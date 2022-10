Cuál es el precio del kilo de tortilla hoy en 53 ciudades de México

En el último año, el precio de la tortilla de maíz ha registrado alzas antes no vistas. (Infobae/Jovani Pérez)

La tortilla de maíz se ha convertido en uno de los alimentos más golpeados por la inflación e incluso se ha convertido en una de las principales preocupaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, como él mismo lo ha dicho en sus conferencias matutinas.

Pese a las acciones de entablar diálogo con empresarios para no aumentar más los precios de este alimento de la canasta básica, el panorama aún luce sombrío, y al menos el presidente del Consejo Mexicano de Tortillas (CMT), Horacio López García, ha dicho que la industria de la tortilla no está obligada a disminuirlos cuando el gobierno federal no consideró bien su estrategia para contener la inflación.

De acuerdo con el líder de más de 60 mil tortillerías de barrio, este alimento no bajará de precio al subrayar que las medidas puestas en marcha no inciden en la cotización de las harinas y otros insumos relacionados con el maíz.

Hace unos días también la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reconoció que el precio de la tortilla sí va a bajar, pero no pronto.

“Esperemos que sí, pero no será una baja muy pronto, hasta ahorita lo que se ha logrado es que esa alta que se dio en el mes de septiembre se refleje en una baja, ya en octubre y esperemos que se mantenga un tiempo así”, dijo a medios de comunicación.

Datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) deja ver que el precio de este producto ha ido en aumento, por lo que cada vez es más difícil llevarlo a la mesa.

En este panorama te traemos la lista de precios de las tortilla de maíz en las principales ciudades del país al corte del 24 de octubre y válidos este 25 de octubre:

Ciudad de México

El precio promedio en las tortillerías de la capital mexicana se ubica esta semana en $20.03 pesos por kilo. El valor para los establecimientos en la Zona Metropolitana del Valle de México continúa en $20.00 pesos.

Al hablar sobre el precio en autoservicios se tiene que en la Ciudad de México se encuentra en $13.63 pesos; el precio es mayor cuando se considera el área conurbada, pues se eleva a $14.10 pesos el kilo.

Toluca

En las tortillerías de esta región mexiquense el kilogramo de tortillas se encuentra en $19.00 pesos; mientras en autoservicios se oferta en $14.17 pesos.

Las tortillería se han visto orilladas a subir los precios de la tortilla ante los repuntes en la inflación. (Reuters)

Monterrey

En la capital de Nuevo León el alimento volvió a presentar variaciones y esta vez disminuyó el precio de $23.00 a $22.75 pesos; mientras que en la Zona Metropolitana se encuentra en $22.95 pesos.

Sobre el precio en autoservicios, la tortilla de maíz se ubica en $14.77 pesos mientras que en el área metropolitana se oferta en $14.77 pesos.

Guadalajara

En la capital jalisciense se presentó un nuevo aumento esta semana y la tortilla de maíz ha pasado de venderse en tortillerías a $22.62 pesos a $23.00 pesos. De igual forma, en la Zona Metropolitana se vio un incremento de 30 centavos al llegar a los $23 pesos.

En cuanto al precio en autoservicios, el producto hecho a base de maíz se encuentra en $14.50 pesos.

Otras variaciones

Las tortillerías de Aguascalientes han hecho un incremento al precio de la tortilla de maíz al pasarla de $20.00 pesos a $21.33 pesos. Lo mismo en Durango, en donde los ciudadanos han notado una alza de $3.12 pesos al ubicarse en $20.50 pesos.

En Puebla el kilo de tortilla se vende en $16.00 pesos, proveniente de $15.08 pesos.

Por otro lado, esta semana sí hubo bajas en los precios, como fue el caso de Tijuana, en Baja California, en donde el precio pasó a $24.82 proveniente de $25.00 pesos. Asimismo, los habitantes de Tuxtla Gutiérrez han visto una disminución de dos pesos y actualmente el alimento se vende en tortillerías a $18.00 pesos promedio.

La más barata y la más cara

El promedio nacional del precio de la tortilla se ubica esta semana en $21.87 pesos. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con la información de la SNIIM, la tortilla más barata se encuentra en la Zona Metropolitana de Puebla, en donde se adquiere a $15.00 pesos el kilogramo, en tanto que en la capital poblana se adquiere en $16.00 pesos.

En contraste, las tortillerías que ofrecen dicho alimento más caro son: Hermosillo ($30.00 pesos), Acapulco ($29.00 pesos), Mexicali ($27.86 pesos); y Tampico ($27.00 pesos)

Sobre los precios en autoservicios, la más barata se encuentra en Cancún ($11.33 pesos), mientras que la más cara se ubica en Chihuahua ($18.60 pesos).

La información del SNIIM se obtiene de una encuesta representativa en 53 ciudades del país basada en una muestra de 384 tortillerías y 120 tiendas de autoservicio, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5 por ciento. Los precios son actualizados los lunes, miércoles y viernes (días hábiles) de cada semana.

Precio nacional promedio en tortillerías hoy: $21.87 pesos

Precio nacional promedio en tortillerías anterior: $21.79 pesos

Precio nacional promedio en autoservicios hoy: $13.92 pesos

Precio nacional promedio en autoservicios anterior: $13.85 pesos

A continuación el listado completo:

Golpes a la tortilla

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en la primera quincena de octubre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.44% respecto al mes anterior, por lo que la inflación general anual se ubicó en 8.53 por ciento.

Según las más recientes estadísticas, entre los productos que incidieron en la inflación están la electricidad, el jitomate; las loncherías, fondas, torterías y taquerías; la tortilla de maíz, la gasolina de bajo octanaje, los restaurantes.

Según datos del propio Inegi, al cierre de 2018, cuando arrancó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el kilo de tortilla a nivel nacional se vendía en $14.33 pesos, lo que habla de aumentos de entre $6.00 y $12.00 pesos.

