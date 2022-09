La riqueza de los gobernadores: el patrimonio “confidencial” de Miguel Ángel Navarro

La declaración patrimonial del gobernador de Nayarit se podrá consultar hasta el final de su sexenio (Infobae/Jovani Pérez)

Para Miguel Ángel Navarro la tercera fue la vencida. Luego de trabajar por años en el sector salud -primero como médico, luego como funcionario-, de pasar cuatro veces por el Congreso -dos como diputado federal y dos más como senador- y de contender en tres ocasiones por el gobierno de Nayarit, el morenista logró convertirse en gobernador.

En este mes de septiembre, Miguel Ángel Navarro cumplirá su primer año al frente de la entidad nayarita, tiempo en el que debió de haber presentado al menos dos versiones de sus declaraciones patrimoniales.

Primero tuvo que presentar la declaración patrimonial inicial, que se entrega poco después de tomar posesión como gobernador, mientras que en mayo pasado debió reportar su primera modificación.

Como parte de la saga “La riqueza de los gobernadores”, Infobae México solicitó al gobierno de Nayarit la versión pública de la declaración patrimonial de Miguel Ángel Navarro y esta fue su respuesta.

La declaración patrimonial confidencial de Miguel Ángel Navarro (Cuartoscuro)

Declaración patrimonial confidencial y reservada por cinco años

La declaración patrimonial de Miguel Ángel Navarro fue clasificada como confidencial y su información fue reservada por cinco años por la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza del Gobierno de Nayarit.

En su respuesta, la dependencia detalló que dicha reserva de la información fue determinada por unanimidad por su Comité de Transparencia en una sesión extraordinaria celebrada el pasado 12 de agosto.

En el acta de la sesión extraordinaria, el Comité de Transparencia explica que la declaratoria de confidencialidad sobre la declaración patrimonial del gobernador de Nayarit se da a petición de Ernesto Octavio Medina Arellano, director jurídico de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.

(Captura de la solicitud del director jurídico al Comité de Transparencia para reservar la declaración patrimonial del gobernador)

Medina Arellano señala que la divulgación de la declaración patrimonial de los funcionarios que tienen asignadas actividades en materia de seguridad pública puede afectar tanto al servidor público, como a su entorno e inclusive a la población en general.

“Su divulgación (de la declaración patrimonial) pone en riesgo la vida, seguridad o salud del gobernador”, se lee en el documento.

El acta señala que es el mismo Medina Arellano el que propone al Comité de Transparencia la reserva de la información por cinco años.

En su análisis, el Comité de Transparencia coincide en que la publicación de la declaración patrimonial del gobernador podría ponerlo en riesgo: “Existe el peligro inminente de que al conocerse información de las declaraciones de situación patrimonial del Gobernador del Estado [...] puede poner en riesgo vida, seguridad o salud”.

(Captura de la resolución del Comité de Transparencia donde confirma la reserva de la declaración patrimonial del gobernador de Nayarit)

Es entonces cuando los tres miembros del Comité de Transparencia deciden por unanimidad aceptar la petición de Medina Arellano, declarar confidencial la declaración patrimonial de Miguel Ángel Navarro y reservar la información.

“Este Comité aprueba por unanimidad la necesidad de que la información solicitada y contenida en las declaraciones de situación patrimonial del Gobernador del Estado sea clasificada como reservada por el periodo de [...] cinco años”, concluye el acta.

Los miembros del Comité de Transparencia de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza que aprobaron la reserva de la información fueron Celia Languren, como secretaria; Juan José Rodríguez Sánchez, como vocal; y el propio Ernesto Octavio Medina Arellano, como presidente.

Es decir, el titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza quien solicitó la reserva de la información es el mismo que preside el Comité de Transparencia que aceptó la solicitud.

(Arriba la firma de Medina Arellano como director jurídico solicitando la reserva de la declaración patrimonial del gobernador; abajo el mismo Medina Arellano firmando como presidente del Comité de Transparencia aprobando dicha reserva de la información)

La otra declaración de Miguel Ángel Navarro

Aunque el Gobierno de Nayarit declare como confidencial la declaración patrimonial de Miguel Ángel Navarro, ésta no es la única que ha presentado, durante su paso por el Congreso se ha visto en la obligación de hacerlo con anterioridad.

El último escaño que ocupó fue el del Senado de la República, donde presentó su declaración patrimonial de conclusión el 5 de febrero del año pasado.

El documento, obtenido por Infobae México a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, revela que los ingresos mensuales netos del entonces senador eran de 151 mil 380 pesos, mientras que su ganancias anuales alcanzaban los 1.8 millones de pesos.

El resto de la declaración patrimonial de Miguel Ángel Navarro no queda muy claro, si bien no incluye patrimonio alguno, solo en unos cuantos rubros coloca la leyenda “ninguno” para señalar que no posee bienes.

Por ejemplo, en los rubros de bienes muebles, adeudos y préstamos el hoy gobernador de Nayarit especifica que no tienen ningún bien.

Mientras que en las secciones de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y participación en empresas, no colocó ninguna leyenda, solo la dejó en blanco.

Esto podría significar que Miguel Ángel Navarro decidió no hacer pública parte de su declaración patrimonial cuando era senador.

