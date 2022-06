Criptomonedas tienen un fin de semana de pesadilla: así cotizan hoy 12 de junio de 2022

Cada vez son más las personas que han decidido incursionar en el mundo de las criptomonedas, ello pese a la volatilidad que las caracteriza, con el objetivo de tener una inversión a mediano y largo plazo.

Impulsadas también por ciertos personajes o gobiernos que buscan adoptar estas monedas digitales como medios de curso legal, las criptomonedas se han subido a una montaña rusa que las ha llevada a subidas y bajadas significativas que han puesto de cabeza a más de una de ellas.

Acá te contamos cómo se han movido las principales criptomonedas y sus precios este 12 de junio de 2022 por la tarde.

Bitcoin

Precio: 27.631,377 USD

Cambio: -8,23%

Ethereum

Precio: 1.491,804 USD

Cambio: -16,64%

Tether US

Precio: 0,999 USD

Cambio: -0,02%

BNB

Precio: 263,153 USD

Cambio: -8%

Litecoin

Precio: 50,634 USD

Cambio: -10,63%

Dogecoin

Precio: 0,067 USD

Cambio: -11,79%

En las primeras semanas de mayo de 2022 las criptomonedas dejaron al descubierto que, por más que lo intenten, no pueden escapar del apetito especulador, luego de que el llamado “criptoinvierno” o “criptocrash” hundiera en los valores mínimos a varias monedas digitales como el bitcoin, ethereum y LUNA de Terra, situación que dejó en la ruina a muchos inversores.

Se le llama “criptoinvierno” cuando los precios caen sorpresivamente y no se ve o pronostica ninguna mejoría en el próximo semestre. Este último episodio fue impulsado por varios elementos: la inflación en el mundo y la propuesta de prohibir el uso y la extracción de estas en Rusia, actualmente en conflicto con Ucrania.

Esta situación llevó al bitcoin a caer sorpresivamente un 77% de su valor, cayendo hasta la barrera de los 28,000 dólares; mientras que otras como Ethereum perdió el 30.88% de su valor en ese mes. El efecto dominó también afectó a la “stablecoin” de Terra, LUNA, que cayó más del 100% al pasar de los 118 dólares a valer 0,09 dólares, golpe del cual aún no se puede recuperar.

Criptomoneda, ¿qué es y cómo funciona?

Ether y Bitcoin no se han podido bajar de la montaña rusa (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Una criptomoneda o criptodivisa es un medio digital de intercambio (no existe físicamente) que se basa en la criptografía para asegurar la integridad en las transacciones y mantiene un control en la creación de nuevas unidades.

Bitcoin nació en 2009 y desde entonces se han creado muchas criptodivisas. Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin, LUNA, son algunas de las más populares.

Las criptomonedas tienen diversas características que las hacen únicas, como el no estar reguladas ni controladas por ninguna institución, no requieren de intermediarios en las transacciones y se usan bloques contables para evitar que se creen nuevas criptomonedas de forma ilegal.

Sin embargo, al no tener reguladores como un banco central o entidades similares se les señala de no ser confiables, de ser volátiles, propiciar los fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otras más.

Para adquirirlas se puede hacer la compra o intercambio de la propia moneda en portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar una moneda determinada, mayor será su precio.

No obstante, quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

La fiebre del bitcoin

Nacido tras la crisis financiera de 2008, el bitcoin promovía un ideal libertario y ambicionaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales. Fue creada por alguien llamado Satoshi Nakamoto, pero hoy día su identidad permanece oculta.

Según un libro publicado por Satoshi Nakamoto, el objetivo de la criptomoneda era “efectuar pagos en línea directamente de un tercero a otro sin pasar por una institución financiera”.

Es así como el 3 de enero de 2009 crea el primer bloque de 50 bitcoins. Actualmente existen cerca de 20 millones de bitcoins en circulación y la masa monetaria no deja de aumentar con la continua emisión de nuevas unidades.

En 2013, el bitcoin, que no valía casi nada en sus inicios, superó los 1.000 dólares y empezó a captar la atención de las instituciones financieras. Meses más tarde, enfrentó su mayor crisis con el pirateo de la plataforma MtGox dirigida por Mark Karpelès, donde se intercambiaban hasta el 80% de las unidades en circulación. Los precios cayeron y la criptomoneda tardó tres años en recuperarse

En su máximo histórico, el costo del bitcoin ha sobrepasado los 68 mil dólares y sigue como la criptomoneda más popular de este mercado digital.

