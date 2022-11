‘Pasillos de hospital’ y otros K-dramas populares de Netflix para comenzar a ver esta semana

Plataformas de streaming como Netflix han apostado por incorporar diversos títulos de K-dramas a su contenido e incluso producirlas. (Infobae/Anayeli Tapia)

Como ha sucedido con el K-pop, las series de televisión producidas en Corea del Sur conocidos como K-dramas están siendo cada vez más exitosos a nivel global, una de las pruebas más recientes fue Squid Game, que desde su estreno se convirtió en la producción más vista de Netflix con más de 142 millones de espectadores en el mundo.

Y es que resulta increíble cómo a pesar de las diferencias culturales, distintos idiomas y la distancia geográfica, el hallyu (traducido como ola coreana) haya tenido un impacto tan robusto en el público occidental, en especial en Latinoamérica.

Caracterizados por ser muy breves, de 16 capítulos en general, y con temas que van desde la clásica historia de la pareja de diferentes clases sociales que se enamora, pasando por tramas de doctores, escolares, cómicas, acción y ficción, como seres mitológicos, entre otros, plataformas como Netflix se han convertido en un factor clave en su internacionalización.

Ante su buen recibimiento, no sorprende que la plataforma por streaming ya cuente con un ranking de los K-dramas más vistos en Corea del Sur; aquí el listado de los más populares de la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre:

1. Bajo el paraguas de la reina

3 semanas en el ranking

Una enérgica reina intenta controlar a sus problemáticos hijos y convertir a uno de ellos en el próximo rey de Joseon, pero sus rivales buscan arrebatarle el trono.

Protagonistas: Kim Hye-soo, Kim Hae-sook, Choi won-yeong, y más.

2. I am Solo*

3. Desaparecido: El otro lado

4 semanas en el ranking

Un estafador se topa con un pueblo sobrenatural donde las almas de las personas desaparecidas se quedan atrapadas hasta resolver el misterio de su desaparición.

Protagonistas: Ko Soo, Huh Joon-Ho, An So-Hee y más.

4. Prison Playbook

6 semanas en el ranking (acumuladas por reingreso)

Su debut en las grandes ligas se acerca, pero este lanzador estrella cae en prisión y debe aprender a lidiar con ese nuevo mundo.

Protagonistas: Park Hae-soo; Jung Kyung-ho; Jung Soo-jung.

5. Pasillos de hospital (Temporada 1)

17 semanas en el ranking acumuladas tras reingreso

Cada día es extraordinario para cinco médicos y sus pacientes en un hospital donde coexisten la vida, la muerte y todo lo demás.

Protagonistas: Cho Jung-seok, Yoo Yeon-seok, Jungs Kyung-ho.

6. Las hermanas

9 semanas en el ranking

Tres hermanas muy unidas que crecieron solas y en la pobreza se ven enredadas en una conspiración que involucra a los ricos y poderosos.

Protagonistas: Kim Go-Eun, Nam Ji-Hyun, Park Ji-Hu y más.

7. Pasillos de hospital: Temporada 2

19 semanas en el ranking (acumuladas por reingreso)

Cada día es extraordinario para cinco médicos y sus pacientes en un hospital donde coexisten la vida, la muerte y todo lo demás.

Protagonistas: Choo Jung-seok, Yoo Yeon-sook, Jung Kyung-ho y más.

8. Narcosantos

9 semanas en el ranking

Un empresario se une a la misión secreta del Gobierno para capturar a un capo de la droga coreano que opera en Sudamérica. Basada en hechos reales.

Protagonistas: Han Jung-woo; Hwang Jung-min; Park Hae-Soo y más.

9. El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro*

10. Guardian: The Lonely and Great God

13 semanas en el ranking (acumuladas tras reingreso)

Kim Shin es un guerrero invencible, un general venerado en el reino. Sin embargo, en una guerra asesina a un rey y el joven príncipe, furioso, lo hace caer en venganza.

Protagonistas: Gong Yoo, Kim Go-Eun, Lee Dong-Wook, Yoo In-Na y más.

Nota: los títulos señalados con un asterisco (*) no son K-dramas sino producciones extranjeras o realities nacionales, pero entran en la lista de lo más visto de Corea del Sur.

Algunos de estos títulos también se encuentran dentro del top 10 de los rankings de lo más visto en otras regiones, como es el caso de Las Hermanas, que se encuentra en las primeras 10 preferencias de 17 países, entre ellos Bolivia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

En tanto, Bajo el paraguas de la reina está en el top 10 en 11 países, aunque no figura ninguno de Latinoamérica pues apenas se estrenará el 19 de noviembre.

El éxito de los K-dramas

K-drama "Las Hermanas". (Netflix)

Para saber por qué títulos de series como Goblin, Boys Over Flowers, Moon Lovers, You Are Beautiful y otros títulos han sido tan exitosos no se puede dejar de hablar del origen del hallyu.

Este fenómeno fue llamado así por primera vez a finales de los años noventa cuando el periódico chino The Peoples Daily usó el término para referirse a la buena acogida de la cultura coreana en países como Hong Kong, Taiwán, Singapur, Vietnam e Indonesia.

El hallyu no es más que la consolidación de dramas televisivos, películas, K-pop, celebridades o idols, gastronomía, maquillaje entre otros aspectos que han aumentado su consumo a nivel global. Una ola que ha brincado océanos y ha tocado los más alejados rincones del planeta, incluso en aquellas naciones en donde se han puesto barreras a lo ajeno, como en Corea del Norte.

Los K-dramas son diferentes a las producciones de Hollywood, los culebrones árabes o incluso a las telenovelas mexicanas, pues luego de la guerra con Japón y con Corea del Norte han brindado una oportunidad a la sociedad coreana de reconfigurarse ante la mirada del mundo.

Finalmente, pero no menos importante, también está la industria del pop coreano (K-pop) que está intrínsecamente relacionado con la industria televisiva pues los original soundtracks (OST) son de igual forma una de las bases para publicitar las producciones y ganar más espectadores.

