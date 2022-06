El Horario de Verano, Dos bocas, el narco: los temas de la mañanera de AMLO este miércoles 15 junio

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Pues vamos el día de hoy, como todos los miércoles, vamos a la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana.

Esto es importante, porque obliga a todos a actuar con rectitud, a decir la verdad, a dignificar el noble oficio del periodismo y de esta manera pues cuidamos que se cumpla con el derecho del pueblo a la información y esto implica una información cierta, veraz, profesional, objetiva, no tendenciosa y poco a poco tenemos que ir logrando este propósito, que siempre sea la verdad la que se imponga, la que predomine.

Entonces, vamos a escuchar a Elizabeth, a ver qué nos trae.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 15 de junio de 2022.

La primera, Reforma publica que el Insabi no distribuye los medicamentos que compra, apenas un 32 por ciento. Eso no es verdad. El periódico Reforma publicó primero en su versión digital del 10 de junio y luego en primera plana el 11 de junio pasado una nota titulad ‘Compra medicinas Insabi… y sólo distribuye 32 por ciento’ en la que, como ya es costumbre en este medio, asegura que, de acuerdo a sus propias estimaciones, habría un retraso en la distribución de insumos en el Instituto de Salud para el Bienestar en todo el territorio nacional. Pero eso no es verdad, es mentira. Hasta el día de ayer, el Insabi ha entregado 408 millones de piezas, que corresponden al 91 por ciento de la demanda calendarizada por cada entidad federativa del país, el resto se entregará conforme van demandando las instituciones.

Aquí en la pantalla vemos el comunicado, pero Reforma responde a los intereses de las farmacéuticas y busca desacreditar la distribución de medicamentos e insumos por instituciones públicas.

Contrario a lo que Reforma, el Insabi ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de medicamentos, conforme a la calendarización establecida por cada entidad federativa y apegada a la cantidad exacta solicitada por cada estado.

Siguiente, por favor. Falso que IMSS le descuente a los médicos bono COVID otorgado desde 2020 por la pandemia. El mismo 10 de junio también el periódico Reforma publicó la nota titulada ‘Recibieron bono COVID y, ahora, se los cobran’, en la que señala que personal médico, de enfermería y administrativo del IMSS que enfrentó los momentos más críticos de la pandemia en la Ciudad de México recibió un bono como apoyo al alto riesgo de contagio; sin embargo, ahora se los están cobrando, eso dice Reforma.

Pero esta información es falsa. El IMSS aprobó en 2020 un bono de hasta 20 por ciento para personal que ha trabajado en la atención directa de la pandemia de COVID-19, el cual se ha otorgado a 399 mil nueve trabajadores.

Para evitar la corrupción que imperaba antes, el IMSS previó que los recursos fueran entregados al personal que prestó sus servicios en áreas COVID, por lo que se estableció un proceso de conciliación y supervisión estricto que considera la recuperación y/o ajustes de pagos indebidos o injustificados.

Los órganos encargados de la supervisión identificaron diversos pagos indebidos durante el ejercicio fiscal 2022, pero como en este gobierno no se permite la corrupción, es mentira lo que dice Reforma, que se le esté descontando al personal que sí trabajó en áreas de alto riesgo durante la epidemia de COVID.

A la fecha continúa aportando el bono a quienes se exponen atendiendo a la pandemia. Aquí mostramos una tabla de los trabajadores con pago de bono COVID durante 2019, durante 2020, 21 y lo que va de 2022.

Así, con el número de trabajadores que tienen ajustes por pagos indebidos en el ejercicio fiscal 2022 es en total el seis por ciento de los pagos, aquí lo vemos en pantalla.

Y, bueno, mientras los conservadores difunden una visión pesimista y falseada de lo que ocurre en México, vamos a mostrarles que hay quienes sí ven lo que realmente está pasando y hasta reconocen la labor del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como casi no se le da difusión a cierta información, aquí les compartimos el siguiente dato.

Según el banco inglés Barclays, la política de estímulos fiscales a las gasolinas en México ha evitado que la inflación alcance el 10 por ciento. Por ejemplo, un analista del banco inglés Barclays afirma que la política de estímulos fiscales o subsidios a las gasolinas que ha implementado el gobierno mexicano ha evitado que la inflación alcance el 10 por ciento.

Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays, explicó en conferencia de prensa el pasado lunes 13 de junio que ‘contrario a lo que se ha dicho, este subsidio a las gasolinas no sólo beneficia a las personas de mayores ingresos, sino también a toda la población al evitar efectos secundarios como mayores incrementos en ciertos productos por el aumento de la gasolina a transportistas, por ejemplo’.

Y, bueno, aquí vemos en la lámina lo que dice Gabriel Casillas y lo vamos a repetir: ‘Contrario a lo que se ha dicho, el estímulo o subsidio a las gasolinas no sólo beneficia a los de mayores ingresos, sino también a toda la población al evitar los efectos secundarios como mayores incrementos en ciertos productos por el aumento de la gasolina a transportistas’. Y eso sólo por poner un ejemplo.

Gabriel Casillas, economista en jefe del banco inglés Barclays en América Latina, es, bueno, su representante, concluyó con una visión positiva, él pregunta: ‘¿Por qué estamos un poquito más optimistas con México que con el resto? Porque México está creciendo, no hubo un paquete de estímulos fiscales para paliar la pandemia, pero el mundo está viendo con buenos ojos hoy que la deuda no se eleve’.

Y agregó: ‘Los empresarios se han dado cuenta que el presidente cumple su palabra, ha ayudado a la disciplina fiscal, se ha mantenido la deuda y se ha respetado la autonomía del Banco de México’, afirmó el jefe económico de Barclays en América Latina. Este reconocimiento a la política del Gobierno de México frente a una crisis económica provocada por la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación global.

Aquí lo dejamos y hasta aquí la sección.

Con su permiso, señor presidente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, le dejamos ahí. A ver, siete, ocho y nueve y ya y 10 tú, está bien, a ver si llegamos hasta allá.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Manuel Pedrero, del Quintana Roo.mx.

Señor presidente, estamos a poco menos de un mes de que se inaugure la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, la refinería Olmeca este 2 de julio y justamente hablando con elementos, expertos de la Secretaría de Energía, fuentes a Reporteros.mx y al Quintana Roo.mx apuntan que, a pesar de que la inauguración es el 2 de julio, la primera gota, el combustible ya refinado tardaría un poco; de hecho, mucho, en lo previsto, estamos hablando de dos, tres años según nos están informando y diciendo.

Nosotros estamos interesados en saber si esto es cierto, si usted tiene el conocimiento de que, en efecto, las primeras, los resultados, el combustible refinado Olmeca en efecto van a llegar unos años posteriores o si tiene ya algún conocimiento de que va a llegar antes de lo previsto, porque sí, sí estamos interesados en este tema, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en todo proceso de construcción de una refinería pues hay un periodo de prueba que puede llevar hasta un año.

El ejemplo más cercano a nosotros fue la construcción de la refinería de Salina Cruz ya hace muchos años, como 40 años, a lo mejor hay alguna nota por ahí, porque desde entonces no se hacía ninguna refinería en México, fue la última la de Salina Cruz, creo que la inauguró el presidente López Portillo al final, como en el 80, 82, ahora lo vamos a ver. Y se inaugura y empiezan las pruebas y creo que transcurrieron como seis meses o un año para que ya la planta produjera a toda su capacidad.

Esto mismo va a pasar en el caso de Dos Bocas. La verdad es que va a iniciar un periodo de pruebas, vamos a inaugurar la refinería, pero a sabiendas de que se inicia un proceso de algunas plantas. Es una cosa monumental, enorme; estamos hablando de cientos de plantas, de equipos y hay que armonizar todo para obtener el combustible. Entonces, va a llevar tiempo.

Pero la parte constructiva sin duda se termina este año y ya va a entrar a operar el equipo especializado en la refinación. Ese es el proceso, pero no son dos años, nosotros tenemos el compromiso y vamos a cumplir, de que el año próximo ya dejamos de comprar las gasolinas y necesitamos esa planta, porque nos va a dar alrededor de 150 barriles diarios de gasolina esa planta.

INTERVENCIÓN: Ciento cincuenta mil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 150 millones de barriles diarios.

INTERVENCIÓN: No, ciento cincuenta mil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:150 mil barriles diarios de gasolina. ¡Hijo! ¡Qué bien!

Es parecido a lo que nos está dando la planta de Deer Park, tiene una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles de crudo, pero de ahí se desprende una cantidad de gasolinas y de diésel, no todo se convierte en gasolinas y en diésel, hay un porcentaje que se merma, se disminuye.

Entonces, necesitamos nosotros esa refinería. Ya las seis refinerías que estamos rehabilitando hoy están procesando 840 mil barriles de crudo. A ver, hacemos la cuenta, las seis refinerías queremos llevarlas, de 840 mil que tienen hoy a un millón 200 mil barriles de procesamiento, más 340 mil de Dos Bocas —ayúdenme ya a irlo sumando— más 340 mil de Deer Park, más dos coquizadoras que nos van a permitir procesar 75 mil barriles diarios cada una.

Entonces, en crudo vienen siendo como un millón 800 o dos millones. ¿Cuánto les dio? No nos ayudaron, ahorita la hacemos.

INTERVENCIÓN: Un millón 165 mil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, son 340 de Dos Bocas, más de 340 de Deer Park, más un millón 200 de las seis.

INTERVENCIÓN: Un millón 800.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Un millón 800 y 100… 75 y 75 de las coquizadoras.

INTERVENCIÓN: Dos millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, más o menos y eso nos va a permitir contar con alrededor de 800 barriles diarios de gasolina y como 500, 600 de diésel, que eso es lo que nos va a permitir la autosuficiencia. Eso lo vamos a poder explicar a detalle, pero, bueno, la respuesta es de que sí va a llevar tiempo, pero no los dos años, o sea, va a estar ya produciendo a toda su capacidad el año próximo.

El compromiso que tenemos es dejar de comprar las gasolinas y el diésel, ser autosuficientes en el 2023 y es el compromiso que vamos a cumplir.

INTERLOCUTOR: Correcto, presidente.

En una segunda pregunta, presidente, hace un par de semanas, mientras salíamos de este recinto histórico, hermanos centroamericanos, concretamente de la República de Guatemala, asistieron a Palacio Nacional para llegar a hacer una denuncia aquí a estas instalaciones debido a que los turistas guatemaltecos que desean visitar nuestro país a través de la vía terrestre, a través de sus vehículos, al momento de cruzar la frontera en regiones como Tapachula y otros sitios de la frontera mexicana están denunciando que el SAT México está justamente adquiriendo, quitando, robando, sus vehículos por términos que ellos califican de legaloides, en los cuales pues denuncian incluso agresiones hacia ellos al momento de cruzar la frontera con evidentemente toda su documentación y acreditaciones correspondidas a la ley en términos migratorios.

Aquí lo preocupante, presidente, es que está creciendo cada vez más estos casos y poco a poco están denunciando que, entre más vienen, más les están sustrayendo sus vehículos, presidente, al igual que sus pertenencias y sus patrimonios que han construido en Guatemala y en otras regiones de Centroamérica.

Como caso de denuncia, no para exponerlo aquí en la mañanera, porque desgraciadamente, presidente, como ya muchos otros compañeros lo han dicho aquí, si no se dice aquí desgraciadamente en instituciones locales se sigue avanzando en esto sin que haya repercusión alguna. Entonces, para hacer el planteamiento, presidente, si tiene conocimiento de estos casos que justamente nos hacen llegar.

Incluso ya tienen documentación ahí en Atención Ciudadana sobre estos casos, aquí también traemos todo el contexto de notas informativas también para pues alimentar el caso y ponerle un freno a este tipo de actos que se están llevando en la frontera, para que no se dé una terrible imagen de las autoridades fronterizas a nuestros hermanos centroamericanos, ya que, a pesar del agravio, están sumamente interesados en visitar nuestro país.

Y justamente acuden a Palacio Nacional y que se plantee aquí en esta conferencia matutina para que sea de conocimiento de usted y del país y que se ponga un alto a esto y se investigue de manera correspondiente, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo vamos a hacer.

¿No sabes qué autoridad o quiénes son?

INTERLOCUTOR: Sí. Por motivos de seguridad preferíamos… ¿No?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, se le entrega, está bien.

Decirles que son bienvenidos los hermanos guatemaltecos, centroamericanos. Llevamos muy buena relación con el pueblo de Guatemala, con los gobiernos de Guatemala y con los gobiernos de Centroamérica. Hay relaciones de mucho respeto, de amistad, son entrañables nuestras relaciones con los pueblos de Centroamérica. Ahora que fuimos de gira la gente en la calle, tanto en Guatemala como en El Salvador, en Honduras, en Belice, muy contentos de que los visitáramos, tanto a la gente como a las autoridades. Llevamos muy buenas relaciones con los gobiernos de Centroamérica y del Caribe.

Entonces, vamos a investigarlo, a verlo. Llevamos buena relación con el presidente de Guatemala y, repito, con la gente, con el pueblo de Guatemala, que los respetamos mucho y que no merecen ser maltratados.

La verdad, no sabía, ¿eh?, es la primera vez que tengo esta información, pero vamos a investigar a fondo y vamos a actuar.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por acá quedamos ¿no?

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Adriana Estela Flores, de IMER Noticias.

Le quisiera preguntar, en primer lugar, acerca de unas situaciones de violencia que se registraron ayer en diferentes estados del país. En San Cristóbal de las Casas causó mucha repercusión las imágenes de bloqueos, de personas que estaban resguardadas dentro de un centro comercial debido a balaceras que se suscitaron ahí en esta ciudad de Chiapas. Preguntarle pues acerca de esta situación.

Y también de un enfrentamiento que ocurrió en Texcaltitlán, en el Estado de México, que dejó también a hombres abatidos.

Y pues preguntarle cuál es el diagnóstico que tiene el gobierno federal respecto a estos hechos de violencia que se siguen registrando en el país y si esto hará o que usted considere necesario hacer un ajuste en la estrategia de seguridad, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es muy lamentable que se sigan presentando estos hechos de violencia. Se están atendiendo.

En el caso de San Cristóbal, son dos grupos que se están disputando el control de un mercado, así están las cosas y ya se está actuando. Desgraciadamente una persona perdió la vida en estos enfrentamientos.

Es lamentable que existan estos grupos de choque, muy cercanos a la delincuencia organizada. Y se va a seguir actuando, aplicando la ley y que no haya impunidad.

Y en el caso del Estado de México, se trató de un enfrentamiento con policías ministeriales que iban a ejecutar una orden de aprehensión y, de acuerdo al informe que se tiene, fueron agredidos y hubo un enfrentamiento y perdieron la vida tanto personas de este grupo de la delincuencia, como policía. También, es un enfrentamiento como el que se presentó hace algún tiempo también en el Estado de México con las mismas características y parece que es parte del mismo grupo. Está investigando el gobierno del Estado de México.

Tenemos que continuar con la misma estrategia porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Esto es polémico. El periódico conservador, Reforma, —ahora que mostrabas otra nota, a ver si lo vuelves a poner— con la misma concepción que tienen los conservadores.

Sí, esto, miren: ‘Abrazos del crimen’, por lo de abrazos, no balazos. Es lo mismo que piensa el gobernador de Texas y desde luego Junco; y no sólo ellos, muchísima gente que opina que se puede enfrentar el mal con el mal, que se puede aplicar la ley del talión, del diente por diente y el ojo por ojo y nosotros pensamos que hay que atender las causas y eso es lo mejor.

Desde luego, ayuda todo lo que hacemos, que no se había hecho antes, ¿eh?, el trabajar todos los días por la seguridad. O no sé si ustedes recuerden de algún presidente que todos los días o de lunes a viernes reciba personalmente el parte o el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país y que se reúna con todo el Gabinete de Seguridad de 6:00 a 7:00 de la mañana. Eso no sucedía.

Y tampoco sucedía que se trabajara de manera coordinada.

Y tampoco sucedía que se mantuviese una comunicación constante con las autoridades locales.

Y tampoco sucedía que se atendiera el problema con más elementos, con mayor profesionalismo, con más inteligencia.

Y mucho menos, mucho menos sucedía de que no existiese contubernio entre la autoridad y la delincuencia. Me he cansado de decirlo, pero eso no aparece en el Reforma, de que ya no es García Luna el encargado de la seguridad pública en el país.

Entonces, todo eso se está haciendo, pero lo más importante de todo es atender las causas, procurar que tengamos una sociedad mejor, que los jóvenes se han atendidos, que no se les margine, que tengan derecho al trabajo, que tengan derecho a la educación, que se combata a la pobreza, que se evite la desintegración de las familias, que se fortalezcan los valores que existen en las familias, en los pueblos, valores culturales, morales, espirituales, que no se continúe impulsando un estilo de vida materialista, que se considere como lo fundamental el dinero. Todo eso es lo que nos va a ayudar a ir resolviendo el problema y vamos avanzando, nada más que el país estaba en plena descomposición.

Por eso yo insisto de que, si se quiere enfrentar una crisis, una decadencia, no hay más que una transformación. Si hubiese continuado lo mismo, la corrupción, el saqueo, el abandono al pueblo, a los jóvenes, esto del que no transa no avanza y el de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, el país estaría ingobernable, muy difícil de vivir en el país en esas situaciones. Claro, no se puede de la noche a la mañana lograr mejores resultados, estamos trabajando, pero tengo mucha fe de que vamos a seguir avanzando.

INTERLOCUTORA: Pero, presidente, nada más replantear mi pregunta: en estos diagnósticos que le dan a usted cada mañana, ¿qué le han reportado acerca de los cárteles, de los grupos de la delincuencia organizada?, ¿hay más?, ¿se incrementaron?, ¿hay algunos cárteles que hayan adquirido mayor poderío en el país?

Y también, ¿qué le responde o qué les dice a las personas o a la población de estas zonas, que como se vio ayer San Cristóbal de las Casas, se enfrentaron a estas horas a situaciones violentas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que se dan estos casos. No es generalizado, no es lo que dicen los de las agencias estadounidenses de que el 30 por ciento del territorio está dominado por el crimen organizado en México, no es cierto, lo podemos probar.

Hay estados donde no hay homicidios, la mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios; y de la otra mitad, son ocho o 10 estados en donde tenemos en el caso de homicidios más problemas, es el Estado de México, Michoacán —a ver si me falta uno— Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Jalisco, básicamente. Ahí se concentra, en seis estados se concentra el 50 por ciento de los homicidios, en seis de 32 estados.

Y vamos avanzando poco a poco, ahora vamos a presentar el informe. En los últimos días ha habido más violencia en homicidio, pero, imagínense, desde que llegamos se ha reducido el delito de secuestro en 75 por ciento, 75 por ciento.

¿Por qué una cosa baja y la otra no?

Está muy vinculado con las bandas de la delincuencia que quedaron sembradas desde el periodo neoliberal. No son nuevos, son los mismos que vienen desde Calderón y se fortalecieron en los últimos tiempos.

INTERLOCUTORA: ¿Cuántas bandas serían, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, de las más conocidas, pues Jalisco, Sinaloa, en Guanajuato hay una banda fuerte, Tamaulipas y muchas otras derivadas de las grandes.

Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. ¿Se los explico más? Es interesante.

INTERLOCUTORA: ¿En qué estados se da esto, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por ejemplo, en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios. ¿Lo vemos? A ver, homicidios.

INTERLOCUTORA: ¿O sea, es una paz pactada, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que hay una sola banda. La mayor parte de los homicidios, 75 por ciento, tiene que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas. Sólo hay algunas, por ejemplo, esta del Estado de México que se meten mucho con la población por la extorsión, a dominar en mercados, a cobrar derecho de piso, pero por lo general las bandas grandes tienen que ver con al narcotráfico.

Aquí está, miren. ¿Dónde está Sinaloa? Miren, la media pues debe de estar por acá. Hay otras, a ver si… Ese es de enero a abril, eso es lo que les estoy planteando. Pero voy a poner otro ejemplo, Durango; sin embargo, Michoacán.

¿Qué pasa aquí?

Aquí no hay un solo grupo, aquí son como 10 distintos, entonces los enfrentamientos aquí entre las bandas son mayores, para ir entendiendo el fenómeno.

Entonces, ¿qué hacer o qué estamos haciendo?

Más presencia, lo que comentaba también, ¿no? por tu pregunta? Seis estados, 49 por ciento de homicidios, estos: Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.

Entonces, esta es la situación. Estamos avanzando porque en todos estos estados donde hay más violencia, ahí tenemos más Programas de Bienestar. Ahí hay muchísimos jóvenes trabajando como aprendices porque lo que queremos es quitarles el semillero de jóvenes, el que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen y es una labor.

Pero esto no se hacía, bueno, ni siquiera había vigilancia y las policías de abajo a arriba y de arriba abajo en muchos casos estaban completamente al servicio de la delincuencia organizada. Imagínense que el brazo derecho del presidente Calderón, el encargado de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia estaba metido y está en la cárcel porque vendía protección a un grupo-

Y, además, el error. En política los errores son como crímenes. Imagínese el error de declarar una guerra sin tener idea de nada, sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, nada más para ganar legitimidad, pensando que con eso iba a quedar bien en el extranjero y le iban a aplaudir los derechosos, ‘éste sí tiene pantalones.’ Nos metió en un lío, le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero.

Bueno, hasta las guerras, son tan importantes y tan dañinas y decisivas que no se les puede dejar en manos de generales. Nada más miren lo que está sucediendo ahora en el mundo por el mal manejo político del conflicto de Rusia con Ucrania. Eso fue un error político y lo que provoca.

Por eso digo: La política, no hablemos de que sea la ciencia, el arte de gobernar, es un oficio y ahí falló la política.

Entonces, nosotros ahí vamos poco a poco enfrentando este grave problema que se originó porque se abandonó al pueblo por completo y además se elevó a rango supremo la corrupción y un gobierno sin corrupción no sirve para nada, para nada.

INTERLOCUTORA: ¿Un gobierno sin corrupción? ¿Con corrupción, dice usted?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con corrupción.

INTERLOCUTORA: Es que usted dijo ‘sin corrupción’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Un gobierno con corrupción no sirve para nada, que era lo que pasaba.

Entonces, imagínense los ejemplos que daban, pues por eso tenían licencia para robar, para delinquir, si lo hacían los de arriba.

Pero además el modelo de vida, lo que hablábamos siempre, lo que hemos dicho siempre, el lujo barato, la pérdida de valores, ¿y la Cheyenne, apá?, como si eso fuese lo máximo. Y todavía, hablaba yo de un multimillonario que dijo algo así como ‘si aspiras a un Ferrari no estés pensando en un Toyota, piensa en grande’, pero en lo material.

Entonces, si el dinero es el dios de las personas, no hacemos nada, habiendo tantas cosas tan maravillosas. Lo material debe de pasar a segundo plano, pero no; cuánto tienes, cuánto vales y esto reproducido en todo.

Si gracias a nuestras culturas no se deshizo el país, porque somos herederos de grandes civilizaciones y en las familias, en los pueblos, en el México profundo se mantienen muchos valores, muchísimos valores, gente que si encuentra una cartera la devuelve y está pensando de que hay que hacer el bien sin mirar a quién, hay mucho en nuestro país, hay mucha honestidad.

Los corruptos son unos cuantos, que además se creen muy inteligentes. Por eso, México es muy grande. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y por eso estamos avanzando y por eso estoy optimista.

Y, además, vean la imagen de México en el mundo en los últimos tiempos, nos respetan. Si de por sí a México lo respetan mucho y al pueblo de México lo quieren mucho en todas partes, ahora ha recobrado su prestigio, su grandeza, su gloria, pero es por eso, porque se están llevando a cabo cambios.

Y desde luego que están molestísimos. Imagínense ustedes, pero ojalá lo internalicen, respiren profundo, piensen, qué siente un potentado de México que por influyentismo, porque ellos eran los que mandaban, no pagaban impuestos y que ahora tiene que pagar. Pues están enojadísimos, muy molestos. Claro, ya muchos están entendiendo que ya no se podía seguir, así engañando a la gente.

Y por eso la mayoría de los medios de información en contra. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca, siendo objetivos, la prensa se dedicaba a aplaudir o a callar. Ya no, ya no, vean los programas de radio, vean la televisión, los periódicos, ahí está el Reforma, todos los articulistas.

Hagan un ejercicio hoy y que mañana alguien lo presente, pongan todos los periódicos que se publican en México hoy, los llamados nacionales, que realmente se distribuyen sólo aquí en la ciudad, pero, bueno, pónganlos sobre la mesa y enlisten y revisen las columnas y los artículos, deben de ser 200 y vamos a verlo mañana, vamos a hacer el ejercicio nosotros, todos.

A ver, nada más para… Los artículos del Reforma, de las páginas editoriales del Reforma, son dos páginas, deben de ser como seis artículos ¿no? Al azar, pero eso lo podemos hacer completo.

¿Cuándo en México se veía lo que estamos ahora constatando?

Nunca.

¿Por qué la molestia y por qué…?

No sólo por la publicidad, que ya no hay, sino porque estos medios de comunicación representaban a grupos que medraban al amparo del poder público, eran los que recibían los contratos, eran los que le vendían al gobierno mercancías de todo tipo.

Este es. Pero nada más para… Seguro es en contra:

‘Si buena parte de la clase política no está a la altura de los tiempos que corren, pues descolonicemos los mapas desde donde nos hemos mirado’. Pero a ver si no tiene algo aquí en especial.

Acá está, Morena, miren. ¿Cuánto vamos de que habla bien de Morena?

‘Preocupados por ganar elecciones y marcar terreno, Morena y sus aliados, o la oposición y los suyos, suman y restan para declarar victorias o maquillar derrotas. Y está bien, en lo electoral se trata de ganar, otra vez nada nuevo, participan los que quieren y los que no, no; sólo que, en la visión reduccionista de nuestras contiendas contemporáneas exhibidas en redes sociales y asfixiadas por lugares comunes, las ausencias son traición y las presencias, acaso, se reconocen como accidentes.’

A ver, Sergio dice:

‘Muchos lineamientos en nuestro país quedan impunes porque las autoridades no quieren enfrentar a un pueblo entero, la impunidad hace que se repitan’. O sea, este es… Sí, que los justificamos, los linchamientos.

Ah, mira, aquí estoy yo, sí:

‘No falta quien justifique los linchamientos como expresión de los usos y costumbres. En 2001, cuando un presunto ladrón de imágenes religiosas fue linchado en Santa Magdalena Petlacalco, Tlalpan, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador declaró: Con las tradiciones de un pueblo, con sus creencias vale más no meterse, es parte de la cultura y las creencias de los pueblos originarios, que representan al México que no termina por irse, al México profundo’. Fíjense que sigo pensando lo mismo, pero él tiene una visión distinta.

Les voy a contar una historia. Al hermano de Porfirio Díaz lo lincharon. Era gobernador de Oaxaca y se caracterizaba por sus abusos, por sus excesos. Y en una ocasión había una protesta en Juchitán y mandó a la policía y arrasaron con Juchitán y quemaron al pueblo y fusilaron a los llamados cabecillas, incluido al sacerdote, pero lo que más les dolió a los juchitecos es que se llevaron al santo patrono, creo que es San Jacinto. A ver, el santo patrono de Juchitán…

INTERVENCIÓN: San Vicente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: San Vicente. Y a pesar de que habían quemado al pueblo y que habían asesinado a los supuestos cabecillas y al sacerdote, ya la gente lo que quería era que le devolvieran el San Vicente, su santo patrono. Ese es el México profundo.

Entonces, Félix Díaz, papá del Félix Díaz que después enfrentó a Madero, a este Félix Díaz que era gobernador le decían ‘el Chato’ Díaz, hermano de Porfirio, no quería devolverles el santo y los de Juchitán le escribieron al presidente Juárez; y el presidente Juárez, siendo anticlerical, pero conociendo las tradiciones de los pueblos, porque el presidente Juárez era anticlerical, pero no era antirreligioso y le tenía un profundo amor al pueblo, le escribió al gobernador de Oaxaca. Ya tenían diferencias porque ya los hermanos Díaz, Porfirio, ya estaban a punto de rebelarse en contra del presidente Juárez. Entonces, le escribió y le pidió que le devolviera en San Vicente a Juchitán y les devolvió el santo, pero se los mandó en una caja de madera pequeña, en trozos; la gente lo arregló.

Yo he ido a Juchitán buscando el San Vicente, ya no está. Pero esto que les estoy comentando es parte de una investigación, hay documentos, es una investigación que está en uno de los libros de historia de México de Daniel Cosío Villegas.

Entonces, viene la rebelión en la Noria, de Porfirio Díaz en contra del presidente Juárez y va el ejército federal a enfrentar a los rebeldes a Oaxaca y el gobernador era el hermano de Porfirio Díaz.

Entonces, cuando sienten que no iban a poder resistir, deciden salirse de Oaxaca y ‘el Chato Díaz’ manda a su ayudante a conseguir un barco a Puerto Ángel y sale de Oaxaca a Puerto Ángel para embarcarse e irse al extranjero.

Su ayudante llega a Puerto Ángel, había una embarcación, la contrata y se va él, de modo que cuando llega Félix Díaz no hay ninguna embarcación en Puerto Ángel y se tiene que esconder ahí a esperar a que llegue una embarcación.

Los juchitecos, quien conoce Oaxaca sabe que no está cerca Juchitán de Pochutla, de Puerto Ángel, ahí donde fue ahora la desgracia del huracán, pero seguramente por la costa, por Salina Cruz, toda la costa, se mueven, se movilizan y lo buscan y lo ajustician al hermano de Porfirio.

Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto?

Pues no hay que meterse con la religión de los pueblos.

Y lo mismo pasó después cuando el presidente Díaz se metió a quitarle las tierras a los legítimos dueños, cuando se metió a despojar de sus tierras a los yaquis, a los mayas y a otros pueblos.

Entonces, ese es el mensaje ese el México profundo. Sarmiento pues, aunque tenga conocimiento de esto, no lo entiende. Por eso hablo de que somos distintos, son dos pensamientos, por eso hablo del pensamiento conservador.

Pero, bueno, nada más pusieron dos, ¿y los otros artículos?

O sea, no tiene… No es para eso, pues, pero es una muestra. El Reforma es como el equivalente, ya hablando de historia, a lo que fue El Imparcial en la época de Porfirio Díaz, nada más que El Imparcial sí era un periódico muy leído, fíjense que llegó a tener un tiraje de 120 mil ejemplares diarios en aquellos tiempos. Claro, totalmente porfirista, se apoyaba Porfirio en El Imparcial.

‘La gran evasión’, ¿de quién es?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Sergio Aguayo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De los migrantes, ¿no?

Por decir, este es Calderón. Aquí estoy yo, miren, en la hamaca. No, no es una hamaca…

INTERVENCIÓN: Es un diván de un consultorio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah. A ver, espérate, deja a… Está interesante, tenía tiempo que no lo veía yo. Sí, sí, estamos muy obsesionados por ellos.

Y miren esta, la que sigue.

Esta es segurísima: ‘El dinero que ha generado nuestro gobierno con la venta del crudo en el último año no es permanente, ni recurrente. Pero no lo ahorran’; lo estamos tirando.

‘Fondo desfondado.’

Pero también es entendible, porque ¿qué hacían antes con los excedentes? En el gobierno donde se recibió más dinero por precios altos del petróleo fue en el de Calderón ¿y qué hicieron con los excedentes?

Nosotros se lo estamos dando a la gente, porque una parte del excedente nos está permitiendo que no aumente el precio de la gasolina y esto ayuda al pueblo, pero ¿ustedes creen que esa política les gusta a los conservadores?, no.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: ‘Dádivas.’

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ‘Dádivas’, ¿dónde está?

Sí, es decir, el dinero que debería ser para beneficiar a futuras generaciones, por ejemplo, para que no pagaran impuestos los banqueros, los grandes empresarios que son los que están financiando al Reforma, en vez de eso, lo estamos gastando hoy ‘en dádivas’, como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el Transístmico, ‘son dádivas’.

¿Saben cuántos están trabajando hoy en Dos Bocas?

Cerca de 30 mil obreros nada más por eso. ¿Cuándo se había invertido tanto dinero en el sur sureste como ahora? Pero convencerlos a ellos no, no. Pero ellos dominaban.

A ver, si hay alguien que hable de la crisis de Nuevo León, sí. No existe, ¿verdad? No, porque los dueños de este periódico, que son también los dueños de El Norte, ponen y quitan gobernadores y no asumen su responsabilidad.

Pero, bueno, esto es lo que…

Y mira, tenía tiempo que no veía a Catón. Ya está grande, le mando un saludo y le deseo que viva mucho más tiempo y con alegría.

Bueno, ya.

INTERLOCUTORA: Ya para terminar, entonces, ¿estamos hablando que en los estados donde no hay homicidios o donde hay una aparente reducción de homicidios, estamos hablando de una paz pactada entre los grupos delincuenciales, presidente? Nada más para terminar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es el predominio de un grupo que no tiene competencia con otros y esto lleva a que no haya enfrentamientos, porque el 75 por ciento de los homicidios que se registran en el país tiene que ver con estos enfrentamientos, 75 por ciento.

INTERLOCUTORA: Y la segunda sería, presidente, mi segundo tema para preguntar es acerca de todas las repercusiones que se siguen dando después del acto político que se dio el domingo allá en el Estado de México con este acto de Morena. Ya hubo una denuncia por parte del PAN y el PRD ante el INE pues denunciando actos anticipados de campaña. Preguntarle acerca de esta situación, presidente: ¿Cómo ve esa denuncia?

Y también las expresiones que ha hecho el senador Ricardo Monreal respecto a que es un timbre de orgullo el que haya sido excluido de este acto y que él dice que él va a ser el presidente de la conciliación nacional, presidente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues eso es un asunto de los partidos.

El bloque conservador es normal, es parte de esto, es lo mismo, que no quiere que nos vaya bien, nada más que tienen muy malos dirigentes, asesores. Por ejemplo, eso de que no van a legislar o que no van a aprobar nada de lo que envíe el Ejecutivo al Congreso. Entonces ¿para qué es el Poder Legislativo? Su función es legislar.

Si yo actuara de mala fe, hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos, porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación, sí, es como para decir.

Dirigentes del bloque opositor. ¿Cómo se llama? ¿México va?

INTERLOCUTORA: Va por México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Va por México, aguanten, aguanta, el pueblo se levanta. La verdad, muy mal.

Y acerca de lo de Morena, pues yo tengo licencia. Y la gente en Morena, la verdad… Los ciudadanos en general, no sólo de Morena, están muy despiertos y ya no quieren dirigentes sin principios, sin ideales, ya no, ya eso se terminó. La gente quiere que los representen personas con principios, con ideales, no politiqueros y, a diferencia de lo que piensan los politiqueros, la gente se da cuenta de todo, ya no es el tiempo de antes.

Yo sí voy a seguir enviando iniciativas, ¿eh? al Congreso, porque tengo que cumplir. Por ejemplo, voy a enviar la iniciativa para que no haya el cambio de horario.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo la enviaría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya la semana próxima.

INTERVENCIÓN: ¿Al Senado o a diputados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A cualquiera de las cámaras, pero la voy a enviar porque ya tengo los estudios y tengo una encuesta, le preguntamos a la gente y ya la semana que viene la voy a enviar. Si no quieren votar o la rechazan, pues ni modo, pero ya cumplí.

PREGUNTA: ¿Cuándo se hizo la encuesta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: ¿Cuándo se hizo la encuesta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La semana pasada. Está 71 por ciento a favor de que se cambie o, mejor dicho, que se quite.

PREGUNTA: ¿Dará a conocer la encuesta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: ¿Cuándo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana. La hizo Gobernación.

INTERLOCUTORA: Si no se aprueba, ¿sería decreto, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: Si no se llegara a aprobar la iniciativa, ¿sería decreto para eliminarlo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo mejor es que sea en el Congreso.

PREGUNTA: Pero fue un decreto presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: Fue un decreto de Zedillo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es mejor que sea una reforma a alguna de las leyes secundarias, para que no sea reforma constitucional.

Y entonces para la próxima semana les presentamos la encuesta, lo que opina la gente y los estudios.

Entonces, si a lo mejor desde hoy ya me contestan lo del bloque, que no van a aprobar, pero yo tengo que enviarla y así voy a seguir enviando.

INTERVENCIÓN: ¿La de la Guardia a dónde la va a mandar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La Guardia la voy a mandar también, al Senado o a la Cámara de Diputados, estamos viendo; y la reforma electoral también.

INTERVENCIÓN: Porque en el Senado fue aprobada de manera unánime.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero vamos a mandar las dos, estas dos y la del horario de verano.

No, pero vamos por orden. ¿Dónde quedamos? ¿Quién quedó? Tenemos tiempo.

PREGUNTA: Buen día, presidente. ¿Sí se escucha? ¡Ay!, perdónenme.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿A quién le toca?

INTERLOCUTORA: Yo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Tú la pediste?

INTERLOCUTORA: Sí.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, las dos, pues, las dos.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente. Buenos días.

Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Presidente, usted nos había dicho que no iba a pronunciarse respecto de los estados que estaban en proceso de elecciones hasta que pasaran estos comicios. Ya el pueblo de Tamaulipas ha decidido pues castigar de alguna manera al Partido Acción Nacional y, sobre todo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Al respecto, presidente, pues nosotros en Contralínea tuvimos acceso a justamente las investigaciones que se llevan en Estados Unidos y también aquí en México respecto de varias situaciones; entre ellas, los nexos que tendría Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el cártel de Sinaloa.

Usted ya se pronunciaba hace un momento respecto de este contubernio que existe en algunas entidades todavía y también que existía en el pasado con Genaro García Luna como máximo ejemplo de estos vínculos entre el gobierno y los criminales, ¿no?, los grupos criminales.

En este sentido, en esos expedientes tanto del FinCen como de la Unidad de Inteligencia Financiera se da cuenta al menos de siete empresas fachada del cártel de Sinaloa que lavan dinero también para el cártel de Colombia, que habrían financiado en 2013 la compra de un departamento en Santa Fe al gobernador de Tamaulipas, entonces senador de la república; y en 2019, cuando ya estaban estas investigaciones, se lo habían comprado también estas empresas fachada, son siete de ellas y además involucran a una octava en esta última compra.

El gobernador de Tamaulipas tiene alrededor de 28 propiedades en México y en Estados Unidos y por ello las autoridades lo han considerado una situación alarmante. En el caso de las autoridades estadounidenses vieron sospechoso su actividad allá, sobre todo en esta región de Texas y por eso le abren el expediente. Usted también aquí en la conferencia hace un año había mostrado los documentos de esta solicitud de colaboración del gobierno estadounidense hacia el gobierno mexicano.

Preguntarle, presidente, porque todos estos gobernadores pues generalmente lo que dicen es que es un asunto político, que es una persecución política. Lo dijo en su momento Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, actualmente procesado judicialmente; también lo dijo en su momento César Duarte, exgobernador de Chihuahua y que ya fue extraditado a México y va a enfrentar este problema judicial que tiene.

Presidente, preguntarle si este argumento, tanto del Partido Acción Nacional como del gobernador, de que es una persecución política de parte de su gobierno y que él no tiene nada que ver, cuando además Estados Unidos está investigándolo también, no se entiende cómo sería una persecución de Estados Unidos hacia el mandatario, preguntarle si esto basta para frenar las investigaciones y esta presión política frenaría la cooperación que tiene México con Estados Unidos sobre este caso y también la cooperación que tiene con la Fiscalía General de la República.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, mira, son casos que ya están en la fiscalía y en el Poder Judicial, entonces ya no queremos nosotros pronunciarnos, precisamente para que no se tenga la excusa o el pretexto de que se les está persiguiendo.

Desde el principio he dicho que no es mi fuerte la venganza y tengo mi consciencia tranquila; y no soy hipócrita, no tengo un doble discurso.

El caso del gobernador de Tamaulipas inició con una investigación de la fiscalía, que es autónoma, yo me enteré por los medios. Y cuando empezaron a decir de que era una persecución, me llegó un oficio, que no sé si lo di a conocer aquí, en donde se le pedía a la fiscalía o al instituto… a la oficina de inteligencia financiera que se revisaran las propiedades del señor García Cabeza de Vaca. Entonces, me llegó el oficio, pero últimamente el oficio de una institución estadounidense.

INTERLOCUTORA: El FinCen, que es una como la UIF mexicana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, entonces aquí yo dije existe ese oficio en donde están pidiendo información, fue lo único que dije, porque no tenía yo ninguna información comprobatoria, si la institución esta, la oficina de investigaciones financieras hizo la investigación a partir de ese oficio. Me enviaron a mí el oficio, porque yo pedí información, a ver, existe o no existe la investigación, entonces me mandaron el oficio.

Últimamente, los abogados del señor Cabeza de Vaca sostienen que ese oficio es falso, que fue falsificado. Entonces, si es falso el oficio, si fue falsificado, pues hay que investigar y la fiscalía tiene que decidir y las autoridades de Estados Unidos aportar pruebas, si tienen.

Y yo desde el principio he dicho que no vamos a fabricar delitos, como era antes, porque eso es ruin, eso es autoritarismo.

Ustedes saben que a los maestros de Oaxaca que se oponían a la llamada reforma educativa les fabricaron delitos de lavado de dinero y los encarcelaron y el Reforma lo celebraba, incluso en crónicas contra de un maestro, que ya falleció, que era el dirigente, lo acusaba de alcohólico. Así es el conservadurismo, esos son capaces de todo; pero no somos iguales.

Entonces, ¿qué tiene que hacer la fiscalía?

Informar y el Poder Judicial resolver. Y aquí sí fraternamente, cariñosamente, respetuosamente, que no tarden tanto.

Y lo mismo en el caso de Estados Unidos, no se avanza, hay muchísimas denuncias y no avanzan y la justicia tiene que ser expedita y resolver lo más pronto posible. Ya va a terminar nuestro gobierno en dos años tres meses y se van a quedar ahí todavía pendientes asuntos. Y ya están algunos pateando el bote, esperando que ya se termine el gobierno, porque piensan que van a regresar.

Entonces, ojalá la fiscalía y la instancia del Poder Judicial informen y en el caso de lo que corresponde a nosotros, de la oficina de inteligencia financiera, informen. La verdad nos hará libres. Eso es lo que puedo yo comentar. Lo demás es parte la confrontación política que existe.

INTERLOCUTORA: Presidente, aquí también en su conferencia matutina ha hablado de pues de estas pugnas internas que existen en su gobierno y que es, bueno, es natural, usted lo ha dicho.

Preguntarle sobre el tema de la soberanía alimentaria, porque usted ha reiterado que uno de los objetivos ahora incluso ante esta inflación que se está presentando pues es que pequeños productores, campesinos también reactiven el campo y esto pues tiene sus propias dificultades por tantos que se abandonó este sector y sobre todo por estas políticas neoliberales.

Sabemos que al frente de la Secretaría de Agricultura pues no todos están de acuerdo, incluso el secretario Villalobos pues se le considera más cercano, como empresario que es, al sector empresarial. Se le ha ubicado como uno de los promotores de transgénicos, incluso como opositor a este decreto que poco a poco va a ir disminuyendo la presencia de glifosato en el país.

Preguntarle si esto de alguna manera, estas pugnas internas que existe en su gobierno no dificultarán este objetivo tan importante para nuestro país, que es garantizar la soberanía alimentaria en un campo devastado prácticamente.

Si esto no será un obstáculo para estos objetivos y sobre todo pensando que se tiene que cambiar la visión en el campo de lo que se requiere y de cómo impulsar a los pequeños productores, a los campesinos, a los ejidatarios para que todo esto llegue a buen puerto rápido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay diferencias, pero están muy claros los objetivos, el propósito del gobierno y es apoyar a los campesinos más pobres. Pero no sólo es el discurso, la retórica, son los hechos. Se está ayudando como acerca de tres millones de productores campesinos y pobres la mayoría.

¿Cuáles son los programas de agricultura?

El Producción para el Bienestar, eso va a dos millones de productores que reciben de manera directa un apoyo para sembrar. Lo que era el Procampo se reformó y ahora le llega a los de abajo, a cerca de dos millones.

No lo maneja Agricultura, pero tiene que ver con el campo el programa Sembrando Vida. Son creo que cinco mil pesos por jornal y son 440 mil sembradores de Sembrando Vida, para que cultiven sus parcelas. Es una inversión de 29 mil millones de pesos. Ese es el otro programa importante. Directo, no hay intermediarios.

El tercero, los fertilizantes gratuitos. Todo Guerrero completo, todos los productores completos, pero ya se amplió a Morelos, a Puebla, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Durango, Nayarit, creo que a Veracruz también y se va a ampliar más y son fertilizantes gratuitos para pequeños productores.

¿Qué otro programa?

El apoyo directo a pescadores, a 200 mil pescadores que reciben un apoyo.

De los que recuerdo, no son muchos, antes eran muchísimos los programas. Hace poco leí a uno de estos expertos que decía: ‘Había 20 programas o 30 y ahora nada más hay cinco, se abandonó el campo’. No, son menos, pero mejores; son pocos, pero mejores y le llegan a la gente lo que… Por ejemplo, el Procampo no les llegaba a los pobres, no les llegaba a las comunidades indígenas y ahora lo primero son las comunidades indígenas. Entonces, sí ha habido un cambio, una política.

Y una cosa muy importante, imagínense cuánto se quedaba de ese dinero que se entregaba supuestamente a los campesinos o se destinaba al campo en las organizaciones, cuánto le entregaban a Antorcha Campesina, miles de millones de pesos a todas las organizaciones.

Así como le hicimos con la Cofepris, así tenemos que hacerlo también sobre cómo era la corrupción, porque a veces se olvida. Pues claro que se molestan porque ya esos programas no funcionan.

Y acerca de cómo se aplican los programas, bueno, pues hay responsables, el secretario cumple con su responsabilidad. Y si ya dijimos: No al maíz transgénico y no agroquímicos, que dañan la salud, pues así está.

Y sí hay, no es este el caso, en todos lados hay resistencias al cambio y en todos los gobiernos. Yo les hablaba de mejor gobierno que ha habido en la historia de México, el gobierno del presidente Juárez y cómo se enfrentan los ministros. Yo creo que el presidente Juárez en todo el tiempo que estuvo en la Presidencia, en su encargo, creo que tuvo más de 10 secretarios de Hacienda, una vez los conté, creo que como 14, porque pues no entendían, o no se entendían entre ellos. Y él era muy conciliador y muy paciente y por eso su grandeza, porque había radicales liberales y había liberales moderados y se enfrentaban.

Y los conservadores, ahora vi también un mensaje de estos en las redes difamándolo al presidente Juárez porque siguen con lo mismo, diciendo de que no había ganado nunca una elección; y no es cierto, sí ganó elecciones.

Y que no era bueno para combatir como militar; pues también, él era un estratega en política, un hombre con mucho aplomo, con mucho valor.

Acabo de dar a conocer en un discurso en Puebla, el 5 de mayo una anécdota extraordinaria que cuenta Fernando del Paso, que les dice Juárez, porque lo inventa Fernando del Paso, ese gran escritor, finado, que mereció el Premio Nobel de Literatura, de los mejores escritores de México, entonces en su libro Noticias del Imperio inventa un diálogo de Juárez y su secretario y dice Juárez: ‘Oiga, secretario, todos los próceres han sido de a caballo, Bolívar, O’Higgins, el mismo cura Morelos y yo nada más he montado mulas’. ‘¡Cómo, Benito Pablo, vas a ser un prócer de mula!, aunque las mulas no se desbarrancan y resisten y llegan más lejos’. Y ahí le dice el secretario: ‘Sí, sí, sí, usted es mula. Perdón, presidente’.

Entonces, ¿qué tenía?

Perseverancia y pues así logró sacar adelante al país y resolviendo las diferencias.

Y nosotros tenemos aquí debates al interior del gobierno, distintos puntos de vista y buscamos la conciliación, pero ya no tiene ninguna influencia el pensamiento conservador aquí adentro, eso es todo.

PREGUNTA: Gracias. Buenos días, señor presidente. Gracias.

Janet Galindo, del Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera Ciudad de México.

Señor presidente, quisiera preguntarle, en redes sociales está circulando ya adelanto editorial de un libro escrito por Raúl Olmos sobre la casa gris. Hoy escribe, este periodista hoy escribe sobre este tema, tratando un tema que en su momento ya también fue aclarado por usted. Sin embargo, hay temas y hay otros temas que quedaron en el olvido, parece que están quedando en el olvido, como lo del Pemexgate, lo de los Amigos de Fox. No sé qué opinión le merece esto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que es normal. Este periodista forma parte del Reforma, es toda una corriente de medios conservadores. No sé si del Reforma o de un periódico de Guanajuato y creo que trabajó con Claudio X. González, o sea, es lo mismo; Loret de Mola.

Entonces, lo importante es estar bien con nuestra consciencia. Si no prueban nada, pues es nada más aplicar la máxima del hampa de la política y del periodismo, ¿no?

INTERLOCUTORA: Aparentemente en este tema, en este libro, él da pruebas de este tema de la casa gris.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ese es un asunto. Vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que mi hijo, que se casa con una empresaria, su esposa tenga alguna relación empresarial, comercial, ¿qué tengo yo que ver? Si tienen pruebas, pues que procedan legalmente en contra de los responsables.

Pero yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad y yo no establezco relaciones de complicidad con nadie y cuando digo: nadie, incluyo a mis hijos y a mis familiares; si no, ya me hubiesen destrozado estos mafiosos con sus voceros, no hubiese yo resistido. Mi escudo, lo que me protege es mi honestidad.

Y no quiero ofender a nadie, pero no me interesa el dinero, lucho por ideales, lucho por principios siempre. Nunca he tenido una cuenta de cheques, nunca he tenido una tarjeta, vivo con mi trabajo, no aspiro a acumular dinero.

Y también por eso no quiero ofender a nadie, porque no todo el que tiene es el malvado, pero yo soy feliz de esta manera. Y lo pensaría, de veras y no quiero ofender a nadie, pero no me gustaría subirme a un Ferrari, ni siquiera de ir de acompañante. No me gustaría ir a un hotel de gran lujo, o sea, porque no me produce felicidad; al contrario, me produce remordimiento de conciencia.

Pero no estoy en contra del que tiene un Ferrari ni estoy en contra del que tiene mansiones, no estoy en contra de que con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, ha logrado un patrimonio o ha heredado una gran riqueza, no estoy en contra de ellos, para nada; estoy en contra de la riqueza mal habida, estoy en contra de la corrupción, del saqueo, me molesta muchísimo cómo se robaban el dinero de las medicinas.

Acabo de ir a Oaxaca y sobrevolamos en la zona afectada por el huracán y fuimos a Pluma Hidalgo y fuimos luego a Candelaria Loxicha y bajamos ahí, en los dos lugares y también en Puerto Ángel, Mazunte, en la costa y bajamos en Candelaria Loxicha y hablamos con la gente. Y ahí está la Secretaría de la Defensa y Marina y muchos servidores públicos ayudando. Y voy a regresar este viernes ya para entregar recursos y apoyar a la gente. Se les está apoyando, pero más todavía a los damnificados.

Pero ¿qué veo?, ¿qué me dice la gente?

Un hospital abandonado en Candelaria Loxicha desde hace 15 años, que lo empezaron a construir y así dejaron en Oaxaca estos del bloque conservador como 50, porque lo que les importaba era dar los contratos de construcción y robarse el dinero. Unos auténticos delincuentes.

Pero ¿quiénes eran los delincuentes antes?

Ahora los de las bandas, antes los rateros eran los que se robaban una gallina, un pavo, una bolsa en el mercado, los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad.

Entonces, imagínense, una familia de Candelaria Loxicha, que se le muere su enfermo, su niño, porque no hay médico y está viendo el hospital ahí. Eso es lo que me indigna.

¡Cómo no me voy a indignar de que una corporación financiera obtenga utilidades que ni siquiera se quedan en México por dos, tres, cinco mil millones de dólares y no paguen un centavo de impuestos! Eso sí molesta. Pero eso es corrupción.

Pero no es estar en contra del que trabaja, invierte, genera empleos, contribuye.

Entonces, esa es la diferencia que tenemos con estos grupos. Y pueden escribir todos los libros que quieran con absoluta libertad y van a vender muchísimo.

INTERLOCUTORA: En otro tema, señor presidente, bueno, hace rato usted ya también estuvo comentando con respecto a la corrupción. En estos momentos México se encuentra a nivel mundial muy bien situado en el combate a la corrupción.

Sin embargo, también se mostró ahorita que antes el combatir la corrupción salía en primera plana. Digo, finalmente, ahorita no está todo este trabajo no sale en primera plana. Entonces, ahora que los diputados amenazaron con un llamado a la moratoria legislativa, ¿usted los convocaría de nuevo, bueno, los invitaría de nuevo a que llamen ya a legalizar? Bueno, a legislar, más bien, que ya se legisle lo que es la reforma electoral.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, pero están en huelga. Además, me imagino que están muy fatigados porque son muchos los asuntos que tienen que atender.

Pero es un asunto de ellos. Yo pienso que es de sabios cambiar de opinión y que, si estaban molestos, porque fue después de las elecciones, enojados y dijeron: ‘A ver, ¿cómo nos desquitamos?’, entonces, pensaron en tirar una pedrada. Pero se equivocaron, porque su función es legislar.

Además, los dirigentes de los partidos no son los jefes de los legisladores. El legislador es representante del pueblo. Un legislador no representa a un partido, representa a los ciudadanos, representa al pueblo. ¿Cómo los líderes…? Si no son borregos, son representantes populares. ¡Cómo toman una decisión así! Pero es el coraje. Ojalá y rectifiquen, pero pues están muy molestos.

Imagínese, cómo va a obtener votos el PAN, si se opuso al programa de la pensión a los adultos mayores, por lo mismo, porque los domina su conservadurismo, porque para ellos eso es entregar dádivas, es populismo, es paternalismo.

Yo me acuerdo que cuando fui jefe de gobierno y comenzamos con este programa aquí, en el 2001, declaró Fox, que era presidente, que eso estaba mal, que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores, como si no hubiesen trabajado ya toda su vida y merecieran vivir con holgura, con un poco de tranquilidad, tener una pequeña recompensa en el último periodo de su existencia. Pero esa es la mentalidad de Fox, porque esa es la mentalidad conservadora.

Entonces, cuando se presenta la iniciativa en la Cámara de Diputados para que la pensión se convierta en un derecho, votan en contra. Es de lo más retrógrada que hay en lo político y en lo social es de lo más inhumano.

Y dicen: ‘Son políticas viejas’. Bueno, eso es lo que ha predominado en los países europeos más avanzados, como Suecia, como Dinamarca, como Noruega, está establecido el Estado de bienestar.

¿Cómo van a avanzar? ¿Cómo avanzan si tienen de jefe a Claudio X. González? Su papá de Claudio X. González —aunque hay que diferenciarlos, pero también voy a hablar de él— su papá, asesor de Salinas en materia económica cuando las privatizaciones, promotor de la privatización de la industria eléctrica, que se aprovecha y se queda con una planta de generación de energía eléctrica privada. Una, dos, tres veces, una especie de Fidel Velázquez, del finado Fidel Velázquez, que era el único líder de la CTM, pero en el caso del señor Claudio en el sector empresarial.

Cuando la elección del 2006, él encabeza el movimiento en contra de nosotros, la guerra sucia, violando la ley, porque el sector privado compraba tiempos en radio y televisión para difamarnos. Ellos fueron los que crearon lo de que yo era un peligro para México.

Su hijo, me acuerdo perfectamente, me invitan a un foro en Valle de Bravo en 2006, se para su hijo a cuestionarme del por qué estaba yo en contra de la venta de Banamex en aquel entonces y echado para adelante, entre otras cosas.

Yo estaba en contra porque no pagaron impuestos, vendieron Banamex a Citigroup en 12 mil millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos. Y el argumento: ‘Es que es legal’. Sí, es legal, pero es inmoral, porque si esa operación se hubiese hecho al revés, si Banamex hubiese comprado Citigroup, tenía que haber pagado en Estados Unidos tres mil millones de dólares de impuestos.

Y luego de repente aparece como líder de la sociedad civil, desde luego en contra de nosotros, en contra de los maestros. Es el encargado de la campaña de difamación a los maestros acusándolos de que eran unos flojos, que no trabajaban, colocando carteles por todos lados aquí en el periférico en donde medía por segundo cuántas veces faltaban los maestros a clase. Una actitud nefasta.

Y de repente se convierte en el líder de los partidos conservadores y desde luego recibiendo dinero hasta de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, para hacer campaña en contra nuestra. Y ese es el dirigente opositor principal

¿Por qué no les va bien?

Por eso. ¿Cómo un maestro de Oaxaca se va a olvidar o una maestra de que este señor encabezó un movimiento para ofenderlos, para echarles la culpa de que si estaba mal la educación en México era porque los maestros eran unos flojos, unos rijosos? ¿Cómo? si desprecian al pueblo.

¿Qué piensan? ¿Que están en la época de la Colonia? ¿De que los mexicanos son vasallos o estamos en la época de esclavitud de Porfirio Díaz, de los peones, de que ellos son los que mandan? No.

Y luego, viene la reforma eléctrica y, en vez de votar por la Comisión Federal de Electricidad para fortalecerla, que es una empresa pública, que fundó el general Cárdenas, una empresa que consolidó porque nacionalizó la industria eléctrica el presidente López Mateos y ahí van todos los diputados del PRI. ¿Y dónde quedó el general Cárdenas? ¿Y en dónde quedó el presidente López Mateos?

O sea, ¿quién inspira a los priistas ahora?, porque uno tiene que tener siempre un referente, para cualquier actividad se requiere un ideal, se requieren principios, se requiere una doctrina, una utopía. ¿Quién los inspira? ¿Iturbide, Santa Ana, Porfirio Díaz, Huerta, Salinas? ¿Quién?

¿En dónde queda Hidalgo? ¿En dónde queda Morelos? ¿En dónde queda Juárez? ¿En dónde queda Villa? ¿En dónde queda Zapata? ¿En dónde queda Madero? ¿En dónde queda Lázaro Cárdenas?

No estamos hablando de los filósofos pensadores del mundo, no; de nuestros próceres. ¿Qué, no tenemos que definirnos? ¿Qué, no tenemos que emular, seguir el ejemplo de las mujeres, de los hombres que lucharon en México por la libertad, por la justicia, por la democracia? ¿Qué, el gritar ‘¡Viva Leona Vicario!’ es nada más palabrerío hueco?

¿Qué hizo Leona Vicario? ¿O Morelos o Juárez, o el cura Hidalgo? ¿Eso ya no importa? ¿Eso no hay que tomarlo en cuenta? ¿Y para qué están sus nombres ahí en los recintos legislativos?

Entonces, es el tema ahora.

Y que el Reforma actúe como un partido conservador pues de lo más normal, lógico, es consustancial a lo que piensan sus dueños y a lo que han hecho siempre. Lo importante en el caso del Reforma es que queden al descubierto, al desnudo, porque engañaban de que hacían un periodismo independiente, profesional, no partidista, de la sociedad civil, cuando son defensores de grupos de intereses creados, voceros del conservadurismo.

Entonces, esos tienen toda la justificación de que sean conservadores, nada más que no engañen, que no se inmolen. Esa es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Porque hay quienes decían, como el finado Fidel Velázquez, ‘soy charro ¿y qué?’ Pero los conservadores se daban baños y se siguen dando baños de pureza y su doctrina es la hipocresía, el doble discurso y eso molesta más. Son en esencia iguales, pero unos son corruptos, cínicos y los otros son corruptos hipócritas, Y así como el cinismo indigna, la hipocresía también debe de indignar.

Ya vámonos al desayuno.

INTERVENCIÓN: Sobre los contenedores de Colima.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya los contenedores de Colima están apareciendo o los están recogiendo. Se va a presentar toda una información sobre lo que tenían los contenedores de mercancía, porque hablaban de oro, de plata, de diamantes. Ya la Secretaría de Marina va a presentar un informe.

INTERVENCIÓN: ¿Y esto no afecta la imagen de México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. No, porque se aclara.

Claro que la calumnia, como se maneja en el hampa del periodismo, la calumnia cuando no mancha, tizna, siempre afecta ¿no? Por eso lo hacen.

Pero, a ver, pon el poema —vamos a terminar con eso— de Rubén Darío sobre el fango…

INTERVENCIÓN: ¿Los encontraron con mercancía o nada más los contenedores?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperar a que nos informen. Hoy en la mañana hablaron de que habían encontrado ocho.

Es que hay que empezar a aclarar de que no estaban en el recinto oficial, estaban afuera del recinto oficial, en unos terrenos que particulares que rentan y de ahí se los llevaron; pero se manejó de que se los habían llevado del recinto oficial, que está a cargo de la Secretaría de Marina. Entonces se va a informar sobre esto.

PREGUNTA: Presidente, vengo de Cadereyta, Nuevo León. ¿Me quedo para mañana en la mañana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, mañana te quedas.

INTERVENCIÓN: Okey, presidente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mira qué bonito es, mira qué belleza.

‘Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer; pero, aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno’.

Era alumno de Díaz Mirón, al principio, porque luego Díaz Mirón se volvió porfirista y hasta huertista; pero cuando Rubén Darío era joven admiraba al gran maestro de la poesía, Díaz Mirón.

Bellísimo, ¿verdad? Grandes poetas.

Bueno, nos vemos.

+++++

Seguir leyendo