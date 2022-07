Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del lunes 11 julio de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. ánimo.

Vamos a iniciar la semana. Vamos a tener poco tiempo porque salimos a Washington.

PREGUNTA: ¿A qué hora, presidente, tiene su vuelo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Salimos creo que como a las 10 y media de la mañana y tenemos irnos antes. De modo que comenzamos, como todos los lunes, con Ricardo Sheffield en la sección de quién es quién en los precios.

Y posteriormente Diego Prieto va a dar a conocer lo que se está haciendo de rescate arqueológico en todo el tramo del Tren Maya. Es muy importante el rescatar, el mejorar las antiguas ciudades mayas, que son joyas artísticas, culturales, los sitios arqueológicos, para que los visitantes nacionales, extranjeros, puedan admirar la belleza, el esplendor artístico, cultural, de toda la región, de la zona, del mundo maya. Esto a la par que se construye el tren, que va a comunicar toda esta región, ciudades antiguas mayas y ciudades nuevas del sureste.

Entonces, vamos primero con Ricardo, por favor.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles, 22 pesos el litro, la gasolina regular, 23.93 por litro la Premium, 23.32 el diésel, 100 por ciento de incentivo en esta semana a los combustibles.

Y el 7 de julio como fecha de corte de la mezcla mexicana de petróleo, 96 dólares con 53 centavos de dólar el barril.

Las tres marcas que la semana pasada fueron aliados de los consumidores y dieron más económico fue Total, G500 y Orsan; y las tres que dieron más caras fue Windstar, Akron y Chevron. Qué bueno que Oxxo ya se bajó de los tres más careros porque son una cadena importante, con muchas gasolineras y eso ayuda mucho a los consumidores.

La más cara para la regular fue en Benito Juárez, en Quintana Roo, en Cancún, 23 pesos con 50 centavos de BP, con un margen de tres pesos 39 centavos, comparado con los 15 centavos de franquicia Pemex en Arteaga, Michoacán, con un precio en consecuencia al público más bajo de 21 pesos con 30 centavos.

Y nos vamos a la Premium, en donde G500, que normalmente da más barato, pero en Monclova, Coahuila, tuvo la Premium a 26 pesos por litro y esto angelitos tuvieron un margen de tres pesos 72 centavos, seguro no le pierden, comparado con los 32 centavos de franquicia Pemex en Mazatlán, Sinaloa, con un precio al público de 22 pesos con 91 centavos.

Y en el diésel, Orsan, en Coatzacoalcos, Veracruz, fue la opción más cara, con el margen más alto, 24 pesos 59 centavos por litro, un margen de dos pesos 22 centavos; y con un margen de 15 centavos franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tuvo un precio al público de 22 pesos 75 centavos, siendo la opción más económica, con el margen más bajo.

Cuatrocientas 14 denuncias recibimos a través de la app de Litro por Litro. Hicimos 282 verificaciones o constataciones. Lamentablemente en esta semana cuatro gasolineras no se dejaron verificar, una en Monterrey, Nuevo León; una en Zapopan, Jalisco; otra más en Amozoc, Puebla; y una más en Tampico, Tamaulipas.

Encontramos cinco gasolineras con irregularidades. Una de ellas no se dejó colocar sellos, vamos a regresar con la Guardia Nacional, esta fue en San Juan de Los Lagos, en Jalisco, en Los Altos de Jalisco, que no se dejó colocar sellos.

Y una gasolinera Gulf en León, Guanajuato, en donde todas las bombas, los 16 puntos de carga fueron cerrados porque encontramos estos rastrillos, estos aparatejos que se usan para robar, alteradores en el pulsador. Intervino inmediatamente la Fiscalía General de la República, que hizo custodia de los elementos que se encontraron en las bombas y ya la Fiscalía General de la República cerró la gasolinera completa.

Y la de San Juan de los Lagos, ahí sí pónganse ‘buzos’ porque son los mismos aparatos, están robando, sin duda alguna y lo único que logró el dueño de esa gasolinera no sólo fue entorpecer nuestro trabajo, sino él mismo se va a causar un daño mayor.

La más barata, sin tomar en cuenta el margen, es de Servifácil, en Tuxtla Gutiérrez, para la regular 19 pesos con 99 centavos y de Soriana, en Tampico, Tamaulipas, 20.29. Las más caras, 25.99, esta gasolinera que insiste en dar carísimo en Hermosillo, Sonora, la 76; y 24.50, Carvel, en Allende, Chihuahua.

Las más económicas para la Premium, 21.79, de Pemex, en Altamira, Tamaulipas y 21.99 de Servifácil, en Coatzacoalcos, Veracruz. Las más caras, Monclova, Coahuila, Ecoplus, 26.96, esos también de seguro no le pierden, de aliados del consumidor no tienen nada, bastantes pasados de rosca, igual que Shell, en Naucalpan, Estado de México, 26 pesos con 79 centavos.

El diésel, la más barata, 22.19 de Coatzacoalcos, Veracruz y 22.19 de Pemex, en Veracruz, Veracruz; 26.99, otra vez la 76, la más cara para el diésel en Hermosillo, Sonora y 26.50 de Full’N Go, en Monclova, Coahuila.

Y también continuamos monitoreando el tema de los servicios sanitarios, que estén limpios y que de preferencia no los cobren.

Quién es quién en el gas LP, si hacemos corte el 6 de julio al precio internacional del gas LP, sería de 27 pesos con nueve centavos por kilo, mientras que el promedio de las 145 regiones fue de 24 pesos con 50 centavos. Esto es para cilindros de gas.

Para tanques estacionarios fue de 13 pesos 21 centavos por litro, mientras que el precio internacional de 14 pesos con 46 centavos por litro.

Seguimos encontrando casos por abajo del precio máximo establecido para las zonas, esto en Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y Sinaloa. Un ejemplo de ello, Flamamex, en Huejutla de Reyes Hidalgo, tiene un precio al público para tanque estacionario de 12 pesos 37 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 13 pesos 64 centavos, un poco más de un peso por litro, muy buen precio, aliados de los consumidores en esta zona esta empresa.

Y SoniGas, en San Felipe, Guanajuato, 25 pesos con 25 centavos el kilo para cilindros de gas. El precio máximo en esa zona es de 25 pesos con 69 centavos, se ahorran unos centavitos los consumidores con SoniGas en esta zona.

Encontramos irregularidades menores que se tomaron las medidas, esto fue en un instrumento de medición que estaba descalibrado. Y las 781 visitas que hicimos estaban respetando el precio máximo o, como vimos, incluso dando por abajo del precio máximo.

