).

Tomografía por emisión de positrones.

Biopsia.

Tratamiento



Los tratamientos comunes para la metástasis ósea incluyen medicamentos, radioterapia y cirugía. Los tratamientos que son mejores para ti dependen de las características específicas de tu situación.



Medicamentos

Radioterapia externa

Cirugía

Calentamiento y congelamiento de las células cancerosas

Ensayos clínicos

Fisioterapia

Algunos de los medicamentos que reciben los pacientes con metástasis ósea son los siguientes:Los medicamentos que se suelen administrar a las personas con debilitamiento de los huesos (osteoporosis) también pueden ayudar a las personas que tienen metástasis ósea Estos medicamentos fortalecen los huesos y alivian el dolor que provoca la metástasis ósea, lo que disminuye la necesidad de tomar analgésicos más potentes Los medicamentos para fortalecer los huesos también reducen el riesgo de desarrollar una nueva metástasis ósea Estos medicamentos se pueden administrar cada algunas semanas por vía intravenosa en el brazo o con una inyección Estos medicamentos también se pueden administrar por vía oral, pero no suelen ser tan eficaces como las presentaciones de administración intravenosa o los inyectables y pueden provocar efectos secundarios en el tubo digestivo Los medicamentos para fortalecer los huesos pueden provocar dolor temporal en los huesos y problemas renales También aumentan el riesgo de presentar un deterioro poco frecuente pero grave del hueso maxilar (osteonecrosis)A las personas con múltiples metástasis óseas se les puede administrar radiofármacos por vía intravenosa, un tipo de radioterapia Los radiofármacos tienen una pequeña cantidad de un material radioactivo que tiene una atracción fuerte a los huesos Una vez que se encuentran en el organismo, las partículas se dirigen a las zonas de las metástasis óseas y liberan su radiación Los radiofármacos permiten controlar el dolor que causa la metástasis ósea Algunos de los efectos secundarios pueden ser daños en la médula ósea, que pueden arrojar valores bajos en un recuento de las células sanguíneasSi el cáncer se extendió a varios huesos, es posible que el médico te indique que debes someterte a quimioterapia La quimioterapia se administra en todo el organismo para combatir las células cancerosas La quimioterapia se puede administrar por vía oral, por vía intravenosa o ambas Los efectos secundarios dependen de los medicamentos de quimioterapia específicos que te administren Para los cánceres que son sensibles a la quimioterapia, esta podría ser la mejor manera de aliviar el dolor que provocan las metástasis óseasPara los cánceres que son sensibles a las hormonas del organismo, un tratamiento para inhibir las hormonas podría ser una opción Los casos de cáncer mamario y de cáncer de próstata son, a menudo, sensibles a los tratamientos de bloqueo hormonal En la terapia hormonal, se administran medicamentos para disminuir los niveles naturales de hormonas en el organismo o medicamentos que bloquean la interacción entre las hormonas y las células cancerosas Otra opción es la cirugía para extirpar los órganos que segregan hormonas: los ovarios y los testículosLos analgésicos pueden controlar el dolor que provoca la metástasis ósea Estos pueden ser analgésicos de venta libre o analgésicos más potentes de venta con receta Determinar qué combinación de analgésicos funciona mejor para ti puede llevar tiempo Si tomas medicamentos, pero sigues sintiendo dolor, dile al médico Un especialista en medicina del dolor podrá ofrecerte más opciones para aliviar el dolorLos esteroides son medicamentos que, a menudo, permiten aliviar el dolor asociado a las metástasis óseas, ya que disminuyen la hinchazón y la inflamación alrededor del lugar donde está el cáncer Estos esteroides son distintos de los que usan los fisicoculturistas o los deportistas para hacer que crezcan los músculos Los esteroides actúan muy rápidamente para aliviar el dolor y prevenir algunas complicaciones relacionadas con el cáncer Sin embargo, deben utilizarse con mucha precaución, ya que tienen efectos secundarios, sobre todo cuando se utilizan durante períodos prolongadosLos tratamientos con medicamentos con diana específica se enfocan en anomalías específicas presentes dentro de las células cancerosas Al bloquear estas anomalías, los tratamientos con medicamentos con diana específica pueden producir la muerte de las células cancerosas Algunos cánceres responden muy bien a estos tratamientos Por ejemplo, las células del cáncer mamario con sobreexpresión del receptor HER2 pueden responder a algunos medicamentosLa radioterapia utiliza haces de energía de alta potencia, como los rayos X y los protones, para destruir las células cancerosas. La radioterapia puede ser una opción si la metástasis ósea te provoca un dolor que no puedes controlar con los analgésicos o si el dolor se limita a unas pocas zonas.Según tu situación, la radiación al hueso se puede administrar en una dosis grande o en varias dosis más pequeñas durante varios días. Los efectos secundarios de la radiación dependen del sitio que se está tratando y de su tamaño.Los procedimientos quirúrgicos pueden ayudar a estabilizar un hueso que corre riesgo de presentar quebraduras o a reparar una fractura de huesos.Si el hueso corre peligro de tener una fractura debido a la metástasis ósea, los cirujanos pueden estabilizarlo con placas metálicas, tornillos y clavos (fijación ortopédica) La fijación ortopédica puede aliviar el dolor y mejorar el funcionamiento A menudo, la radioterapia se administra después de la cirugía, cuando te has curadoEl cemento óseo podría resultar beneficioso para los huesos que no se pueden reforzar fácilmente con placas metálicas o tornillos, como los huesos de la pelvis y los huesos de la columna vertebral Los médicos inyectan cemento óseo en un hueso que está fracturado o dañado por la metástasis ósea Este procedimiento puede disminuir el dolorSi la metástasis ósea ha provocado la fractura de un hueso, los cirujanos pueden trabajar para repararlo Esto consiste en utilizar placas metálicas, tornillos y clavos para estabilizar el hueso El reemplazo de la articulación, como un reemplazo de cadera, puede ser otra opción En general, las fracturas de huesos a causa de las metástasis óseas no se solucionan colocando un yeso en el hueso fracturadoLos procedimientos que utilizan calor o frío para destruir las células cancerosas pueden ayudar a controlar el dolor. Estos procedimientos pueden ser una opción si tienes una o dos zonas de metástasis ósea y los otros tratamientos no resultan útiles.Durante el procedimiento llamado ablación por radiofrecuencia, se inserta una aguja con una sonda eléctrica en el tumor óseo. La electricidad pasa a través de la sonda y calienta el tejido circundante. Se deja enfriar el tejido y se repite el proceso.Un procedimiento similar llamado crioablación congela el tumor y luego deja que se descongele. El proceso se repite varias veces.Los efectos secundarios pueden comprender daños a estructuras cercanas como los nervios y daños a los huesos, que pueden aumentar el riesgo de presentar una fractura.Los ensayos clínicos son estudios para evaluar tratamientos nuevos y maneras innovadoras de aplicar los tratamientos existentes. Si te inscribes en un ensayo clínico, tendrás la oportunidad de probar los últimos tratamientos. Sin embargo, no se garantiza la curación y los efectos secundarios de los tratamientos nuevos pueden ser desconocidos. Habla con tu médico sobre los ensayos clínicos disponibles.El fisioterapeuta puede trabajar contigo para diseñar un plan que te ayude a ganar fuerza y mejorar la movilidad. El fisioterapeuta puede sugerir dispositivos de asistencia para ayudarte a enfrentar la situación. Los ejemplos pueden comprender muletas o un andador para que al caminar no cargues tu peso sobre el hueso afectado, un bastón para mejorar el equilibrio o un dispositivo de inmovilización para estabilizar la columna vertebral.El fisioterapeuta también puede sugerir ejercicios específicos para ayudarte a mantener la fuerza y reducir el dolor.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales