Colitis seudomembranosa: causas, síntomas, diagnostico y tratamiento

La colitis pseudomembranosa, también llamada colitis asociada a antibióticos o colitis por C. difficile, es una inflamación del colon asociada con un crecimiento excesivo de la bacteria Clostridioides difficile (anteriormente Clostridium difficile), a menudo llamada C. diff.

Este crecimiento excesivo de C. difficile a menudo se relaciona con una hospitalización reciente o un tratamiento con antibióticos. Las infecciones por C. difficile son más comunes en personas mayores de 65 años.

Síntomas



Los signos y síntomas de la colitis seudomembranosa pueden incluir:

Diarrea acuosa

Calambres, dolor o sensibilidad en el abdomen

Fiebre

Pus o mucosidad en las heces

Náuseas

Deshidratación

Los síntomas de la colitis seudomembranosa pueden manifestarse tan pronto como dos días después de haber comenzado con un antibiótico, o bien varios meses o más luego de haberlo terminado.



Cuándo consultar con el médico

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (Shutterstock)

Diagnóstico

Si en el momento estás tomando antibióticos, o los has tomado recientemente y te da diarrea, ponte en contacto con tu médico aun si la diarrea es relativamente leve. Consulta con tu médico en cualquier momento en que tengas diarrea grave, con fiebre, cólicos abdominales dolorosos o sangre o pus en las heces.



Los exámenes y procedimientos utilizados para diagnosticar la colitis seudomembranosa y buscar complicaciones incluyen:

Muestra de heces. Existen varios exámenes diferentes para realizar una muestra de heces y detectar una infección por C difficile en el colon

Análisis de sangre. Estos pueden revelar un recuento de glóbulos blancos anormalmente alta (leucocitosis), lo que puede indicar una infección por C difficile si además tienes diarrea

Colonoscopia o sigmoidoscopia. En estos exámenes, el proveedor de atención médica utiliza una sonda con una cámara en miniatura en la punta para examinar el interior del colon en busca de signos de colitis seudomembranosa (placas amarillas sobresalidas llamadas lesiones), así como hinchazón

Pruebas por imágenes. Si presentas síntomas graves, el médico puede hacerte una ecografía o tomografía computarizada abdominal para buscar complicaciones como megacolon tóxico o ruptura de colon

Tratamiento



Las estrategias de tratamiento incluyen las siguientes:

Suspender, si es posible, los antibióticos u otros medicamentos que posiblemente estén causando los signos y síntomas. A veces esto basta para resolver la afección o, al menos, para aliviar los signos, como la diarrea

Tomar un antibiótico que posiblemente sea eficaz contra la bacteria C. difficile Si aún presentas signos y síntomas, es posible que el médico trate esta bacteria con un antibiótico diferente Esto permite que las bacterias normales vuelvan a estar presentes para restaurar el equilibrio saludable de bacterias en el colon Quizás te den antibióticos por vía oral, por una vena o por una sonda insertada por la nariz que vaya al estómago (sonda nasogástrica) Según el estado en que te encuentres, la vancomicina o la fidaxomicina (Dificid) son los más usados Si no se consiguen estos medicamentos o no los toleras, es posible utilizar el metronidazol (Flagyl) Si la enfermedad es grave, posiblemente el médico recete vancomicina por vía oral combinada con metronidazol intravenoso o un enema de vancomicina

Recibir un trasplante de microbiota fecal. Si tu estado es extremadamente grave o tuviste más de una recurrencia de la infección, quizás te hagan un trasplante de heces (trasplante fecal) de un donante sano para restaurar el equilibrio de las bacterias en el colon La muestra fecal del donante se puede introducir por una sonda nasogástrica, insertar en el colon o colocar en una cápsula que se traga Posiblemente los médicos recurran a una combinación de tratamiento con antibióticos seguido de un trasplante de microbiota fecal

Una vez que inicies el tratamiento para la colitis pseudomembranosa, los signos y síntomas pueden comenzar a mejorar en unos pocos días.



Treating recurring pseudomembranous colitis

La aparición natural de nuevas cepas de C. difficile que son más agresivas y más resistentes a los antibióticos ocasionó que el tratamiento de la colitis pseudomembranosa sea cada vez más difícil y sus recurrencias más comunes. Con cada recurrencia, la posibilidad de tener otras aumenta.Entre las opciones de tratamiento, se incluyen las siguientes:Es posible que necesites una segunda o tercera ronda de antibióticos para resolver tu afección y una terapia más prolongadaLa cirugía puede ser una opción de tratamiento para las personas que padecen una insuficiencia orgánica progresiva, ruptura del colon e inflamación del revestimiento de la pared abdominal (peritonitis) En general, la cirugía consistía en extirpar todo el colon o una parte (colectomía total o subtotal) Existe una nueva cirugía menos invasiva y con resultados positivos que consiste en crear, mediante laparoscopia, un asa con el colon y limpiarlo (ileostomía en asa y lavado de colon)El trasplante de microbiota fecal se usa para el tratamiento de la colitis pseudomembranosa recurrente Te darán heces sanas y limpias en una cápsula por vía nasogástrica o por inserción en el colonLa Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso del anticuerpo monoclonal humano bezlotoxumab para reducir el riesgo de recurrencia de la infección por C difficile Se ha demostrado que el bezlotoxumab, utilizado en combinación con antibióticos, reduce significativamente la recurrencia de la infección Sin embargo, el costo puede ser un factor limitante

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales