Qué es el VSR, cuáles son los síntomas y qué hacer ante el contagio

Varios son los síntomas que ayudan a saber si tu hijo tiene VSR. (Infobae)

El virus respiratorio sincicial, mejor conocido por sus siglas en inglés VSR, es una enfermedad que causa infecciones de los pulmones y en el aparato respiratorio.

Es tan frecuente que la mayoría de los niños ya se han infectado cuando tienen alrededor de los dos años de edad, aunque también puede infectar a los adultos.

En los adultos y en los niños mayores y sanos, los síntomas del VSR son leves y generalmente se parecen al resfriado común, además, solo se necesitan medidas de cuidado personal para aliviar las molestias.

El VSR puede causar una infección grave en algunas personas, incluyendo a los bebés de 12 meses y más jóvenes, especialmente los prematuros, y en los adultos mayores, en la gente con enfermedades cardíacas y pulmonares, o cualquiera con un sistema inmunitario débil.

¿Qué síntomas tiene el VSR?

El virus respiratorio sincicial afecta más a bebés y adultos mayores (Shutterstock)

Los síntomas del VSR aparecen entre cuatro y seis días después de la exposición al virus. En los adultos y los niños mayores, generalmente causa signos parecidos a los del resfriado.

Estos síntomas pueden incluir nariz congestionada o que gotea, tos seca, fiebre baja, dolor de garganta, estornudos y dolor de cabeza.

En casos graves, el VRS puede extenderse al aparato respiratorio inferior, causando neumonía o bronquiolitis Los signos pueden incluir fiebre, tos intensa, sibilancia al respirar, respiración rápida o dificultad al respirar, color azulado de la piel a causa de falta de oxígeno.

Te puede interesar: Pie de atleta: cuáles son las causas, complicaciones y cómo tratarlo

Los niños en periodo de lactancia se ven afectados con mayor gravedad por el VRS. Los síntomas de una infección grave con el VRS en los bebés incluyen respiración superficial, corta, y rápida; gran dificultad para respirar; tos; come mal; cansancio inusual e irritabilidad.

¿Cuánto tiempo dura el virus sincitial respiratorio?

Un caso de VRS puede confundirse con la gripe común (Shutterstock)

En la mayoría de los casos de VSR, tanto los niños como los adultos se recuperan en una a dos semanas, aunque algunos pueden tener sibilancias recurrentes.

Una infección grave o mortal, que requiere internación en el hospital, puede ocurrir en bebés prematuros o en cualquier persona que tenga problemas cardíacos o pulmonares crónicos

Lee además: Que es el ojo seco, cuáles son las causas, las complicaciones y cómo tratarlo

El VSR y la COVID-19

Como tanto el VRS como la enfermedad por COVID-19 son tipos de virus respiratorios, algunos síntomas de ambas enfermedades suelen ser similares.

En los niños, la COVID-19 con frecuencia resulta en síntomas leves, como fiebre, nariz que gotea y tos. En los adultos con la COVID-19, los síntomas pueden ser más graves e incluir problemas para respirar.

Tener el VRS puede reducir la inmunidad y aumentar el riesgo de contagio con la COVID-19. Estas infecciones pueden presentarse juntas, lo que puede hacer que empeore la gravedad de la COVID-19.

¿Cuáles son las causas del VSR?

El VSR se transmite como cualquier otra enfermedad respiratoria (Archivo)

El virus sincicial respiratorio ingresa al cuerpo a través de los ojos, la nariz o la boca. Se trasmite fácilmente por el aire en gotitas respiratorias infectadas, por ejemplo, si alguien con el VRS tose o estornuda cerca. El virus también se trasmite a otros a través del contacto directo, como al dar la mano.

El virus puede sobrevivir durante horas sobre objetos duros, como las encimeras, las barandas de la cuna, y los juguetes. Si se toca la boca, la nariz o los ojos después de tocar un objeto contaminado, es muy probable que se infectes con el virus.

La persona infectada es más contagiosa durante aproximadamente la primera semana después de la infección. Pero en los bebés y las personas con inmunidad debilitada, el virus quizás continúe propagándose aun después de que los síntomas desaparezcan, por hasta cuatro semanas.

Puedes leer: Migraña: cuáles son las causas, las complicaciones y cómo tratarla

Factores de riesgo

A los 2 años, la mayoría de los niños habrá tenido una infección por virus respiratorio sincicial, pero pueden volver a infectarse con el VRS más de una vez.

Los niños que asisten a centros de cuidado infantil o tienen hermanos que van a la escuela tienen mayor riesgo de exposición y reinfecciones. La temporada para el VRS es del otoño al fin de la primavera.

Las personas con mayor riesgo de sufrir infecciones graves o que a veces ponen en riesgo la vida, con el VRS son los bebés, especialmente los prematuros o los de 6 meses o menos; los niños que tienen una enfermedad cardíaca de nacimiento o pulmonar crónica.

También son factor de riesgo aquellas personas con sistema inmunitario debilitado, con trastornos neuromusculares, enfermedades cardiacas y aquellos adultos mayores de 65 años.

Complicaciones del VSR

En un caso grave de VSR el paciente puede llegar a necesitar hospitalización (Europa Press)

Las complicaciones del virus respiratorio sincicial pueden llevar a quien lo padece a la hospitalización, a adquirir neumonía, una infección en el oído, asma y demás infecciones recurrentes.

Una infección grave con el VRS quizás requiera hospitalización para que los médicos puedan vigilar y tratar los problemas respiratorios y dar líquidos intravenosos.

El VRS es la causa más común de la inflamación de los pulmones (neumonía) o de las vías respiratorias pulmonares (bronquiolitis) en los bebés. Estas complicaciones pueden ocurrir cuando el virus se extiende al aparato respiratorio inferior.

La inflamación de los pulmones puede ser bastante grave para los lactantes, niños pequeños, adultos mayores, las personas con el sistema inmunitario debilitado, o las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas.

Si los microbios entran al espacio detrás del tímpano, pueden causar una infección del oído medio (otitis media). Esto les ocurre con más frecuencia a los bebé o niños pequeños.

Puede haber una asociación entre una infección grave con el VRS en los niños y la posibilidad de desarrollar asma más tarde en la vida.

Si has tenido una infección con el VRS una vez, podrías volver a infectarte. Hasta es posible que esto ocurra durante la misma temporada del VRS. Pero en general los síntomas no son tan graves.

Tips para prevenir el VSR

Los principales afectados por este virus respiratorio son los bebes (Shutterstock)

No existe ninguna vacuna para el virus respiratorio sincicial, pero los siguientes hábitos de vida pueden ayudar a prevenir que se propague esta infección como lavar las manos constantemente, evitar la exposición el virus tapándose la boca al toser o estornudar, mantener los objetos limpios, no compartir vasos con otras personas, no fumar y lavar los juguetes con regularidad.

Tratamiento del VSR

El tratamiento del virus respiratorio sincitial generalmente comprende medidas de cuidado personal para que tu hijo se sienta más cómodo. Sin embargo, en casos de síntomas graves, es posible que sea necesaria la atención hospitalaria.

El médico puede recomendar medicamentos de venta libre, como el paracetamol para bajar la fiebre, además, el uso de gotas nasales salinas y de una ventosa puede ayudar a destapar una nariz congestionada. También es posible que el médico recete un antibiótico si existe una complicación bacteriana como neumonía bacteriana.

Se debe mantener al niño lo más cómodo que sea posible. Ofreciéndole abundante líquido y observando los signos de deshidratación, como boca seca, poca producción de orina o nada, ojos hundidos y agitación o somnolencia extrema.

Si la infección con el VRS es grave, quizás sea necesaria una internación en el hospital. Los tratamientos en el hospital pueden comprender líquidos intravenosos, oxígeno húmedo e incluso un respirador.

Es importante mencionar que se ha probado que un inhalador o esteroides no ayudan en el tratamiento de la infección con el VRS.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO