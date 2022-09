Qué dijo AMLO en la mañanera de este martes 13 septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Jovani Pérez).

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo. La semana de la patria y el mes de la patria y el año de la patria; y todos los años por la patria.

Vamos a informar este martes sobre el Pulso de la Salud, como lo hacemos siempre. Va a informarnos, va a hacer una introducción el doctor Jorge Alcocer.

Luego, el doctor Hugo López-Gatell sobre la pandemia, que afortunadamente está ya bajando, ya no hace tanto daño; y la vacunación, que se continúa, sobre todo con niños, niñas.

Posteriormente, Zoé Robledo va a dar informarnos de cómo vamos en el programa, que es prioritario el montar, establecer, el echar a andar un sistema de salud pública universal, de calidad, gratuito, para la población que no tiene seguridad social, para la población que lo necesita, población abierta, que tenga atención médica, medicamentos gratuitos, no sólo cuadro básico de medicamentos; todos los medicamentos, todos los estudios y atendidos en hospitales, en clínicas de primer orden, de calidad, con todos los médicos, enfermeras, especialistas. Ese es el compromiso, la creación de un sistema de salud pública de primera, como de los mejores del mundo. Entonces, estamos trabajando en eso.

Desde luego, que no falten las medicinas. Ya estamos haciendo las compras consolidadas en todo el mundo, de medicamentos y ya estamos contemplando comprar medicamentos suficientes hasta el 2024. Pero bueno, vamos a que nos informe el doctor.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Muy buenos días a todas y todos ustedes.

Sólo algunos detalles más de lo ya expuso el señor presidente. En principio, el doctor Hugo López-Gatell nos seguirá informando del estado que guarda la pandemia. Se cumplen nueve semanas de continuo descenso.

Y desde luego, es importante también ubicar cómo está la política de vacunación en nuestro país.

Él también y en respuesta a la pregunta de Liliana Noble, de Pulso Saludable, nos tratará el tema solicitado por ella, de acciones que se están desarrollando en la salud mental y prevención de suicidios que se llevan a cabo a nivel sectorial.

En el segundo punto y ya señalado por el señor presidente, pues el principal encargo que se tiene hoy en el sector salud sobre la salud, sobre precisamente la Salud para el Bienestar, donde el maestro Zoé Robledo nos llevará nuevamente por el camino del programa de cómo está el programa de médicos especialistas cubanos y, como es habitual, cuáles son los avances generales nuevos en Nayarit, Tlaxcala y Colima.

Esto es el general lo tratado el día de hoy en el tema de la salud.

Muchas gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente. Gracias. Maestro, buenos días; querido Zoé, buenos días; buenos días tengan todas y todos ustedes.

Sobre el COVID-19, seguimos con muy buena situación, en descenso progresivo, ya muy acelerado de las nuevas ocurrencias, los nuevos casos de enfermedad, nueve semanas consecutivas. Y esto ha sido muy consistente en todo el territorio nacional, por eso es que la curva epidémica nacional se mantiene también con este acelerado descenso.

En este momento estamos más o menos en la intensidad de la quinta parte de lo que tuvimos en la primera de las olas de COVID, que fue la más pequeña, la que fue reducida por las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Lo mismo en la hospitalización, las unidades COVID se están desocupando en la medida en que hay menos solicitud de internamientos que egresos, están ocupadas solamente al cuatro por ciento las camas generales de atención COVID y uno por ciento las camas para personas críticamente enfermas.

Recordar que esto no quiere decir que se quedan ociosas las camas, sino que se utilizan precisamente para otros padecimientos, siempre con la capacidad de ser reinstalada de manera rápida la posibilidad de que se atienda una persona con COVID si fuera necesario; pero no ha sido necesario, dado que hay menos internamientos.

En las defunciones también una tendencia muy consistente por siete semanas de reducción, con cifras que están ya en un dígito prácticamente en las últimas tres semanas consecutivas.

Así se mantiene también con esta que fue la quinta ola con la menor mortalidad. Como lo hemos destacado y es muy evidente en la gráfica, la segunda ola fue la de máxima mortalidad, pero posteriormente la tercera, la cuarta y la quinta, que pueden ver, es mínima la intensidad de enfermedad grave con desenlaces fatales durante la quinta ola.

Y seguimos vacunando, dado que la vacunación contra COVID es lo que ha hecho la mayor diferencia, no solamente en México, sino en el mundo entero. La mayor diferencia entre una enfermedad que fue muy grave al inicio de la epidemia y una enfermedad que dejo de serlo una vez que se alcanzaron coberturas de vacunación importantes, como en México, que tenemos 82 por ciento para toda la población elegible, pero en personas adultas de 18 en adelante, 18 años de edad en adelante, con coberturas por arriba del 90 por ciento, 91 por ciento.

También en niñas y niños de cinco a 11 años, aunque su riesgo es el más bajo de todas las subpoblaciones por edad, de todos modos, estamos vacunando y ya llevamos 47 por ciento de cobertura, casi la mitad. Podemos ver el detalle en la siguiente lámina, donde ya 8.7 por ciento son las segundas dosis. Seguimos avanzando en primera dosis, pero también ya poniendo la segunda dosis en la medida en que han llegado de las vacunas en cantidad suficiente.

Y vemos en el calendario que tenemos ya dos embarques que hemos recibido, se recibieron una semana antes de lo que originalmente se tenía contemplado. Y el 8 de septiembre recibimos 2.3 millones de dosis, ayer lunes 12 de septiembre 1.2 millones de dosis y quedan por recibirse en las siguientes dos semanas tres millones de dosis y 3.4 respectivamente para completar los 10 millones de dosis que estaban pendientes de ser recibidos.

Nada más esto.

Respecto a la pregunta que hizo Liliana Noble, de Pulso Saludable¸ la semana pasada, el miércoles, comentamos que la semana pasada, concretamente el 10 de septiembre fue el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Nuestro grupo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es un conglomerado de tres agencias gubernamentales: la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y los Servicios de Atención Psiquiátrica son un grupo estupendo de nuestra Secretaría de Salud, que han hecho un trabajo muy positivo para modernizar la capacidad de atención de salud mental y adicciones en México.

Entre las múltiples actividades que se informaron con motivo del Día de Prevención del Suicidio está el antecedente muy importante de una reforma de ley que se promulgó por parte del presidente el pasado 16 de mayo. Esta fue una reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental, la más amplia y precisa o detallada que se haya hecho en la historia moderna de México, donde se dio un cambio muy radical respecto al modelo de atención.

¿Cuál fue ese cambio que se instruyó ahora por ley?

Que los servicios de salud mental van a ser más cercanos a la comunidad. Esto lo que requiere es desarrollo de capacidades en el primer nivel de atención en los servicios comunitarios para poder tener la detección más oportuna posible de los padecimientos de salud mental.

En la población mexicana, igual que en otras poblaciones, las afectaciones a la salud mental son considerablemente frecuentes. No estamos hablando de enfermedad mental grave, lo que estamos hablando es de padecimientos depresivos, trastornos de ansiedad, que pueden acompañar hasta la tercera parte de la población a lo largo de su vida y que requieren de una detección temprana.

Cuando existe riesgo suicida particularmente asociado a los trastornos depresivos, es muy importante el reconocer signos tempranos, en donde las personas empiezan a tener un talante abatido, empiezan a aislarse de la vida social, empiezan a tener comportamientos de riesgo que pueden hacer que su propia vida se pierda o incluso señales de alerta en donde pueden estar mandando mensajes hacia las familias de que están desinteresados en su propia vida.

Entonces, por ello este colectivo nuestro de la Comisión de Salud Mental y Adicciones, estableció un Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que incorpora acciones de detección temprana en el primer nivel de atención, una línea telefónica de ayuda en 24 horas y también brigadas comunitarias que van identificando este tipo de señales tempranas cuando en las familias existen perturbaciones que tienen que ver con padecimientos que tempranamente se expresan estos trastornos depresivos o trastornos de ansiedad.

Por otro lado, esto está acoplado a un cambio de capacidades. Se han entrenado a casi 41 mil profesionales de la salud en el primer nivel de atención, esto es en los centros de salud comunitarios para que puedan también, desde ese nivel de atención, que es el más cercano a la comunidad, detectar algunos signos de enfermedad metal y ser referidos a las personas al segundo nivel o al tercer nivel cuando es necesario.

La búsqueda es que el modelo tradicional de atención de la salud mental, que había sido basado por décadas, por más de un siglo de hecho, en el aislamiento de las personas con trastorno de salud mental en hospitales siquiátricos, progresivamente vaya cambiando para que los hospitales de segundo nivel, los hospitales generales, tengan también camas para el internamiento temporal de personas con afecciones de salud mental relativamente graves que ameriten este internamiento, pero sobre todo que la prevención actúe muy tempranamente.

Y esto, por último, menciono que también está relacionado con nuestra estrategia nacional de prevención de adicciones que fue presentada aquí en la conferencia matutina el 5 de julio de 2019, al inicio del sexenio.

Esta estrategia sigue actuando en la comunidad, porque lo que se busca es reconstruir el bienestar a partir de las comunidades, recuperar el espacio público, reconstruir el tejido social y la estrategia es una estrategia no solamente de salud, del sector salud, sino que coordina a prácticamente todas las dependencias de la administración pública federal y estatales. Tenemos 32 mesas de coordinación en las entidades federativas y a través de los distintos servicios de bienestar se va disminuyendo los determinantes de la demanda de drogas.

Esto fue un cambio muy radical también de la política que fue establecido por el presidente desde el inicio del gobierno: separar el combate a la oferta de drogas de lo que significa prevenir la demanda o disminuir la demanda atendiendo las causas fundamentales que están en las perturbaciones sociales, desde la propia pobreza, la violencia y los distintos ciclos de degradación de la vida social que se han vivido en los años previos a este gobierno. Entonces, seguimos avanzando con eso.

Muchas gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Doctor Alcocer, doctor López-Gatell.

Vamos a iniciar hoy con el programa de médicos especialistas cubanos en nuestro país. La falta de médicos especialistas en México ha tenido graves consecuencias. Al final de cuentas, un hospital que no cuenta con médicos especialistas que puedan realizar cirugías, consultas, partos, cesáreas, pues al final de cuentas se convierte en un edificio que no mejora la salud de las personas. Sobre todo en los hospitales más lejanos, los que están más apartados, en zonas remotas, en áreas rurales, estamos hablando de hospitales básicos, comunitarios, hospitales integrales.

Y a pesar de que se han intentado muchas estrategias para reclutar y contratar a médicos especialistas, siguen faltando muchos en varios turnos y en varias especialidades en unidades del país. Por eso es que firmamos el acuerdo de colaboración con el Ministerio de Salud de Cuba y con los servicios de salud de Cuba, para contar con médicos especialistas que reforzaran la atención médica de mexicanas y de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que son al final de cuentas quienes más lo necesitan.

Al día de hoy tenemos ya trabajando 277 médicos y médicas especialistas de Cuba en siete entidades del país y 35 municipios. Esta es la distribución:

En Nayarit contamos con 92 especialistas en ocho municipios: en Ixtlán del Río; en Nayar, en el hospital de Jesús María, que acabamos de visitar con el presidente; en el municipio de Rosamorada; también en hospitales de Tepic, de Santiago Ixcuntitla, de La Yesca, de Compostela, de Acaponeta y también en el hospital de Tondoroque, en Bahía de Banderas.

En el caso de Colima tenemos 57 especialistas cubanos en cinco municipios, tanto en la capital, en Colima, pero también en Ixtlahuacan, en Tecomán, en Manzanillo y en Villa de Álvarez.

En Campeche son 69 los especialistas que se encuentran en ocho municipios: en Champotón, en Candelaria, en Hopelchén, en Palizada, también en Carmen, en Calakmul, en Calkiní y en Escárcega.

En el caso de Baja California Sur acaban de arribar 10 especialistas para hospitales de Santa Rosalía, ahí en el municipio de Mulegé, al norte de Baja California Sur; en Loreto y en Comondú, en el municipio de Constitución.

En Zacatecas son 11 quienes están trabajando en el hospital de Fresnillo, el Hospital de la Mujer que acaba de iniciar hace unos días operaciones, tanto en urgencias como en la consulta externa.

Y en Sonora 15 especialistas que están laborando en el hospital de Cananea.

En el caso de Oaxaca también la semana pasada, el día viernes, llegaron 43 especialistas de Cuba que se destinarán a nueve municipios, tanto en San Pedro Pochutla, en Santa Catarina Juquilla, en San Pedro Mixtepec, en Santa María Huatulco, en San Pedro Huamelula, en Miahuatlán y en Villa de Tututepec.

En el resto del mes pretendemos que arriben los 333 especialistas más, que serán destinados a diferentes hospitales, sobre todo en Oaxaca, en Guerrero y en el estado de Veracruz.

Por eso queremos agradecer mucho al Ministerio de Salud de Cuba, a la Agencia de Servicios de Salud de Cuba por esta histórica colaboración.

Hace una semana estuvo con nosotros la viceministra de Salud, Tania Hernández Cruz, una extraordinaria neurocirujana que comanda este equipo y esta relación entre dos naciones que en términos de atención médica con especialistas es realmente histórica.

Pasamos a los reportes de las tres entidades con los avances generales en Nayarit, donde ya operamos con el IMSS-Bienestar 12 nuevos hospitales y tres unidades de especialidades médicas y 245 centros de salud con una cobertura, justamente con la participación de médicos cubanos y también con médicos residentes de nuestro país, de 100 por ciento en médicos especialistas y 97 por ciento en médicos generales y personal de enfermería.

Un total de 588 de 911 médicos ya han recibió su basificación y hay una capacitación ya del 100 por ciento del personal en primer y segundo nivel de atención, es decir, en los hospitales y los centros de salud.

También ya concluimos el ejercicio de rehabilitación de 15 hospitales y un 80 por ciento tenemos en el avance de la rehabilitación de centros de salud por parte del Insabi.

Y en abasto tenemos un reporte del 96 por ciento de las recetas surtidas.

Al momento están también en proceso de adquisición cuatro mil 330 piezas de equipo médico, se trata de 194 millones de pesos para equipo en el primer nivel de atención y dos mil 451 millones de pesos para el equipo en el segundo nivel de atención. Tenemos ya un reporte del 95 por ciento en el primer proceso y 70 por ciento de avance en el segundo nivel.

En el caso de Tlaxcala tenemos también ya presencia en el 100 por ciento de las unidades, 10 hospitales y 195 centros de salud, con una cobertura de médicos especialistas que alcanzó esta semana 95 por ciento y de médicos generales y de personal de enfermería del 87 por ciento.

En el proceso de basificación, también tenemos ya a 648 de 988 que iniciaron el proceso ya basificados.

Y el 100 por ciento del personal de hospitales con capacitación, como 77 por ciento en las unidades de salud.

De obras de infraestructura y rehabilitación de unidades médicas, se ha invertido un total de 157 millones de pesos para la rehabilitación de los 10 hospitales. Ya concluimos ese ejercicio.

También, en las unidades de primer nivel se tiene un avance del 60 por ciento en rehabilitación.

Y en abasto, tenemos 90 por ciento de recetas surtidas completas.

En cuanto a equipamiento, se encuentra en proceso la adquisición de dos mil 855 equipos por 66.4 millones de pesos para el primer nivel y mil 351 piezas para el segundo nivel de atención. Un importe de 300, casi… perdón, de 229 millones de pesos. Tenemos un avance del 75 por ciento en el proceso de adquisición del primer nivel y del 50 por ciento del segundo nivel.

Y finalmente, el estado de Colima, tenemos presencia allá también en el 100 por ciento de las unidades. En el caso de Colima son cinco hospitales que ahora opera el IMSS-Bienestar, un centro de hemodiálisis y 132 centros de salud en el primer nivel de atención, en una cobertura del 100 por ciento de médicos especialistas, también con participación de médicos cubanos y en médicos generales y personal de enfermería hay una cobertura del 74 por ciento.

El proceso de basificación, ya tienen 241 personas su base, tenemos que llegar a 729.

De las obras de infraestructura y rehabilitación de unidades, se ha invertido un total de 130 millones de pesos para rehabilitar cinco hospitales, que ya se cuenta con un avance del 100 por ciento.

Y también, en el caso de las unidades de primer nivel, el avance es del 60 por ciento de rehabilitación. Estamos hablando de plafones, impermeabilizaciones, bardas perimetrales. Cosas elementales, pero fundamentales para la operación de una unidad.

En el caso del abasto, reportamos 92 por ciento de las recetas surtidas. Y en proceso de adquisición, tres mil 606 piezas de equipo médico, tanto para primer como segundo nivel, con un avance del 25 por ciento.

Es cuanto, señor presidente.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vámonos. Ustedes dos y ustedes dos para mujeres, tú también y ustedes tres. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo.

PREGUNTA: Gracias. Muy buenos días, presidente y a todos los presentes.

Julio Omar Gómez, Informando la transformación, denunciando la corrupción.

Presidente, nos han hecho llegar hasta esta redacción oficios en los cuales denuncian posibles actos de corrupción del servicio público federal por parte del servidor Fernando Palma, quien está a cargo de la Dirección General de Seguimiento de Concesiones de Autopistas, donde ha sido señalado por el reconocido abogado Paulo Díez Gargari, en relación a las inconsistencias que existen en el llamado Convenio de Colaboración y Coordinación de Acciones, asignado por el gobierno federal, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, con el tramo de la autopista México-Querétaro, en donde el gobierno del Estado de México otorgó de manera ilegal e inconstitucional una concesión para la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario.

Dicho convenio, el cual tengo en mi poder y, si usted gusta, puedo hacerlo llegar al vocero, debería de ser nulo ya que, según la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, incurre en una serie de errores sumamente graves que dan tintes de corrupción por diversos puntos. Uno de los primeros es que no fue expedido por una autoridad competente para dicho convenio.

Entre muchas otras razones, en la cual me gustaría entregarle… Pues lo más importante es que sean revisados cada uno de los puntos que tenemos en los oficios y se realicen los actos jurídicos necesarios para cumplir con los debidos procesos y que no exista la malinterpretación que lleguen a constituir una falta administrativa o ilegal por parte del funcionario Fernando Palma Soto.

Por lo que, señor presidente, ¿podría solicitar al encargado de la SCT revise los documentos?, que con gusto se los podría hacer llegar y que podría entregarlos cuando usted me diga.

Como resultado de estas revisiones, ¿el gobierno federal podría tomar acciones por las malas acciones u omisiones de este funcionario, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nos entregas la información y que la Secretaría de Comunicaciones nos informe sobre este caso que estás denunciando.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente, este es un caso muy importante también.

Presidente, los ejidatarios en el ejido de Reforma Agraria en Baja California, le quieren agradecer su intervención, ya que una comisión del Registro Agrario Nacional realizaron un inventario y encontraron alrededor de ocho puntos donde no se están cumpliendo con las reglas. Una de ellas es la medición, donde el ejido no ha sido medido correctamente, ya que sus colindantes son con el mar abierto, por ejemplo.

El presidente del comisariado ejidal le ha negado documentos que le ha solicitado el propio Registro Agrario Nacional para verificar los demás puntos. Los ejidatarios tuvieron que ampararse y un juez de distrito ordenó en el 2017 que se resolviera por lo antes expuesto, mismo que a la fecha la Procuraduría Agraria no ha acatado hasta este día esta orden.

Es de suma importancia, presidente, que los órganos del gobierno federal puedan coordinarse para terminar con los problemas tan añejos, donde las generaciones van muriendo sin nunca tener certezas en sus tierras. Es lo mismo que sucede en muchos de los ejidos del país, donde los ricos y funcionarios quieren sus buenas tajadas.

Para el tema, le quiero comentar que en el ejido Juan Escutia, también de Baja California, sucede algo similar; sin embargo, es importante decirle que en una reunión … que sería muy importante una reunión con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional junto con estos dos ejidos de Baja California para poder resolver sus problemas y dejarse de echar la bolita entre el Registro Agraria y la Procuraduría Agraria. Ya lo hizo en un momento, presidente y funcionó, pero funcionó limitadamente.

Entonces, ¿qué opinión podría…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, sí, que también sea atendido por el procurador agrario. Aquí déjale los datos a Jesús y vamos a buscar que tengan ellos información y que sean atendidos.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, presidente.

Ya, por último, el clima prelectoral en el Estado de México se está enriqueciendo… enrareciendo, perdón. El pasado lunes, en el oriente de la Ciudad de México subieron unos espectaculares donde Alejandra del Moral sí se quiere colgar de su popularidad para engañar a los mexiquenses y tapar el desfalco de los 50 millones de pesos del erario público que ha utilizado para pagar 300 espectaculares que la promueven.

Ya usted habló del tema y dijo a una pregunta expresa sobre este acto de corrupción el pasado miércoles 7 de septiembre que los gobernadores no deberían de meter las manos. Y por lo visto, Alfredo del Mazo no ha removido a Alejandra del Moral de su gabinete y eso podría considerarse como una declaración de guerra, por así decirlo, contra el Palacio Nacional, con lo que usted representa

¿Y en qué punto va la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fepade, en contra de Alejandra del Moral y el gobernador Alfredo del Mazo?

¿Usted ve con buenos ojos la candidatura de la priista Alejandra del Moral?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, son tiempos de elecciones. En el caso del Estado de México ya están eligiendo a candidatos, candidatas y ya empieza a haber efervescencia política y denuncias.

¿Qué es lo mejor?

Desde luego, que los gobiernos no intervengan, eso es lo mejor; que se deje en libertad a los ciudadanos para que decidan libremente sobre sus autoridades, que haya democracia, que no haya compra de votos, que no se engañe a la gente y que no se les esté hostigando, que se deje a los ciudadanos que decidan, que ellos voten por el partido, por el candidato que consideren más conveniente, que haya elecciones limpias, libres. Eso es lo que yo considero.

Y que, si hay intervención de los gobiernos y se usa dinero del presupuesto, que es de todos, para favorecer a un partido, a un candidato, pues que se proceda legalmente. Para eso es la fiscalía contra delitos electorales. Que se hagan denuncias y que esta fiscalía actúe.

Vamos a estar presenciado una situación de denuncias, porque ya vienen las elecciones y cuando se vaya acercando la elección federal presidencial lo mismo, porque así es, no sólo en México, en todo el mundo. Van a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y ya están también creciendo las acusaciones, ¿no?, porque hay intereses político-electorales, legítimos, siempre y cuando no haya ilegalidades, no se utilice el dinero del presupuesto y que sean los ciudadanos los que elijan, eso es lo que yo voy a seguir diciendo, que haya democracia y que se le tenga confianza a la gente.

Además, ya cambió esto, ya la gente no se deja manipular, ya no es cosa de fabricar candidatos y de la nada, con publicidad, así como se introducen los productos chatarra al mercado con mucha publicidad, se intenta proyectar al candidato, eso ya no funciona, la gente se da cuenta.

Hay municipios de usos y costumbres en Oaxaca, en donde el que hace campaña no sale; el que anda ahí riéndose, abrazando y haciendo campaña, no sale. Es la asamblea del pueblo la que decide: ‘Te toca a ti dar el servicio’. Y un presidente municipal de usos y costumbres en Oaxaca no recibe sueldo, es un servicio y puede estar en cualquier lugar del país o en el extranjero y si lo eligen tiene que ir a dar el servicio. No hay esta ambición al poder por el poder, sino es un servicio, esa es la democracia en los pueblos de Oaxaca.

Y empiezan desde niños dando servicio a la comunidad, como jóvenes que trabajan como topiles y ahí van ascendiendo hasta llegar a ser miembros del consejo de ancianos y eso les genera un reconocimiento en su comunidad, es una recompensa.

Pero cuando se entiende que el poder es aprovecharse de un cargo para enriquecerse y se piensa que el fin justifica los medios, como decía Maquiavelo, que se puede mentir para llegar al cargo y luego ya gobernar en beneficio propio, pues ese no es político ni puede ser servidor público.

Pero ya la gente los tiene bien identificados, la mayoría de la gente, por la revolución de las consciencias, ya la gente sabe distinguir quién es auténtico y quién es falso. Esos son los cambios que ha habido.

Entonces, tenerle confianza a la gente y esperar que se den las elecciones.

Pero no se pueden fabricar candidaturas. Antes sí, porque avasallaban con las campañas publicitarias y había mucha repetición, todavía con la consigna de Goebbels, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad.

Pero ya no, ya no hay analfabetismo político en México, o es mínimo. Se ha avanzado mucho, yo creo que es de las cosas en las que hemos avanzado más, en el cambio de mentalidad de nuestro pueblo. Por eso se chocan los que antes se sentían expertos: politólogos, analistas, especialistas. Y pues ya no tienen influencias, ya es distinto.

Y qué bueno que están pasando estas cosas. Hace unos días vi un artículo de Jorge Zepeda sobre cómo es que nos atacan tanto los medios y la gente nos sigue apoyando, es un fenómeno. Claro, hay excepciones, o sea, no todos nos atacan, pero sí la inmensa mayoría. Ya les he dicho que cuando quieran conocer cómo actúa de manera tendenciosa la radio, cuando menos en la Ciudad de México, si van en un automóvil pongan un noticiero y van a ver que todo es en contra de nosotros y le cambian a otro noticiero y lo mismo y si hacen un viaje de una hora y hay cuatro noticieros en las cadenas de radio todos en contra, sobre todo aquí en la capital, que es donde se concentra más el manejo de los medios de información.

Pero es esto que dice Jorge, es porque la gente ya no les cree, porque antes simulaban, engañaban de que eran independientes, de que eran objetivos, de que eran profesionales, que pertenecían a la sociedad civil.

Ahora como se está llevando a cabo la transformación son tiempos de definiciones, entonces, como decía Juan Álvarez: esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse y se han ido definiendo y se han ido quitando la máscara y cada vez más enojados. Pero este es el fenómeno.

¿Y a qué lo atribuyo, dando respuesta a Jorge Zepeda?

Pues a que hay mucha más consciencia ciudadana. México es de los países con más ciudadanos conscientes en el mundo, menos susceptibles de manipulación y hemos ido avanzando mucho.

Y la mayoría de los medios no quiere cambiar. Así como les invito a que escuchen la radio, les invito a que vean los periódicos de hoy. Yo no los he visto, pero no hace falta. Pónganlos en una esa grande. A ver, ¿cómo está el Reforma, por ejemplo?

Este es otro asunto, pero es de lo mismo. Ah no, pero aquí está ardiendo: ‘México en llamas’, es lo de Orizaba. Es la Alarma.

Miren: ‘Cavernas y un fósil bajo el Tren Maya’.

Que me desisto de la queja. ¿Cómo lo supieron? Quién sabe sus fuentes, la de aquí del Patio Central.

Bien, muy bien.

Ayer también vi… Y esto es importante porque mucha gente pues de buena fe y otros que simulan ser progresistas… Porque da caché el decir que se es progresista o se es de izquierda o se es de avanzada, no es tan aceptado el ser llamado conservador, a muchos no les gusta.

Y cada vez que hay un debate, los seudoprogresistas o algunos que tienen posturas indefinidas en momentos como este le creen al Reforma, a los editorialistas del Reforma. No hay uno en el Reforma, uno, que sea objetivo, profesional, verdaderamente independiente, aunque sea crítico, no hay, todos son defensores del pensamiento conservador, todos.

Pero se dan casos como lo del CIDE, ¿se acuerdan?, o del Conacyt y entonces salen los abajofirmantes ‘a defender el sometimiento del gobierno a estas instituciones independientes, autónomas’, porque queremos nosotros dominarlas, ¿no? Y muchos se tragan estas mentiras.

Entonces, estaba yo viendo un mensaje que sale en Reforma del CIDE, pero se los quiero compartir, para que vean cuál es realmente el pensamiento, la esencia de este partido, de este… sí, es un partido, de este periódico conservador y reaccionario, leído por mucha gente que se alimenta de esta información. Pero durante mucho tiempo, insisto, estuvieron engañando.

A ver si no está. Es una columna.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: En Templo Mayor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sobre… Llaman a un coloquio, a un seminario, en el CIDE, sobre Marx y van a ver la opinión del Reforma, porque pues como la editorial del periódico. Miren esto, es una joya:

‘¿Y cómo van las cosas en el CIDE con la administración de José Romero Tellaeche? Basta con ver su agenda de eventos para dejar claro que la 4T, con toda su carga ideológica, ya se apoderó…’ Como si fuese fácil y no es fácil porque 36 años de política neoliberal no se borran de la noche a la mañana. Siempre he dicho, el porfiriato se impuso durante 34 años y todavía se mantiene esa política en algunos casos. Pues imagínense, el neoliberalismo, neoporfirismo, 36 años.

Y dicen: ‘Ya se apoderó del que fuera uno de los centros de investigación más serios y respetados de México’.

A ver, le pregunto a los mexicanos, a todos los que no están viendo, escuchando: ¿Sabían ustedes que existía un centro de investigación llamado CIDE? ¿Y sabían ustedes que era uno de los centros de investigación más serios y respetados de México? Pues puede ser que en la élite se supiera.

‘¿O de verdad —dice el periódico— hay quien piense que organizar el seminario ‘Vuelta a Marx, una lectura crítica del capitalismo contemporáneo’ —que así se llama el seminario— que se llevará a cabo el jueves 14, es la mejor manera de usar los recursos públicos para la investigación y la docencia?’

Y todavía, ¿no?, humildemente dice: ‘Es pregunta capital’

¿Y dónde queda la libertad de cátedra y la pluralidad y la diversidad en cuanto al pensamiento, a la filosofía?

Pero eso es. Entonces, los progres pues ¿cómo quedan?

Es que les gustaría un seminario, vamos a ver, pues de Lucas Alamán, el asesor del conservadurismo del siglo XIX, o cuando menos de Vargas Llosa, o del que quiere quemar a los, sí, a los de Morena en leña verde en el Zócalo.

O el comentarista este profundo, muy articulado, muy objetivo, imparcial, ¿cómo se llama?

INTERVENCIÓN: ¿Ferriz?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, el del programa de radio que se enojó porque…

INTERVENCIÓN: Chumel

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, el otro.

INTERVENCIÓN: ¿Loret?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Es que todos son igual, pero…

INTERVENCIÓN: ¿Ciro? Denise?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, otro, el que también… que hasta la comunidad judía participó.

INTERVENCIÓN: Alazraki.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Alazraki, sí, Alazraki, el doctor Alazraki, sí.

Pero, pues, así estamos.

Y a pesar de eso, adelante porque hay debate y hay confrontación, pero no hay violencia y esto ayuda mucho.

Y son tiempos de definición, no se puede estar en la indefinición, es funesta la indefinición en épocas de cambio, nada de medias tintas.

