Quiénes son los presidenciable que nombró AMLO de Morena y de la oposición en la mañanera de este viernes

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en Quintana Roo, en Isla Mujeres. Estamos terminando la reunión que hacemos todos los días sobre seguridad de 6:00 a 7:00 de la mañana y vamos a informar.

Este día va a dedicarse a otras actividades:

Vamos a tener una conversación telefónica con el presidente Biden.

Y vamos también después a iniciar nuestra gira mensual para la supervisión del Tren Maya, que va a consistir en visitar el tramo de Cancún a Tulum, luego de Cancún a Mérida, mañana de Mérida hasta Palenque.

Y el domingo 1º de mayo, Día del Trabajo, vamos a llevar a cabo una ceremonia, un acto, con los trabajadores que están construyendo la refinería de Dos Bocas. Ese es el programa de fin de semana.

Aquí en Quintana Roo siempre hemos contado con el apoyo del gobernador Carlos Joaquín González. Y siempre nos dos da mucho gusto estar en Quintana Roo, es como visitar nuestra casa. Aunque parezca disco rayado, no voy a dejar de agradecerle a la gente de Quintana Roo, sobre todo a los que son originarios de este estado, por su solidaridad con muchos paisanos de otras entidades, de otros estados, que han venido a Quintana Roo a buscarse la vida, a trabajar honradamente, sobre todo en los momentos más difíciles, porque ahora ya en todo el sureste hay más oportunidades de trabajo.

Hablaba yo de que vamos a llevar a cabo un acto en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Ahora en esa obra están trabajando 35 mil obreros el día de hoy. Pero esto desde luego que no sucedía antes, la gente tenía que emigrar y venían acá porque era el único sitio de todo el sureste en donde había trabajo. Y así como llegaron tabasqueños, llegaron chiapanecos, campechanos, yucatecos, incluso del sur de Quintana Roo y de otros estados: Veracruz, Guerrero, Oaxaca, la Ciudad de México.

Entonces, por eso nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a Quintana Roo, a Cancún en especial, porque era la ciudad que más se identificaba; después, la Riviera Maya, pero eso ya estaba más complicado, la gente lo que internalizó desde el principio fue Cancún.

Nos da muchísimo gusto, insisto, estar aquí. Y vamos a proceder a informar. Tiene la palabra el ciudadano gobernador; luego, vamos a tener un informe sobre la situación de seguridad en Quintana Roo, el general secretario Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, va a informar; y también del almirante José Rafael Ojeda Durán, que va a tratar el tema específico del sargazo, que es algo que debemos de seguir enfrentando, combatiendo para que estén limpias nuestras playas y siga siendo el paraíso que es el Caribe mexicano, Cancún, la Riviera Maya, toda esta región. Entonces, ese es el programa y al final vamos a contestar las preguntas de ustedes.

CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ, GOBERNADOR DE QUINTANA ROO: Buenos días. Con el gusto de saludarles.

Señor presidente, como siempre, nos da mucho gusto recibirle en Quintana Roo una vez más. Sea usted siempre bienvenido a esta maravillosa región del Caribe mexicano, aquí particularmente a esta zona de Isla Mujeres, santuario dedicado a Ixchel, diosa maya de la fertilidad.

Siempre su presencia es muy importante para nosotros y el trabajo que hemos venido llevando a cabo hombro con hombro, que es motivo de gratitud, de reconocimiento, sobre todo después de este tiempo de pandemia que azotó al mundo y particularmente a nuestro estado, derivado precisamente de la afectación que tuvo hacia el sector turístico, base del desarrollo económico del estado.

Quintana Roo es un estado, como bien sabe y como ustedes bien saben, que crece muy rápido, que tiene ciudades en crecimiento a doble digito desde hace varios años, Cancún, Playa del Carmen, ahora Tulum, que requiere de trabajo y de planeación, de disciplina en esa planeación.

