Los tiktoks de Juan de Dios Pantoja que lo hacen estar en boca de todos

TikTok ha logrado posicionarse como una de las redes sociales más importantes entre los internautas, por lo que Juan de Dios Pantoja no ha querido quedarse atrás y gracias a su ingenio ha logrado destacar como uno de los 10 mejores tiktokers en México.

Siempre en boca de todos, el esposo de Kimberly Loaiza suele ser protagonista de diversas polémicas que más allá de apagar su fama lo han hecho destacar aún más en el mundo del internet.

Además del escándalo de Kimberly Loaiza por darle fritura picante a sus hijos durante una transmisión en vivo, el también cantante estuvo en el ojo del huracán hace unas semanas por una supuesta demanda en contra de la agrupación Twenty One Pilots.

Y es que según Pantoja, la banda estadounidense le copió el video musical de Roast Yourself que lanzó en 2019 con el clip Shy Away de Twenty One Pilots, por lo que amenazó a través de sus redes sociales con que interpondría una amenaza.

No obstante, lo que generó burla entre los internautas fue la respuesta de los intérpretes de Stressed Out, quienes citaron su tuit para decirle: “we don’t know who you are” (“no sabemos quién eres”).

Pese al “oso” que hizo, Pantoja no se ha visto avergonzado por la situación y continúa publicando en sus redes sociales. En TikTok, por ejemplo, ha mostrado un par de momentos graciosos en familia, aunque también deleita a sus fans con clips en donde deja ver su lado más sensual.

¿Quién es Juan de Dios Pantoja?

Juan de Dios Pantoja es un famoso youtuber y cantante de nacionalidad mexicana nacido el 16 de noviembre de 1995 en la ciudad costera de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, el joven logró la fama luego de crear su canal de YotuTube el 26 de marzo de 2016, en donde actualmente tiene 21.1 millones de seguidores.

En sus redes sociales, Juan de Dios Pantoja suma 5 millones de seguidores en su cuenta de Twitter y más de 22.6 millones en su perfil de Instagram.

En la plataforma de Tiktok el influencer no se queda atrás, pues su cuenta suma 30.5 millones de suscriptores, convirtiéndose en una de las figuras más seguidas en dicha plataforma en México. Además, sus videos acumulan más de 5.2 millones de vistas promedio.

Según el análisis realizado por la plataforma Hyperauditor, Juan Dios Pantoja se posiciona como uno de los influencers más populares en TikTok México.

En el mundo de la música, Juan de Dios Pantoja colaboró con Khea en el sencillo Se motiva, en el 2018. Dos años después, en 2020, lanzó el tema Mi plan con la participación de Noriel.

Ese mismo año, Juan de Dios Pantoja firmó un contrato de grabación con Universal Music Latino en asociación con MPM Productions.

Juan de Dios Pantoja y su esposa Kimberly Loaiza. (YouTube)

Cabe apuntar que Juan de Dios Pantoja formó parte de la empresa Badabun, cuyo canal homónimo en YouTube es uno de los más populares a nivel Latinoamérica y que en su momento reunió a personalidades de la internet como Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt.

En cuanto a su vida personal, Juan de Dios Pantoja ha estado envuelto en escándalos, principalmente por su relación con la también youtuber Kimberly Loaiza, con quien mantiene una relación amorosa desde muy temprana edad y con quien tiene una hija.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza tienen un canal de YouTube, JukiLop creado en 2017 y que actualmente tiene 19.1 millones de suscriptores y casi mil 500 millones de reproducciones.

Juan de Dios Pantoja ha sido señalado de haberle sido infiel en más de una ocasión a Kimberly Loaiza, incluso se filtraron supuestos videos sexuales del youtuber como prueba de dicha conducta.

El youtuber acusó a la cantante e influencer Kenia Os de estar detrás de los señalamientos de infidelidad en su contra para afectar su relación con Kimberly Loaiza, amenazando con compartir fotos íntimas de ella, lo que le provocó varias críticas en redes sociales. También ha acusado a la youtuber Lizbeth Rodríguez de lo mismo.

Estas polémicas han provocado que la pareja se haya separado en repetidas ocasiones, pero siempre terminan juntos. En agosto de 2020 se volvieron a casar y en febrero de 2021 nació su segundo hijo.