Quién es quién en la canasta de los 24 productos que más consumimos las familias mexicanas. Podemos ver que hay una estabilidad ya en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en lo referente a bebidas y alimentos, una baja ya muy significativa en los precios máximos de estos 24 productos y estabilidad y una tendencia ligera a la baja en los precios mínimos. Vamos a verlo en cada una de las zonas.

Tenemos la zona centro, donde el precio más alto lo encontramos en Walmart Express de Naucalpan, en el Estado de México, estos 24 productos los tuvo en mil 94 pesos la semana pasada. Pero lo pueden comparar con la semana antepasada, en donde hay una diferencia arriba de los 100 pesos por abajo como precio máximo. Y lo mismo sucede en el precio mínimo, el mejor precio lo encontramos en Chedraui de Cuernavaca, Morelos, a 958 pesos con 20 centavos, cuando la semana pasada estuvo prácticamente 50 pesos arriba en el precio máximo.

Nos vamos a la zona norte, centro norte y en la centro-norte estuvo la más cara en Walmart en La Paz, Baja California, a mil 73 pesos con 60 centavos, 110 pesos por debajo de la más alta la semana pasada. Y Soriana Híper en Culiacán, Sinaloa, la opción más económica 971 pesos, aún ahí, 20 pesos por abajo, un poquito más de 20 pesos por debajo de la semana pasada.

Las centrales de abastos fueron superadas por los supermercados siendo los más económicos, esto no lo habíamos visto, se ve que ya están aliándose todos los supermercados con nosotros, las consumidoras y consumidores, esto es muy favorable, mil 97 pesos con 20 centavos la opción más cara en la zona norte, es de la Central de Abastos. Ahí sí no sé qué les pasó en la Central de Abastos de Monterrey, Nuevo León, que siempre habían estado los más económicos y esta semana cayeron a los más caros en esta ocasión; aun así, están 110 pesos en promedio por abajo de lo que en estaba la semana pasada el más caro.

Fuentes Mares, en Chihuahua, Chihuahua, la opción más económica, 951 pesos con 48 centavos, también 20 pesos por abajo de la semana pasada.

Y en la zona sur, sureste tenemos la opción más cara, es de Walmart, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mil 63 pesos con 39 centavos, 100 pesos en promedio más barato que la semana antepasada. Y la semana pasada, la más económica en esta zona, fue Bodega Aurrera, en Centro Tabasco, 954 pesos con 55 centavos.

Toca reportar en esta ocasión remesas, quién es quién en las remesadoras. Continúa un aumento en el número de dólares que nos envían las heroínas y los héroes de allá de Estados Unidos, que siguen redoblando esfuerzos con su trabajo y enviando un promedio de 350 dólares a la semana.

Las remesas fueron cinco mil 172 millones de dólares, lo cual representó 63.9 por ciento más que en el año 2018, 55.9 por ciento más que en el 2019, 50.1 por ciento más que en el 2020 y 14.3 por ciento más que el año pasado, una tendencia de crecimiento constante a lo largo de esta administración, lo que habla de una gran confianza por parte de los héroes y heroínas que trabajan allá en los Estados Unidos.

¿Quién fue la mejor opción?

Recuerden nuestros paisanos, nuestras paisanas, que lo deciden ustedes allá en Estados Unidos. Ustedes, al escoger la remesadora, hacen que lleguen más pesos a su esposa o a su mamá acá en México.

Ulink fue la mejor opción, que lo tomen en cuenta, por los 350 dólares para envío de efectivo dejó siete mil 105 pesos.

Mientras que la peor opción fue de Xoom, que nos dio seis mil 847 pesos con 54 centavos. Estamos hablando de más de 250 pesos de diferencia, no hemos visto en otros meses diferencias tan significativas, esto quiere decir que sí pueden hacer que rindan sus dólares en pesos si escogen bien la remesadora.

Ulink la mejor opción también para depósito en cuenta, siete mil 105 pesos, igual que con el envío de efectivo, el mismo monto.

Mientras que la peor opción fue Pangea Money Transfer, con seis mil 35 pesos con 44 centavos, que fue el promedio y eso porque cobraron una comisión de cuatro dólares 95 centavos y el promedio del tipo cambiario 19 pesos con 81 centavos por dólar.

Vean ustedes cómo Ulink, que no cobra comisión, que es uno de los factores, tiene también un muy buen tipo cambiario, 20 pesos con 30 centavos el promedio. Es eso en lo que hay que fijarse allá en Estados Unidos, quién tiene la menor comisión o cero comisión y quién nos pagar esos pesos por esos dólares el mejor tipo cambiario.

Muchas gracias.

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Con permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos.

Buenos días, señor presidente. Que tenga un buen viaje, regrese pronto y con muy buenos resultados.

Buen día, Ricardo, también por tu siempre oportuna información.

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia venimos realizando un arduo, intenso trabajo para acompañar el proyecto prioritario del Tren Maya desde la perspectiva de la cultura, desde la perspectiva de la recuperación de la memoria y la riqueza cultural de la región maya de nuestro país.

El trabajo que realizamos tiene cuatro vertientes:

La primera, el salvamento arqueológico y la recuperación de la información y los materiales que no nos proporcionan los innumerables hallazgos arqueológicos que vamos encontrando a lo largo de la ruta del tren.

La segunda tarea tiene que ver con el mejoramiento de las zonas arqueológicas. Como bien ha dicho el presidente, se trata de que este sistema de movilidad esté acompañado por atractivos desde el punto de vista educativo, cultural y turístico, que le permita a la población y a los visitantes apreciar las maravillas de la civilización maya del pasado y el presente. El mejoramiento de zonas arqueológicas se dirige por ahora a 21 zonas en los cinco estados por los que transcurre el Tren Maya.

La tercera línea de trabajo es el desarrollo de centros de atención a visitantes en nueve zonas arqueológicas de estas 21, que permitan que los visitantes encuentren servicios complementarios que hagan más adecuada, más disfrutable la visita a los sitios arqueológicos.

Y la cuarta línea de trabajo tiene que ver con la promoción cultural, el trabajo comunitario, la salvaguardia de las expresiones culturales vivas de la lengua, los universos simbólicos y las tradiciones de los pueblos mayas del presente, porque el patrimonio cultural no sólo es aquel que viene de las antiguas civilizaciones, sino también el que producen y reproducen día con día las comunidades y pueblos de nuestro país en su diversidad.

Quisiera destacar cómo el trabajo de salvamento arqueológico viene incorporando día con día innumerables hallazgos. Si nos referimos a las estructuras y bienes inmuebles que vamos encontrando, pueden ustedes comparar que hasta el 20 de junio de 2022 llevábamos 23 mil 778 elementos constructivos descubiertos, registrados y conservados y el 10 de julio la cifra había aumentado a 24 mil 67. Estamos hablando de 20 días de trabajo.

En cuanto a objetos arqueológicos relativamente completos o bienes muebles, como pueden ser metates, piezas de cerámica, esculturas en piedra u otros objetos que incluyen sin duda alguna también elementos domésticos, llevábamos mil 334 objetos muebles descubiertos el 20 de junio y el 10 de julio llevamos mil 345.

En cuanto al hallazgo de enterramientos humanos, osamentas fundamentalmente, entierros de superficie, pero también en contextos de cavernas y cuevas sumergidas, pasamos de 373 a 384.

En cuanto a rasgos naturales asociados a contexto arqueológico, como pueden ser cuevas, pozos y cenotes, nos mantenemos con 775.

En cuanto a fragmentos de cerámica, es decir, lo que popularmente se conoce como tepalcates asociados a piezas de cerámica, pero que se encuentran fragmentadas, pasamos de 458 mil a 489 mil, prácticamente medio millón de tiestos de cerámica que serán analizados para que podamos a partir de ahí encontrar temporalidades, encontrar relaciones culturales, encontrar frecuencias estilísticas.

Quiero que se observe cómo esta recuperación de materiales en terreno se ha desarrollado entre el Tramo 1 y el Tramo 4, porque en el Tramo 5 estamos esperando que, una vez que se levante la suspensión, podamos continuar los trabajos de excavación arqueológica.

En cuanto a vasijas completas o relativamente completas, pasamos de 305 recuperadas hasta el 20 de junio a 380.

Quiero que observen que estos hallazgos están en toda la ruta del Tren Maya, no sólo en el Tramo 5. Es más, la inmensa mayoría de estos hallazgos son del Tramo 1 al 4, es decir, la ruta que va desde Palenque hasta Cancún pasando por Escárcega, donde termina el Tramo 1; Calkiní, donde termina Tramo 2; Izamal, donde termina el Tramo 3; y Cancún, donde termina el tramo 4.

Por supuesto que en el Tramo 5 hay hallazgos, pero lo mismo hay en todos los tramos. Que si se cambia el trazo, pues igual, va a haber muchos hallazgos. El problema no es el trazo, el problema es el acompañamiento arqueológico para poder recuperar el material que se va encontrando y para conservar las estructuras que deben permanecer en el sitio.

Quiero ahora, señor presidente, como nos lo ha solicitado, que mes con mes vayamos dando cuenta del mejoramiento de las zonas arqueológicas. Cada mes vamos a escoger una o varias zonas arqueológicas para que vayan ustedes observando cómo, además del salvamento y rescate arqueológicos, estamos haciendo un gran trabajo de investigación, conservación, mejoramiento, mantenimiento y operación de las zonas arqueológicas que se encuentran en la cercanía de este sistema de movilidad tan importante para el sureste y la península que es el Tren Maya.

Les vamos a poner entonces ahora, presidente, un video que habla de los trabajos en la zona arqueológica de Palenque, que es donde tenemos más avanzado el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y la construcción del Centro de Atención a Visitantes, Catvi. Adelante.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: El proyecto Tren Maya, Tsíimin K’áak, ha representado para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la oportunidad de llevar a cabo la más extensa investigación de salvamento arqueológico que haya tenido lugar en la región maya en toda su historia.

Además, este importante proyecto del Gobierno de México considera una inversión para la investigación, conservación y mejora de las zonas arqueológicas vinculadas a su ruta en el marco del proyecto de mejoramiento de zonas arqueológicas, Promeza y la construcción de centros de atención a visitantes, Catvi.

La antigua ciudad maya de Palenque, patrimonio mundial, es la zona en que iniciaron ya las obras, de tal manera que llevamos un 45 por ciento de avance en la construcción del Centro de Atención a Visitantes, que incluirá medidas sustentables en su diseño y será el punto inicial de la visita de los viajeros, permitiendo ordenar el acceso y las actividades relacionadas con el comercio de artesanías y la oferta de servicios al visitante.

En el interior de la zona se trabaja en otras mejoras, como los nuevos servicios sanitarios, obras que han implicado un salvamento arqueológico para garantizar la integridad de una plataforma prehispánica nunca entes excavada y que ha dado como resultado hallazgos sin precedente.

Se fueron descubriendo una gran cantidad de objetos de piedra, logrando recuperar en vajillas de obsidiana y pedernal, que nos llevan a presumir el hallazgo del primer taller de lítica de Palenque en que los mayas de esta ciudad entre los años 600 al 850 de nuestra era labraban sus herramientas para la caza, la alimentación o hasta para el sacrificio. Piezas únicas que se encuentran en un proceso de limpieza y registro para su posterior investigación.

CARLOS BARRERA SCHERRER, ARQUEÓLOGO: Lo interesante es que en el edificio hemos encontrado abundantes, muchísima evidencia que está relacionada con la lítica y tenemos toda la cadena operativa de producción. Es la primera vez que se detecta este tipo de evidencia para el sitio durante mucho tiempo en los conjuntos habitacionales, es una cantidad sin precedentes de la talla lítica y que nos habla que este edificio desde su funcionamiento tuvo esa intención. Aquí tenemos miles de lascas, es decir, ahorita ya los artefactos ya superan los dos mil.

EDGAR ROGELIO VÁZQUEZ, ARQUEÓLOGO: Por ejemplo, lo que estamos viendo en este caso es de que tenemos todo este tipo de materiales acá y andamos seleccionando cuáles son vajillas, cuáles son preformas, cuáles lascas secundarias, lascas terciarias y todo eso va a una base de datos.

VOZ MUJER: Otro importante hallazgo es la osamenta de una mujer que, entre otras características, presenta deformación craneal e incrustaciones de piedras preciosas en la dentadura, lo que nos habla de su influencia y prestigio en la sociedad palencana, además de ser una oportunidad única de investigación para entender de mejor manera el rol de la mujer en la sociedad maya de su época.

LUIS FERNANDO NUÑEZ ENRÍQUEZ, OSTEOARQUEÓLOGO: Se trata de una mujer también por el estilo cerámico que debió de haber vivido aquí entre el 800 y el 850 después de Cristo, ya en las últimas etapas de ocupación de la ciudad.

Entonces, bueno, en este caso, hay como varios elementos para suponer que es un entierro bastante especial de alguien importante tal vez para el grupo, de los que hacían esta actividad de la lítica.

Tenían, debieron de haber tenido un instrumental elaborado en piedra, elaborado con huesos o astas, huesos de animal, astas de venados y con eso debieron de haber trabajado con toda delicadeza.

VOZ MUJER: Los trabajos de investigación arqueológica se desarrollan también en distintos puntos de la zona, algunos de ellos con miras a extender el área de visita a lugares hasta ahora desconocidos para los visitantes, en donde se llevan a cabo estudios nuevos y liberación de estructuras, como sucede en el llamado Grupo 4, espacio que se trabaja, junto con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México donde se exploran un par de adoratorios y se han hallado enterramientos únicos en su tipo que revelan la existencia del primer cementerio localizado en esta importante urbe para los antiguos mayas.

RODRIGO LIENDO STUARDO, ARQUEÓLOGO: Hemos encontrado alrededor de 70 individuos como en 46 sepulturas diferentes distribuidos alrededor de estos dos edificios en un área muy pequeña.

Es la primera vez que podemos estar seguros de la existencia de algunos cementerios, pero nunca hemos encontrado tal cantidad de individuos asociados indiscutiblemente a la presencia de otros dos personajes importantes.

VOZ MUJER: Así, avanzamos en las acciones de investigación, salvaguardia y mejoramiento de la zona arqueológica de Palenque para cumplir con la encomienda y compromiso del estudio, cuidado y recuperación del patrimonio cultural y la reivindicación de las culturas mayas históricas y vivas, orgullo de nuestra identidad pluricultural como nación, al tiempo que se favorece el bienestar y desarrollo social del sureste mexicano y la península de Yucatán.

(FINALIZA VIDEO)

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ: Es cuanto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Faltan videos.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 11 de julio de 2022.

En el tramo 1 avanza la construcción de pasos superiores ferroviarios, los cuales garantizarán la conectividad de las comunidades para que mantengan sus actividades cotidianas.

En Tenosique, Tabasco, continúan los trabajos en ambos lados del río Usumacinta para la cimentación de las bases que darán soporte al paso del tren en el puente del Boca del Cerro, el cual tendrá una longitud de 220 metros.

En el tramo 2, a la altura de Pomuch, en el municipio de Hecelchakán, Campeche, continúan los trabajos para comenzar la movilización y colocación de rieles. En esa zona también se cuenta ya con más de 85 mil durmientes con los cuales avanza el armado de vía. Cada durmiente tiene un peso aproximado de 350 kilógramos.

También sigue la construcción de un paso de fauna tipo puente que servirá para que las especies endémicas crucen libremente y se conserve el ecosistema.

En el tramo 3, en las inmediaciones de la localidad de Mulchechén, municipio de Kanasín, en Yucatán, avanzan los trabajos de terraplén; mientras que en el poblado Tella, también en Kanasín, se realizan excavaciones para el salvamento arqueológico.

En el tramo 4, en el municipio de Umán, Yucatán, continúa la fabricación de durmientes en sus dos líneas de producción. Hasta el momento se generan 12 mil piezas cada semana.

Ya son más de 114 mil los empleos generados en el sureste de México por el Proyecto del Tren Maya.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA ‘SANTA MARÍA’)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María-río Baluarte, Sinaloa.

La presa tiene un avance físico del 55 por ciento. Se concluyó la colocación del geocompuesto en la ataguía aguas arriba que con su impermeabilidad garantizará junto con los Túneles 1 y 2 el desvío del cauce del río Baluarte en épocas de lluvias.

En la zona de captación del Túnel 3 se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo en concreto, así como revestimiento con un equipo denominado jumbo.

En la zona del cauce se realizan trabajos de cargo, acarreo, colocación y compactación de materiales para el desplante de la cortina.

Continúan los trabajos de excavación y colocación de material para la conformación de la pantalla plástica en la ataguía aguas abajo.

En el canal de llamada del Vertedor 1 se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado, así como la colocación de acero refuerzo y concreto en canal de descarga.

En el canal de llamada del Vertedor 2 se llevan a cabo trabajos de colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como la colocación de drenes, concreto hidráulico para losa de piso y concreto para muros laterales.

A la fecha se han generado tres mil 938 empleos en la construcción de la presa.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora sí. Ustedes, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí quedamos, a ver si nos alcanza el tiempo.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Dalila Escobar, de la revista Proceso.

Preguntarle, bueno, primero lo que tiene que ver con el tema de la reunión que va a tener con el presidente de Estados, Joe Biden. Sabemos que va a tratar temas de migración, también el plan antiinflacionario, pero también en materia de seguridad preguntarle, bueno, pues en mucho tiempo las posturas de ambos países se mantenían en acusaciones de decir que México era quien distribuía, vendía drogas y México respondía que era Estados Unidos quien armaba a los grupos delincuenciales precisamente para que tuvieran ese poder en territorio nacional.

¿Cuál será la postura de México en torno a esta situación? Sobre todo, también lo que tiene que ver con el tema de la intervención que han tenido en otras administraciones o en anteriores años las agencias internacionales de seguridad.

El tema de armas, el tema de drogas, ¿cómo lo van a abordar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en general, es una reunión para reafirmar nuestro compromiso de trabajar juntos en beneficio de nuestros pueblos, ese es el propósito.

Y hay temas bilaterales como el de la migración, que tiene que ver con los programas de cooperación para el desarrollo, no sólo en el caso de México, sino también el apoyo a países de Centroamérica.

Vamos también a tratar el tema inflacionario, es un asunto mundial y podemos cerrar filas, trabajar de común acuerdo para controlar la inflación en Estados Unidos y en México, también con medidas bilaterales. Ese es otro tema.

Lo de seguridad seguramente también se va a abordar.

Es muy buena la relación que se tiene con el gobierno, siempre en el marco del respeto a nuestra soberanía.

Han cambiado las cosas, como tú lo señalas. Antes existía el llamado Plan Mérida y entonces se violaba nuestra soberanía, como sucedió cuando de manera deliberada en un programa llamado Rápido y Furioso, se permitió la entrada de armas de Estados Unidos; esto, en un acuerdo entre los gobiernos. Y esas armas causaron daños, pérdida de vidas humanas. Eso ya no se permite.

Hay cooperación, pero se respeta la soberanía de nuestro país y así lo ha entendido el presidente Biden, eso tenemos que reconocerlo y agradecerlo. De modo que no tenemos ningún problema y espero que el resultado sea bueno para nuestros pueblos.

Es muy importante mantener una buena relación con nuestros vecinos, mantener una política de buena vecindad. Nos unen historia, nos une una frontera tres mil 180 kilómetros, nos une el tratado comercial.

Y tenemos una relación económica muy importante, somos el segundo socio de Estados Unidos en el mundo, segundo socio comercial, el primer socio que tienen ellos es Canadá y el segundo es México. Estamos hablando de un intercambio comercial constante, permanente.

Y, además, por la crisis económica actual, por la inflación, México es un país con muchas oportunidades para la inversión y ya se está viendo que está llegando mucha inversión extranjera a México, como nunca y se están fortaleciendo las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos.

INTERLOCUTORA: En este respeto a la soberanía que se está manteniendo o que se está buscando desde esta administración, ¿se pedirá que ya no intervengan agencias como la DEA en la tarea que le corresponde a México en cuanto a seguridad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Siguen interviniendo, nada más que ya hay una ley, hay un marco legal que se ha respetado, que se establece en esta legalidad cuántos agentes pueden estar en México, los informes que tienen que estar rindiendo a nuestro país y que no pueden actuar por su cuenta, ni ordenar lo que el gobierno independiente, soberano de México, lleva a cabo en materia de política de seguridad.

Porque antes intervenían en operaciones de combate a la delincuencia, tanto en labores de inteligencia como en operativos. Una vez hasta el embajador de Estados Unidos llegó a opinar, luego de la detención, la captura, el asesinato de un grupo de presuntos delincuentes en Morelos, de que ellos operaban con la Marina porque no le tenían confianza al Ejército Mexicano. Yo era opositor en ese entonces y protesté. Ahí debe de estar en mi Face, a lo mejor me encuentran. Era embajador un señor de apellido hispano, cuando Calderón.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Pascual.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pascual, sí y fue cuando en un enfrentamiento asesinaron a este señor Beltrán, en ese entonces. Si lo buscan, por ahí lo van a encontrar. Entonces, eso ya no sucede.

Y es muy respetuoso el presidente Biden, siempre habla de que el trato entre México y Estados Unidos debe darse en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía y así lo hacen otros funcionarios. Inclusive, acaba de estar el secretario de Marina del gobierno de Estados Unidos, visitó México, estuvo dos, tres días, estuvo en Veracruz con el almirante Ojeda y hay una relación permanente, estrecha, de cooperación y de respeto.

INTERLOCUTORA: Presidente, finalmente, sobre este tema, ya pasaron parte de la agenda que va a tener, sólo un día. No se incluye, entonces, reuniones con empresarios mexicanos, como se había solicitado tal vez en un principio.

Y preguntar también cómo se definió o se definió la agenda entre las doctoras Jill Jacobs y también la doctora Gutiérrez Müller en esta agenda en Estados Unidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de acuerdo al programa, mañana llegamos a la Casa Blanca. Antes, tenemos un desayuno de trabajo con la vicepresidenta Kamala Harris, estamos con ella alrededor de hora y media y luego en la Casa Blanca, ya en pareja, con nuestras esposas nos encontramos, el presidente Biden con su esposa, me acompaña Beatriz. Ahí platicamos un momento, convivimos un momento.

Y ellas tienen una agenda, van a una biblioteca. La esposa del presidente Biden es maestra. Y eso es lo que las identifica, lo de los libros, la enseñanza, la investigación.

Y ya nosotros nos quedamos ahí en la Casa Blanca tratando asuntos.

Y ya luego por la tarde yo tengo actividades, voy a hacer un homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt, que para mí es uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, y nos trató con mucho respeto en ese entonces, que él era presidente de Estados Unidos, era presidente de México el general Lázaro Cárdenas, fue cuando se expropió el petróleo y actuó con respeto a nuestra soberanía.

Y luego él continuó y se declaró la guerra a los países del eje, a Alemania, a Italia, a Japón. Decidió Estados Unidos participar en la guerra y a los cinco, seis meses, México hizo lo propio, hubo una alianza. Ya no estaba el presidente Cárdenas, era el presidente Ávila Camacho. Pero por la guerra, el presidente Ávila Camacho le pidió al expresidente Cárdenas que se hiciera cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea que regresó.

Y estaba el presidente Roosevelt y se llegaron a acuerdos muy importantes. Incluso, vino de visita el presidente Roosevelt en 1943, estuvo en Monterrey, Nuevo León. Habían pasado más de 30 años que no se veían presidentes de México y de Estados Unidos desde Porfirio Díaz y Taft, que se encontraron en la frontera. El segundo encuentro fue ese, entre el presidente Ávila Camacho y el presidente Roosevelt.

Entonces, voy a estar en un homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt.

Y voy a estar también en una ceremonia, un homenaje al dirigente de las causas civiles, de la igualdad, el doctor Martin Luther King, voy a estar también en su monumento para rendir homenaje. Esto, mañana por la tarde.

Y el miércoles vamos a tener un encuentro con empresarios de México y de Estados Unidos.

INTERVENCIÓN: De su gabinete, ¿quién lo acompaña?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:¿Mande?

INTERVENCIÓN: De su gabinete, ¿quién lo acompaña?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Del gabinete va la secretaria de Economía.

No puede estar el secretario de Hacienda porque se está recuperando de COVID y además le deseamos que se termine de recuperar, mandamos y le dejamos un abrazo a Rogelio Ramírez de la O.

El secretario de Agricultura, porque vamos a tratar temas que tienen que ver con el sector agropecuario; y va a estar Francisco Garduño, de Migración; y desde luego el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

INTERVENCIÓN: ¿Cuáles son los empresarios que le acompañan? Los empresarios que le acompañan, ¿cuáles son?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es una reunión que organizan los empresarios de México con sus instituciones, con sus asociaciones.

INTERVENCIÓN: ¿El Consejo Coordinador Empresarial?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, el Consejo Coordinador Empresarial, así es y otros empresarios. Ellos hicieron la invitación.

INTERLOCUTORA: ¿Entre ellos va Carlos Slim, también?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tengo entendido que sí.

INTERLOCUTORA: ¿Cuántos son? ¿Cuántos empresarios son?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé más. Es que ellos invitaron.

INTERVENCIÓN: ¿La reunión es sólo con usted, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERVENCIÓN: La reunión es sólo con usted, no va a estar el presidente Biden.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y con funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En un segundo tema, tiene que ver con lo que se presentó la semana pasada y tiene que ver con la situación de la denuncia que se presenta en contra del expresidente Enrique Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República por parte de la UIF.

Primero, bueno, pues hubo respuesta por parte del exmandatario mexicano pues muy solemne, diciendo que él confía en las instituciones mexicanas y también confía, o bueno, asegura que su patrimonio es legal.

Preguntarle en una primera instancia eso, si se solicitará también información o datos a la Fiscalía General de la República, si será llamado a declarar en nuestro país. Sobre todo porque sabemos que, bueno, pues él las últimas imágenes que hemos visto es que está en España y que además, bueno, pues no la pasa nada mal.

Preguntarle sobre esta situación, esta respuesta que hace el expresidente.

Y, bueno, también ¿por qué solamente se habló de estas operaciones que se hicieron en transferencias internacionales y no, por ejemplo, con señalamientos que se le han hecho por los casos, por ejemplo, como el de Odebrecht, como casos que se han tenido también irregularidades en OHL y algunas otras situaciones en las que está envuelto el expresidente Peña Nieto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo quiero aclarar que desde que tomé posesión —lo digo y lo digo y parece que no se internaliza— el planteamiento nuestro es no perseguir a nadie, mi planteamiento fue que viéramos hacia adelante y que empezáramos a dar el ejemplo nosotros de gobernar con honestidad y que, en el caso de que nosotros cometiéramos actos de corrupción, se nos castigara.

Que el juicio a los expresidentes se hiciera si el pueblo lo demandaba en una consulta. Incluso dije que yo iba a votar en contrade esa consulta, porque yo estoy pensando más hacia adelante, no es mi fuerte la venganza.

Y siento que lo mejor es prevenir. La justicia no sólo es castigar, la justicia también es prevenir, que no se cometan delitos y esto requiere de la participación de todos. Lo dije en mi acto de toma de posesión, así, con estas palabras o de manera similar, parecido.

Entonces, hubo una consulta. Sí, millones de mexicanos dijeron: ‘Que se inicien los procesos de investigación,’ pero no participaron suficientes ciudadanos, no fue vinculatoria la consulta, entonces ya nosotros no vamos a presentar denuncias.

Este asunto que se dio a conocer hace unos días es porque había ese antecedente. Y cuando me preguntan, pues yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada, por eso se da a conocer que como persona expuesta, que lo somos todos los servidores públicos, las operaciones que llevamos a cabo las revisan y terminan en Hacienda, son notificadas por los bancos a Inteligencia Financiera.

Yo una vez comenté en el 2012 me pagaron creo que 50 mil pesos mensuales durante el tiempo que fui candidato, seis meses y me dieron un cheque de 300 mil. Y fui al banco para que me pagaran y tardaron en pagarme como tres meses, porque estaba yo en la lista de las personas… Se llama

INTERVENCIÓN: Personas políticamente expuestas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Políticamente expuestas.

Entonces, cuando Pablo Gómez me dice que existe esa investigación, ese antecedente, como me lo planteaba el licenciado Nieto, Santiago Nieto, yo le decía: A la fiscalía, a todos, porque lo tenemos que hacer de esa manera, por cuestiones de principios, de convicción.

Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, pero nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación hasta para inventar cosas, hablan de pactos, de acuerdos, entonces quisieran que nosotros ocultáramos información para que salga el Reforma o El Universal o el Proceso a decir: ‘Se está protegiendo al expresidente Peña Nieto’. No, nosotros actuamos con transparencia y lo vamos a seguir haciendo.

Yo hasta públicamente le agradecí —y eso lo digo a los cuatro vientos y que se oiga bien y que se oiga fuerte— al licenciado Peña Nieto porque no se metió, como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón, en la elección presidencial.

Fueron a verlo los que se sentían dueños de México para pedirle que se unieran en contra mía. Primero, para decirle que declinara Meade por Anaya y que se unieran todos en contra mía, como lo hicieron en el 2000 cuando nos robaron la Presidencia.

INTERVENCIÓN: En el 2006.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 2006, que se unieron los mismos, gobernadores de un partido con el gobierno del presidente Fox.

¿No se acuerdan que el presidente Fox…? Esto para los jóvenes, pues. Y también para los adultos, pero hay algunos adultos que padecen de amnesia, no quieren recordar esas cosas. ¿Se acuerdan que el presidente Fox, que decidió que por ningún motivo iba yo a llegar a la Presidencia? Pues fue el que me fabricó el delito de desafuero para que no apareciera mi nombre en la boleta y luego se unieron todos.

Mandó el presidente Fox, entre otras cosas, a un secretario a cada estado. Y al que era secretario de Comunicación, Cerisola, lo mandó a Tamaulipas y junto con el gobernador Hernández… Que, por cierto, está preso, porque estos son hasta malagradecidos, ‘chuecos’, un poco lo que hace Calderón, que no habla de García Luna, así son.

Bueno, en ese entonces, hay pruebas, llamadas telefónicas en donde le habla Cerisola a Hernández y le dice: ‘Oye, muchas gracias, hasta te pasastes’ y riéndose, al día siguiente de la elección del 2006.

Y también la maestra Elba Esther le habló a ese gobernador y al gobernador de Coahuila y a otros, al mediodía de la elección para decirles: ‘Ya hay que actuar’.

Todo esto consta en llamadas, hay pruebas. Y luego el mismo presidente Fox lo declaró, lo aceptó, diciendo: ‘Claro que cargué los dados’, así, de manera cínica.

Fíjense, quien había llegado por un movimiento democrático para sacar a un partido de Los Pinos entonces se convierte en un traidor a la democracia.

Eso mismo pasa después, que Calderón ayuda al partido que los había ayudado en el sexenio anterior, o sea, se devolvieron el favor. En el 2006 un partido ayudó al partido de Fox y de Calderón y en la siguiente elección ese partido, el propio Fox llamó a votar, no por su partido, llamó a votar por el partido del presidente Peña. Todo esto para los jóvenes.

Entonces, cuando la elección del 2018, buscan legalizar esa alianza, unirse en contra de nosotros con lo mismo, que era yo un peligro para México, realmente para sus intereses y privilegios, entonces van con el presidente Peña y le ofrecen que se diera una alianza declinando Meade y el presidente Peña dijo: ‘no’.

Y luego, ya desesperados, porque no levantaban… El Reforma hacia encuestas en donde me ganaba Anaya casi dos a uno. Ya ven cómo es el Reforma de profesional, de objetivo; además, independiente. Cuando vieron de que no levantaba ni uno ni otro, van de nuevo a ver a Peña y lo que ofrecen es la declinación de Anaya, pensando que, como Meade era del PRI y lo habían apoyado Videgaray y Peña, pues iba a aceptar el acuerdo y el Peña dijo: ‘No’. Entonces, eso se lo reconocí en el Congreso públicamente

Porque un presidente que se mete, por muy debilitado que esté, daña. Y, pues, a mí me dañaron; no a mí solo, dañaron al pueblo, porque si no se hubiesen robado la elección del 88, perdón, del 2006, no estaría así el país, o sea, no hubiésemos llegado a los extremos de violencia, yo no hubiese hecho lo de Calderón de declarar la guerra, ni muchas otras cosas. Pero esa es la historia.

¿Quién va a resolver ahora lo del presidente Peña?

Pues la fiscalía. Es como el caso del presidente del PRI.

INTERLOCUTORA: Justo lo que le iba a preguntar es que algunos de los temas que han causado ruido es justo el hecho de que ya se tenía información de lo de Peña desde Santiago Nieto y ahora como, lo que menciona, que vienen las elecciones hacia el Estado de México pues están mencionando voces priistas que los quieren acorralar para evitar que ellos puedan tener una alianza incluso con el PAN y poder ganar el Estado de México, que es un bastión importante, incluso con miras hacia 2024. Peña Nieto, se ha dicho que está operando políticamente y electoralmente desde España.

¿Qué es lo que puede decir el gobierno federal en torno a esta intervención o no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que eso es mentira, eso no es cierto. Eso, periodísticamente hablando, para no seguir mencionando de que se dedican a calumniar, es, de manera amable, una volada.

INTERLOCUTORA: Lo mencionan los priistas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro, no, no, no y los medios y los panistas y todos, claro, claro, claro, pero es, para decirlo amablemente, una ‘volada’, para no decir que es una calumnia, como muchas otras.

Eso tiene que ver absolutamente nada, es así como se dieron las cosas. Un compañero, Serrano, me dice: ‘Hay…’ Ya me habían hecho, sí, preguntas sobre esto. Y no tenemos nada que ocultar, entonces por eso le dije: Vamos a que venga Pablo aquí e informe.

INTERLOCUTORA: Pero ¿no es una especie de…? ¿O qué responde ante el hecho que dicen que es una especie de castigo por querer intervenir en temas electorales o amados? para que vean cómo les va, es lo que ellos dicen.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, nosotros no somos perversos, nosotros no actuamos de mala fe.

El caso, por ejemplo, de este presidente del PRI, hasta donde tengo información, es una denuncia de la fiscalía o procuraduría de Campeche.

INTERLOCUTORA: De hecho, el fin de semana en el Twitter, en la cuenta de Gobierno de México publicó un mensaje en el que se hablaba de que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso.

INTERVENCIÓN: ¿Cómo lo supieron?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues la fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se dio a conocer.

INTERLOCUTORA: ¿Quién publicó esa información?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí de comunicación. No fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación. Bueno, fue decisión del mismo Jesús.

¿Qué es lo que hay?

Es una investigación en Campeche, lo que sí les puedo decir, de la fiscalía de Campeche. Y hasta donde tengo información, la fiscalía solicitó a Migración una alerta, la fiscalía de Campeche, esa alerta llega el mismo día o un día antes que sale el dirigente del PRI a Europa. Que, la verdad, está en su derecho de ir a denunciar lo que quiera, no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando regresa… Ah, no le aplican, cuando sale. Cuando regresa ya está en el sistema y tienen que proceder en Migración, lo hacen con todos.

Y entonces ya me informaron de que llenó un formato, tardó 20 minutos y firmó el formato. Por cierto, ese formato no se puede dar a conocer, o sea, todo ese procedimiento.

Luego fue creo que a aduana, regresó a Migración, pidió leer de nuevo el documento, estuvo de acuerdo y él salió a dar a conocer que había estado informando en Migración.

Entonces, es un asunto de Campeche, de la fiscalía de Campeche, es una denuncia, eso es todo. Nosotros no promovemos estos juicios. Esto no significa que actuemos como tapadera, también que se aclare, pero no estamos nosotros promoviendo ninguna denuncia.

INTERVENCIÓN: Entonces, hay que esperar el proceso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay que esperar a que la fiscalía de Campeche resuelva.

INTERVENCIÓN: En el caso de Peña Nieto, ¿no sería esperar hasta que pasen las elecciones del Edomex?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, eso es, la verdad, es muy elemental, o sea, es del hampa del periodismo, pues; o sea, eso debería de dar vergüenza.

Es como ahora, que fallece el presidente Echeverría, porque pongo una condolencia, un pésame. Lo tengo que hacer, soy el presidente de México, él fue presidente de México, es un asunto institucional. Entonces, de inmediato empieza el conservadurismo rancio, de mala fe, de malas entrañas, a decir: ‘Echeverría y López Obrador’. Yo estaba estudiando, cuando Echeverría, no crean que tengo mucha edad, pero los conservadores inmediatamente buscan la relación para dañar.

‘Yo soy Andrés Manuel López Obrador, nacido en Tepetitán, Macuspana, Tabasco’, así contestaba yo cuando me decían en el 2006.

‘Pero, ¿usted se identifica con el presidente Chávez o con el presidente Lula?’, porque, fíjense, en aquél tiempo el presidente Lula era más aceptado que el presidente Chávez. Estoy hablando por la ultra, los conservadores. Con el presidente Lula tenían hasta relación, hasta lo invitaban, banqueros y demás, a dar pláticas y era como un modelo a seguir en aquél tiempo y el presidente Chávez estaba satanizado.

Entonces, me decían, para ver si podían tener seguridad sobre lo que yo iba a representar de ganar la Presidencia. Que, bueno, la gané, nada más que hubo fraude. Como me dijo un campesino en ese tiempo: ‘Ganastes, pero no salistes’.

Pero para darles tranquilidad lo que esperaban era que yo dijera: Lula y nunca lo dije, siempre dije: Soy Andrés Manuel López Obrador.

Es lo mismo, esas comparaciones, ¿no? Cuando murió el comandante Fidel Castro dije que había muerto un gigante, igual que Mandela. ¡Hijo! Se pusieron los conservadores enojadísimos, ¡cómo iba yo a comparar a Mandela con Fidel!

¿Y por qué?

Bueno, porque Mandela, claro, toda su trayectoria de lucha, 27 años preso, él mismo escribió su autobiografía, la dictó, El largo camino hacia la libertad, pero los dueños del mundo lo aceptaban más que a Fidel, que también para mí es una persona grande, grande; pero para el mundo occidental y para el conservadurismo del mundo Mandela sí, Fidel no.

Entonces, yo recordaba… Eso sí ponlo, para terminar. Una vez llega Mandela a Cuba y va a ver a Fidel. A ver si está el video. Y es muy chistoso porque está Fidel esperándolo sentado y llega Mandela y parado. Creo que Fidel le dice: ‘Siéntate’, ¿no? y Mandela dice: ‘No me voy a sentar hasta que no me diga cuándo va a Sudáfrica’.

—Ya voy a ir, chico, ya voy a ir.

—No, todos van y tú, que nos ayudaste tanto, no nos visitas.

—Ya voy a ir.

—No, me tienes que decir ahora.

Ya dice Fidel: ‘Bueno, pues entonces me regreso contigo, me voy contigo’.

Porque los dos eran grandes, nada más que suele pasar de que para algunos hay quienes son más aceptados que otros dirigentes, pero en el panteón de los gigantes, de los grandes del mundo están los dos, como Roosevelt, que voy a ir a ver ahora, que voy a su plaza; y como Churchill y como De Gaulle y como muchos otros grandes, grandes, grandes.

Entonces, todo esto viene por tu pregunta, ¿no?, de que nosotros no nos metemos ¿no? en politiquería.

Van a llevarse a cabo las elecciones en el Estado de México. ¿Quién va a decidir? Pues el pueblo del Estado de México.

A ver, ponlo, que está interesante.

(INICIA VIDEO)

FIDEL CASTRO RUZ (interpretación del inglés al español):Están contentos de verlo, están contentos. Por favor, tenga a bien sentarse, siéntese.

NELSON ROLIHLAHLA MANDELA: Una cosa antes de hablar nada, nada. Antes de hablar absolutamente de cualquier tema, me tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica.

FIDEL CASTRO RUZ: Es seguro, si yo ya recibí…

NELSON ROLIHLAHLA MANDELA (interpretación del inglés al español): Y yo he invitado a una gran cantidad de personas y nuestro amigo Cuba, quien nos ayudó a entrenar a nuestra gente, que nos dio recursos, que nos ayudaron tanto en nuestra lucha, que entrenó a nuestros combatientes, a nuestros médicos, Cuba no ha venido a visitarnos, usted no ha ido a visitarnos.

¿Cuándo vienen?

FIDEL CASTRO RUZ: No he visitado a mi patria sudafricana. La quiero como una patria. Y para el pueblo de Sudáfrica…

NELSON ROLIHLAHLA MANDELA (interpretación del inglés al español): Pero ¿cuándo viene a Sudáfrica?

FIDEL CASTRO RUZ: Creo que va a tener que ser hoy mismo, voy a tener que…

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya.

Fue interesante. Luego fue a ver allá a Sudáfrica y le toca en un homenaje en el Congreso de Sudáfrica… Un día antes se había caído la bolsa de Nueva York y hablan, como siempre, los periódicos, la nota: ‘Martes negro en la bolsa de Nueva York’. Y en el discurso ahí en Sudáfrica dice Fidel: ‘¿Y por qué martes negro y por qué no martes blanco?’ Y se gana el aplauso de todos.

Pero, bueno, ya me voy.

INTERVENCIÓN: (Inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERVENCIÓN: Nada más lo de las visas, presidente. El secretario de Gobernación comentó hace tres semanas, en Tijuana, que dentro de los acuerdos que se buscaban eran 300 mil visas para migrantes, 150 mil para centroamericanos, 150 mil para mexicanos.

¿Es parte del acuerdo que se va a firmar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Son temas que vamos a tratar. Pero no quiero adelantar vísperas, vamos a ver cómo se dan las reuniones de trabajo. Son acuerdos, desde luego a partir del convencimiento, del diálogo, de lo que conviene a las dos naciones, a los dos pueblos.

Y sí vamos a tratar el tema migratorio, pero ya ustedes saben cuál es nuestra propuesta, nosotros lo que queremos es que la migración no sea forzosa, nosotros queremos que la migración sea opcional y desde luego legal, completamente legal y que se llegue a un acuerdo en ese sentido. Ordenar el flujo migratorio, legalizarlo, tanto para los que ya están allá, que trabajan honradamente, viven en Estados Unidos, contribuyen al desarrollo de esa gran nación, como los que por necesidad tienen que ir a Estados Unidos.

Y hay algo que se tiene que tomar en consideración: no se puede crecer sin fuerza de trabajo. La mano de obra, la fuerza de trabajo es igual de importante que el capital o que la actividad de una empresa.

Entonces, si queremos enfrentar la crisis económica, tenemos que producir. La inflación puede originarse circunstancialmente por la pandemia, por la guerra, pero en lo estructural tiene que ver con la falta de producción.

Entonces, ¿cómo se produce, si no hay fuerza de trabajo? ¿Por qué negar que hace falta fuerza de trabajo, que hacen falta trabajadores?

Esto mismo sucedía cuando el presidente Roosevelt. Se tienen que ir a la guerra muchos estadounidenses, no hay trabajadores en el campo, se necesitaban jornaleros agrícolas, se necesitaban obreros y Roosevelt acepta esa realidad, porque desde entonces mantenían la relación de la migración ilegal como un negocio de traficantes de personas y también de empleadores sin escrúpulos que podían tener indocumentados, porque les pagaban menos o porque los podían correr cuando quisieran.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Entonces, no se aceptaba la legalización.

¿Qué pasa con el presidente Roosevelt?

Firma aquí, en esa visita a Monterrey, el programa Bracero; o sea, se acepta que necesitan fuerza de trabajo y van mexicanos a ayudarles no sólo a producir alimentos, sino a construir el ferrocarril en Estados Unidos. Son otros tiempos, pero hay circunstancias parecidas. Entonces, ¿por qué no dar ese paso?

Ah, que van a dar, que van a dar el grito en el cielo, van a poner el grito en el cielo los conservadores. ¿Y?

Es como si yo aquí no hiciera nada, no cambiáramos el horario de verano, porque ponen el grito en el cielo los financieros; o no ayudáramos a los pobres porque los conservadores hablarían de paternalismo, de populismo. No.

Sin arrojo, no hay porvenir; sin cambios de fondo, no se resuelven los problemas. Se requiere transformaciones, ese es el planteamiento, o sea, vamos a cambiar.

Y que no acepta Rubio… ¿Cómo se llama?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Marco Rubio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Marco Rubio.

Que no acepta…. ¿Cómo se llama el de Texas?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ted Cruz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ted Cruz, o el gobernador de Texas, pero lo que hay que pensar es en el bienestar de todos los estadounidenses y de todos los mexicanos, lo que conviene a la mayoría de la gente y lo que conviene a las naciones, cómo salir de la crisis, cómo enfrentar la inflación.

Para eso es el gobierno, no para estar viendo qué va a decir Junco aquí, u otros personajes.

Bueno, ya nos vamos a ver aquí de regreso, el jueves nos vemos.

+++++

Seguir leyendo