Y de lograr también identidad, porque ese crecimiento se da derivado de lo que usted acaba de comentar aquí, que es la atracción que tiene hacia muchas personas que vienen de diferentes lugares del país y del mundo a vivir aquí buscando trabajo, buscando éxito y eso evidentemente genera una necesidad importante de servicios públicos, que su demanda va mucho más a prisa que lo que muchas veces podemos ofrecer en ellos y que mucho de eso también genera muchos de los problemas que le estado puede tener para su desarrollo y su crecimiento.

Principalmente nuestro sector turístico, el desarrollo económico que el estado ha tenido, ha venido con una recuperación muy importante después de esta pandemia. Como ustedes saben, en 2020 tuvimos una caída muy fuerte en cuanto al sector turístico y esto afectó de manera directa el crecimiento económico que Quintana Roo tenía; normalmente creciendo entre los primeros lugares del país en niveles de desarrollo económico, nos caímos totalmente, tuvimos cierres prácticamente de toda la industria turística, cancelaciones y a partir de ello tuvimos esta oportunidad de reiniciar acciones en bien de recuperar nuestro crecimiento económico.

Este año, el 2022, hemos venido en crecimiento principalmente y ahora al término de la Semana Santa y de la Semana de Pascua, que me permito darles algunos datos de turismo, que nos permiten ver cómo se ha dado el crecimiento y desarrollo durante este año, que mucho tiene que ver también con haber iniciado desde junio de 2020 la apertura o la reapertura de muchos de nuestros mercados y el haber tenido esta situación de convertirlo el turismo en esencial y que nos permitió mantener los mercados abiertos y los espacios para que estos mercados lleguen al caribe mexicano.

En Semana Santa cerramos con un millón 204 mil turistas. Nos habíamos propuesto un número alrededor de un millón 100 mil, cerramos con un millón 204 mil, una derrama económica de 995 millones de dólares, casi 20 mil millones de pesos de derrama económica.

Y también en datos turísticos en general, no solamente de la Semana Santa, sino de todo lo que va del año y en comparación con el 2019 en turistas por vía aérea hemos crecido 1.27 por ciento con respecto a 2019. Recibimos tres millones 498 mil turistas en el 2019, vamos ahora en tres millones 542 mil en este año, ya por arriba de lo que ocurrió en el 2019.

Principalmente el mercado que más ha crecido, el turismo internacional, que creció 1.95 por ciento, el mercado nacional se ha mantenido en prácticamente el mismo nivel que teníamos en 2019.

Estos datos nos permiten, por supuesto, esto adicional, perdón, a lo que se da también en materia de visitantes por crucero y quienes cruzan también la frontera de la zona sur hacia Chetumal, adicionalmente son esos números.

De acuerdo a Inegi, de nuevo estamos en crecimiento de desarrollo económico de doble digito, primer lugar en el país de nuevo.

En materia de empleo, donde perdimos casi 100 mil empleos, 98 mil empleos perdidos, hemos recuperado el 83 por ciento ya de esos empleos. Yo estimo que estaremos recuperando ya muchos de ellos.

Ha llegado más inversión, hoy hay más hoteles, más centros comerciales, más atractivos y parques temáticos y seguramente, también con la obra pública que el estado, los municipios, la federación, están llevado a cabo, tendremos un incremento en esos números.

Sin lugar a dudas, la obra pública como el Tren Maya, el Puente de la Bahía de Nichupté, el nuevo aeropuerto de Tulum, el Parque del Jaguar, las nuevas áreas naturales protegidas de Tulum serán palancas de desarrollo que vislumbran un porvenir promisorio y que seguramente serán muy importantes también para el estado.

En materia de educación hemos regresado ya al 100 por ciento de las escuelas en forma presencial. Tuvimos muchas dificultades en nuestras escuelas para poder recuperarlas; sin embargo, haciendo un trabajo adicional, en tiempo récord además, pudimos recuperarlas, hoy está en el 100 por ciento de ellas ya de vuelta, entre el 95 y 97 por ciento de asistencia escolar, cosa que nos da también mucho gusto.

En materia de salud tenemos ya todos nuestros centros de salud acreditados. Vienen nuevas obras que están entregándose en diversos lugares del estado, entre centros de salud, hospitales. Solamente tenemos pendiente la apertura del hospital oncológico ahí en la ciudad de Chetumal, en donde estamos trabajando ya también con Insabi en búsqueda de poder abrir ya este importante lugar, sobre todo para quienes lo necesitan.

En materia de COVID pues estamos hace ya varias semanas en color verde, hemos declarado también ya un semáforo en color verde permanente que no tendrá actualizaciones hasta que hubiera alguna diferencia.

Cero defunciones desde hace varias semanas, no tenemos ninguna defunción por temas de COVID.

Y tenemos ya el proceso de vacunación adicional que se lanzó en todo el país y que aquí ha venido bastante bien, 65.1 por ciento de las vacunas que teníamos como meta se han aplicado. Esperamos en estos días poder ampliar este porcentaje, este número y alcanzar el 70 por ciento en cuanto a personas vacunadas con tercera dosis.

Estamos abriendo también esta próxima semana la vacunación ya para jóvenes entre los 12 y 14 años y pendientes todavía con el tema de los niños entre cinco y 11 años.

En primeras dosis prácticamente estamos al 100 por ciento, en segundas dosis en 98 por ciento y en terceras dosis ya muy cerca de ese 70 por ciento que teníamos como meta y que hemos podido alcanzar.

Va a haber una presentación sobre sargazo que el señor almirante secretario nos ofrecerá, pero se ha venido trabajando con él. Como ustedes bien saben, el sargazo no se origina en el estado, viene desde las costas de África, de América del Sur, navega muy parecido como se trasladan los huracanes y entra a las Antillas menores y por supuesto a nuestras playas, afectando de manera directa la limpieza de las mismas, que son el mayor atractivo que tenemos. Y se ha venido trabajando con ello, seguramente en unos momentos más vamos a escuchar ese comentario.

Y seguimos avanzando en materia de desarrollo económico, de combate a la pobreza, donde en el 2020, derivado también de la disminución del ingreso, que fue el principal punto que nos afectó, caímos 17 puntos en materia de pobreza, que afortunadamente se ha recuperado prácticamente ya en su totalidad, lo que nos permite también ir avanzando en materia de desarrollo social.

Ese es un pequeño informe, señor presidente, de lo que hemos venido haciendo en estos últimos días en el estado.

Siguen las obras avanzando, muy importantes las obras también de tipo estatal que estamos llevando a cabo en diversos lugares del estado, que permiten mejores servicios y que seguramente dan apoyo también a lo que es la paz, la tranquilidad, el orden en la sociedad, en ese crecimiento que requiere de muchos más servicios públicos en bien de lograr un mejor desarrollo.

De nuevo, señor presidente, bienvenido. Nos da mucho gusto tenerle aquí.

Muchas gracias.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. Buenos días.

Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Quintana Roo. Adelante con la presentación.

Son once municipios aquí en el estado, los cuales en total tienen una población de 1.8 millones de habitantes, concentra en lo que son los municipios de Benito Juárez, en Solidaridad y en Othón P. Blanco el 79.6 por ciento de esta población, que es 1.4 millones de personas.

Aquí adicionalmente, como mencionaba el señor gobernador, pues es una cantidad importante de turismo que arriba al estado y que se convierte también en una parte importante que atender en el ámbito de la seguridad.

En cuanto a incidencia delictiva, aquí tenemos los delitos, en cuanto al delito de trata de personas, el estado tiene el tercer lugar a nivel nacional, esto es considerando estos delitos por cada 100 mil habitantes.

Tiene el quinto lugar en … ¿Pueden regresarle, por favor? regrésenle, por favor. En robo en transportes tiene el quinto lugar.

En extorsión el sexto lugar, en robo a casa habitación también el mismo sexto lugar, en secuestros el noveno lugar, el décimo en homicidios dolosos y en robo de vehículos el 18 y en total de los delitos de alto impacto también tiene el tercer lugar a nivel nacional. Vamos a ver cada uno de ellos.

En trata de personas tres delitos que se presentaron de esta naturaleza en marzo. En marzo es la información, la última información ya consolidada que tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ocupa el tercer lugar y se identifica una tendencia hacia a la alza, aquí podemos ver en la gráfica esa tendencia.

El robo en transporte, en marzo 21 de estos delitos, una tendencia hacia la baja y un quinto lugar a nivel nacional.

En extorsiones, cinco delitos presentados en marzo, su tendencia se identifica hacia la baja, aquí lo vemos en la gráfica y ocupa el sexto lugar a nivel nacional.

El robo a casa habitación con el mismo lugar a nivel nacional, sexto, 114 eventos de robo a casa habitación que se presentaron en marzo, su tendencia es también hacia la baja.

En secuestros, en marzo solamente se presentó un secuestro, su tendencia se identifica hacia la baja como se observa en la gráfica y tiene un noveno lugar a nivel nacional.

En homicidios dolosos, 47 homicidios en marzo, su tendencia también se identifica de igual manera hacia la baja con un décimo lugar a nivel nacional.

En robo de vehículos, 101 robos en marzo, su tendencia de igual forma hacia la baja con 18 lugar a nivel nacional.

El total de delitos de alto impacto ocupa el tercer lugar a nivel nacional con mil 701 eventos delictivos en el mes de marzo, su tendencia también la tenemos aquí identificada hacia la baja.

En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa, considerando toda la administración y hasta marzo que tenemos la información, el estado tiene el 17 lugar con mil 990 eventos, siendo la media de dos mil 906, está por abajo de la media nacional.

Y homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes tiene el décimo lugar, con 107 eventos, siendo la media 79, encima de la media está.

Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo pues son los municipios que tienen la mayor cantidad de población. Aquí los tenemos, Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, estos tres municipios tienen el 88 por ciento de estos homicidios que se presentan en el estado, tienen nueve mil 108, el total del estado son 10 mil 377.

En cuanto a homicidios dolosos vinculados a delincuencia organizada, aquí podemos… Adelante, por favor. Ahí nos faltó una lámina. Adelante. Atrás. ¿No?

Bien, les menciono que en estos homicidios en lo que va de enero y febrero se tuvieron una cantidad de 30 y 29 homicidios vinculados a delincuencia organizada, en marzo subió a 47 y en lo que va de abril tenemos registrados 27; es decir, la tendencia es hacia la baja también en estos delitos vinculados a delincuencia organizada.

En cuanto a seguridad pública tenemos los efectivos de 658 elementos en la policía estatal; de ellos, 626 operativos. En la policía municipal cuatro mil 339; de ellos, tres mil 526 operativos. Se tiene un total de cuatro mil 997 elementos y operativos son cuatro mil 162. Tienen, de conformidad a los promedios que maneja la ONU, en cuanto a habitantes y su relación con fuerzas de seguridad, tienen un déficit del 10 por ciento.

En cuanto a fuerzas federales de seguridad, aquí tenemos los efectivos, entre Ejército y Fuerza Aérea tenemos mil 707 eventos; de ellos, mil 536 operativos. De la Secretaría de Marina, mil 889 elementos, mil 511 operativos. De la Guardia Nacional, mil 780, mil 602 operativos. Para hacer un total de cinco mil 376 hombres y de ellos cuatro mil 649 operativos, que sumados a las fuerzas estatales y municipales de seguridad tenemos un total de ocho mil 811 elementos operativos aquí en el estado trabajando en el ámbito de la seguridad.

Estas son las coordinaciones regionales en donde trabajan todas estas fuerzas. Tenemos cuatro coordinaciones regionales en las cuales se divide el estado, tenemos la número 1, Benito Juárez; la 2, Cozumel; la 3, Solidaridad; la 4, Othón P. Blanco.

