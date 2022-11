Codo de golfista: qué es, cuáles son los síntomas y como tratarlo

Ante cualquier síntoma se recomienda acudir con un especialista de la salud. (Infobae)

El codo de golfista es una enfermedad que provoca dolor donde los tendones de los músculos del antebrazo se unen a una protuberancia ósea en la parte interna del codo. El dolor se puede extender al antebrazo y a la muñeca.

El codo de golfista se produce en la parte exterior del codo. No se limita a los golfistas. Los jugadores de tenis y otras personas que usan repetidamente sus muñecas o que aprietan los dedos también pueden desarrollar el codo de golfista.

El dolor no tiene que mantenerte fuera de curso o alejado de tus actividades favoritas. Hacer reposo y realizar el tratamiento adecuado puede hacerte volver a tu rutina.

Síntomas

El codo de golfista se caracteriza por lo síntomas como dolor y sencibilidad, rigidez, debilidad y adormecimiento u hormigueo.

El dolor y sensibilidad por lo general se sienten en la parte interna del codo y puede extenderse por el sector interno del antebrazo. El dolor suele empeorar al realizar ciertos movimientos.

Este padecimiento suele afectar principalmente a golfistas, pero también a cualquier persona que haga actividad física excesiva y forzada (Matt Krohn/USA TODAY Sports)

Es posible que el codo se sienta rígido y aparezca dolor al cerrar el puño, mientras que se puede presentar debilidad en las manos y las muñecas. Las sensaciones de adormecimiento u hormigueo se pueden irradiar hacia uno o más dedos, por lo general, el anular y el meñique.

El dolor causado por el codo de golfista puede aparecer de repente o de forma gradual. Es posible que el dolor empeore al hacer ciertos movimientos.

Te podría interesar: Qué es la fase del sueño retrasada, cuáles son los síntomas y cómo tratarla

Causas

También conocido como epicondilitis medial, se debe al daño en los músculos y los tendones que controlan la muñeca y los dedos. El daño suele estar relacionado con una tensión excesiva o repetida, especialmente con los movimientos forzados de la muñeca y los dedos.

Levantar, lanzar o golpear objetos de forma inadecuada, así como realizar muy poco precalentamiento o escaso acondicionamiento, pueden contribuir al codo de golfista.

Además del golf, hay muchas actividades que pueden provocar el codo de golfista, entre ellas los deportes de raqueta, lanzamiento, el entrenamiento con pesas y los movimientos laborales repetitivos y forzados.

Una técnica inadecuada en los golpes de tenis, especialmente el revés, pueden causar lesiones en el tendón. El uso excesivo de efectos y de una raqueta demasiado pequeña o pesada también puede provocar lesiones.

El uso inadecuado y excesivo del codo es lo que provoca esta enfermedad (Shutterstock)

Las técnicas de lanzamiento inadecuadas en béisbol o en sóftbol pueden ser otra causa. El fútbol americano, el tiro con arco y el lanzamiento de jabalina también pueden provocar codo de golfista.

Levantar peso mediante técnicas inadecuadas, como doblar las muñecas al realizar ejercicios de bíceps, puede sobrecargar los músculos y los tendones del codo.

Mientras que los movimientos laborales repetitivos y forzados ocurren en sectores como construcción, plomería y carpintería. En general, la actividad se tiene que hacer más de una hora al día durante varios días para que cause el codo de golfista.

Puedes tener mayor riesgo de padecer codo de golfista si tienes 40 años o más, haces una actividad repetitiva al menos dos horas por día, tienes sobrepeso y fumas.

Prevención

Puedes tomar las siguientes medidas para prevenir el codo de golfista:

Fortalecer los músculos del antebrazo: usar pesas ligeras o presionar una pelota de tenis. Incluso los ejercicios simples pueden ayudar a que los músculos absorban la energía del estrés físico repentino.

Hay varias formas de prevenir el codo de golfista (Shutterstock)

Estirar antes de realizar tu actividad: caminar o trotar durante unos minutos para calentar los músculos. Luego haz estiramientos suaves antes de comenzar a jugar.

Corregir tu postura: sea cual sea el deporte que practiques, pídele a un instructor que verifique tu postura para evitar la sobrecarga en los músculos.

Usar el equipo adecuado: si estás utilizando palos de golf más antiguos, considera la posibilidad de actualizarlos a palos de grafito más livianos. Si practicas tenis, asegúrate de que la raqueta te quede bien. Una raqueta con un agarre pequeño o una cabeza pesada puede aumentar el riesgo de sufrir problemas en el codo.

Levantar adecuadamente: cuando levantes cualquier cosa, incluidas las pesas libres, mantén tu muñeca rígida y estable para reducir la fuerza del codo.

Debes saber cuándo descansar: intenta no sobrecargar el codo. Ante el primer signo de dolor en el codo, tómate un descanso.

Puedes leer: Cuál es la enfermedad respiratoria que puede ser causada por cucarachas

Tratamiento

El tratamiento comienza con evitar la actividad que provoca dolor. Para ayudar a aliviar el dolor, aplica hielo. También puedes tomar un analgésico de venta libre como el ibuprofeno, naproxeno sódico o acetaminofeno.

Las inyecciones de corticosteroides no suelen administrarse porque no han demostrado ser eficaces a largo plazo. Actualmente se está probando un tratamiento más nuevo: el plasma rico en plaquetas. Esto implica extraer una pequeña cantidad de sangre e inyectar una cantidad concentrada de plaquetas y otros factores antiinflamatorios en el área sensible. Se necesitan más estudios para evaluar la efectividad de este tratamiento.

El tratamiento para esta enfermedad puede ser desde un medicamento y hasta una cirugía (Andina)

Se recomienda suspender los juegos de golf u otras actividades repetitivas hasta que haya desaparecido el dolor. Si se regresa a la actividad demasiado pronto, puedes agravar tu trastorno.

Otros tratamientos incluyen aplica compresas de hielo en el codo durante 15 a 20 minutos por vez, tres o cuatro veces por día, durante varios días. Para protegerte la piel, envuelve las compresas de hielo en una toalla delgada. Puede resultar útil que masajees el interior del codo con hielo durante cinco minutos por vez, dos o tres veces por día.

El médico puede recomendar un dispositivo de inmovilización de contrapeso en el brazo afectado, que puede reducir la presión en el tendón y el músculo; también sugerir ejercicios de estiramiento y fortalecimiento.

La carga progresiva del tendón con ejercicios específicos de fortalecimiento muscular ha demostrado ser particularmente efectiva. Otras prácticas de fisioterapia o terapia ocupacional también pueden ser útiles.

La cirugía rara vez es necesaria, pero si los síntomas no responden al tratamiento en un periodo de entre 6 a 12 meses, podría ser una opción. Un nuevo enfoque, denominado el procedimiento TENEX, implica la extracción mínimamente invasiva, guiada por ultrasonido del tejido cicatrizal en la región del dolor del tendón.

La mayoría de las personas mejorarán con el descanso, el hielo y los analgésicos. Según la gravedad de la afección, el dolor puede durar meses o años, incluso si lo tomas con calma y sigues las instrucciones para ejercitar el brazo. A veces el dolor regresa o se vuelve crónico.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO: