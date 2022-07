Agenda de conciertos para el mes de julio en Perú

A un año de que se realizó el primer concierto presencial en Perú tras la pausa por la pandemia de coronavirus, la industria del entretenimiento ha ido reactivándose de a poco y este mes de julio no es la excepción, pues trae consigo a artistas de géneros diversos que pondrán a cantar a más de una persona.

Desde música rock, pasando por la salsa hasta llegar al género urbano, la lista de shows que se avecinan para este es larga, por lo que aquí traemos un listado de los artistas que están por tocar tierras peruanas en el mes de julio para tener las fechas anotadas y no perder ningún detalle.

Manuelcha por siempre

Fecha: 7 de julio

Hora: 19:00

Lugar: Teatro Municipal del Cusco

Después de 5 años retorna a la ciudad de Los Incas, ¨El Maestro Manuelcha Prado¨ con sus grandes temas acompañado de un gran elenco de músicos y danzantes de Cusco.

Patricio Suárez Vértiz

Fecha: 7 de julio

Hora: 19:00

Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Barranco en Lima

Este 7 de julio ven a vivir una experiencia única con el mejor show en vivo del momento.

Patricio Suárez Vértiz y su banda en vivo con su gira CORRE A MIL nos va a transportar con lo mejor de su repertorio a lo largo de su trayectoria musical, haciéndonos vibrar y recordar sus mejores éxitos y Nº 1 como solista y al lado de su banda Arena Hash, icónico grupo conformado por el gran Pedro Suárez Vértiz, Christian Meier y Arturo Pomar, con grandes temas como Disco Bar, En la radio, A la playa, Me resfrié en Brasil, Y es que sucede así, entre otros.

Chila Jatun en Cusco

Fecha: 8 de julio

Hora: 19:00

Lugar: Coliseo Casa de la Juventud, Wanchaq en Cusco

Chila Jatun, agrupación boliviana con 17 años de apasionado trabajo musical, herederos de un talento que viene de sus raíces, y de la relación de parentesco entre los integrantes del grupo con los Kjarkas, una de las agrupaciones más importantes del folklore boliviano. La juvenil agrupación está conformada por Gonzalo Hermosa Camacho, Jonathan Hermosa Andresen, Huáscar Hermosa Castro, Ulises Hermosa Fernández, Luis Medrano Hermosa, Branly Yáñez Enríquez, Mario Orellana Olivares y Luis Hinojosa Heredia, quienes formaron el grupo en 2005.

Chila Jatun, nombre que traducido del quechua al español significa “Pequeños Grandes”, hace alusión al esforzado y reconocido trabajo musical de la agrupación cochabambina. Sus composiciones son propias y originales, sus vídeos superan los 28 millones de vistas y están trabajando para trascender al mundo entero.

Voces del amor

Fecha: 9 de julio

Hora: 22:00

Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Barranco en Lima

Revive momentos inolvidables de una época llena de romanticismo a cargo de los Consagrados Campeones de Yo Soy: Sandro ( Tony Cam), José José ( Carlos Burga ) y Dyango ( Jairo Tafur) acompañados con músicos en vivo a cardo de la Banda Circo Beat.

Los Van Van y Alexander Abreu y Havana D’ Primera

(Foto: Radiomar)

Fecha: 9 de julio

Hora: 18:00 horas

Lugar: Arena Perú, Santiago de Surco, Lima

Alexander Abreu y Havana D’ y los Van Van de cuba por primera vez juntos en Perú, con 8 orquestas nacionales invitadas, estarán este sábado 09 de julio en Arena Perú, lo que promete ser el junte más esperado de la música cubana en nuestro país, donde el público podrá apreciar el show completo de cada artista y así bailar y disfrutar de sus grandes éxitos.

Guaco

Fecha: 15 de julio

Hora: N/A

Lugar: N/A

Disfruta el concierto de Lima, Fronteras Unidas.

Charly, Fito y la fiesta del rock argentino Vol. 3

Fecha: 15 de julio

Hora: 22:00

Lugar Jazz Zone, Miraflores en Lima

Kris Príncipe y su banda Circo Beat vuelven al escenario del Jazz Zone con una nueva edición del espectáculo titulado “Charly, Fito y la fiesta del rock argentino”, evento en el cual interpretarán los más grandes éxitos de Charly García, Fito Páez y un set especial con temas de Soda Stereo, Andrés Calamaro, Enanitos Verdes, Miguel Mateos, Virus y más. Será una gran noche llena de las más grandes canciones del rock en nuestro idioma.

Yo soy homenaje al Perú

Fecha: 15 de julio

Hora: 22:00

Lugar: Centro de Convenciones, Barranca en Lima

Los mejores imitadores y campeones, rinden homenaje al Perú en el mes de la patria, este viernes 15 de julio a partir de las 10pm estarán en escenario: JOSE JOSE CON CARLOS BURGA, NINO BRAVO CON SEBASTIAN HORMAZABAL DE CHILE Y JOSE FELICIANO CON SEBASTIAN LANDA, un trip de polendas en una sola noche cantando sus mejores canciones y rindiendo homenaje al Perú. Estarán acompañados por el grupo Quienta Avendina, música en vivo en el Centro De Convenciones Bianca De Barranco, ubicado en la Av. Almirante Grau 135 a una cuadra del Parque Principal De Barranco.

Los Kipus: 63 años

(Foto: Facebook/Los Kipus)

Fecha: 15 de julio

Hora: 22:00

Lugar: CC Teatro Leguía en Lima

Le rendimos Homenaje a PACO MACEDA, creador del trío mixto, más famoso de todos los tiempos LOS KIPUS, 63 Años de éxitos. Su música traspasó fronteras y hoy la nueva generación sigue el legado. Este espectáculo, contará con grandes invitados; LOS HERMANOS CASTRO, con Shesira y Lucho Castro, LOS ARDILES y el último ganador de “Yo Soy” Internacional, Sebastián Landa JOSE FELICIANO. Más de 5 horas de valses, boleros y jarana criolla.

Gian Marco

(Foto: Teleticket)

Fecha: 16 de julio

Hora: N/A

Lugar: Estadio Nacional

Celebra sus 30 años de trayectoria con la gira “volvamos a sentirnos vivos”.

Vallenato fest 2

Fecha: 16 de julio

Hora: 18:00

Lugar: Fronteras Unidas, Independencia en Lima

Participan Herbet Vargas, Los Embajadores del Vallenato, Joel Atencio y Andreina

Concierto de gala de Eva Ayllon

Fecha: 21 de julio

Hora: 22:00

Lugar CC Teatro Leguía, Lima

N/A

Reactivate 8 (Kudai, Don Tetto, Los 4, Angel & Khriz y Trébol Clan encabezan la parrilla estelar)

(Foto: Teleticket)

Fecha: 23 de julio

Hora: 13:00 horas

Lugar: Arena Perú, Santiago de Surco en Lima

El festival multigénero más importante del Perú regresa en su octava edición esta vez con una parrilla internacional de 5 artistas y el debut de 2 de dos artistas nacionales de gran arrastre popular.

Es así que este 23 de Julio en el Arena Perú se levantarán 2 escenarios estelares que albergarán desde las 1pm a cerca de 21 bandas que tocarán en una maratón musical de más de 14 horas.

La nueva edición del REACTIVATE 8 renueva una parrilla internacional encabezada por la agrupación chilena Kudai, integrada por Pablo, Bárbara, Tomás y Nicole quienes regresan tras largos años de ausencia para interpretar algunos de sus más sonados hits como “Ya nada queda”, “Sin despertar” y “Escapar” entre otros que formaron parte del disco reeditado “Revuelo” ; le sigue el dúo boricua Angel & Khriz quienes recientemente volvieron a la escena con el remix del single “Como olvidar” feat Eix, uniendo de esta manera la nueva y vieja escuela del reggaetón. Desde Colombia, Don Tetto traerá toda la fuerza de su rock en español que incluye la balada rock grabada a dúo con Daniela Darcourt denominada “Duele no tenerte”; también estarán Los 4 de Cuba con su inconfundible estilo del reggaetón y la timba cubana y sus éxitos “Tú de que vas”, “Brindemos por ella”, “Mi historia entre tus dedos”, “Lo que tengo yo” y el más actual “Locos de amor” . Cierra esta parrilla internacional, Trébol Clan que viene promocionando su reciente lanzamiento “Bailoteo” junto al peruano Kale.

REACTIVATE 8 contará también con una cartelera de talento nacional en la que participará por primera vez la revelación de la cumbia Bryan Arámbulo y la agrupación Agua Bella con su renovada delantera. Forman parte también de este ya tradicional festival Armonía 10, las bandas Amen y Líbido, Chabelos, Marisol y la Magia del Norte, Tourista, Mauricio Mesones, Combinación de la Habana, You Salsa, Orquesta Bembé, Olaya Sound System, Pedro Suárez-Vertiz La Banda,We the Lion y el grupo No Recomendable

Cumbiatonazo

Fecha: 23 de julio

Hora: 20:00

Lugar: El Huaralino Internacional, Los Olivos en Lima

Por primera vez juntos en El Huaralino el vs de la cumbia entre La Faraona Marisol y La Magia del Norte frente a Bryan Arámbula y orquesta, junto a ellos en exclusiva llegan desde Piura Los Cantaritos de Oro.

Armonía 10

Fecha: 23 de julio

Hora: 21:00

Lugar: Discoteca de Cocos, Lince en Lima

Este sábado 23 de Julio, celebramos fiestas patrias con un concierto inolvidable con La orquesta que recorre el Perú y el mundo *ARMONIA 10* con sus mejores éxitos. El cervecero, tu amor es una trampa, siempre pierdo en el amor, Dios mío haz que me enamore, tomar para olvidar, lágrimas por lágrimas, amor estudiante, juraré no amarte más, herido corazón y muchas más; en la Discoteca Cocos, Av. Arequipa 1530 lince.

Amaranta: Fiesta Peruana 2022

(Foto: Teleticket)

Fecha: 24 de julio

Hora: 14:00

Lugar: Arena Perú / Jockey Plaza

Lleno de júbilo y fervor patriótico renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el engrandecimiento de nuestro país, Perú hermosa tierra que nos vio nacer, para los peruanos que creemos en un país con identidad y patriotismo, en esta oportunidad presentamos FIESTA PERUANA en su primera edición, un festival donde presentaremos el legado musical que heredamos, junto a grandes invitados: WILLIAM LUNA, RAICES D´ JAUJA, GRUPO AROMAS, PELO D´ AMBROSIO, MAX CASTRO y TONNY VOZ y muchos artistas mas, los esperamos con el cariño de siempre. SOMOS AMARANTA.

Rata Blanca

Fecha: 26 de julio

Hora: 20:00

Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición, Lima

Agrupación argentina vuelve a LIMA después de varios años. La Legendaria banda de rock metálico Rata Blanca llega al Perú, como parte de su gira de “El Gran Reencuentro” y presentará un extraordinario concierto el martes 26 de julio, en el anfiteatro del Parque de La Exposición de Lima desde las 8 p.m.

Como bandas teloneras estarán: TRÉMOLO, UCHPA, y Rockpata.

Los bonaerenses ejecutarán sus temas más reconocidos como “Mujer amante”, “La Leyenda del Hada y el Mago”, “El beso de la bruja”, “Volviendo a casa”, “La otra cara de la moneda”, “Talismán”, “La canción del guerrero” y muchos más.

Rata Blanca es una banda de heavy metal, hard rock y metal neoclásico formada en 1985 al sur de la ciudad de Buenos Aires. Se le considera como una de las más importantes e influyentes del hard rock y heavy metal en español.

Durante su carrera han incorporado pesados riffs con estructuras melódicas y armónicas de la música clásica; con los años han sido clasificados en distintos subgéneros, sin embargo, la banda se considera simplemente “rock metálico”.

Clásicos del reggaetón 2da edición ICA

Fecha: 26 de julio

Hora: 20:00

Lugar: Tusan Arena ICA

Khryz y Ángel desde Puerto Rico y Nigga desde Panamá juntos por primera vez este 27 de julio en Tusan Arena de ICA camino a la Huacachina.

Cecilia Bracamonte

Fecha: 27 de julio

Hora: 20:30 horas

Lugar: Teatro peruano japonés, Jesús María en Lima

Cecilia Bracamonte pone nuevamente su emblemática característica de su amor por el Perú rindiendo homenaje el día previo a nuestro aniversario cantándole a su público peruano el más variado repertorio de música criolla y su maravillosa interpretación, contribuyendo a difundir nuestra cultura nacional a todo el público nacional y extranjero que disfruta de sus extraordinarios conciertos.

Rata Blanca

Rata Blanca en Perú. (Foto: Teleticket)

Fecha: 28 de julio

Hora: 19:00

Lugar: Estadio Cajona Huaylla, San Jerónimo en Cusco

La legendaria banda argentina de rock metálico “Rata Blanca” llega a CUSCO, como parte de su gira por el PERÚ y presentará un show extraordinario este 28 de Julio en el estadio Cajona Huaylla de San Jerónimo Cusco desde las 6 pm.

Cómo invitados a aperturar este show tendremos a diferentes bandas Locales.

Rata Blanca es una banda de Heavy metal, hard rock y metal neoclásico formada en 1985 al sur de la ciudad de Buenos Aires y es considerada una de las mejores bandas de su género además de ser influyentes del hard rock y heavy metal en español.

Aldair Sánchez

Fecha: 28 de julio

Hora: 19:30

Lugar: La Estación de Barranco, Lima

Aldair Sánchez, la nueva voz del criollismo le canta al Perú por Fiestas Patrias en un concierto acompañado de su marco musical. No te pierdas la oportunidad de celebrar nuestra independencia con los mejores valses, marineras, festejos y mucho más, en la voz de Aldair, que te harán vibrar y sentir más peruano que nunca! Dos horas de puro criollismo.

Agua Marina

(Foto: Facebook/Agua Marina)

Fecha: 28 de julio

Hora: 20.00 horas

Lugar: Arena Perú, Santiago de Surco en Lima

Agua Marina llega a Arena Perú con un Concierto Exclusivo para celebrar las Fiestas Patrias del Perú. ¡Celebremos el orgullo de ser peruanos con lo mejor de la cumbia norteña, con un equipo de sonido, luces y pantallas led de última tecnología!

Contigo Perú

Fecha: 28 de julio

Hora: 21:00

Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Barranco en Lima

El mejor espectáculo por FIESTAS PATRIAS para ti, celebremos “CONTIGO PERU” una noche increíble donde disfrutaremos de nuestra gloriosa música criolla a ritmo de guitarra y Cajón junto a “El Dúo de Oro, Carlos Ardiles y Los Kipus. Más de 04 horas de show y amor al Perú.

Festival a lo Cubano Vol. 2

Fecha: 28 de julio

Hora: N/A

Lugar: CC Arena Bar

Participan Los 4 de Cuba, Tania Pantoja, el hijo de Teresa y la llegada, Son Tentación, Álvaro Rod, Michel Maza, Los Conquistadores de la Salsa, La Timba Criolla.

Festival por Fiestas Patrias

Fecha: 29 de julio

Hora: 18:00

Lugar: Fronteras Unidas, Independencia en Lima

Este festival se realizará con fines de conmemorar Fiestas Patrias junto a las agrupaciones: Corazón Serrano, Son Tentación, Bembé Orquesta y Zaperoko. Asimismo, habrá platos típicos peruanos, artistas invitados de música criolla y grupos de caporales que acompañarán en la celebración de este importante evento.

