Dolor en el pecho: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

El dolor de pecho aparece de muchas formas, desde una punzada intensa hasta un dolor sordo. En ocasiones, se puede sentir como una sensación de opresión o ardor. En otros casos, el dolor se desplaza por el cuello, llega a la mandíbula y luego se propaga a la espalda o por un brazo o ambos.

Muchos problemas diferentes pueden ocasionar dolor de pecho. Las causas que ponen más en riesgo a la vida afectan el corazón o los pulmones. Dado que el dolor de pecho puede indicar un problema serio, es importante buscar ayuda médica de inmediato.

Síntomas



El dolor en el pecho puede causar muchas sensaciones distintas según lo que está provocando el síntoma. A menudo, la causa no tiene nada que ver con el corazón, aunque no es fácil determinar esto sin consultar con un proveedor de atención médica.



Dolor de pecho relacionado con el corazón

Otros tipos de dolor de pecho

Cuándo debes consultar con un médico

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (Archivo)

Diagnóstico

Aunque, por lo general, el dolor de pecho se asocia a las enfermedades cardíacas, muchas personas que padecen de dichas enfermedades dicen que sienten una leve molestia que no necesariamente se identifica como dolor. Por lo general, la molestia en el pecho relacionada con un ataque cardíaco o con otro problema del corazón se puede describir o relacionar con una o más de las siguientes:Presión, inflamación, ardor u opresión en el pechoDolor aplastante o quemante que se extiende hacia la espalda, el cuello, la mandíbula, los hombros y uno o ambos brazosDolor que dura más de unos pocos minutos, empeora con la actividad, desaparece y vuelve a parecer, o varía en intensidadFalta de aireSudor fríoMareos o debilidadNáusea o vómitosPuede ser difícil diferenciar el dolor de pecho relacionado con un problema cardíaco de otros tipos de dolor de pecho. Sin embargo, el dolor de pecho que es menos probable que esté relacionado con un problema cardíaco se suele asociar con lo siguiente:Un sabor agrio o la sensación de que los alimentos vuelven a la bocaDificultad para tragarDolor que mejora o empeora cuando cambias la posición del cuerpoDolor que empeora cuando respiras profundo o cuando tosesSensibilidad cuando te oprimes el pechoDolor que persiste por muchas horasLos síntomas clásicos de la acidez estomacal (una sensación de ardor dolorosa detrás del esternón) se pueden producir debido a problemas en el corazón o en el estómago.Si sientes un dolor en el pecho nuevo o sin causa aparente, o si sospechas que estás teniendo un ataque cardíaco, llama de inmediato al 911 o a la asistencia médica de emergencia. No ignores los síntomas de un ataque cardíaco. Si no puedes conseguir una ambulancia u otro vehículo de emergencia, pídele a un vecino o amigo que te lleve al hospital más cercano. Conduce tú mismo solo si no tienes otra alternativa.



El dolor de pecho no siempre es una señal de ataque cardíaco. Sin embargo, eso es lo que evaluarán primero los proveedores de atención médica de la sala de emergencias debido a que posiblemente sea la amenaza más inmediata para tu vida. También pueden comprobar si hay afecciones pulmonares que pongan en riesgo la vida, como un colapso pulmonar o un coágulo de sangre en el pulmón.



