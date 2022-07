Se enfrentan Sacramento y Sporting Kansas City por la semifinal 2

Sacramento y Sporting KC buscarán su pasaporte a Final de Estados Unidos - US Open Cup 2022. El encuentro se disputará mañana a las 23:30 (hora Argentina) en el estadio Heart Health Park.

El ganador de Sacramento vs Sporting Kansas City se medirá con el otro semifinalista, Orlando City SC o New York Red Bulls, en la definición de Estados Unidos - US Open Cup 2022, a disputarse el próximo miércoles 7 de septiembre.

Horario Sacramento y Sporting Kansas City, según país

Argentina: 23:30 horas

Colombia, México (México) y Perú: 21:30 horas

Nicaragua: 20:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:30 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory