Efemérides: ¿Qué se conmemora hoy 25 de noviembre?

El 25 de noviembre no es un día cualquiera, a través de los años esta fecha ha sido escenario de distintos sucesos que marcaron la historia de la humanidad y que son señalados en el calendario como efemérides.

Desde eventos legendarios, duras tragedias e importantes adelantos científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes relevantes como líderes sociales, científicos y artistas, es lo que nos traen las efemérides de este viernes.

1192: En París, Juan de Mata (que posteriormente fundará la Orden Trinitaria) es ordenado sacerdote por el obispo Maurice de Sully.

1491: En Santa Fe (Reino de Granada), Boabdil y los Reyes Católicos firman las Capitulaciones de Granada.

1496: En España, Alonso Fernández de Lugo es nombrado «adelantado» de las Islas Canarias.

1541: En Perú se funda la Villa de Santa Catalina de Guadalcázar del Valle de Moquegua (actual ciudad de Moquegua).

1550: En el Virreinato de Nueva España, comienza el gobierno del virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón.

1578: En Madrid (España), Felipe II ordena a los obispos americanos que reprendan a los clérigos que maltratan a los indios.

1601: En la región de Zelanda (Países Bajos), una inundación hace desaparecer para siempre la aldea de Vremdijke (también Vroondijk, Vremdic, Frondic o Vrandic).

1724: En Madrid se realiza la primera reunión de las Cortes generales del reino español.

1741: Isabel I de Rusia encierra en una prisión al zar niño Iván VI y es nombrada emperatriz de Rusia; será llamada La Clemente.

1776: En Guayana, el español Manuel Centurión toma posesión de su cargo como comandante general.

1783: En Estados Unidos, tras la guerra de independencia, zarpa del puerto de Nueva York el último barco británico de las colonias norteamericanas.

1812: En México, durante la Guerra de Independencia, un grupo de patriotas mexicanos toman la ciudad de Oaxaca que estaba en poder de los españoles.

1821: En la villa de Alajuela, la República de Costa Rica se independiza de España.

1842: En Paraguay se inicia la reunión de un Congreso Nacional, en el que se crea la bandera paraguaya. El país se independiza de la Confederación Argentina.

1870: En Paraguay se jura la Constitución Nacional. Cirilo Antonio Rivarola asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda en la vicepresidencia Cayo Miltos.

1874: En Paraguay, Juan Bautista Gill asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Higinio Uriarte. El presidente Gill decreta amnistía política y libertad a presos políticos.

1878: En Paraguay, Cándido Bareiro asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Adolfo Saguier.

1882: En Paraguay, Bernardino Caballero asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Juan Antonio Jara.

1885: En Atlanta (Estados Unidos) se vota la «ley seca», que entrará en vigor en 1886.

1886: En la bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), soldados argentinos liderados por el capitán Ramón Lista (1856-1897) matan a 28 indios onas (matanza de playa San Sebastián).

1886: En Paraguay, Patricio Escobar asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda José del Rosario Miranda.

1890: En Paraguay, Juan Gualberto González asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Marcos Morínigo.

1894: En Paraguay, Juan Bautista Egusquiza asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Facundo Ynsfrán Caballero.

1897: En Madrid, Luis Muñoz Rivera recibe la Carta Autonómica de Puerto Rico, de manos del presidente del Gobierno español, Práxedes Mateo Sagasta.

1898: En Paraguay, Emilio Aceval asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Andrés Héctor Carvallo Acosta.

1902: En Paraguay, Juan Antonio Escurra asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Manuel Domínguez.

1902: En Chile, se funda por decreto supremo la comuna de Peralillo.

1906: En Paraguay, Benigno Ferreira asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Emiliano González Navero.

1910: En Paraguay, Manuel Gondra asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Juan Bautista Gaona.

1911: El gobierno británico publica el tratado secreto con Francia suscrito en 1904, por el que Egipto quedó en la zona de influencia británica y Marruecos en la francesa.

1915: En Berlín (Alemania), el físico Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias su teoría de la relatividad general.

1915: En el marco de la Primera Guerra Mundial, el ejército de Mackensen conquista Amselfeld (Cosovia). Los restos del ejército serbio se refugian en Albania.

1918: En el marco de la Primera Guerra Mundial, entra en Estrasburgo el mariscal francés Philippe Pétain.

1919: En el marco de la Primera Guerra Mundial, Alemania y Polonia firman un tratado sobre el desalojo de Prusia Occidental por parte alemana.

1921: En Japón, el príncipe Hirohito (heredero del Imperio japonés) se convierte en regente.

1922: En Italia, Benito Mussolini, primer ministro del nuevo Gobierno de coalición, recibe plenos poderes del Parlamento italiano.

1933: En Paraguay, se publica una reconstrucción del Himno Nacional, realizada por Juan Manuel Sosa Escalada (1860-1940).

1935: En Grecia, regresa al país el rey Jorge II, exiliado en 1923.

1936: En Berlín —en el periodo preliminar a la Segunda Guerra Mundial— se firma el pacto Antikomintern, acuerdo político-militar suscrito por Alemania y Japón.

1941: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria y el gobierno chino de Nankín se adhieren al pacto Antikomintern.

1945: En Polonia, Jan Olszewski es nombrado jefe del nuevo Gobierno.

1956: En México, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarpan del puerto de Tuxpan en el yate Granma para iniciar la Revolución cubana.

1959: En La Habana (Cuba), el comandante Ernesto «Che» Guevara es designado presidente del Banco Nacional de Cuba.

1960: En República Dominicana, el asesinato de las hermanas Mirabal, por su oposición al dictador Rafael Leónidas Trujillo, supone el comienzo del final de esta dictadura y el motivo de que se elija esta fecha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

1962: En Uruguay se celebran elecciones generales. Se renuevan los 9 cargos del Consejo Nacional de Gobierno, cuya mayoría sigue en manos del Partido Nacional.

1963: En los Estados Unidos se llevan a cabo simultáneamente los funerales del expresidente John F. Kennedy y de Lee Harvey Oswald (su supuesto asesino).

1965: Mobutu Sese Seko (jefe de las Fuerzas Armadas) depone al presidente de Zaire, Joseph Kasa-Vubu y usurpa el poder político.

1967: En Chiquinquirá, Boyacá, Colombia se presenta un envenenamiento masivo que ocasionó la muerte a más de 85 personas, la mayoría de ellos niños luego de consumir pan contaminado con insecticida.

1970: En el cuartel general del ejército japonés en Tokio (Japón), el escritor y dramaturgo Yukio Mishima (45) comete el suicidio ritual seppuku.

1975: Surinam se independiza de Países Bajos.

1980: En Lima,Perú se inaugura el Centro Comercial Camino Real, en el distrito de San Isidro.

1986: La Unesco declara Patrimonio de la Humanidad las ciudades de Toledo y Cáceres, el conjunto monumental mudéjar de Teruel y el parque nacional de Garajonay.

1992: En Tayikistán se adopta una nueva bandera.

1999: En la ciudad de Miami (Estados Unidos), el niño cubano Elián González es rescatado tras perder a su madre y otras personas al naufragar la lancha en que huían hacia el estado de Florida; en los meses siguientes este caso se convirtió en una crisis diplomática.

2001: En Worcester (Estados Unidos), la empresa de biotecnología Advanced Cell Technology informa que ha logrado una clonación de células embrionarias humanas.

2006: Tras ofrecer un concierto en un palenque de Reynosa, Tamaulipas, es asesinado el cantante de regional mexicano Valentín Elizalde "El Gallo de Oro".

2013: One Direction lanzó su tercer álbum de estudio, titulado Midnight Memories.

2021: Se estrena el primer capítulo del documental "The Beatles: Get Back", donde se muestran grabaciones nunca antes vistas hechas para la película de 1970, Let It Be.

Cumpleaños

1328: Benedicto XIII, Antipapa de la Iglesia católica y Cardenal diácono de Santa María en Cosmedin (f. 1423).

1545: Ana de Jesús, religiosa española (f. 1621).

1562: Lope de Vega, dramaturgo y poeta español (f. 1635).

1569: Federico Kettler, aristócrata letón (f. 1642).

1577: Piet Hein, militar neerlandés (f. 1629).

1835: Andrew Carnegie, industrial y filántropo británico-estadounidense (f. 1919).

1842: José María Múzquiz, abogado y político mexicano (f. 1901).

1844: Karl Benz, ingeniero mecánico alemán (f. 1929).

1845: Eça de Queirós, novelista portugués (f. 1900).

1852: Eduardo de Hinojosa y Naveros, político, historiador y arqueólogo español (f. 1919).

1861: José Gil Fortoul, político y escritor venezolano (f. 1943).

1878: Georg Kaiser, dramaturgo alemán (f. 1945).

1880: Leonard Sidney Woolf, escritor británico (f. 1969).

1881: Juan XXIII, papa italiano (f. 1963).

1883: Diego Martínez Barrio, político español (f. 1962).

1895: Anastás Mikoyán, bolchevique armenio y estadista soviético (f. 1978).

1895: Wilhelm Kempff, pianista y compositor alemán (f. 1991).

1896: Virgil Thomson, compositor estadounidense (f. 1989).

1897: Willie The Lion Smith, pianista, cantante y compositor estadounidense (f. 1975).

1900: Rudolf Hoess (no confundir con Rudolf Hess), comandante alemán del campo de concentración nazi en Auschwitz (f. 1947).

1901: Arthur Liebehenschel, líder nazi alemán (f. 1948).

1904: Ba Jin, escritor y anarquista chino (f. 2005).

1904: John Summerson, historiador del arte, arquitecto y divulgador británico (f. 1992).

1906: Joaquín Collar Serra, militar y piloto español (f. 1933).

1909: Lely Morel, vedette, cantante y actriz argentina (f. 2013).

1911: Roelof Frankot pintor neerlandés (f. 1984).

1914: Joe DiMaggio, beisbolista estadounidense (f. 1999).

1915: Augusto Pinochet, militar, político y dictador chileno entre 1973 y 1990 (f. 2006).

1915: Armando Villanueva, político peruano (f. 2013).

1916: María Adela Durango, escritora española.

1919: Rafael Baledón, actor mexicano (f. 1994).

1920: Ricardo Montalbán, actor mexicano-estadounidense (f. 2009).

1920: Noel Neill, actriz estadounidense (f. 2016).

1923: Mauno Koivisto, político finlandés (f. 2017).

1924: Paul Desmond, saxofonista estadounidense de jazz (f. 1977).

1925: María Asquerino, actriz española (f. 2013).

1926: Edesio Alvarado Barceló, escritor chileno (f. 1981).

1926: Poul Anderson, escritor estadounidense de ciencia ficción (f. 2001).

1926: Jeffrey Hunter, actor estadounidense (f. 1969).

1929: Jorge Julio López, albañil argentino (desaparecido en 2006) que fue asesinado por haber atestiguado en contra de Miguel Etchecolatz, quien lo había torturado entre 1976 y 1983.

1931: Nat Adderley, músico estadounidense de jazz (f. 2000).

1933: Juan Agustín Figueroa, abogado y político chileno (f. 2016).

1934: José María Langlais, actor argentino (f. 2006).

1935: José Esteban Lasala, director y guionista español (f. 2007).

1938: Rosanna Schiaffino, actriz italiana (f. 2009).

1939: Angelino Soler, ciclista español.

1940: Elena Arnedo, médica española (f. 2015).

1941: Percy Sledge, cantante estadounidense (f. 2015).

1942: Mary da Cuña, actriz y directora teatral uruguaya (f. 2016).

1946: Bev Bevan, baterista británico, de la banda Electric Light Orchestra.

1947: Stéphane Courtois, historiador francés.

1947: John Larroquette, actor estadounidense.

1947: María Eugenia Penagos, actriz colombiana.

1950: Giorgio Faletti, cantante, actor y escritor italiano (f. 2014).

1950: Francisco Barrio Terrazas, político mexicano.

1951: Arturo Pérez-Reverte, periodista y escritor español.

1952: Ignacio Fernández Toxo, sindicalista español.

1953: Manuel Hidalgo, periodista y escritor español.

1953: Jeffrey Skilling, empresario estadounidense.

1955: Ramoncín, músico y compositor español.

1958: Gustavo Arribas, político argentino, director de la agencia de inteligencia de ese país.

1959: Charles Kennedy, político británico (f. 2015).

1959: Steve Rothery, guitarrista británico, de la banda Marillion.

1960: John F. Kennedy, Jr., periodista estadounidense (f. 1999).

1960: Frida Hartz, fotógrafa y fotoperiodista mexicana.

1962: Hironobu Sakaguchi, desarrollador de videojuegos japonés, creador de la saga Final Fantasy.

1963: Kevin Chamberlin, actor estadounidense.

1964: Mark Lanegan, cantante y compositor estadounidense (f. 2022).

1965: Fernando Sallaberry, cantante puertorriqueño nacido en España.

1965: Dougray Scott, actor británico.

1966: Tim Armstrong, músico estadounidense, de las bandas Rancid y The Transplants.

1966: Billy Burke, actor estadounidense.

1967: Niurka Marcos, actriz y cantante cubana.

1968: Jill Hennessy, actriz canadiense.

1968: Erick Sermon, rapero estadounidense.

1969: Anthony Peeler, baloncestista estadounidense.

1971: Christina Applegate, actriz estadounidense.

1973: Eddie Steeples, actor estadounidense.

1973: Erick Strickland, baloncestista estadounidense.

1973: Octavio Dotel, beisbolista dominicano.

1976: Clint Mathis, futbolista estadounidense.

1976: Donovan McNabb, jugador estadounidense de fútbol americano.

1977: Guillermo Cañas, tenista argentino.

1978: Taís Araújo, actriz brasileña

1978: Ringo Shiina, cantante japonesa.

1980: Nick Swisher, beisbolista estadounidense.

1980: Aaron Mokoena, futbolista sudafricano.

1981: Xabi Alonso, futbolista español.

1981: Jared Jeffries, baloncestista estadounidense.

1981: Jenna Hager, escritora estadounidense, hija del expresidente estadounidense George W. Bush.

1981: Miguel Martínez, futbolista español.

1982: Freddy Vava, futbolista vanuatuense.

1983: Paty Cantú, cantante mexicana.

1984: Gaspard Ulliel, actor y modelo francés (f. 2022).

1986: Katie Cassidy, cantante y actriz estadounidense.

1986: Craig Gardner, futbolista inglés.

1987: Alejo Malia, artista español.

1987: El Arbi Hillel Soudani, futbolista argelino.

1988: Nodar Kumaritashvili, trineísta y esquiador georgiano (f. 2010).

1989: Tom Dice, cantautor belga.

1990: Bill Hamid, futbolista estadounidense.

1991: Jamie Grace, cantautora y actriz estadounidense.

1997: Alexis Vega, futbolista mexicano.

1999: Moussa Sylla, futbolista francés.

1999: Eduardo Menacho, atleta español.

1999: Maxim Van Gils, ciclista belga.

2000: Shotaro, integrante del grupo NCT.

2002: Emilio Osorio, actor mexicano.

2002: Pedri González, futbolista español

Fallecimientos

1185: Lucio III, papa italiano (n. 1097).

1534: Beatriz Galindo, La Latina, escritora y humanista española (n. 1465).

1560: Andrea Doria, almirante y estadista genovés (n. 1466).

1763: Abate Prevost, novelista francés (n. 1697).

1819: Francisco de Saavedra, político español (n. 1746).

1830: Pierre Rode, compositor y violinista francés (n. 1774).

1849: Juan Arolas, escritor español (n. 1805).