Y no a la hipocresía, porque también eso es algo que prevaleció durante mucho tiempo, hizo mucho daño, mediatizó mucho el que aparentaban ser liberales, progresistas, de avanzada y eran conservadores retrógradas en realidad, fingían ser liberales cuando en realidad eran conservadores. Ahora no, ahora ya son tiempos de definición, pero todo esto ayuda mucho.

Muy bien, vámonos adelante. Allá atrás la compañera. Ah, tú, tú.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Manuel Godínez, de El Sol Quintana Roo, Sol Yucatán y La Opinión de México.

Aprovechando el tema de que son tiempos de definiciones y de fuera la hipocresía me gustaría preguntarle por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal que, por un lado, cuando usted acude, cuando está rodeado de gente de su gobierno menciona que está a favor del Tren Maya, que lo va a apoyar, que lo va a tener, pero por otro lado es protector de uno de los ecocidas que usted ha mencionado, de Grupo Xcaret, esconde toda la información relacionada con tratos, adquisiciones de parte de Xibalbá a este grupo que, además, durante un periodo de parte de Miguel Quintana Palin han destruido cenotes, perforado subsuelos, modificado ríos, bóvedas, muros, además de otras violaciones ambientales.

Este grupo tiene aún vigentes las suspensiones de parte de Semarnat, pero por debajo del agua, digamos, el gobernador Vila los tiene protegidos, pero le dice a usted que el Tren Maya va a continuar, pero a este grupo ha dicho abiertamente que no, que no quiere el Tren Maya.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Son cosas distintas. Yo respeto mucho al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. No hemos tenido con él diferencias de fondo.

Lo cierto es que todas las autoridades, por donde pasa el Tren Maya, están ayudando, porque es una obra que beneficia al pueblo, que beneficia a la gente. La pura construcción significa trabajo, significa que se reactive la economía de los pueblos. Además, va a ser un medio de comunicación muy importante. En todas las consultas que se hacen, la mayoría de la gente está apoyando. Y lo mismo los presidentes municipales y los gobernadores.

El caso de Xcaret es otro asunto, ellos consiguieron un permiso —cuando el Reforma y todos callaban y siguen todavía sin hacer denuncias sobre estos casos— para perforar debajo de la tierra y unir cenotes y ni lo sabe la gente porque pues tienen mucha influencia, así como el Reforma.

¿Por qué no lo vuelves a poner, de favor? Es que es muy ilustrativo.

Así como dice ‘esas cavernas’, me gustaría que hicieran un reportaje los del Reforma sobre las cavernas, porque nosotros no vamos a dañar esto, que quede claro, estamos cuidando cenotes. Pero que el Reforma y es una solicitud respetuosa, fraterna, que nos haga un reportaje sobre ese centro que está cerca de Valladolid, donde unieron cenotes y que está clausurado y que lo presenten, porque ahí sí hicieron unos túneles hasta con edificios en cenotes, en ríos submarinos y eran parte de los que se oponían al Tren Maya.

INTERVENCIÓN: ¿Ya no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya no, porque no funcionaron los amparos.

O si se ve lo que hicieron en Calica, destruyeron zonas arqueológicas y ahí no intervino el INAH.

En el Tren Maya deben de estar trabajando 200 arqueólogos y son los que van definiendo por dónde debe de ir el trazo del tren y, si hay una zona arqueológica, se libra, se cuida.

Y en el caso de cenotes y ríos submarinos, ya se tomó la decisión de que en todos los casos, si no hay libramiento, planchas.

A ver si no hay una foto de un sistema que utilizan, creo que en algún lugar de África, donde pasa debajo un jaguar de una estructura. Es un viaducto no muy alto, es un viaducto y queda libre el paso para la fauna y para proteger cenotes y ríos submarinos. Todo esto es parte de la nueva ingeniería. A ver si lo vemos.

INTERLOCUTOR: Entonces, ¿el gobernador debería de entregar toda la información y todo el financiamiento que le ha dado o, en su caso contrario, demostrar que no les ha dado ningún permiso nuevo y que no les ha dado financiamiento?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que está detenida la obra.

Esa es una parte, sí, pero hay otra, que es más parecido a lo que estamos haciendo, es un puente.

Entonces, lo único que se pone son los cimientos y es una plancha, entonces se mantiene abajo para pasos de fauna, el tren va arriba.

Y no se afectan tampoco cenotes ni ríos submarinos, eso es lo que estamos haciendo.

Y no tenemos ya amparos, todos se cumplieron y hay autorización del INAH en todos los casos. Y ellos están pendientes cuidando, pero además nosotros, cómo vamos a destruir el patrimonio.

Si eso es lo que a veces sorprende, la hipocresía. Estos, que antes hacían lo que querían sin permiso de nada, cuando uno ve lo de Calica dice: ¿cómo autorizaron?, ¿quién dio los permisos?

Pues son los mismos que participaron en la campaña en contra del Tren Maya, pero ya esto cambió, la gente está apoyando en todos lados, se están haciendo las consultas de los últimos tramos y la mayoría de la gente está apoyando.

Hay casos en donde falta hacer el trámite para pagar las indemnizaciones por el derecho de vía y la gente dice: ‘Ya se les autoriza, se les tiene confianza’ y nos permiten avanzar, porque saben que no los vamos a engañar, que no va a haber una injusticia.

Estoy tratando de recordar en donde hay una situación. Ah, sí, en Nayarit, en el distrito de riego ‘Alejandro Gascón Mercado’, que se están liberando terrenos para los drenes y son como mil ejidatarios y pequeños propietarios, ninguno en contra, todos ‘adelante y que se hagan después los avalúos y nos van pagando.’ Pues por eso es que avanzamos en todos lados.

Y les agradezco mucho a quienes nos están apoyando en el caso del Tren Maya y de todas las obras, de todas las obras.

Pero en Yucatán es eso. El gobernador ha apoyado, Mauricio Vila.

Y es otro asunto esto de Xcaret, es que ellos ahí mandaban y ya es otra cosa. Tampoco es nada personal, es que ya no se puede el doble discurso, decir: ‘A ver, el tren, no quiero que pase aquí porque estos son nuestros negocios, pero yo sí voy a destruir, yo sí puedo afectar cenotes y hacer lo que yo quiera, pero ustedes no’.

Están mal, porque así era antes, unos cuantos eran los que dominaban y ya se cambiaron las cosas.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

En este mismo espacio le comenté la injerencia que tiene Greenpeace con los grupos opositores al Tren Maya. Negaron estar financiando a estos grupos, pero reconocieron que han tenido ingresos por más de 200 millones de pesos, que son los únicos que pueden transparentar, pero evitaron mencionar el ingreso que reciben de las gasolineras Exxon y de otros grupos petroleros.

¿Por qué considera que está tan interesado Greenpeace en que se cancele el Tren Maya?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque no sólo es un asunto, desde luego, no es el medioambiente, ni son nada más los negocios, es una cuestión política.

Nosotros tenemos adversarios políticos, los que quieren que fracase nuestro proyecto, porque es lo opuesto a lo que venían imponiendo y quisieran que nos fuese mal. Ellos están a favor de una política que beneficia a una minoría.

Y no sólo es un asunto económico material, es un pensamiento conservador. No quieren al pueblo, son racistas, son clasistas. Y así como hay, vamos a decir, aristócratas, fifís, hay aspirantes a fifís, es el aspiracionismo al que hago referencia.

Incluso se olvidan de sus orígenes y cambian, se vuelven ladinos y algunos porque llegan a tener dinero ya se sienten superiores y son iguales a los de arriba, se vuelven déspotas y desprecian a la gente, los tratan mal, insultan al pueblo, son los que dicen que la gente es pobre, porque no trabaja, porque son flojos. Esa es la mentalidad.

Entonces, esos pues no nos quieren. Por eso no es nada más los líderes de un partido, no es Fox, no es Calderón, no es Junco, del Reforma, no es Krauze, Aguilar Camín, Loret de Mola, Alazraki, no, no, no, son muchísimos, son millones, es un pensamiento conservador; además, legítimo.

