Sonambulismo: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El sonambulismo implica levantase y caminar mientras estás dormido. Más frecuente en niños que en adultos, el sonambulismo generalmente se supera antes de los diez años. Por lo general, los incidentes aislados a causa del sonambulismo no indican ningún problema grave ni requieren tratamiento. Sin embargo, el sonambulismo recurrente puede sugerir un trastorno del sueño no diagnosticado.

El sonambulismo en adultos tiene mayores probabilidades de confundirse o de coexistir con otros trastornos del sueño y enfermedades.

Si algún miembro de tu familia es sonámbulo, es importante protegerlo de las posibles lesiones relacionadas con el sonambulismo.

Atención del sonambulismo en Mayo Clinic

Síntomas



En general, el sonambulismo se produce temprano por la noche, a menudo, entre una y dos horas después de quedarte dormido. Es poco probable que se produzca durante una siesta. Un episodio de sonambulismo puede producirse con mucha o muy poca frecuencia y suele durar varios minutos, pero puede durar más tiempo.

Una persona que padece sonambulismo puede:

Salir de la cama y caminar

Sentarse en la cama y abrir los ojos

Tener una mirada perdida, con ojos vidriosos

No responder ni comunicarse con otras personas

Tener dificultad para despertarse durante un episodio

Estar desorientada o confundida por un breve período después de ser despertada

No recordar el episodio por la mañana

Tener problemas para cumplir con tus tareas durante el día debido a las alteraciones del sueño

Tener terrores nocturnos además de sonambulismo

A veces, una persona que padece sonambulismo podrá:

Hacer actividades rutinarias, como vestirse, hablar o comer

Salir de la casa

Conducir un automóvil

Tener comportamientos extraños, como orinar en un ropero

Tener relaciones sexuales sin ser consciente de ello

Lesionarse, por ejemplo, al caer de las escaleras o al saltar por una ventana

Actuar en forma violenta durante el período de breve confusión que se produce inmediatamente después de despertar u, ocasionalmente, durante el sonambulismo

Los episodios esporádicos de sonambulismo no suelen ser una causa de preocupación y, generalmente, se resuelven solos. Simplemente puedes mencionar el sonambulismo en un examen físico de rutina o de control del niño sano. Sin embargo, consulta con tu médico si los episodios de sonambulismo:

Se producen a menudo, por ejemplo, más de una o dos veces por semana o varias veces en una noche

Provocan comportamientos peligrosos o lesiones en la persona que tiene sonambulismo o en otras personas

Alteran de forma significativa el sueño de las personas que viven en el hogar o de la persona que padece sonambulismo

Provocan síntomas diurnos de somnolencia excesiva o problemas para cumplir con tus tareas

Comienzan en la adultez

Continúan cuando tu hijo es adolescente

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Getty Images)

Factores de riesgo



Los factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir sonambulismo son:

Genética. El sonambulismo aparentemente es hereditario. Es más frecuente si tu padre o tu madre tienen antecedentes de sonambulismo y mucho más frecuente si ambos padres tienen antecedentes del trastorno.

Edad. El sonambulismo se produce con mayor frecuencia en niños que en adultos y su aparición en la adultez probablemente se relacione más con otras enfermedades preexistentes.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Getty Images)

Diagnóstico



Para diagnosticar el sonambulismo, el médico revisará tu historia clínica y tus síntomas. La evaluación puede comprender:

Exploración física. El médico puede realizar una exploración física para identificar cualquier enfermedad que pueda confundirse con el sonambulismo, como convulsiones durante la noche, otros trastornos del sueño o ataques de pánico

Análisis de tus síntomas. A menos que vivas solo y no seas consciente de tu sonambulismo, es probable que otras personas te cuenten que eres sonámbulo Si tu pareja te acompaña a la consulta, el médico puede preguntarle si eres sonámbulo El médico puede pedirles a ti y a tu pareja que completen un cuestionario sobre tu conducta durante el sueño Cuéntale a tu médico si tienes antecedentes familiares de sonambulismo

Estudio del sueño nocturno (polisomnografía). En algunos casos, el médico puede recomendarte un estudio que se realiza durante la noche en un laboratorio del sueño Se te colocan sensores en el cuerpo que registran las ondas cerebrales, el nivel de oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca y respiratoria, así como los movimientos de los ojos y las piernas mientras duermes También se te grabará para documentar tu comportamiento durante los ciclos de sueño

Tratamiento



Generalmente, no es necesario un tratamiento para el sonambulismo ocasional. En casos de niños que son sonámbulos, generalmente, el trastorno desaparece en la adolescencia.

Si el sonambulismo deriva en posibles lesiones, resulta perturbador para los miembros de la familia u ocasiona vergüenza o interrupción del sueño para la persona que padece el trastorno, podría requerir tratamiento. En general, el tratamiento se centra en promover la seguridad y eliminar las causas o los desencadenantes.

El tratamiento puede comprender:

Tratar toda afección de fondo, en caso de que el sonambulismo esté relacionado con la privación del sueño o con un trastorno del sueño o una enfermedad preexistentes.

Ajustar los medicamentos, si se cree que el sonambulismo es consecuencia del consumo de un medicamento.

Despertar anticipado: despertar al sonámbulo unos 15 minutos antes de la hora en que suele caminar dormido y, luego, mantenerlo despierto por unos minutos antes de que se vuelva a dormir.

Medicamentos, como las benzodiacepinas o ciertos antidepresivos.

Aprender autohipnosis: cuando la lleva a cabo un profesional capacitado familiarizado con las parasomnias, las personas que son receptivas a las sugerencias durante la hipnosis pueden beneficiarse al alcanzar un estado de relajación profundo mediante el cual se promueve un cambio en las actividades no deseadas durante el sueño.

Terapia o asesoramiento psicológico: un profesional de salud mental puede ayudar con sugerencias para mejorar el sueño, técnicas para reducir el estrés, autohipnosis y relajación.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales