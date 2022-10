De narcos a ovnis, estos son los 10 K-dramas más vistos de la semana en Netflix

Plataformas de streaming como Netflix han apostado por incorporar diversos títulos de K-dramas a su contenido e incluso producirlas. (Infobae)

Las series de televisión producidas en Corea del Sur, conocidos como K-dramas, están siendo cada vez más exitosos a nivel global, una de las pruebas más recientes fue Squid Game, que desde su estreno se convirtió en la producción más vista de Netflix con más de 142 millones de espectadores en el mundo.

Y es que a pesar de las diferencias culturales, distintos idiomas y la distancia geográfica, el hallyu (traducido como ola coreana) ha tenido un impacto tan robusto en el público occidental, en especial en Latinoamérica.

Caracterizados por ser muy breves, de 16 capítulos en general, y con temas que van desde la clásica historia de la pareja de diferentes clases sociales que se enamora, pasando por tramas de doctores, escolares, cómicas, acción y ficción, como seres mitológicos, entre otros, plataformas como Netflix se han convertido en un factor clave en su internacionalización.

Ante su buen recibimiento, no es de sorprender que la plataforma por streaming ya cuente con un ranking de los K-dramas más vistos en Corea del Sur; aquí el listado de los más populares de la semana del 3 al 9 de octubre:

1. Las hermanas

5 semanas en el ranking

Tres hermanas muy unidas que crecieron solas y en la pobreza se ven enredadas en una conspiración que involucra a los ricos y poderosos.

Protagonistas: Kim Go-Eun, Nam Ji-Hyun, Park Ji-Hu y más.

2. Narcosantos

5 semanas en el ranking

Un empresario se une a la misión secreta del Gobierno para capturar a un capo de la droga coreano que opera en Sudamérica. Basada en hechos reales.

Protagonistas: Han Jung-woo; Hwang Jung-min; Park Hae-Soo y más.

3. La flor del mal

2 semanas en el ranking

Un hombre esconde su retorcido pasado tras la apariencia del marido perfecto de una detective hasta que su esposa empieza a investigar una serie de asesinatos.

Protagonistas: Lee Joon-gi, Moon Chae-won, Jang Hee-jin, y más.

4. El buen detective (Temporada 2)

3 semanas en el ranking

Son Hyun Joo, Jang Seung Jo y el equipo dos de crímenes violentos de la policía de West Incheon reanudarán su investigación.

Protagonistas: Son Hyun-Joo, Jang Seung-Jo, Lee Elijah y más.

5. I am Solo: Parte 9*

6. Anomalías

1 semana en el ranking

Una joven une fuerzas con una fanática de ovnis para investigar la repentina desaparición de su novio y se topa con una extraña conspiración.

Protagonistas: Yeon Yeo been, NANA y más

7. El buen detective (Temporada 1)

10 semanas en el ranking

Una antigua condena por asesinato comienza a cuestionarse. Nada como la experiencia de un veterano y el ímpetu de un novato para desentrañar las verdades más ocultas.

Protagonistas: Son Hyun-Joo, Jang Seung-Jo, Lee Elijah y más.

8. La emperatriz*

9. El mito de sísifo

2 semanas en el ranking

Un accidente lamentable lleva a un ingeniero talentoso a descubrir peligrosos secretos del mundo y embarcarse en un viaje junto con una mujer del futuro.

Protagonistas: Cho Seung-woo, Park Shin-hye, Kim Byong-chul, y más.

10. Woo, una abogada extraordinaria

15 semanas en el ranking

La genial abogada Woo Young‑woo, una mujer en el espectro autista, enfrenta desafíos dentro y fuera del juzgado tras empezar a ejercer en un despacho de abogados.

Protagonistas: Park Eun-bin, Kang Tae-oh, Kang Ki-young

Nota: los títulos señalados con un asterisco (*) no son K-dramas sino producciones extranjeras o realities, pero entran en la lista de lo más visto de Corea del Sur.

Algunos de estos títulos también se encuentran dentro del top 10 de los rankings de lo más visto en otras regiones, como es el caso de Narcosantos, que es tendencia en 4 países. Las Hermanas también se encuentra en las primeras 10 preferencias de 24 países.

Pese a haber llegado a su final hace unas semanas, Woo, una abogada extraordinaria sigue en el top de 13 países, entre ellos Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela.

El éxito de los K-dramas

Los K-dramas han ganado fama a nivel internacional en los últimos años, pero su historia no es nueva. (Infobae)

Para saber por qué títulos de series como Goblin, Boys Over Flowers, Moon Lovers, You Are Beautiful y otros títulos han sido tan exitosos no se puede dejar de hablar del origen del hallyu.

Este fenómeno fue llamado así por primera vez a finales de los años noventa cuando el periódico chino The Peoples Daily usó el término para referirse a la buena acogida de la cultura coreana en países como Hong Kong, Taiwán, Singapur, Vietnam e Indonesia.

El hallyu no es más que la consolidación de dramas televisivos, películas, K-pop, celebridades o idols, gastronomía, maquillaje entre otros aspectos que han aumentado su consumo a nivel global. Una ola que ha brincado océanos y ha tocado los más alejados rincones del planeta, incluso en aquellas naciones en donde se han puesto barreras a lo ajeno, como en Corea del Norte.

Los K-dramas son diferentes a las producciones de Hollywood, los culebrones árabes o incluso a las telenovelas mexicanas, pues luego de la guerra con Japón y con Corea del Norte han brindado una oportunidad a la sociedad coreana de reconfigurarse ante la mirada del mundo.

Finalmente, pero no menos importante, también está la industria del pop coreano (K-pop) que está intrínsecamente relacionado con la industria televisiva pues los original soundtracks (OST) son de igual forma una de las bases para publicitar las producciones y ganar más espectadores.