1865: Heinrich Barth, explorador alemán (n. 1821).

1881: Theobald Böhm, músico, flautista y compositor alemán (n. 1794).

1884: Adolph Wilhelm Hermann Kolbe, químico alemán (n. 1818).

1885: Alfonso XII, rey español (n. 1857).

1885: Nicolás Avellaneda, político y presidente argentino (n. 1837).

1885: Francisco Serrano y Domínguez, general y político español (n. 1810).

1902: Antonio Gisbert, pintor español (n. 1834).

1903: Sabino Arana, político español (n. 1865).

1909: Luis Montt Montt, escritor y político chileno (n. 1848).

1925: Vajiravudh, rey tailandés (n. 1881).

1944: Kenesaw Mountain Landis, jurista estadounidense (n. 1866).

1944: José Villalba Riquelme, militar español (n. 1856).

1949: Digno Núñez, empresario y político ecuatoriano (n. 1866).

1950: Johannes Vilhelm Jensen, escritor danés, premio nobel de literatura en 1944 (n. 1873).

1950: Mao Anying, militar chino, hijo mayor de Mao Zedong (n. 1922).

1956: Aleksandr Dovzhenko, guionista, productor y cineasta ucraniano (n. 1894).

1958: Víctor de la Serna Espina, escritor y periodista español (n. 1896).

1959: Gerard Philipe, actor francés (n. 1922).

1967: Ossip Zadkine, escultor ruso (n. 1890).

1968: Upton Sinclair, escritor estadounidense (n. 1878).

1970: Yukio Mishima, escritor japonés (n. 1925).

1973: Laurence Harvey, actor y cineasta lituano (n. 1928).

1974: Nick Drake, músico británico (n. 1948).

1974: U Thant, diplomático birmano, secretario general de la ONU entre 1962 y 1971 (n. 1909).

1977: Richard Carlson, actor y cineasta estadounidense (n. 1912).

1985: Elsa Morante, escritora italiana (n. 1912).

1988: Gilberto R. Limón, militar mexicano (n. 1895).

1996: Ricardo López Aranda, escritor español (n. 1934).

1998: Flip Wilson, comediante y actor afroestadounidense (n. 1933).

1999: Pierre Bezier, matemático francés (n. 1910).

1999: Valentín Campa, líder ferrocarrilero y político comunista mexicano (n. 1904).

2000: Mario Giacomelli, tipógrafo y fotógrafo italiano (n. 1925).

2001: Alan Bray, historiador y activista gay británico (n. 1948).

2002: Karel Reisz, cineasta checo (n. 1926).

2005: George Best, futbolista británico (n. 1946).

2005: Richard Burns, piloto de rally británico (n. 1971).

2006: Valentín Elizalde, cantante mexicano (n. 1979).

2006: Leocán Portus, político chileno (n. 1923).

2007: Kevin DuBrow, cantante estadounidense, de la banda Quiet Riot (n. 1955).

2007: Enzo Viena, actor argentino (n. 1933).

2008: Ángel Campos Pámpano, poeta español (n. 1957).

2011: Vasili Alekséyev, levantador de pesas ruso (n. 1942).

2011: Anatoli Gueleskul, traductor ruso (n. 1934).

2011: Sergio Poblete, militar chileno (n. 1918).

2012: Juan Carlos Calderón, músico y compositor español (n. 1938).

2013: Ricardo Fort, empresario y director artístico argentino (n. 1968).

2013: Greg Kovacs, fisicoculturista canadiense (n. 1968).

2013: Elke Neidhardt, actriz y directora de ópera alemana-australiana (n. 1941).

2016: Fidel Castro, guerrillero y político cubano, presidente de Cuba entre 1976 y 2008 (n. 1926).

2016: Ron Glass, actor estadounidense (n. 1945).

2019: Héctor García Molina, científico mexicano (n. 1954).

2020: Diego Armando Maradona, futbolista y entrenador argentino (n. 1960).

2020: Flor Silvestre, cantante y actriz mexicana (n. 1930).