Rata Blanca

Fecha: 29 de julio

Hora: 19:00

Lugar: Arequipa Arena

La legendaria banda Argentina de rock metálico “Rata Blanca” llega a AREQUIPA, como parte de su gira por el PERÚ y presentará un show extraordinario este 29 de Julio. Como grupos invitados: Inti Illimani de Chiles y Savia Andina.

RATA BLANCA es una banda de Heavy metal, hard rock y metal neoclásico formada en 1985 al sur de la ciudad de Buenos Aires y es considerada una de las mejores bandas de su género además de ser influyentes del hard rock y heavy metal en español.

Rata Blanca

Fecha: 30 de julio

Hora: 18:00

Lugar: Teatro Upao, Víctor Larco Herrera en Trujillo

La Legendaria banda de rock metálico Rata Blanca llega al Perú, como parte de su gira de " El Gran Reencuentro”.

Germaín de la Fuente, voz de los Ángeles Negros

Fecha: 31 de julio

Hora: 19:00

Lugar: Centro de Convenciones Bolívar, en Pueblo Libre, Lima

Germaín de la Fuente es un cantautor y músico chileno, conocido por ser vocalista de la banda Los Ángeles Negros, grabó antiguos éxitos del anterior grupo musical como «Y volveré», «El rey y yo»; «Balada de la tristeza»; la exitosa composición de él y Nano Concha «Murió la flor»; también «Déjenme si estoy llorando», «Si las flores pudieran hablar», ambas de Tite Curet Alonso y Nelson Ned; «Debut y despedida» de Chico Novarro; y «Si conmigo tú no estás», de R. Rey, entre otros temas, con los que durante 20 años recorrió México, donde además de cantar en vivo, editó más de una decena de discos.

Festival Perú Andino

Fecha: 31 de julio

Hora: 14:00

Lugar: Local Huarocondo en San Juan Luriganc en Lima

Luego de años de espera, el distrito de San Juan de Lurigancho será testigo del primer “Festival Perú Andino”, donde la magia de nuestro sentir patrio se verá reflejado con los diversos artistas que cautivaran al público asistente; Por un lado tenemos al grupo Antología, líder de la música andina contemporánea, que viene enardeciendo la melodía acústica de toda una generación que se enamoró e hizo parte cada canción en sus vidas, además, la elegancia y el ritmo de los pasos como Cada Latido Nuestros Corazones, estará a cargo del Grupo Raíces de Jauja, líder de nuestra tan amada y majestuosa Tunantada, que viene conquistando al público de todas edades y para brindar un espacio de romanticismo con líricas de nuestra tierra, llega Mao Cuyubamba, El Tunantero enamorado, por último contaremos con la participación de artistas invitados y no podía faltar nuestra tan amada gastronomía; un evento que te hará sentir orgulloso de ser peruano por la diversidad de sus hermosas canciones con prosas elegantes.

Efecto rebote

Wisin y Yandel felices tras concierto en Perú. (Foto: Composición)

La pandemia de coronavirus complicó la sobrevivencia de la industria del entretenimiento a principios del año 2020, lo que llevó a la gran mayoría de artistas a cancelar sus giras mundiales, dejando sin ingresos a las compañías organizadoras de eventos masivos.

Sin embargo, el panorama pinta mejor este año de acuerdo con Luis “Hippie” González, el gerente general de Teleticket, quien aseveró en una entrevista realizada por El Comercio Perú que en el 2022 se esperan “rebotes”.

El representante de Teleticket, una de las empresas que organiza eventos de entretenimiento, señaló que hay un aumento notorio en la necesidad de las personas por asistir a un evento, pues la cifra de “sold out” en lo que va del año es superior a lo visto en años anteriores.

Según González, desde que Soda Stereo se presentó en Perú no se veía un doble sold out, cosa que sí ha pasado este año con Coldplay, Bad Bunny y Daddy Yankee.

Cabe apuntar que este año artistas de la talla de Marc Anthony, Juanes, Avril Lavigne, Mon Laferte, J Balvin, entre otros realizarán conciertos en Perú.