Quizás lo cuestionable es la hipocresía, el que va a la iglesia los domingos y olvida los mandamientos, o que confiesa, comulga el domingo para dejar el marcador en cero y regresa el próximo domingo a hacer lo propio, porque creen que con eso ya la libraron.

¿Qué humanos pueden ser, si no les importa el sufrimiento de la gente, si están a favor de la corrupción, a favor de las injusticias? Ese es el asunto, ese es el tema de fondo: la hipocresía.

Ahora que estamos hablando del tema de la Guardia Nacional, está el debate de la Guardia Nacional, de repente salen como defensores de los derechos humanos, cuando ellos aplaudían la represión en los gobiernos neoliberales y nunca cuestionaron las masacres, las torturas, las desapariciones, nunca. Llegaron a firmar un pacto los medios de información de no hablar de violencia.

Esto del camión que está ardiendo, no aparecía nada, cuando estaba desatada la violencia, la guerra y ahora se rasgan las vestiduras. Y está bien, pero tenemos que estarlo aclarando también nosotros, informándole a la gente y afortunadamente contamos con este medio, con estas conferencias que nos ayudan a estar informando.

Ayer, por ejemplo, me preguntaban que ya desaparecieron los apoyos para las policías municipales, estatales. Pues no, están en el presupuesto y así otras cosas de ayer que tú me aclaraste.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí, que tiene 10 por ciento de presupuesto más para el próximo año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que tiene 10 por ciento de presupuesto más para el próximo año.

INTERVENCIÓN: En comparación con Fuerzas Armadas porque los estados dicen que se les quita, precisamente, a las policías estatales y municipales, era este el debate.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 10 por ciento más.

Este es. Es que tiene un mecanismo de distribución acordado por todos, pero es el fondo.

Otro que vio, dice: ‘¡Qué barbaridad, un billón de pesos en pago de servicio de deuda!’ Pues claro, si es la deuda acumulada de todo el periodo neoliberal, es el pago del servicio de deuda. ¿O vamos a declarar la moratoria? ¿No se va a incluir en el presupuesto?

Otro, que ese es genial, pero que además tiene que ver mucho con el pensamiento de los académicos, de intelectuales orgánicos conservadores, dice: ‘Hay mucho dinero en becas, pero poco en educación’, o sea, las becas no son educación.

Mucha gente pudo estudiar por las becas, pero para los académicos intelectuales orgánicos las becas no son parte de la educación, porque son concepciones completamente distintas. Durante mucho tiempo, en el caso de la educación, se habló de la excelencia educativa, de la calidad educativa y era para justificar que debían estudiar los mejores y de ahí los exámenes de admisión. La cobertura no les importaba.

Educación es oportunidad de estudiar, que es cobertura y calidad educativa y se deben de poner en el mismo nivel.

¿Y por qué es importante la cobertura?

Porque, aunque no se tenga la calidad deseable, la escuela en sí misma es formativa. Al que se le niega la posibilidad de ir a la escuela se le está negando la posibilidad de salir adelante, pero como el propósito era privatizar la educación, pues todo era la calidad.

Pero miren lo que está sucediendo ahora, aquí que estamos con los médicos y con Zoé, que ya casi es médico, imagínense que se hace una convocatoria para 14 mil plazas de especialistas, 14 mil y se consiguen tres mil 500. Esa es la herencia de esa política discriminatoria en lo educativo.

Ahora tenemos que buscar los médicos, porque no los tenemos. Y ya hicimos el compromiso y vamos a cumplir, por eso vamos a ver de qué países podemos tener los médicos, todos. Pero ahí está una herencia, un saldo de esa política irracional que se aplicó durante mucho tiempo.

¿Y ustedes creen que la gente va a querer que eso regrese?

Ya no, ya no ni en México ni en el mundo. Es un fracaso la política neoliberal completa, un fracaso rotundo. Claro, les ha ido bien a las élites, pero a la mayoría del pueblo o de los pueblos del mundo muy mal, por eso los cambios que se están dando en todos lados.

Muy bien, vamos adelante.

INTERLOCUTOR: Un último tema, presidente. Ayer estuvo el gobernador Carlos Joaquín de Quintana Roo, en 12 días deja el gobierno del estado. ¿Ya sabe a qué cargo lo va a invitar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, va a participar, nos va a representar como embajador de México en Canadá. En su momento vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Canadá.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mujer, la compañera.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Diana Benítez, del periódico El Financiero.

Decía ya hace ratito que le fue bien en el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos. Comentaba ayer el canciller, Marcelo Ebrard que salió el tema de las consultas energéticas, pero que fue cinco por ciento de toda la conversación.

Si nos puede decir: ¿ese cinco por ciento en qué sentido fue esta conversación con el secretario de Estado sobre estas consultas, por favor?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bueno el encuentro, la plática, muy amable el señor Blinken, la secretaria de Comercio, muy buenas personas, muy respetuosos y con mucho interés, deseo de seguir manteniendo buenas relaciones con nosotros. Me expresaron un saludo que me envió el presidente Biden y quedamos en seguir trabajando.

Se trataron algunos temas. Conmigo, la parte energética, básicamente en el propósito de ellos, del gobierno de Estados Unidos, de ser respetuosos de nuestra política energética, de nuestra soberanía, cosa que les agradecemos mucho. La misma postura que tiene el presidente Biden y con el deseo de que se aclaren malos entendidos. Fue muy buena conversación.

Y los asuntos, vamos a decir, más particulares de empresas, pues se acordó que se van a seguir atendiendo, pero que no puede ser que eso defina nuestra política en materia de energías y de otros temas.

Fue muy buena reunión. No conozco todavía los resultados de la cumbre o de la reunión del más alto nivel, porque eso ya fue por la tarde, pero seguramente fue muy bueno el resultado.

Entonces, tratamos eso, la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas para el desarrollo energético y de la industria automotriz, todo lo que tiene que ver con los carros eléctricos, la participación conjunta de México-Estados Unidos, la inversión que quiere ampliarse, que llegará a nuestro país con ese propósito de fortalecer la industria automotriz.

La importancia del plan que nosotros llamamos Sonora, que es la producción de energía solar con el refuerzo también de plantas generadoras de energía con gas para respaldar lo que van a estar produciendo las plantas solares, líneas de conducción de energía en Sonora hacia Arizona, hacia California. La industria automotriz.

Les informamos, ya sabían seguramente, de que se nacionalizó el litio, la manera de cómo vamos a desarrollar nuestra empresa nacional de litio, la importancia que tiene este insumo para la creación, elaboración de baterías que son fundamentales para los carros eléctricos, o sea, todo un plan para el norte y muy buenos resultados.

También se tocó algo sobre el tema migratorio, el interés de seguir trabajando juntos, el cuidar los derechos humanos de los migrantes. Y en el caso nuestro el planteamiento y coincidieron, que no debe de utilizarse con procesos electorales lo migratorio. Así, de manera abierta, como nos gusta y como debe ser, le dijimos que no íbamos nosotros a quedarnos callados si se maltrataba a los migrantes y mucho menos si se maltrataba a los mexicanos.

Y hablé del caso del muro, de que el presidente Biden ha dicho de que no va a construir muro y está cumpliendo y es el único de los presidentes de los dos partidos que no tiene un proyecto de construcción de muro.

Ya hemos hablado como el finado Bush, su hijo, que también fue presidente, el señor Clinton, Obama, todos, el presidente Trump, construyeron sus tramos de muro y el presidente Biden es el primero en muchos años en no hacer muro.

Sin embargo, con propósitos propagandísticos, porque yo creo que quiere reelegirse el gobernador de Texas está hablando de construir un muro. Eso nosotros no lo vemos bien; con todo respeto, eso es propaganda vil. Y nuestros paisanos que están en Texas, pues no se van a dejar engañar porque, con todo respeto, eso es politiquería.

Entonces, no nos metimos en cuestiones partidistas, pero sí se habló en muy buenos términos.

Y también se acordó seguir trabajando de manera coordinada para ayudar y hacer realidad la cooperación con los gobiernos de América central, de Centroamérica. Que haya apoyos para que la gente no se vea obligada a emigrar.

Y que el fenómeno migratorio está creciendo mucho y no sólo es en América es en el mundo y hay que trabajar para atender las causas.

Coincidimos plenamente y él fue muy respetuoso.

Me llamó mucho la atención la actitud propositiva, amistosa de la secretaria de Comercio, nada de que van a castigar a México por su política energética, lo que nuestros adversarios quisieran y que se andan ahí frotando las manos, buscando que nos peleemos. Pues no, no.

Ni siquiera se usó la palabra ‘arancel’ o ‘sanción’, nada, nada, nada; además, porque no hay razón y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones.

Está creciendo mucho el comercio entre México y Estados Unidos, está creciendo mucho la inversión extranjera y la inversión de Estados Unidos a México.

Y creo que el señor Blinken habló de consolidar la región de América del Norte y coincidimos en eso. No sólo le dije que estábamos de acuerdo con consolidarnos como región, incluyendo los tres países, Canadá, Estados Unidos, México, sino que estábamos nosotros a favor también de la unidad de todo el continente americano de repetir nuestro proyecto de que, así como surgió primero la comunidad europea y se convirtió en Unión Europea, así queremos nosotros, que es el sueño de Bolívar, pero integrando a Canadá, a Estados Unidos, toda América.

Que se lleve a cabo la constitución de una región en el mundo, que tendría muchas ventajas, por los recursos naturales, por la fuerza de trabajo, por la tecnología, por la capacidad de mercado, por nuestras coincidencias y hasta por las distancias, porque ahora con la crisis económica mundial se está constatando el que se debe de buscar la autosuficiencia, que cada país produzca lo que consume y que, si no puede lograrlo, porque no todos los países tienen petróleo, pues que se puedan abastecer de los países cercanos, reducir el costo de los fletes para llegar a los mercados.

Entonces, hablamos de eso.

INTERLOCUTORA: Presidente, en diversas ocasiones que usted habló aquí de estas consultas pues decía que incluso es un asunto político y que los opositores buscaran apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Tuvo oportunidad de explicarle esto al señor Blinken?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, con mucho respeto le dije que nos llamó la atención que estuvimos en Washington, hablamos muy amistosamente, hubo mucha cordialidad de parte del presidente Biden, es una gente muy buena el presidente Biden, luego tuvimos hasta una reunión entre empresarios mexicanos y empresarios estadounidenses, hablamos con la vicepresidenta también muy amable y regresamos y a los cinco días un comunicado sobre una consulta sobre nuestra política energética; además, en un tono muy poco diplomático.

Entonces, en mi interpretación —que no es desde luego la del señor Blinken, ni tiene por qué serlo— esto fue producto de nuestros adversarios y sobre todo de los de aquí, que fueron a hacer politiquería y sorprendieron a quienes emitieron ese documento. Pero todo está aclarado y mientras haya comunicación no va a haber ningún problema.

INTERLOCUTORA: ¿Se abriría de nuevo diálogo con empresas del sector energético? ¿Confía en que se resuelva en las consultas y no se avance a los paneles entonces?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, porque además ellos saben muy bien, el señor Blinken, el presidente Biden, que le dedicamos —antes de ir a Washington, pero no porque íbamos a Washington, sino porque esa es nuestra postura, dialogar y llegar a acuerdos y convencer, no vencer— ellos sabían que yo había dedicado dos semanas a atender a todas las empresas de Estados Unidos que tienen que ver con el sector energético, escucharlos y dar respuesta.

Y de esas reuniones salieron cosas muy buenas, de esas reuniones salieron compromisos de inversión de 25 mil millones de dólares, que ya se están materializando o ya empezaron a firmarse acuerdos.

Y llegamos también al entendimiento del por qué se clausuraban algunas terminales, por qué se permitía la introducción de contrabando. Les comentaba, como lo hice aquí, de esta empresa Valero, que estadounidense, que de repente hace unos días empezó a importar, supuestamente, una gran cantidad de gasolinas.

Entonces, se detectó y se les llamó y coincidió en que ellos están denunciando un fraude, porque les están falsificando facturas. O sea, delincuentes que están metiendo gasolina de contrabando con facturas falsas de Valero, que tiene el permiso de importación.

Entonces, como hay comunicación, ya estamos actuando conjuntamente. Pero así en todos los casos, no tenemos un solo problema con ninguna empresa estadounidense. El único problema, incluso lo planteamos ayer, es lo de…

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, de Calica, pero en el sector energético ningún problema. Porque incluso en lo de Talos ya está resuelto, son dos yacimientos:

Uno que se les concesionó en el gobierno pasado en las llamadas rondas, pero junto hay un yacimiento de Pemex y cuando esto sucede la ley establece de que quien va a operar el campo para la explotación conjunta de los yacimientos o del mismo yacimiento es la empresa que tiene más experiencia y la empresa que en los estudios de exploración demuestre tener más petróleo, más cantidad de petróleo.

Entonces, han intervenido especialistas, esto de común acuerdo con la empresa Talos y Pemex y otras dos empresas y la resolución es que Pemex tiene más petróleo y debe de operar.

Entonces, ellos están esperando, no han decidido todavía iniciar. Y ahí está, pero no es un pleito, es sencillamente que a Pemex le asiste la razón.

INTERLOCUTORA: ¿Qué le respondió el señor Blinken en torno a esto que usted le planteó, de que podría ser un asunto político? Y si nos detalla más sobre lo de Calica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No opinó, no, no. Él es un político profesional, pero yo sí quería que de viva voz supiera lo que pienso, porque no es lo mismo que se lo mande a decir o que él reciba un informe o que lo lea en el New York Times; es mejor que le diga.

O sea, quieren que nos peleemos, nuestros adversarios están apostando a eso y por eso estas provocaciones, porque es ilógico: ustedes no tienen un doble discurso, no son demagogos, nos están diciendo que nuestra relación se va a dar en un pie de igualdad y de respeto a la soberanía y por el otro lado sale esto-. Y él coincide de que su política es esa, de respeto, la política del presidente Biden, que nosotros aceptamos como sincera. Pero sí hay amarradores de navajas.

INTERLOCUTORA: Presidente, en un segundo tema, ayer un juez da prisión domiciliaria a Félix Gallardo y es una decisión que la fiscalía va a apelar. Si nos puede dar un posicionamiento al respecto, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se determinó esto porque se hizo un análisis médico y el señor verdaderamente está mal de salud, tiene muchas enfermedades, está mal.

Y no puede ser atendido en el reclusorio, tiene que estar atendido en una casa con su familia. Va a estar preso, tienen que aceptar el portar un brazalete, aun estando enfermo, pero que se le dé la oportunidad de ser atendido ya en una situación de salud bastante, bastante delicada.

Yo le voy a pedir, ahora que nos toque el informe mensual de seguridad, que Rosa Icela Rodríguez presente el estado médico, el que llevó a esta decisión.

INTERLOCUTORA: Entonces, ¿pediría a la fiscalía que se desista de esta apelación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De qué?

INTERLOCUTORA: ¿Pediría a la fiscalía que se desista de esta apelación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé cómo esté la cuestión jurídica, pero el informe que me presentaron sobre su estado de salud sí me convenció de que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio, porque son muchas enfermedades.

Entonces, tampoco es dejarlo en libertad, es que esté cumpliendo con su condena en casa de familiares, con un brazalete y con vigilancia, pero que puedan estar los familiares llevando médicos y atendiéndolo. Toma muchísimas medicinas, está en una situación delicada.