Pruebas inmediatas

Pruebas de seguimiento

Tratamiento

Algunos de los primeros exámenes que podría solicitar el proveedor de atención médica al evaluar el dolor de pecho incluyen los siguientes:Esta prueba rápida mide la actividad eléctrica del corazón Se colocan parches adhesivos (electrodos) en el pecho y, a veces, en los brazos y las piernas Tienen cables que conectan los electrodos a una computadora que muestra los resultados Un electrocardiograma puede mostrar si el corazón late demasiado rápido, demasiado lento o si no late Como el músculo cardíaco lesionado no trasmite las señales eléctricas en un patrón típico, el electrocardiograma podría indicar si tienes un ataque cardíaco en curso o acabas de tener unoEs posible que se hagan análisis de sangre para verificar mayores niveles de ciertas proteínas o enzimas que se encuentran normalmente en el músculo cardíaco El daño que se produce en las células del corazón durante un ataque cardíaco podría permitir que estas proteínas o enzimas se filtren en la sangre durante algunas horasUna radiografía de tórax puede mostrar el estado de los pulmones, así como el tamaño y la forma del corazón y los vasos sanguíneos más importantes Una radiografía de tórax también puede revelar problemas pulmonares, como neumonía o un pulmón colapsadoLas tomografías computarizadas pueden detectar un coágulo de sangre en el pulmón (embolia pulmonar) o una disección aórticaSegún los resultados de las pruebas iniciales que te hagan por el dolor de pecho, es posible que necesites pruebas de seguimiento, que pueden incluir las siguientes:Un ecocardiograma usa ondas de sonido para producir imágenes de video del corazón en movimiento Se podría pasar un pequeño dispositivo por la garganta para obtener mejores perspectivas de diferentes partes del corazónPueden usarse diferentes tipos de tomografía computarizada para detectar obstrucciones en las arterias del corazón También se puede realizar una angiografía coronaria por tomografía computarizada con una sustancia de contraste para detectar obstrucciones y otros problemas en las arterias del corazón y los pulmonesLas pruebas de esfuerzo miden la forma en que el corazón y los vasos sanguíneos responden al esfuerzo y esto puede indicar si el dolor de pecho está relacionado con el corazón Existen muchos tipos de pruebas de esfuerzo Es posible que te pidan que camines en una cinta de correr o pedalees en una bicicleta fija mientras estás conectado a una máquina de electrocardiograma Asimismo, pueden administrarte un medicamento por vía intravenosa para estimular el corazón de manera similar al ejercicioEsta prueba ayuda a los proveedores de atención médica a ver obstrucciones en las arterias del corazón Se introduce un tubo delgado flexible (catéter) en un vaso sanguíneo, generalmente en la ingle o la muñeca y se guía hasta llegar al corazón Una sustancia de contraste fluye a través del catéter hasta las arterias del corazón La sustancia de contraste ayuda a que las arterias aparezcan más claramente en las imágenes de rayos X y de video



El tratamiento para el dolor de pecho varía según lo que esté causando el dolor.



Medicamentos

Cirugías y otros procedimientos

Los medicamentos que se utilizan para tratar algunas de las causas más frecuentes del dolor de pecho comprenden los siguientes:Nitroglicerina: generalmente, se consume en forma de comprimido debajo de la lengua; relaja las arterias del corazón para que la sangre fluya con mayor facilidad a través de los espacios estrechos Algunos medicamentos para la presión arterial también relajan y ensanchan los vasos sanguíneosSi los proveedores de atención médica sospechan que el dolor de pecho está relacionado con el corazón, probablemente te darán aspirinaSi estás teniendo un ataque cardíaco, es posible que te administren estos medicamentos para disolver coágulos Disuelven el coágulo que bloquea el paso de la sangre hacia el músculo cardíacoSi tienes un coágulo en una arteria que suministra sangre al corazón o los pulmones, probablemente te administrarán medicamentos que impidan la coagulación de la sangre para prevenir la formación de nuevos coágulosSi lo que causa el dolor de pecho es el ácido que sube por el esófago, el proveedor de atención médica podría indicar medicamentos que reduzcan la cantidad de ácido del estómagoSi tienes ataques de pánico, es probable que tu proveedor de atención médica te recete antidepresivos para ayudar a controlar los síntomas También es posible que te recomiende psicoterapia, como la terapia cognitivo conductualLos procedimientos para tratar algunas de las causas más peligrosas de dolor de pecho incluyen lo siguiente:El dolor de pecho que tiene como causa una obstrucción en una arteria que suministra sangre al corazón generalmente se trata con angioplastia El médico inserta un catéter con un globo en el extremo en un vaso sanguíneo grande, generalmente en la ingle y lo guía hasta la obstrucción El médico infla el globo para ensanchar la arteria Luego lo desinfla y quita el catéter A menudo se coloca una sonda de malla metálica (estent) en la parte exterior de la punta de globo del catéter Cuando se expande, el estent se bloquea en su lugar para mantener la arteria abiertaDurante este procedimiento, los cirujanos toman un vaso sanguíneo de otra parte del cuerpo y lo utilizan para crear una vía alternativa para que la sangre eluda la arteria obstruidaEs posible que necesites una cirugía de urgencia para reparar una disección aórtica, una afección que pone en riesgo la vida en la cual la arteria que transporta sangre desde el corazón hacia el resto del organismo se rompeSi tienes un pulmón colapsado, un proveedor de atención médica podría insertar un tubo en el pecho para volver a inflar el pulmón

Con información de Mayo Clinic