Pese al avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran escépticos sobre los posibles beneficios de este tipo de criptomonedas.

La mano de Elon Musk

El magnate sudafricano es uno de los defensores de la criptoeconomía (Foto:REUTERS/Aly Song)

La popularidad de las criptomonedas no se ha dado de forma orgánica, ha sido impulsada por varias personalidades destacando la del millonario Elon Musk.

Desde mediados del 2020, el dueño fundador de Tesla ha realizado comentarios positivos de las criptomonedas a través de su cuenta de Twitter, principalmente de bitcoin y dogecoin.

Elon Musk empezó lanzando tuits positivos e hilarantes sobre bitcoin y al poco tiepo informó que Tesla aceptaría esta criptomoneda para comprar sus automóviles eléctricos, lo cual duró solo un tiempo debido a las preocupaciones medioambientales del empresario sobre la minería del bitcoin.

Ese mismo año, en 2021, empresa de vehículos eléctricos invirtió mil 500 millones de dólares en bitcoin. Para principios de este año dijo a la Comisión de Valores de Estados Unidos que poseía casi 2 mil millones de dólares en bitcoin.

Los buenos comentarios de Elon Musk sobre dogecoin comenzaron mucho antes que con bitcoin, en 2019, cuando tuiteó que ésta podría convertirse en su criptomoneda favorita y calificándola de "genial".

Los tuits del fundador de SpaceX sobre dogecoin regresaron con más intensidad en 2021, casi al mismo tiempo en que hacía publicaciones sobre bitcoin, por ejemplo, tuiteó que se comería una "Cajita Feliz" de McDonalds en televisión si la cadena de servicio rápido aceptara dogecoin, que compraría algunas de estas criptomonedas para su hijo y que la llevaría a la luna, literalmente.

A principios de 2022, Elon Musk hizo lo mismo que con bitcoin y anunció que Tesla aceptaría dogecoin, pero con algunas restricciones.

Cada que Elon Musk hizo comentarios sobre las criptomonedas éstas aumentaron su valor, aunque no en todos los casos lograron mantenerse, sobre todo dogecoin.

La importancia de Elon Musk alrededor de estas criptomonedas es tal que ante cualquiera de sus movimientos, no necesariamente relacionado con las divisas digitales, lograron a impulsar su valor.

A finales de abril de 2022 y luego de varias semanas de negociación, Twitter aceptó la oferta del millonario para comprar la red social por 44 mil millones de dólares, lo cual provocó que bitcoin, dogecoin y otras criptomonedas como memecoin y luna, incrementaran su precio.

Incluso nació una criptomoneda, aún en estado beta, llamada "Elon buys twitter" (Elon compra Twitter), esto tras hacerse publica la intención de Elon Musk de adquirir la red social, la cual también aumentó su precio.

Monedas digitales en Latinoamérica

Criptomonedas en Argentina: pese a que en Argentina las divisas digitales no han sido legalizadas, su popularidad ha ido en aumento tras las décadas de inestabilidad financiera a la que los ciudadanos han tenido que enfrentarse, convirtiéndose en una de las naciones latinoamericanas con mayor presencia de criptomonedas. Sobre esta línea, el presidente Alberto Fernández ha sugerido su uso para combatir la inflación.

Además del bitcoin, otra de las criptomonedas más populares es la de LUNA, un token con el que se cotiza en el sistema de Terra y que puede ser comprada desde la plataforma Tienda Crypto. Dicha criptodivisa ha logrado tener un máximo histórico de hasta 119.18 dólares.

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago. Sin embargo, el país ocupa el puesto 14 de 27 naciones que poseen monedas digitales, superando a Venezuela y Colombia, con alrededor de 13 millones de usuarios en 2021, según un estudio de Finder.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interes en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco, incluso una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. En diciembre de 2021 se convirtió en el tercer país del mundo con mayor crecimiento de propietarios de bitcoins, sólo superado por Rusia y Noruega, según Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, le ha dado su voto de confianza y el pasado 9 de junio de 2021 se convirtió en el primer país en legalizar el bitcoin como moneda legal. Además, el presidente Nayib Bukele anunció su intención de crear la primera Bitcoin City en Conchagua y estaría financiada a través de bonos tokenizados con respaldo en bitcoin.