INTERLOCUTORA: Finalmente, presidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU pues también se sumaron a este debate en torno a la Guardia Nacional como parte de la Sedena, piden a México que no se militarice la seguridad. ¿Algún posicionamiento al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Saben? Ya lo expliqué, nosotros sentimos que estos organismos de derechos humanos no actúan con profesionalismo, son muy tendenciosos y muy conservadores. Y es lo mismo de nuestros adversarios, siempre guardan silencio, callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros también cuando les conviene, no son serios.

Es lo de lo que se tiene que reformar, la ONU, la OEA, todos estos organismos, se requiere una reforma a fondo, una reforma de los gobiernos, ya no seguir permitiendo que organismos internacionales impongan a los países sus políticas económicas, todo esto que hizo tanto daño cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional decidían sobre la agenda que tenían que aplicar los gobiernos nacionales, las llamadas reformas estructurales, que significan saqueo, empobrecimiento, corrupción, violencia.

Si el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial deberían de ofrecer una disculpa, hacer una autocrítica y ofrecerles a todos los países del mundo una disculpa. Imagínense, el papel del Fondo Monetario Internacional en Argentina, que para mantener en la presidencia a un gobernante afín a su política neoliberal le otorgan créditos más allá de la capacidad de pago de Argentina en vísperas de las elecciones. Claro que quiebra el país y ellos no aceptan su responsabilidad y no ayudan al gobierno entrante para que pueda recuperar la economía de Argentina. ¿Cómo no van a tener responsabilidad?

Claro, la responsabilidad mayor es de los gobiernos títeres, porque pueden venir los del Fondo a México y decirnos: ‘Les vamos a dar crédito, aprovechen, nada más —como lo hacían— que ya no van a aumentar el salario, nada más que ya no va a haber subsidio a las gasolinas, nada más de que tienes que privatizar a Pemex’.

Vienen y me dicen todo eso. Bueno, somos muy respetuosos ¿no?, no somos groseros, pero sí les diríamos: Hágannos el favor de seguir su camino.

El problema mayor es ese, que les abrieron las puertas. Y la agenda que aplicaban en México la aplicaban en Argentina y la aplicaban en España y la aplicaban en todos lados y eso resultó un rotundo fracaso. Entonces, se requiere de una reforma, ya no aplicar esas políticas. Estamos viendo lo que está sucediendo en Europa, la gente ya no quiere eso.

Y vamos a continuar nosotros con nuestro programa, nuestro plan. Y en el caso de Estados Unidos vamos a seguir manteniendo muy buenas relaciones, una política de buena vecindad.

Muy bien, ya me tengo que ir porque 175 años de la gesta de los Niños Héroes.

INTERVENCIÓN: Yo lo felicito porque eso es heredado. No endeudar al país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no vamos a endeudar a México.

PREGUNTA: Lo de Orizaba, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, les explico, estaban en una casa dos, tres personas, empezaron… Llegó la policía, dispararon, alguien amenazó con una bomba, con una granada y se entregó el señor de la granada. Hubo un muerto, luego quemaron un tráiler, o intentaron quemarlo, porque no se quemó todo afortunadamente, como parte de la protesta y se detuvo a uno de los que participó en estas protestas.

INTERLOCUTOR: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, pero cuando se detiene a algunos dirigentes de bandas a veces, para tratar de impedir la acción de las corporaciones, pues hacen propaganda, en este caso hasta transmitieron en vivo y lo de los camiones que les prenden fuego tiene ese mismo propósito.

Sin embargo, se tiene que aplicar la ley, o sea, puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero se actúa. Afortunadamente no fue tan grave. Desde luego, deseamos que esto no pase, fue más un asunto de propaganda y en redes, porque fue una transmisión en vivo.

Y nuestros adversarios, pues ya saben, ¿no?, se dan gusto, se dan gusto.

PREGUNTA: ¿No va a ser necesario reforzar la seguridad en la zona?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya se está trabajando, en todos lados la Guardia Nacional está actuando. Por eso son estas respuestas también, porque se está actuando y no hay impunidad, cero corrupción y cero impunidad.

No hay lo de la venta de plazas, no. Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? No se tolera lo de la venta de las plazas, sea quien sea, la autoridad local que se atreva a proteger a la delincuencia, ya es distinto todo y vamos avanzando poco a poco.

Ojalá y ahora que se van a reunir los diputados se apruebe el que se siga apoyando a la Guardia Nacional en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa.

Y vamos a seguir con el debate, porque no es militarización, vamos a seguir con el debate. Y vamos a seguir probando de que no se violan derechos humanos y que se cuida a la gente y que no hay masacres.

Y que no hay tortura ni montajes, como los que habían, como los de Loret de Mola y eso, eso ya se acabó. Y no se protege a nadie, no hay impunidad. Entonces, lo que queremos es proteger a la gente, proteger a los ciudadanos.

A lo mejor los que no quieren que la Guardia Nacional esté apoyada por el Ejército y por la Marina es porque quieren, en el mejor de los casos, que nos vaya mal, que puedan decir: ‘Miren el gobierno de la transformación, cómo está la violencia’, un poco lo que vino aquí a decir Ramos, ¿se acuerdan?, que puedan tener eso como prueba. ‘¿Cuál fue el cambio, si mire cómo han crecido los homicidios?’

Entonces, ellos quisieran que falláramos porque no es que les importe la seguridad, hay un asunto político, ellos tienen una manera de pensar distinta a la de nosotros, siempre ha sido así. Ellos están a favor del conservadurismo, aunque digan: ‘No, yo soy independiente, yo soy objetivo, yo soy profesional, yo no tengo partido’. Entonces empiezo a ver ¿no?, ‘¿Y qué hace?’ ¨Pues ando buscando al tonto que te lo crea.

Entonces, en el mejor de los casos es que nos vaya mal y en el peor de los casos es que tengan acuerdos y no quieran que se terminen los ilícitos, o sea, que ya no haya estos castigos o que ya no se actúe.

Porque, la verdad, no se actuaba, no se protegía a la gente, era muy espectacular todo y, bueno, montajes y telenovelas y pura faramalla, pero en los hechos ¿qué iban a hacer con 20 mil operativos de la Policía Federal sin cuarteles, sin apoyo, sin disciplina, metidos en cuestiones ilícitas?, ¿qué iban a hacer?, ¿cómo protegían a la gente? No había protección. Y si nos vamos arriba ¿qué protección se podía esperar si el secretario de Seguridad Pública estaba vinculado a la delincuencia?

Entonces, ese es el asunto ahora con lo de la Guardia Nacional, que está funcionando y hay resultados y por eso pues no quieren.

Y, repito, unos porque no quieren que nos vaya bien en nada y otros por intereses.

Estaba yo viendo dice: ‘Hay que buscar la forma —decía un conservador, de estos más inteligentes— hay que buscar la forma de que no triunfen en el 24 o que si ganan la Presidencia no tengan mayoría en el Congreso para que se puedan llevar a cabo modificaciones y se limite la acción de los gobiernos populistas.’ O sea, que el presidente, sea quien sea, esté atado; o sea, si tienen mayoría en el Congreso, entonces van a declarar, un poco lo que ya se hizo durante el periodo neoliberal, pero que no les alcanzó del todo, porque no ataron por completo al presidente, pero en lo que están pensando es que el Congreso tome medidas para que Pemex, pero con mucha claridad, sin dar oportunidad a ninguna interpretación y la Comisión Federal de Electricidad tengan el mismo trato que Shell y que Iberdrola para que así no haya estos supuestos monopolios; pero ni siquiera el mismo trato, que desaparezcan. Eso es lo que está en el fondo, son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación.

Y vamos avanzando, vamos avanzando y yo estoy satisfecho, estoy contento porque la gente está apoyándonos bastante y no vamos nosotros a traicionar el pueblo.

Bueno, vámonos.

