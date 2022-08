La riqueza de los gobernadores: el patrimonio “fantasma” de David Monreal

David Monreal y las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales (Infobae)

David Monreal está por cumplir su primer año gobernando Zacatecas, una de las entidades más violentas del país. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que el año pasado registró la tasa más alta de homicidios a nivel nacional, mientras que en lo que va de 2022 ocupa el segundo lugar.

En este tiempo, el mandatario morenista ha presentado dos declaraciones patrimoniales: la inicial, el 10 de noviembre del 2021, y su primera modificación, el 20 de mayo pasado.

Con motivo de la saga de “La riqueza de los gobernadores”, Infobae México solicitó a la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas las declaraciones patrimoniales del funcionario.

Estos documentos muestran que el gobernador de Zacatecas cumple con uno de los principales requisitos del manual de la 4T: la vida austera, tal y como lo predica el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional.

Sin embargo, existen varias discrepancias entre ambas declaraciones patrimoniales y surgen aún más si se comparan con las que David Monreal presentó cuando trabajaba en el gobierno federal del propio López Obrador.

Las propiedades del mandatario zacatecano aparecen y desaparecen entre hoja y hoja, sin explicación alguna.

David Monreal y López Obrador. (Foto: Twitter/davidmonreala)

Un terreno “fantasma”

En las dos declaraciones que ha presentado como gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila señala poseer dos inmuebles.

Uno de ellos es un terreno de 105 metros cuadrados que el mandatario compró por 15 mil 750 pesos, el 17 de diciembre de 1992, cuando era coordinador estatal del Registro Agrario Nacional en Zacatecas.

Este terreno, sin embargo, no aparece en ninguna de las declaraciones patrimoniales que David Monreal presentó ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El terreno fantasma de Monreal. (Captura de la declaración patrimonial)

Del 1 de diciembre de 2018 y al 31 de octubre del 2020, es decir, durante casi dos años y ya en el gobierno de López Obrador, Monreal Ávila fungió como coordinador general de Ganadería en la Sader.

“El servidor público no proporcionó información de bienes inmuebles a su nombre” se lee en la declaración patrimonial que David Monreal presentó a la Secretaría de la Función Pública federal el 23 de enero del 2019, mientras que en las del 29 de mayo y 10 de noviembre del 2020 colocó la leyenda “ninguno” en dicho apartado.

Esto pese a que el gobernador de Zacatecas había adquirido dicho terreno casi 30 años antes.

Nunca registró el terreno en sus declaraciones previas. (Captura de la declaración patrimonial de David Monreal)

En cuanto al otro inmueble que David Monreal tiene otra propiedad, la información está testada, ya que al ser en copropiedad -es decir, no es el dueño único, sino que la comparte con un tercero- tiene la posibilidad de ocultar la información.

Los muebles que desaparecieron

En su primera declaración patrimonial como mandatario zacatecano, David Monreal incluyó 350 mil pesos en “menaje de casa”, es decir, muebles y accesorios de casa, en el apartado de “bienes muebles”.

Sin embargo, en la siguiente declaración que el gobernador entregó a la autoridad estatal ya no incluyó el “menaje de casa”, en su lugar incluyó la leyenda: “el declarante manifestó no tener bienes muebles”.

Los muebles de Monreal. (Captura de la declaración patrimonial)

En seis meses desaparecieron 350 mil pesos en muebles pertenecientes a Monreal Ávila sin que el documento entregado por la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas a Infobae México dé explicaciones.

Este “menaje de casa” también aparece en las declaraciones patrimoniales que el mandatario morenista entregó cuando trabajaba en el gobierno federal, pero con una discrepancia en la fecha de adquisición.

Mientras en la declaración patrimonial que David Monreal entregó cuando trabajó en el gobierno federal dice que compró los muebles en 2015, en la declaración que proporcionó al gobierno de Zacatecas aseguró que los adquirió en 1997.

Los muebles de Monreal desaparecieron en seis meses. (Captura de la declaración patrimonial)

Otros desaparecidos

En las declaraciones patrimoniales que David Monreal entregó cuando trabajaba en la Sader dijo tener 690 mil pesos en herramientas de campo.

Se trata de una desgranadora de frijol y maíz comprada por 400 mil pesos, una ensiladora de surcos adquirida por 210 mil pesos y una sembradora de surcos cuyo valor fue de 80 mil pesos.

Estas herramientas no aparecen en ninguna de las dos declaraciones que el gobernador presentó a la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas.

Según detallan los documentos, fueron compradas al contado en 2001 y 2006.

Las herramientas de Monreal que también desaparecieron. (Captura de la declaración patrimonial)

Desobediencia al presidente

“El que no presente su declaración patrimonial no puede trabajar en el gobierno […] no sólo presentarla formalmente, sino hacerlo público. El que no haga público, no puede trabajar en el gobierno”, dijo AMLO en la mañanera del 29 de enero del 2019.

Sin embargo, cuatro meses después, cuando David Monreal presentó su segunda declaración patrimonial como funcionario federal decidió no hacerla pública, desobedeciendo las palabras del presidente.

“El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, se lee en el documento que el propio Monreal Ávila llenó, entregó a la Secretaría de la Función Pública federal y que se encuentra disponible en la plataforma de Declaranet.

La declaración patrimonial que Monreal no quiso hacer publica (Captura de la declaración patrimonial)

Sin embargo, cuatro meses después, cuando David Monreal presentó su segunda declaración patrimonial como funcionario federal decidió no hacerla pública, desobedeciendo las palabras del presidente.

“El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, se lee en el documento que el propio Monreal Ávila llenó, entregó a la Secretaría de la Función Pública federal y que se encuentra disponible en la plataforma de Declaranet.

Seguir leyendo: