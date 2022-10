Kendall Jenner sacudió Instagram con su disfraz de Halloween

Instagram se convirtió en una de las redes sociales que prefieren las celebridades. (Infobae)

Kendall Jenner es una de las personalidades más mediáticas y relevantes en el mundo del espectáculo, así como un monstro en las redes sociales. Tan solo en su cuenta de Instagram suma 255 millones de seguidores.

Y es justo en esta red social donde la modelo, empresaria y socialité estadounidense se muestra más activa y cada comparte una nueva publicación, Instagram se sacude y su contenido suma millones de likes, reproducciones y comentarios.

En días recientes, Kendall Jenner ha compartido una serie de videos y fotografías que no fueron la excepción. En sus últimas publicaciones, la Kardashian se mostró posando como uno de los personajes de la película Toy Story con el que celebró la noche de Halloween.

Estas son las últimas fotografías de Kendall Jenner que han sacudido Instagram.

Kendall Jenner, la más tímida de las Kardashian

Proveniente de una de las familias más famosas de la farándula, Kendall Nicole Jenner se vio obligada desde muy joven a aprender a lidiar con la fama y, a diferencia de sus hermanas del clan Kardashian, los escándalos no la definen, pues al tomar direcciones diferentes se ha forjado su propio nombre y fama en el mundo de la moda.

Nacida el 3 de noviembre de 1995 en Los Ángeles, California, la estadounidense es una supermodelo, empresaria e influencer que surgió del show de telerrealidad Keeping Up With The Kardashians. Hoy en día es una de las modelos mejores pagadas del mundo.

Kim, Kourtney y Khloe Kardashian son sus hermanas por parte de su madre Kristen Kardashian; Burton William, Brandon y Sam Brody Jenner son sus hermanos por parte de su padre, William Bruce Jenner. La única persona con la que comparte ambos padres es Kylie Jenner.

Su carrera como modelo comenzó a los 14 años luego de firmar con Wilhelmina Models, siendo su primera campaña una para Forever 21. Dos años después, en el 2011, haría su primera aparición en una pasarela de la mano de Sherri Hill durante la Semana de la Moda en Nueva York.

Para finales del 2012 la socialité ya había sido fotografía para revistas como Kiss, Teen Vogue, Seventeen, Looks, Raine, Elle, Lovecat, Flavor Magazine, OK! y Girlfriend. Luego de cambiar de agencia a The Society Management, en el 2013 también apareció en W Magazine y V Magazine.

En el 2014, ya con más fama, Kendall desfiló para Marc Jacobs en Nueva York; en Londres para Giles Deacon; y en París para Chanel. Ese mismo año hizo su debut en la MET Gala, así como en el Festival de Cine de Cannes.

En septiembre del 2014 también desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York para diseñadores como Donna Karan, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger y Marc Jacobs. En la Semana de la Moda de Milán hizo lo mismo para Fendi, Pucci y Dolce & Gabanna. En la Semana de la Moda en París fue la modelo de Chanel, Sonia Rykiel, Balmain y Givenchy.

Ese mismo año fue elegida como embajadora de Estée Lauder, lo que a su vez hizo que la marca ganara más de 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Al año siguiente también fue el rostro de Marc Jacobs, Estée Lauder y Calvin Klein; al subsiguiente con Mango y La Perla.

Otro de los desfiles que suman a su lista está el Victoria’s Secret Fashion Show, en donde ha compartido pasarela con Gigi Hadid o Cara Delavigne.

Carrera meteórica

Kendall Jenner en la Met Gala de este año en Nueva York. (REUTERS/Andrew Kelly)

En su carrera también ha roto varios récords: en el 2016 fue la modelo más seguida en Facebook e Instagram; mientras que en la red Twitter fue la segunda sólo detrás de Tyra Banks y la segunda más googleada en Google.

En el 2017 también fue considerada por la revista Forbes como la modelo mejor pagada, al tener ganancias por 22 millones de dólares, desbancando a Gisele Bündchen, quien lideró la lista por 15 años seguidos.

Además de aparecer en el reality show de su familia, Kendall también hizo una aparición en la serie Hawaii Five-0, en donde interpretó a AJ. Kendall. Asimismo, hizo el doblaje para el personaje Strawberry en The High Fructose Adventures of Annoying Orange.

El mundo de las letras también ha visto desfilar a la modelo, pues en el año 2014 las hermanas Kendall y Kylie publicaron la novela Rebels: City of Indra, que fue coescrita junto a Maya Sloan. A pesar de que tuvo malas críticas, la obra está siendo adaptada al cine.

Aunque en la actualidad Kendall se ha dado descansos con respecto a su carrera, pues ha tenido que lidiar con problemas de ansiedad, aunque ha seguido asistiendo a eventos de marcas importantes como Calvin Klein o semanas de la moda.

Por otro lado, ha creado una emisora en Apple Music en la que comparte a sus fanáticos sus gustos musicales.

En cuanto a la industria del maquillaje, en el 2020 hizo una colaboración con su hermana Kylie Cosmetics; creó dos esmaltes para uñas exclusivos para la línea Kardashian Kolors. Además, se ha asociado con la marca de cuidado bucal Moon, o Proactive para el cuidado de la piel.

Junto a su hermana, las Jenner han hecho un sinfín de colaboraciones entre las que se encuentra el haber lanzado una colección de joyas; zapatos y bolsos; trajes de baño; la línea de camisetas vintage llamada Kendall + Kylie que causó escándalo por usar imágenes no autorizadas de otros artistas y que les valió una demanda por derechos de autor, entre otros.

Entre algunos de los títulos de los que Kendall Jenner goza son: una de las 50 personas más bellas del mundo por la revista People en el 2014; 30 adolescentes más influyentes del 2014 y 2015 por la revista Time; la segunda mujer más sexy del mundo de FHM en el 2015; entre otros.

Otros de sus escándalos se han generado al hacer comerciales, como fue el caso de Fyre Festival en la que no precisó en sus redes que estaba recibiendo comisiones por promocionar el evento; o bien el anuncio con Pepsi en el que se trivializaba la brutalidad policial en contra de las personas afroamericanas.

En cuanto a lo sentimental, Kendall Jenner ha sido relacionada con el cantante Harry Styles; con los jugadores de la NBA Ben Simmons y Blake Griffin. Desde junio de 2020 mantiene una relación con el jugador de baloncesto Devin Booker.