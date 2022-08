Todo sobre la mañanera de AMLO en este inicio de semana

El presidente de México habló sobre una diversidad de temas. (Infobae)

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Se nos hizo un poco tarde porque estamos iniciando la semana y, como ustedes saben, las reuniones de seguridad se llevan a cabo de lunes a viernes y sábado y domingo no tenemos reuniones conjuntas de seguridad.

Sí nos reunimos y estamos pendientes de todo y actuamos, trabajamos todos los días, 24 horas los siete días a la semana, pero el lunes, que ya tenemos la reunión del gabinete, pues revisamos todo lo que pasó el fin de semana.

Ya estoy pensando también en la posibilidad de que tengamos reuniones los sábados, para no se nos acumule tanto.

PREGUNTA: Conferencia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Seguridad y conferencia, sí, sí, porque si les damos tiempo también a nuestros adversarios, los conservadores, que quieren que nos vaya mal y están muy desesperados, nerviosos, haciendo propaganda, usan los fines de semana para manipular, distorsionar las cosas.

Les voy a poner un ejemplo. Como hubo disturbios el fin de semana en algunos estados, el Reforma, para variar, habló de que se habían presentado estos disturbios y con muchos muertos; que no es cierto, pero muy sensacionalista, creando todo un ambiente, ¿no?, de incertidumbre, de miedo, queriendo levantar toda una campaña de inestabilidad en el país, de desgobierno, aun con la mentira porque sí hubieron estos hechos.

Hoy, precisamente, a las 12:00 del día se va a informar sobre todo lo que sucedió, cuántos perdieron la vida, cuántas personas, que no son los que informa el Reforma en estos hechos; cuántos detenidos hay, porque esto también es importante, que se está actuando. Entonces, les van a informar a las 12:00 del día de todo lo que sucedió, para que no haya manipulación.

Y decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad. Y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista.

¿No sé si tienes ahí hasta una periodista estadounidense, mexicana-estadounidense? Miren, esto es falso, por eso es que tenemos que estar informando constantemente. Imagínense si no se informara. Porque el hampa del periodismo sostiene la máxima de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, tenemos que estar informando y enfrentando rumores.

‘Cuatro días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos’. Reforma. Miren. Nada más ponerle aquí Alarma! Los jóvenes no saben de la revista Alarma! Un día vamos a hablar de esa revista, es interesante. Y la señora Dolia Estévez.

¿Cuántos asesinatos hubo el fin de semana? Pero, ¿por qué no pones el informe?

Así estuvo el fin de semana, esto fue viernes, 62; sábado y domingo. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios; sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra.

Y tiene que ver también con el interés de quienes llevaron a cabo estas acciones, de hacer también propaganda. Quema de vehículos, quema de Oxxos y —vuélveme a poner el Reforma, la portada— el país en llamas, ¿no? y el infierno. Son muy obvios.

No, la anterior, esta.

Bueno, se va a informar a las 12:00 del día aquí, aquí, van a estar todos los integrantes del Gabinete de Seguridad: la secretaria de Seguridad, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina y el comandante de la Guardia Nacional.

Bien. Tenemos que continuar con el rescate de los mineros. Íbamos bien, desgraciadamente se colapsó aún más la mina, sobre todo se amplió un boquete de agua de la mina vecina abandonada, que es la que acumula más agua y ya cuando estábamos achicando el agua de la mina de carbón donde están los 10 mineros atrapados, de nuevo se nos volvieron a incrementar los volúmenes de agua.

He dado instrucciones para que se refuerce todo el plan de rescate. Están bombeando alrededor de 290 litros por segundo, vamos a incrementar el bombeo y los ingenieros mineros están haciendo una propuesta para hacer una especie de barrera de una mina a la otra y detener el agua, pero vamos a intensificar los trabajos.

Vamos a que nos informe Laura Velázquez, que está allá. También agradecerle a ella y a todos los que han estado trabajando día y noche. Y mandarles un abrazo a los familiares de los mineros. Pero no nos vamos a despegar, no vamos a dejar de trabajar para rescatar a los mineros. Entonces, Laura.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Sí, señor. Muchas gracias. Muy buen día para usted y para todos.

Continuamos aquí en la mina de Pinabete, en Sabinas, Coahuila. Se están cumpliendo 279 horas de trabajo ininterrumpido con el objetivo principal de encontrar a los 10 mineros atrapados en la mina de Pinabete.

Informo a usted lo siguiente, presidente y a toda la población:

Me voy a referir a la mina de Conchas Norte, que se encuentra localizada al sur de la mina de Pinabete. Esta mina dejó de operar en el año de 1996 debido a una inundación, ya que el bombeo que se hacía en la mina resultaba incosteable. Durante 28 años se acumuló agua, un cálculo aproximado del volumen retenido en las galerías es de 1.9 millones de metros cúbicos, casi dos millones de metros cúbicos.

Del análisis posterior al evento, se concluye que la inundación de la mina Pinabete es resultado de la entrada de flujo desde Conchas Norte, detonada por la ruptura de una galería el pasado 3 de agosto.

Desde el 3 de agosto pasado la estrategia implementada consistió en extraer la máxima cantidad de agua en la mina utilizando todos recursos de bombeo. Al inicio de los trabajos de búsqueda y rescate, la altura promedio del tirante de agua en los pozos de la mina Pinabete se midieron en 41.47 metros. Después de 11 días de constante trabajo, en promedio los tirantes registraban una altura, también promedio, de 3.15 metros.

Este importante abatimiento de los pozos se vio afectado el día de ayer aproximadamente a las 55:445 de la mañana por un ingreso súbito de agua proveniente de la mina Las Conchas Norte, por la posible liberación de agua acumulada en un cañón. Es decir, señor presidente, nosotros a las 4:00 de la mañana teníamos un metro y 30 centímetros del nivel del agua y nos estábamos preparando para entrar por el pozo 2, pero este ingreso súbito hizo detener todo el plan que se tenía de ingreso y se tuvo que dar paso a otro plan, que daré a conocer más adelante. A partir de ese momento continúa incrementándose los niveles en los pozos de la mina Pinabete.

El último corte, señor presidente, a las 5:00 de la mañana que tenemos es de 38.49 en el pozo 2, el pozo 3, 41.04; y en el pozo 4, 38.15.

Se mantiene el bombeo permanente en la mina, se tienen seis bombas ubicadas en los pozos de tiro, se han instalado ocho bombas en nueve barrenos. En total, se tienen 14 bombas instaladas con una potencia total de 990 caballos, proporcionando un flujo de salida de 371 litros por segundo.

El volumen total de agua desfogada desde el inicio del incidente al día ayer es de 249 mil 381 metros cúbicos, que comparativamente significan 226 mil 710 tinacos de mil 100 litros.

Las condiciones al interior de los pozos y galerías se mantienen. El día de ayer un dron submarino de Protección Civil de Nuevo León llevó a cabo una inmersión en el pozo número 2, se intentó ingresar a dos galerías; sin embargo, se encontraban obstruidas por material de la mina. También se observó pedacería de tubería, cuerdas y el agua sumamente turbia.

El plan a seguir, la propuesta de la estrategia de la empresa Minosa, de los especialistas, ingenieros especializados es la siguiente. Derivado del nuevo evento en el cual está ingresando un flujo importante de agua, un aproximado de dos mil metros por segundo desde la mina Conchas Norte a la mina Pinabete, el equipo técnico asesor propone llevar a cabo las siguientes acciones:

Continuar con el bombeo permanente en pozos de la mina Pinabete.

Dos, identificar zonas con oquedades por minado subterráneo a profundidades de aproximadamente 65 metros, utilizando levantamientos eléctricos y registros geofísicos.

Tres, llevar a cabo la perforación de 20 barrenos de seis pulgadas a una profundidad de 60 metros en las galerías de la mina Conchas Norte.

Y cuatro, inyectar cemento a través de las perforaciones en las galerías de la plancha de carbón para su sellado.

Eso sería todo, señor presidente. Aquí vamos a continuar trabajando y los mantendremos informados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gracias, muchas gracias, Laura.

Ahora vamos con Ricardo Sheffield.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. La semana pasada, el precio promedio en nuestro país de la gasolina regular fue de 22 pesos con siete centavos; de la Premium, 24 pesos con dos centavos; y el diésel, 23 pesos con 41 centavos.

Mientras que, con corte el 11 de agosto, el precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de 89 dólares con 14 centavos de dólar el barril. Por lo tanto, se sigue teniendo una tendencia a la baja en estos precios internacionales del petróleo y en correspondencia ha habido una disminución en el incentivo fiscal para esta semana que está en transcurso.

El incentivo a la gasolina regular baja del 100 por ciento al 94.1 por ciento, prácticamente seis puntos menos de incentivo; en el caso de la gasolina Premium, queda en 72.3 por ciento, casi un 28 por ciento menos de incentivo; y 100 por ciento de incentivo al diésel, que ahí la tendencia no ha sido tan clara como en los otros combustibles.

¿Quiénes fueron las tres marcas más careras en México la semana pasada?

Fue Redco, Windstar y Chevron los que más caro dieron. Y los aliados de los consumidores, que dieron los mejores precios promedio la semana pasada, Exxon Mobil, Total y Orsan.

Vamos a ver cada una de las ocho regiones, para tener un referente del precio, cuál es el del margen más alto, con el precio más alto. LaGas en el caso de la gasolina regular, en Solidaridad, Quintana Roo, con un precio al público de 23 pesos con 52 centavos y un margen de tres pesos con 36 centavos, comparado con los 23 centavos de margen que tuvo franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio al público de 21 pesos con 18 centavos.

En el combustible Premium, tenemos que el precio más alto lo tuvo Mobil en Apodaca, Nuevo León, 25 pesos con 99 centavos, estos angelitos con un margen de tres pesos 42 centavos, segurísimo que no le pierden, comparados con los 17 centavos de margen de franquicia Pemex en Villagrán, Guanajuato, a 23 pesos con 25 centavos el litro en consecuencia.

Y en el diésel, el precio más alto, con el margen más alto, lo encontramos en Isla Mujeres, Quintana Roo, es de franquicia Pemex, 25 pesos el litro con un margen de un peso 96 centavos, comparado con 16 centavos de margen de Mobil en Mexicaltzingo, Estado de México, 22 pesos con 53 centavos.

Recibimos 296 denuncias o quejas a través de la app por Litro por Litro la semana pasada. Las atendimos a través de 304 verificaciones o visita.

Cuatro no se dejaron verificar y dos no se dejaron colocar sellos. Los dos que no se dejaron colocar sellos fue en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, en Europa número 23 esquina con Miguel Ángel de Quevedo; también en Coyoacán en Calzada del Hueso número 986. Estas dos gasolineras tienen problemas en la calibración, no están dando litros completos y, en consecuencia, no dejaron colocarse los sellos; vamos a regresar con el apoyo de Guardia Nacional.

Y también cuatro que no se dejaron verificar, en Concepción del Oro, Zacatecas, en Morelia, Michoacán, en Tepic, Nayarit y en Puerto Peñasco, Sonora.

Las que obstaculizaron la labor de la Profeco en esta gasolinera en Coyoacán, aquí tenemos todos los datos de ambas gasolineras en Coyoacán, ahí se puede ver incluso que uno de los empleados de la gasolinera se pegó de plano a la bomba, ya se crucificó ahí con la bomba y no nos dejó trabajar; pues ya lo despegaremos de la bomba pronto para poderla revisar a detalle.

¿Cuáles son las más baratas?

Para tener un referente y se pueden dar cuenta que hay baratas y hay careros en todas las marcas, en todas las franquicias, para la gasolina regular, esto es sin tomar en cuenta el margen, 19.69 de Soriana en Coatzacoalcos, Veracruz, de los más baratos y también Soriana buen aliados de los consumidores en Tampico, Tamaulipas, con un precio al público de 20 pesos 29 centavos.

Mientras que los careros en Tepehuanes, Durango, es franquicia Pemex a 24.50 el litro y Valero en Zapopan, Jalisco, a 24 pesos con 37 centavos. Así podemos ver el proveedor que nos conviene en cada zona teniendo un referente el precio alto y el precio bajo, que también lo pueden checar a puntualidad, verificarlo ustedes mismos a través de la app de Litro por Litro, que es de donde salen estos precios.

La más barata 21.89 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas, para la Premium; y 21.89 otra vez de Soriana, muy bien, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Las más caras, 26.89 en Naucalpan, en el Estado de México, esto es Shell; y 25.99 en Iztapalapa, en la Ciudad de México, de franquicia BP.

Para el diésel, la más barata, 22 pesos 35 centavos de BP en Coatzacoalcos, Veracruz. Ya vieron, para uno es caro, para otro es barato, no tiene que ver tanto la franquicia o la marca; 22.45 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas; 26 pesos con 15 centavos la más cara para el diésel en Quick Gas Culiacán, Sinaloa; y 26 pesos de franquicia Pemex en Telmeme, Villa de Morelos, Oaxaca.

Y también seguimos verificando los servicios sanitarios, que es un servicio apreciado por los consumidores en las gasolineras.

Vamos a ver el gas LP. En el caso gas LP, haciendo corte el 10 de agosto de este año, tenemos que el precio internacional, convertido a kilos y a pesos, sería de 25 pesos con dos centavos. Para también verlo en litros, sería de 13 pesos con 36 centavos, ese mismo día.

Pueden una clara tendencia a la baja en los precios internacionales, ya prácticamente equilibrados con los precios nacionales; diferencia de unos cuantos centavos; 24 pesos con 19 centavos por kilo el promedio en las 220 regiones en las que ahora se divide, de acuerdo a la Secretaría de Energía, los precios máximos, estaba en 145 regiones, ahora se hicieron más regiones para tener mayor precisión en los precios máximos y son ya 220.

En promedio, 24.19 para cilindros de gas; y 13 pesos con cinco centavos por litro para tanques estacionarios.

Y en estas 220 regiones seguimos encontrando varios que dan por abajo del precio máximo, como es el caso en Sinaloa, en Veracruz, en el Estado de México, en Coahuila, en Tamaulipas y en Jalisco. Un caso, Rivera Gas, en Salvador Alvarado, Sinaloa, tiene un precio al público de 13 pesos con 31 centavos por litro, cuando el precio máximo es de 14 pesos con 53 centavos, 1.20 por litro, un poquito más barato.

Y también, lo mismo sucede para cilindros de gas, hay casos en Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Zacatecas, Chiapas. Un claro ejemplo, Distribuidora de Gas del Cañón en Totatiche, Jalisco, 25 pesos con siete centavos cuando el precio máximo es de 26 pesos con 64 centavos, 1.50 por kilo por abajo del precio máximo.

Encontramos, fuimos a visitar 852 expendedores de gas LP, encontramos siete que merecían multa o infracción, es tres por vehículos y cuatro instrumentos de medición inmovilizados y un 2.8 por ciento de cilindros que estaban en mal estado que se sacaron de la circulación en el mercado.

Una negativa de verificación, esta negativa de verificación fue en el poblado del Cayaco, en Acapulco de Juárez, Guerrero. Se negó a ser verificado, pero además pudimos constatar que no estaban respetando el precio máximo, hace mucho que no veíamos un caso que no se respetara el precio máximo, es el primero en varios meses, esto corresponde cierre definitivo y perdida del permiso. Ya hicimos saber a la CRE esto por escrito y esperemos que la CRE actúe esta misma semana clausurando a este distribuidor por no respetar el precio máximo.

Vamos ahora a ver los 24 productos de la canasta básica. Aquí tenemos la gráfica donde vemos que hay una tendencia a la alza en el Índice Nacional de Precios al Consumidor para alimentos y bebidas en general, pero los 24 productos, su comportamiento es diferente, tiene una tendencia un poco a la estabilidad, en algunos casos a la baja, como es el caso de los precios bajos de la canasta, que ya están por debajo de los mil pesos, los 24 productos, en las cantidades para una familia de cuatro integrantes que comen como adultos, que es el promedio de la familia aquí en México.

Y lo vemos en la zona centro en donde Walmart Express Las Torres, en León, Guanajuato, allá con mis paisanos ‘panzas verdes’, tienen en mil 99 pesos con 50 centavos esta canasta. Y los mismos 24 productos allá mismo en León, Guanajuato, 968 pesos con 65 centavos en Mega Soriana en León, Insurgentes. Entonces, ahí mismo en León se pueden trasladar de Walmart Express, que lo da a casi mil 100 pesos al caso de Mega Soriana que lo tienen en 968 con 55 centavos, ahora se dieron muchos ejemplos dentro de la misma plaza, dentro de la misma ciudad.

Vamos a ver la zona centro norte, en donde Walmart Express otra vez tiene el precio más caro, mil 126 pesos con 90 centavos por estos 24 productos, mientras que Mega Soriana Guadalajara en Zapopan, Jalisco, 986 pesos con 90 centavos, una diferencia de casi 150 pesos en prácticamente la misma zona metropolitana.

Y la zona norte, tenemos la Central de Abasto de Monterrey como la opción más cara. ¿Qué pasó en la Central de Abasto? Eran los más económicos. Hay que esforzarnos por ser aliados de los consumidores. Ellos tienen en Monterrey, en la Central de Abasto, la canasta en mil 138 pesos mientras que Smart Lincoln, en mismo Monterrey, lo tienen a 944 pesos con 18 centavos, casi 200 pesos de diferencia, lo que se pueden ahorrar a la semana comprando con este proveedor los 24 productos.

Por último, en la zona sur sureste, tenemos el precio más alto en Walmart Plaza Valle, en Orizaba, Veracruz, a mil 85 pesos con 80 centavos, mientras que Bodega Aurrerá en mismo Orizaba, Veracruz, lo tiene en 911 pesos con 60 centavos, también pegándole a 200 pesos de diferencia en la misma ciudad de Orizaba, Veracruz.

Y conforme solicitó el señor presidente, tenemos una gráfica en la cual se describe cuál es la situación del precio de la tortilla. Y aquí vamos a ver la gráfica más de cerca. Esta línea roja es el precio de la tortilla en tortillería, el precio está de este lado. En esta semana el precio en tortillería está a 20 pesos con 80 centavos. No aparece aquí porque es con corte al mes de julio, esto es mensual, pero la semana pasada este precio en tortillería a 20 pesos con 90 centavos, un poquito debajo de lo que era el precio promedio, que había pasado los 21 pesos en el mes de julio, una ligera baja en el promedio nacional de la tortilla en tortillería.

En la línea verde es la tortilla en las tiendas de autoservicio, como las que acabamos de mencionar ahorita, Soriana, Chedraui, Walmart, Bodega Aurrerá. También hay una tendencia a la baja en julio, tendencia que continúa, el precio promedio ahorita la semana fue de 12 pesos con 90 centavos el kilo, una gran diferencia entre uno y otro, pero al autoservicio solo abastece el 10 por ciento de la demanda de tortilla en el país.

Otro 10 por ciento son personas que preparan totilla en casa, que todavía hay muchas familias que así lo hacen, sobre todo en el sur sureste y en el centro del país. Y el 80 por ciento el de las miles de tortillerías que hay en todo el país.

Luego, tenemos el precio, que es esta línea amarilla, del maíz amarillo, esto es por tonelada y son los precios que están de este lado.

Y tenemos el precio del maíz blanco, que es esta línea gris que está abajo. Vemos un mercado muy errático estos últimos meses, con una tendencia a la alza, aunque afortunadamente ya en este agosto empezamos a ver una ligera tendencia a la baja como proyección.

Y tenemos las dos principales empresas proveedoras de harina de maíz nixtamalizado, que es Minsa y Maseca. Maseca es el actor preponderante, como dicen los estudiosos de la economía y de esos aspectos de las leyes, en otras palabras, es el que más vende en el mercado mexicano, Minsa vende mucho menos que Maseca.

Y Maseca se ve que, aunque suba o baje el precio del maíz, estos angelitos nada más saben subirle y van para arriba, para arriba, para arriba. Minsa tiene un comportamiento más parecido al mismo comportamiento que tiene la tonelada de maíz en el mercado nacional, pero el comportamiento en tortillerías está directamente relacionado al precio que da Maseca.

Entonces, yo creo que por ahí hay algunos fenómenos económicos que le va a interesar mucho a la Cofece estudiarlos, porque algo no está funcionando bien en el caso de Maseca con la forma en que se comportan sus precios y como ellos orillan a la mayoría de las tortillerías en el país a aumentar el precio, aunque baje el precio del maíz, cosa que Minsa ha estado respetando.

Es la información, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a los videos, ya vamos avanzando.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 15 de agosto de 2022.

En el Tramo 1, en Palenque, Chiapas, sigue el mejoramiento de suelos y tendido de subalasto. Hasta el momento se tienen preparados 30 kilómetros en los que comenzará la colocación de balasto, durmientes y rieles.

Además, en Tenosique, Tabasco, avanza la construcción de pasos de fauna elevados con el armado de acero y cimbrado de muros. El Tren Maya será la obra de infraestructura con más pasos de fauna en el país.

En el Tramo 2, a la altura de Hampolol, Campeche, se localiza la copia de más de 30 mil durmientes, listos para su colocación en días próximos. Tambien, continúan sobre el terraplén las perforaciones para instalación de fibra óptica, además dela excavación y nivelación para registros eléctricos.

En el Tramo 3, cerca de la localidad de Chocholá, en Yucatán, se instala una vía provisional, que conectará con la vía principal para el próximo traslado y distribución del balasto, así como del material férreo.

En el Tramo 4, cerca de las localidades de Kulinché y Sisbichén, ambas del municipio de Chemax, Yucatán, se ha instalado parte de la segunda vía férrea que recorrerá el trazo del tren, saliendo de Cancún a Mérida. En esta segunda vía avanzan los trabajos de ajuste de rieles para que después comience la distribución de la capa de balasto.

Ya son más de 114 mil empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO LAGO DE TEXCOCO)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

En el vivero continúan los trabajos para la germinación de semillas, así como el mantenimiento de dos millones 366 mil piezas de vegetación herbácea y arbustiva.

Asimismo, inició la construcción de los almacenes para el resguardo de insumos agroquímicos, como fertilizantes y productos para el control de plagas.

Se realizan trabajos de composteo de material vegetal para la producción de suelo para la propagación de vegetación.

En los polígonos se realizan trabajos preliminares para su cobertura con vegetación herbácea.

En áreas del jardín central prosigue el mantenimiento de árboles, arbustos y herbáceas en las zonas jardinadas, así como las actividades de control y vertido de retiro de vegetación invasora.

Se realizan trabajos de banqueo de árboles y arbustos de distintas zona para su posterior trasplante en las áreas de equipamiento deportivo.

En el área de laberintos continúan los trabajos de rehabilitación de registros de concreto mediante el retiro de elementos de acero, empaques, pulido de muros, entre otras acciones.

Iniciaron los trabajos preliminares para la colocación de acabados en la ciclovía.

Por otra parte, se continúa con el tendido de geotextiles e inicia la colocación y compactado de tezontle para la conformación de terraplenes para las barreras rompeviento y brechas cortafuego.

Continúan los trabajos de colocación y compactación de tepetate para la conformación de bases de pavimentos en senderos y plazoletas.

Se realizan las excavaciones y tendido de tuberías para las redes hidrosanitarias, así como el habilitado de acero y colados de concreto para la construcción de cimentaciones superficiales.

Prosiguen los trabajos de construcción de canchas deportivas mediante habilitado de acero, colado de losas y construcción de muros de contención.

También se realizan guarniciones en senderos peatonales.

De forma permanente se realizan acciones de monitoreo, rescate y protección de la flora y fauna de la zona.

A la fecha se han generado más de cuatro mil empleos en la construcción del parque.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Miren, antes de entrar a la sección de preguntas, quiero informales a ustedes y desde luego a todos los mexicanos que se ha tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de Educación Pública.

La maestra Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación Pública, tiene otra misión, ha decidido aceptar otra tarea, otro encargo. Le agradecemos mucho a la maestra Delfina por el tiempo que se desempeñó como secretaria de Educación.

Se va a presentar mañana en la SEP un informe de todo lo realizado desde que ha estado a cargo de la Secretaría de Educación la maestra Delfina. Yo sostengo que ha hecho un trabajo excepcional, muy bueno. Destaco cuatro acciones:

Primero, el buen trato, la buena relación con las maestras y los maestros de México, porque eso es parte de nuestra política educativa, que nunca más se afecte la dignidad de las maestras, de los maestros, como se hizo anteriormente.

Y que además se les atienda en sus demandas, es decir, que se otorguen sus plazas, lo que hemos hecho, mañana la maestra va a informar. Se han entregado o se han garantizado alrededor de 600 mil plazas en el sector magisterial, para los trabajadores de la educación.

Y también se han mantenido prestaciones y acabamos de llevar a cabo un ajuste en los sueldos a los maestros. De modo que hay atención especial a los maestros, se ha logrado eso.

En correspondencia, aunque no hemos hecho ninguna campaña en ese sentido, sólo por la actuación responsable de las maestras de los maestros, en el tiempo que estuvo la maestra y desde antes, desde que estamos en el gobierno no ha habido paros. Esto no se ha dado a conocer, pero es notorio el cambio de lo que pasaba en los anteriores gobiernos y la situación actual, donde cuando no se tenían cerradas las escuelas por la pandemia o ahora que va a reiniciar el ciclo escolar, los maestros ahí están, en sus aulas, eso marca la diferencia.

También se ha avanzado mucho en mejorar los contenidos educativos que ya han sido aprobados, después de consultas, no sólo con expertos, con pedagogos, sino con las misma maestras y maestros, los que atienden a los alumnos en el aula, los que tienen la experiencia y saben lo que se necesita, nada que ver con la llamada reforma educativa, que se quería imponer sin el consentimiento y sin tomar en cuenta a las maestras y a los maestros, que son los que transmiten el conocimiento en el aula. Entonces, ya están los nuevos contenidos educativos y se van a ir introduciendo en los libros de texto.

Lo tercero que es importante destacar, es el avance en el programa La Escuela es Nuestra, la entrega de presupuesto a las sociedades de madres, de padres de familia, para que ellos se hagan cargo del mantenimiento de los planteles educativos. Ahí a detalle se va a informar el día de mañana.

Y también es muy importante destacar que se ha mantenido el programa de becas a estudiantes de educación básica, educación media superior, de educación superior. Como nunca en la historia de México, se están entregando becas para que estudiantes de familias de escasos recursos económicos puedan seguir estudiando.

Todo esto nos ha ayudado hasta en los momentos más difíciles a que no se rezague la educación en el país.

Y ya podemos decir que hemos regresado a la normalidad en el terreno educativo, después de mucho tiempo de estar cerradas las escuelas.

Aquí también destaco que, aun en esos momentos, maestras, maestros seguían a distancia atendiendo a sus alumnos.

De modo que le agradecemos mucho, mucho a la maestra Delfina por su participación. La queremos mucho, maestra. Porque esto no es nada más un asunto de racionaldiad, también tiene que ver con los sentimientos, lo que hacemos; es razón, pero también pasión.

Y quiero aprovechar para presentarles a quien va a sustituir a la maestra Delfina. Se trata de otra maestra también, Leticia Ramírez, que está aquí. Ella, Leti, no sólo ha estado aquí todas las mañanas. Porque Leti tiene como profesión ser maestra, dio clases 12 años, igual que la maestra Delfina, ella más tiempo, pero maestras de aula, durante mucho tiempo.

Además de eso, nos conocemos desde…

LETICIA RAMÍREZ AMAYA: Desde 1994, hace 28 años.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hace 28 años, sí.

Leti fue la coordinadora de Atención Ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de Gobierno, actualmente es la responsable directora de Atención Ciudadana en el gobierno federal, es la que atiende junto con un grupo de compañeras, compañeros, a todos los que vienen de los estados del país a plantearnos sus demandas y son los encargados de dar respuesta, seguimiento a esas peticiones. Entonces, es una gente de absoluta confianza, preparada, honesta, igual que la maestra Delfina, con convicciones.

Fue, además, dirigente en sección, en la sección 9 del magisterio, dirigente tanto del SNTE como de la CNTE. Entonces, es una maestra, otra maestra la que va a estar a cargo de la Secretaría de Educación Pública.

Y ya mañana se inicia el proceso de entrega-recepción con el informe que va a presentar la maestra Delfina. Están todos invitados, va a ser en la SEP.

DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ: En la secundaria mixta la Normal, que está en San Cosme.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, en una secundaria.

DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ: Anexa a La Normal de San Cosme.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Anexa a La Normal de San Cosme. Pero ahí les van a informar.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos viendo eso, vamos por partes. Pero estoy muy contento por los dos casos, gracias.

Ahora sí, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ahí, las cinco, vamos, así vamos.

PREGUNTA: Buenos días a todos; buenos días, presidente.

Presidente, históricamente las extradiciones que México ha realizado de delincuentes reclamados por Estados Unidos —perdón, no me presenté; Erika Ramírez, de la revista Contralínea— han resultado malos acuerdos para el país. Allá, los integrantes de la delincuencia organizada negocian con las autoridades estadounidenses para reducir condenas o asegurar mejores tratos. A cambio, pues esa nación se queda con los recursos económicos que las organizaciones criminales generaron en México y también obtienen información de las complicidades de los criminales con personajes de los sistemas político y financiero, así como empresarial, mexicanos.

Estados Unidos se reserva esa información para utilizarla después, con ventaja sobre el gobierno de México. además, los delincuentes terminan sólo respondiendo por crímenes cometidos en aquel país y se quedan en la impunidad los cometidos aquí en territorio nacional.

Ahora que ha sido recapturado Rafael Caro Quintero, uno de los personajes claves en la formación de los cárteles de las drogas con complicidad de autoridades tanto mexicanos como estadounidenses y acumuló una gran riqueza por todo lo que traficó negoció en territorio mexicano y es reclamado por Estados Unidos, ¿qué posición tiene su gobierno sobre una eventual extradición?

Y si no considera que México debe primero asegurar los recursos que acumuló este personaje para reintegrarlos al Estado mexicano.

Y también, antes de ser entregado a Estados Unidos, ¿debería informar qué autoridades mexicanas y estadounidenses facilitaron sus actividades?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es un asunto que se ha planteado ya al gobierno de Estados Unidos, el que lo que se sustrae de México, el dinero que es de México, sea producto de estas actividades ilícitas o de actos de corrupción, debe de regresarse al país. Esta gestión, este planteamiento lo tiene a su cargo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Porque ya se ha venido hablando de eso.

No estamos de acuerdo, como tú lo mencionas, de que confisquen todos los bienes. Incluso, si entregan bienes, les reducen penas y son bienes que pertenecen al pueblo de México. Se está viendo este tema.

También se está procurando que, si hay carpetas de investigación en el país, primero se atienda cada uno de estos casos en nuestro país, que sean las autoridades de México las que agoten investigaciones y se sentencien, si así se prueba, a los responsables de delitos.

Al mismo tiempo tenemos convenios de extradición con otros países y tenemos que cumplir también con esos acuerdos y hay un procedimiento que se sigue y estamos actuando de manera estricta. No hay acuerdos extrajudiciales o acuerdos políticos acerca de que: ‘A ver, ahí tienes o detuvieron a un delincuente que nosotros queremos y nos los mandas’. Eso no, porque llegó a suceder así en un tiempo, por cuestiones de tipo político; eso no, tiene que haber apego a la legalidad y se tienen que cumplir los procedimientos establecidos.

Hay casos en donde la persona que es solicitada en un proceso de extradición, se ampara; y son jueces los que deciden, ese es el caso del señor Caro Quintero. Tiene, según me informan, dos o tres amparos en los juzgados del Poder Judicial y creo que uno de esos amparos tiene que ver con no aceptar la extradición. El Poder Judicial va a resolver.

Lo que sí quiero decirles es que no hay nada, nada al margen de la ley, nada, nada y nadie por encima de la ley, es decir, no hay impunidad; hay un auténtico Estado de derecho, se cuida eso.

INTERLOCUTORA: Y sobre que informe que este personaje de las autoridades mexicanas y estadounidenses que facilitaron todas sus operaciones con el crimen organizado, ¿ya tiene alguna información?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque eso tiene que ver con la fiscalía y con los jueces.

Y vuelvo a repetir de que estamos viviendo una etapa nueva, el Ejecutivo tiene sus funciones, pero ya la fiscalía es autónoma y también de hecho y de derecho, de facto y de jure, el Poder Judicial es autónomo algo que no sucedía antes.

Antes, el poder de los poderes era el Ejecutivo y en especial el presidente; ya no es así, esto es parte del cambio, de la transformación que estamos llevando a cabo.

INTERLOCUTORA: En un segundo tema, presidente se dieron los resultados de ingreso a la máxima casa de estudios, a la UNAM y ya ahora están en clase.

Estos resultados arrojan que sólo el 10 por ciento de quienes tenían la intención de cursar una licenciatura en esta escuela tuvieron acceso a ella. De los 215 mil 757 jóvenes, hombres y mujeres que aspiraban a cursar, solamente se quedaron 24 mil 954 y otra vez se dijo que se trata de quienes aprobaron el examen.

Lo cierto es que la UNAM sigue con la misma política neoliberal de ofertar escasos lugares y, aunque haya alumnos que lo merezcan, no se les da, no se abre este espacio. La universidad prácticamente no ha subido las cuotas, como se pretendió hacer en algún momento, por toda la lucha social que hay en torno a ella, esta defensa que ha habido de académicos y estudiantes, pero sigue habiendo este concepto de restricción a los alumnos a quienes quisiera prepararse más.

Conocer cuál es su opinión al respecto y si su administración puede hacer algo para ampliar esta oferta educativa que hace falta en el país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos enfrentando, como en otros casos, un problema grave de rezago. El periodo neoliberal fue fatal, dejó ruinas en todo, en la salud, en el manejo de las finanzas públicas, en la educación, en los programas para la actividad productiva, en todo, todo, todo, muy selectivo, muy enfocado a mejorar la situación de las élites, a marginar al pueblo, se atendía arriba y se dejaba sin apoyo a los de abajo. Se manejó durante mucho tiempo el sofisma absurdo de que, si se les daba a los arriba, si llovía fuerte arriba goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, esa era la estrategia.

Y en el caso de la salud, en el caso de la educación, no se consideraban derechos, sino se habían convertido tanto la salud como la educación en privilegios, porque lo que buscaban era que la salud y que la educación, dependieran del mercado, que pudiese curarse el que contara con dinero para pagar a un médico particular o ir a una clínica o un hospital privado, ese era el esquema.

Y lo mismo en la educación, alentar la creación de escuelas privadas para pagar colegiatura pensando que de esa manera el gobierno incumplía con su responsabilidad social de garantizar la educación pública gratuita, de calidad.

¿Qué sucedió en el caso de la educación?

Pues llegó el momento en que la gente ya no podía pagar colegiaturas, la mayoría de los mexicanos no pueden pagarles la colegiatura a sus hijos. Entonces, se puede fomentar la educación privada —además, yo no estoy en contra de eso— pero el límite para el crecimiento de esa educación es la capacidad económica de la gente. ¿De dónde va a sacar un hijo de familia campesina, de obreros para pagar colegiaturas en una universidad?

Entonces, limitaron la entrada en las universidades públicas con esa mentira de que los jóvenes no pasaban el examen de admisión, cuando no es que no pasan los exámenes de admisión, es que no hay espacio, no hay cupo por falta de presupuesto y también por mal manejo de presupuesto en las universidades públicas, como sucedía en el Conacyt.

Yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos atendiendo este problema porque nos interesa que todos los jóvenes tengan oportunidad de estudiar. Es hasta de juicio practico, de sentido común, es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle.

Bueno, creamos el sistema de educación superior ‘Benito Juárez’ y estamos dedicando mil millones de pesos. Y ya tenemos 145 universidades públicas, mil millones, 145 universidades públicas en las zonas más pobres y marginadas del país, con distintas carreras. Ahora, vamos a ampliar, ya se están atendiendo 68 mil alumnos así, todos con becas y vamos a ampliar a llegar a 200.

Las 55 que nos faltan van a estar prácticamente todas orientadas a la formación de médicos y de enfermeras, porque tenemos un déficit, ya lo hemos hablado aquí, de médicos y de enfermeras y de especialistas por este mismo abandono.

Pero si ustedes hacen en análisis de lo que cuesta la educación en una universidad pública tradicional y lo que nos está costando a nosotros la educación a un alumno en esta universidad o en este sistema de universidad ‘Benito Juárez’ hay una gran diferencia.

Entonces, lo que estamos optando es por destinar más recursos a este sistema, no hemos dejado a las universidades públicas sin apoyo, todas tienen a tiempo su presupuesto y siempre por encima de la inflación, o sea, no se ha reducido el presupuesto para las universidades públicas, pero es bastante el rezago y nos va a llevar más tiempo.

INTERLOCUTORA: Y muy alta la demanda.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y la demanda, pero lo estamos atendiendo. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México me dio mucho gusto que se constituyó, se creó una escuela de medicina por parte del gobierno de la ciudad. Ha estado creciendo la Universidad de la Ciudad de México y se está impulsando la educación pública desde el gobierno de la ciudad, además de los esfuerzos que está haciendo el gobierno federal y también las universidades públicas, pero hace falta una reforma al interior de las universidades públicas, porque no hay equidad. Tiene que manejarse el presupuesto de las universidades públicas con más equidad, con más eficiencia y evitar gastos superfluos y desde luego corrupción.

INTERLOCUTORA: Y la burocracia dorada que hay también.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque hay hasta caciques que son como dueños de las universidades públicas, nada más que no les voy a decir sus nombres porque si no van a tener ustedes trabajo.

INTERLOCUTORA: Ya, por último, presidente, en este proyecto que ha impulsado de llegar a la autosuficiencia alimentaria, pues hemos podido hablar con productores, quienes dicen que hay entusiasmo; sin embargo, desafortunadamente el campo mexicano quedó destrozado a lo largo de todo este periodo que transitó del neoliberalismo.

Y de acuerdo con datos de la misma Semarnat, indican que el 64 por ciento de los suelos de México están en un grado severo de degradación, además de que no hay tecnología que permita incrementar la producción a grandes pasos como se requiere para conseguir la soberanía alimentaria, la autosuficiencia alimentaria.

Entonces, preguntar cuál sería el proyecto justo para el tratamiento de los suelos en territorio mexicano y para ampliar la oferta tecnológica a quienes lo necesitan, que es el sector más pobre de este país, a los campesinos y cuánto tiempo tiene proyectado que pudiera alcanzarse este objetivo de la autosuficiencia alimentaria.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo soy partidario, creo que al país le conviene la autosuficiencia, básicamente en energéticos y en alimentos, muy contrario a lo que opinaban los tecnócratas neoliberales y corruptos, de que un mundo globalizado no había que producir para el consumo interno o no se debía fomentar el desarrollo al interior del país para ser autosuficientes, que en un mundo globalizado se podía comprar afuera lo que se necesitara.

Aunque parezca increíble, México fue autosuficiente en alimentos. No sólo eso, hubo un periodo en que exportábamos maíz y básicos y luego nos volvimos importadores de granos y de alimentos. No somos autosuficientes en maíz, sí en maíz blanco y eso lo estamos cuidando mucho; no en maíz amarillo, que se utiliza con propósitos de fomento al sector pecuario; no éramos autosuficientes en frijol, hoy puedo decir que ya somos autosuficientes en frijol; no somos autosuficientes en arroz, llegamos a ser autosuficientes y hubo un abandono total a la producción de arroz al grado de que estamos comprando el 80 por ciento del arroz que consumimos, se abandonó por completo; lo mismo ha pasado con el trigo, con otros alimentos.

Y, bueno, para tener una idea de lo que significó el abandono al campo pensemos que hace 25 años 30 a lo mucho éramos autosuficientes en la producción de fertilizantes y perdimos esa producción de fertilizantes y estamos importando los fertilizantes.

Lo mismo sucedió en el sector energético, éramos autosuficientes en la producción de gasolina, de diésel, de muchos petroquímicos, la industria de la petroquímica era de las más avanzadas del mundo y en el periodo neoliberal acabaron con la petroquímica, quedaron en el abandono todas las plantas.

Se salvaron de milagro las seis refinerías, que nos las dejaron convertidas casi en chatarra, porque la política neoliberal fue la de vender petróleo crudo y comprar gasolinas, nos volvimos importadores, México llegó a ser el país del mundo, el país petrolero que más importaba combustibles. Una contradicción, una paradoja, una gran irresponsabilidad.

Entonces, pues ahora estamos cambiando buscando la autosuficiencia —vamos a lograrlo— en energéticos desde el año próximo, porque rehabilitamos las refinerías. Hasta el día de hoy ya llevamos como 50 mil millones de pesos destinados —eso nunca se había hecho— a rehabilitar plantas en las seis refinerías.

Ya tenemos construida la nueva refinería de Dos Bocas, ya compramos la refinería de Deer Park en Texas, ya iniciamos la construcción de dos plantas coquizadoras para no producir combustóleos, sino gasolinas, contaminar menos y tener más rentabilidad. Con todo esto, ya el año próximo no vamos a comprar gasolinas ni diésel y el petróleo crudo que estamos extrayendo va a ser la materia prima para producir los combustibles. Ahí vamos avanzando bien.

En donde está más complejo es en la autosuficiencia alimentaria, aunque estamos en eso, ya estamos rehabilitando las plantas de fertilizantes, ya les puedo decir hoy que todo Guerrero tiene fertilizantes gratuitos, ya entregados a todos los productores de Guerrero y debemos de llevar como el 50 al 60 por ciento de entrega de fertilizantes gratuitos a productores pequeños de Chiapas, de Oaxaca, de Nayarit, de Durango, de Zacatecas y vamos a ampliar este programa de entrega de fertilizantes gratuitos a dos millones de productores precisamente para impulsar la autosuficiencia.

Yo ando recorriendo el país y me ando dando cuenta de cómo está el campo, la producción, cómo están las milpas y creo que vamos a tener buenas cosechas este año. Afortunadamente ha ido creciendo la producción de básicos en el tiempo que llevamos, pero es mucho el déficit; hay que seguir adelante, ayudando a los campesinos, a los productores y también ayudando más a los pequeños.

Primero, la producción para el autoconsumo, que no les falte maíz, sin maíz no hay país, que coman los que nos dan de comer, primero a ellos, maíz. Y los básicos, lo que tiene que ver con la canasta básica, los 24 productos de la canasta básica, porque sí, en la balanza comercial el sector agropecuario somos superavitarios, tenemos superávit, es decir, vendemos más de lo que compramos en el sector agroindustrial, vendemos más, pero ¿qué cosa es lo que vendemos?, que es lo que tenemos que ir cambiando poco a poco: el 25 por ciento de nuestras exportaciones agroindustriales es cerveza, es agua, 25 por ciento; en segundo lugar está el tequila, tercer lugar el aguacate, cuarto lugar el tomate y por ahí.

Entonces, tenemos que impulsar la producción de básicos y no dejar de insistir en producir todo lo que consumimos, muy contrario a lo que pensaban los políticos neoliberales, economicistas, esto es otra cosa lo que estamos haciendo, completamente distinta, por eso andan tan molestos en todo.

INTERLOCUTORA: ¿Hay propuesta de tecnificar el campo en su administración?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero también yo no quiero iniciar nada que no vaya a poder terminar o que quede inconcluso.

Ya tenemos nuestro plan. Por ejemplo, en tecnificación del campo es dejar funcionando terminadas más de 100 mil, alrededor de 100 mil hectáreas de riego, eso va a ser muy importante, o sea, terminar el sistema de riego de los pueblos yaqui, el sistema de riego de ‘Alejandro Gascón Mercado’, que va a implicar alrededor de 30, 35 mil hectáreas en Nayarit, que estamos avanzando muy bien.

El sistema de riego de la presa de Santa María, el sistema de riego de la presa de Picacho, básicamente 100 mil hectáreas, va a ser mucho.

Vamos a seguir con el plan de apoyo a pequeños productores, dos millones de pequeños productores, apoyos con recursos directos con fertilizantes gratuitos.

Vamos a seguir con el programa Sembrando Vida.

Con apoyos directos también a pescadores.

Se va a fortalecer todo el plan de desarrollo al sector agropecuario.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; Frontera, de Tijuana.

Presidente, precisamente sobre lo ocurrido en Baja California, esta quema de vehículos que se dio el viernes, que causó pánico entre la población allá en Baja California. ¿Cuál sería el mensaje que usted enviaría a los bajacalifornianos?

Y si nos puede adelantar un poco de qué informe tiene sobre lo ocurrido allá en Baja California, qué medidas se han tomado.

Ahorita estaba viendo los datos que presentó de homicidios, que Baja California no estuvo entre los cinco principales estados el fin de semana, que fueron dos el viernes, cuatro el sábado y uno el domingo. Si alguno de esos homicidios tuvo que ver con estos hechos. No sé qué nos pudiera comentar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que los hechos del fin de semana, nada más adelanto, causaron pérdidas de vidas humanas en Jalisco, por enfrentamientos; en Guanajuato, pocos; y donde hubo más pérdida de vidas humanas, muy lamentable porque fue población inocente, o sea, personas que no están metidas en actividades ilícitas, ciudadanos inocentes, fue en Juárez, porque ahí sí dispararon a la gente, muy lamentable, no se había dado eso.

Pero en el caso de Tijuana y Ensenada, no. Fue más propaganda, o sea, quema de vehículos y otras actividades que afortunadamente no significaron la pérdida de vidas humanas.

Por eso hay que gente que está pensando que tiene que ver con cuestiones políticas, pero eso es mejor mantenerlo como una hipótesis y no darle tanta importancia, porque hasta en el supuesto de que fuese así, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, pues eso no funciona, ¿qué les va a ayudar a los adversarios? Sólo que estén muy desesperados y que estén molestos, enfurecidos, pero es muy irracional. Pero, además, no tiene eficacia porque la gente se da cuenta de todo.

Hablando de Baja California, vi un video de una señora, no quiere decir que esté de acuerdo con ella, pero estoy seguro que está expresando lo que siente y así muchos otros. A ver si consigues ese video. Es una señora que le hacen una entrevista en su casa.

Es muy simpatizante de la transformación y del presidente, eso no hay duda, ahora se van a dar cuenta, pero tiene un mensaje muy articulado acerca de lo que ella considera está sucediendo. Entonces, así como ella, hay millones.

Bueno, hay quienes sostienen —un periodista de los conservadores, Ricardo Alemán— que todo lo armamos nosotros. Dice en su Twitter que tiene información de Palacio en donde nosotros lo armamos para justificar la militarización del país. O sea, voló, pero alto. Y ya vimos lo del Reforma y lo de Dolia, pues así está.

Entonces, el caso de Baja California fue, como lo acabamos de decir, muy espectacular. Hay detenidos ahí, no voy a adelantar más porque les van a informar a detalle.

También comentarles que voy a estar en Tijuana, vamos a llevar a cabo la reunión de gabinete y la conferencia en Tijuana el viernes. Y voy a hacer una gira por la frontera, voy a estar en Baja California y en Sonora el fin de semana, pero vamos a empezar en Tijuana el viernes, o sea, que voy a viajar desde el jueves al norte.

No sé si encontraron a la señora. Es una red, digo, es un noticiero, no sé cómo se llame. Es de Tijuana ella, Noticiero en Redes, algo así. ¿Hay un Noticiero en Redes, que se llama? Pues ahí, ahí lo vi, básicamente.

Pues adelante.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente. Bueno…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Ya? A ver, ponlo. Es que es interesante ¿no? No todo porque es… A mí me llamó la atención. Y sí lo vi todo, pero es largo. ¿Cuánto?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Seis minutos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ponlo, porque ayuda.

(INICIA VIDEO)

INTERVENCIÓN MUJER: Mucha violencia en los estados, desde ayer le tocó al estado de Baja California. Voy a hablar de Tijuana, porque es donde estoy.

Anoche ya habían quemado dos unidades de transporte. Sí los bajan con muchas groserías, violentamente, pero lo que hacen es rociarlos vehículos y quemarlos, las unidades ¿no? Gracias a Dios, no ha habido ninguna persona dañada.

Nosotros sabemos que los opositores tienen amigos muchos tienen narcopolíticos, tienen amistades y andan tan desesperados, nada les ha dado resultado que ahora lo que hicieron fue así, echársele encima al pueblo…

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Le vamos a dar… No, ahí se los dejamos ahí para que los que quieran verlo, bueno, porque es largo, es interesante.

INTERLOCUTORA: Presidente, bueno, siguiendo el mismo tono sobre lo acontecido en Sonora, también allá los representantes de sectores productivos pidieron blindar al estado y a la capital de Hermosillo, no sé si usted tenga información…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERLOCUTORA: Pidieron blindar de seguridad al estado, a Sonora y a la capital de Hermosillo debido a lo que ha sucedido en Juárez y lo que pasó en Baja California. Algunos sectores productivos, como Coparmex, Index, las maquiladoras.

Preguntarle si usted tiene información sobre esto y si ha considerado algún cambio en la política de seguridad allá en los estados de la frontera como Ciudad Juárez, Baja California, Sonora, debido a estos acontecimientos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, sin duda están exagerando nuestros adversarios, pues ya vimos al Reforma y a Delia… Dolia y otros más, esto que hablaba yo.

¿Por qué no pones el de Alemán, el Twitter?, porque… Bueno, sin duda.

Y, además, hasta salió un comunicado de los organismos empresariales y tú me estás diciendo ahora de que en Sonora y se difunde de que en Estados Unidos están advirtiendo de que no se venga a México por la violencia. Está como montado, es propagandístico.

No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia, pero bueno, ya dije, ya informé de cuántos homicidios hubo el fin de semana.

Claro, aquí son dos cosas, la realidad y la percepción, ¿y qué cosa es lo que manejan los medios informativos del conservadurismo? Pues la percepción, crear un ambiente de miedo, de temor: ‘¡Qué barbaridad! ¡Es ingobernable el país!’ No es cierto.

Pero miren esto. Esta es periodista de los de antes ¿no?, pero así son todavía la mayoría:

‘Ultima hora. Me dice una fuente de Palacio —pero no es la fuente del Patio Central— que el terrorismo —ah, porque esto es lo otro, recomiendan usar la palabra ‘terrorismo’— en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California fue ordenado por López Obrador a sus aliados —me imagino— del crimen organizado’. Yo di la instrucción desde aquí ¿no?

‘La estrategia de incendiar al país justifica la militarización decretada por AMLO —o sea, yo eché andar todo esto para justificar la militarización del país— ¿Lo dudan?’

Esto sí calienta, cree que soy Calderón que, ante cualquier provocación, guerra. No, no, no, afortunadamente… Qué lástima que no podemos seguir escuchando a la señora, porque lleva más tiempo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ya le quitamos la publicidad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ponla, porque ahí está la respuesta, digo, en parte, porque habla de la narcopolítica y cosas por el estilo. A ver.

(INICIA VIDEO)

INTERVENCIÓN MUJER: Nosotros sabemos que los opositores tienen amigos muchos tienen narcopolíticos, tienen amistades y andan tan desesperados, nada les ha dado resultado que ahora lo que hicieron fue así, echársele encima al pueblo, el pueblo que ya no los soporta, el pueblo que ya no los quiere. Lo mismo, ellos nos odian, nosotros no les queremos ¿verdad?

Entonces, a ellos no les importa hacernos daño, la verdad, siempre nos los han hecho, siempre nos han robado. Ahora que no nos estamos dejando, pues se violentan ¿no?

Y esta violencia no es natural. Ellos quieren hacer parecer que nuestro presidente no está trabajando en contra de la violencia, quieren hacernos creer que es ineptitud, que es falta de trabajo de nuestro presidente. Y están muy equivocados, ninguna persona que tenga dos dedos de inteligencia y que no los haya visto estos tres años darnos un día sí y otro día también, que no sepa que en el fondo de toda esta violencia generada están los narcopolítcos y los opositores, lo sabemos, no necesitamos, ya sabemos que Alito, sabemos que todos, que el Enrique, todos ellos son narcopolíticos, ¿y pueden hacernos daño?, sí, pero más daño nos han hecho tantos años ¿verdad?

Ahora, hace rato llegué de con mi doctora, fui porque traigo problemas de asma, ella sabe si me inyecta o no para que no se me cierren, me colapsen mis bronquios y deje de respirar. Entonces, voy y me dice la secretaria: No va a venir la doctora por seguridad.

Yo me siento mal, pero, aun así, aun así, mi primer pensamiento no fue decir: Ah, miren, todo lo que está pasando, nos está perjudicando este gobierno, no, jamás, nunca lo pensé y se los puedo jurar y nunca juro en vano.

¿Saben qué fue mi primer pensamiento?

Esta violencia y se lo dije en voz alta porque yo no sé callar lo que pienso. Estaba la secretaria ahí, le dije, sabes qué esta violencia está generada por los narcopolíticos que quieren desestabilizar a nuestro, que quieren que nosotros nos enojemos y nos molestemos porque nos están perjudicando y le echemos la culpa a él, pero se están equivocando porque todos sabemos en el fondo quién es el que está provocando esta violencia. Y me dijo la secretaria: Sí.

Está bien, le digo, salúdame a la doctora, me voy a relajar y a tratar de que no se me colapsen mis bronquios, lo sé hacer, es desesperante, pero lo sé hacer.

Pero les digo, aunque me diera la crisis asmática en la madrugada, aunque me esté muriendo, no voy a renegar de mi gobierno, no; voy a maldecir y voy a decirles hasta de qué se van a morir, van a ser a los narcopolíticos y a los opositores, que les pidieron ese favor, que fueran…

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ya, pero, este es la polémica que hay.

Yo lo que puedo comentarles es lo mismo, la gente está muy informada, nosotros estamos pendientes, estamos actuando de manera coordinada, como siempre, eso nos ha ayudado mucho. La Secretaría Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, los gobiernos estatales, estamos trabajando de manera coordinada.

Nada más piensen que, a diferencia de antes, hay 115 mil elementos de la Guardia Nacional en todo el país. Cuando llegué al gobierno, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina en conjunto tenían 285 mil elementos y ahora con la Guardia Nacional estamos hablando de 400 mil elementos para cuidar al pueblo sin violar derechos humanos.

Entonces, es decirle a la gente: Vamos bien, no se dejen manipular. Es evidente, yo no sé si haya conexión o mano negra, si se haya instrumentado esto, si se haya articulado. De lo que no tengo duda es de que nuestros opositores, los conservadores corruptos, sí ayudan en la propaganda negra.

El señor De Hoyos, que está en Tijuana, que fue de la Coparmex y que pertenece al grupo de Claudio X. González, pues ese es un promotor de todo esto y así otros, pero no hay nada que temer, estamos nosotros trabajando y cuidando al pueblo y también, porque es bastante la propaganda y hay que atajarla la propaganda negra, las campañas de calumnia, el amarillismo hay que atajarlo, atajarlo, no dejar que corra y hay que informar.

¿Por qué no pones la gráfica de los homicidios en México en los gobiernos? Sí, la voy a seguir poniendo para que se sepa, porque hay como amnesia, hace como se les olvidan las cosas.

Estamos bajando en todos los delitos. El día 20 vamos a presentar el informe de este mes, considerablemente: secuestro, robo de vehículo, pero donde teníamos más problemas era en homicidios, porque nos habían dejado muy alto el número de homicidios; ya lo estamos bajando, pero esto estoy seguro que la mayoría del pueblo no lo sabe y no porque no quieran saberlo, sino porque se oculta, porque no les conviene a los adversarios, conservadores hipócritas y corruptos. Pero estas son cifras oficiales del Inegi, no son nuestras.

Este es Salinas, homicidios, los incrementó en 9.2; Zedillo los bajó en 31.2, Fox lo subió en 1.6; miren, el paladín de la seguridad, lo subió casi 200 por ciento, porque aquí fue donde se le declaró la guerra. Muchos de los que están ahora en esta campaña en contra nuestra fueron los aplaudidores o partícipes de este error y ya hemos dicho en otras ocasiones que los errores en política son como crímenes.

Esto es homicidios con Enrique Peña Nieto, 59 por ciento de incremento.

Y esto es lo que llevamos nosotros hasta ahora, nueve por ciento menos de cuando llegamos. Este último dato lo acaba de dar el Inegi, este y la tendencia es a la baja.

Entonces, benditas redes sociales y benditas mañaneras, porque sólo así; si no, como siempre, manipulan, calumnian, confunden y van preparando el terreno para imponerse. Así lo hicieron cuando Madero, una prensa de lo más asquerosa, periodistas e intelectuales rastreros que fueron creando un ambiente para que se diera el cuartelazo, ese infame crimen al Apóstol de la Democracia, pero jugaron un papel decisivo los medios de información, la prensa y los intelectuales del antiguo régimen.

La diferencia es que en ese entonces no había la conciencia democrática, —porque Madero se adelantó a su tiempo, por eso es uno de los mejores políticos del mundo—, no había la conciencia política en el pueblo que hay ahora, también no existían las redes sociales.

Y algo que siempre hemos sostenido: para llevar a cabo una transformación se necesita del apoyo del pueblo. Y para contar con el apoyo del pueblo se requiere llevar a cabo medidas atrevidas en favor del pueblo, nada de titubeos y medias tintas, es: por el bien de todos, primero los pobres y así es como se tiene respaldo de la gente.

Por eso, pueden hacer propaganda, pero la gente del pueblo no va a apoyar estos actos vandálicos, no, lo que dice la señora, no, la gente ya está muy consciente.

Además, no a la violencia, no se puede resolver ningún problema con la violencia, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, ese no es camino.

Y también, a los conservadores corruptos, que ojalá y actúen de manera más responsable y que compitan, participen, debatan en buena lid, que actúen con imaginación, con talento, no de manera burda, que sean responsables, porque cada vez que hacen algo les sale mal, se desnudan, es como la fábula del rey va desnudo.

Ojalá y hagan seminarios y hagan un análisis de cómo está la situación económica, política, los errores que nosotros cometemos y cómo van a hacer sus propuestas para convencer a la gente de que no somos nosotros opción, no somos alternativa y que estábamos mejor antes, pero que busquen la manera de hacerlo sin dañar o sin esa saña de querer que haya violencia, que haya inflación, que no se hagan las obras, que nos vaya mal, aunque le vaya mal a México, que hagan a un lado todo eso, porque si no van a seguir perdiendo autoridad moral y no se puede tener autoridad política sin autoridad moral.

Entonces, sí decirles todo eso.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Ya, finalmente, los familiares de los mineros atrapados en Sabinas el fin de semana están pidiendo que apoyo de rescatistas internacionales. No sé qué opinión tenga de esto, presidente. Conforme pasa el tiempo, pues crece también la desesperación de los familiares.

Sería todo. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no se descarta, todo lo que se tenga que hacer para sacar a los mineros. Y la familia tiene razón, ellos quieren a sus familiares. Y en eso estamos y, si se considera que es necesario, se ve y se traen rescatistas de cualquier lugar del mundo.

Afortunadamente tenemos buenas relaciones con los gobiernos del mundo y podemos hacer esos trámites, nada más que hay que ver si hace falta ¿no?, si la estrategia que se está siguiendo va a funcionar.

Íbamos bien, íbamos ya terminando de achicar los pozos, pero sucedió esto lamentablemente.

Entonces vamos a seguir ahí.

Ya me voy, porque tenemos cosas que hacer.

INTERVENCIÓN: ¿Con quién desayuna?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, con los de seguridad precisamente, con el Gabinete de Seguridad.

Bueno, nos vemos.

