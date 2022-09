Dock Sud y Acassuso se mantienen sin goles al finalizar el primer tiempo

El Hospital Austral difundió las últimas novedades sobre el estado de salud del ex senador, quien ya interactúa con su familia. Aún permanecerá internado y con la traqueotomía

Canadá: reportan un tiroteo y sospechosos armados a la fuga en la ciudad donde ayer asesinaron a 10 personas

Las autoridades le pidieron a los residentes de Saskatchewan de buscar refugio y no salir hasta nuevo aviso; de no acercarse a personas no conocidas y reportar cualquier acto sospechoso