También, para atender esta gran cantidad de ciudadanos o de población que llega al estado para disfrutar de las partes turísticas, una de las estrategias que se establecieron aquí en el estado fue la creación del Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional. Inició actividades el 1º de diciembre, cubre los municipios de Islas Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y la Isla Holbox.

Este personal tiene, para hacer su tarea, una serie de herramientas, de vehículos y embarcaciones, tiene cuatrimotos, tiene motopatrullas, patrullas, lanchas Zodiak. Estas lanchas Zodiak, 10 lanchas que tiene, son importantes para hacer el cubrimiento en la playa sobre o generar la seguridad desde la playa o desde el mar hacia la playa, porque ha habido algunos eventos que se han identificado donde han llegado del mar hacia la playa a realizar alguna actividad delictiva y huyen a través de medios que utilizan.

Entonces, estas lanchas, se tiene la intención de estar cubriéndola, ya están realizando operaciones. Fueron capacitados el personal de la Guardia Nacional tanto para la actividad operativa como para la conducción de estas lanchas y que puedan acceder a la playa con rapidez y atender algún evento que se esté generando. También vehículos Cheyenne, para hacer el patrullamiento.

Las actividades, aquí tenemos marcadas, que son la seguridad en playas de la zona hotelera y turística, reconocimientos en vehículos, cuatrimotos y motopatrullas, reconocimientos marítimos en costas y playas.

En cuanto a apoyos, se han proporcionado primeros auxilios, se ha rescatado a personas en el mar, reconocimientos marítimos en la zona costera y acciones contra el narcomenudeo.

En cuanto a la presencia de la Guardia Nacional a través de la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, tenemos cuatro que fueron construidas ya en el 2020 y está ahí el personal ya operando, están en Othón P. Blanco, en Felipe Carrillo Puerto, en Benito Juárez y en Solidaridad.

Se les proporcionaron cinco instalaciones del Ejército Mexicano hacia la Guardia Nacional, fueron traspasadas para que pudieran hacer el despliegue y poder trabajar en las áreas, fueron en Chetumal, en Cancún, dos en Isla Mujeres y Cozumel.

Para este año se están construyendo tres instalaciones, dos en Benito Juárez y una en Solidaridad, para hacer un total al término del año de 12 instalaciones de compañías de Guardia Nacional a través del territorio de Quintana Roo, en donde se desplegará al personal ya de manera fija para atender la seguridad de los ciudadanos.

En cuanto a la estrategia de reforzamiento de las aduanas, el fortalecimiento de las aduanas de nuestro país, se tiene desde el 16 de julio del año pasado personal de la Guardia Nacional y del Ejército en la aduana de ‘Subteniente López’. Aquí tenemos 45 efectivos, que son desde el titular de la aduana, el subdirector de vigilancia y control, 13 oficiales de Comercio Exterior, personal de Guardia Nacional y Ejército capacitados para realizar estas funciones, dos verificadores, 24 elementos de seguridad y cuatro binomios canófilos.

En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, recibe el estado 250.2 millones de pesos y en el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales mil 388.2 millones de pesos.

En cuanto a los aseguramientos aquí en el estado en lo que va de la administración, los más relevantes aquí los podemos observar, o menciono los más relevantes que son: mil 363 kilogramos de marihuana, nueve mil 651 kilogramos de cocaína, mil 578 detenidos, un millón 619 mil 60 pesos moneda nacional, un millón 47 mil 914 dólares americanos, 695 vehículos asegurados, 10 aeronaves, 10 embarcaciones, 255 armas de fuego.

En cuanto a búsqueda y rescate, se han presentado 80 eventos donde han participado 68 elementos del Ejército, Fuerzas Aérea, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, siendo asistidas 66 personas.

Finalmente, en cuanto al Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional en la presente administración, se han beneficiado a nueve mil 748 personas, han participado nueve mil 134 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, 548 de la Secretaría de Marina y 592 de la Guardia, principalmente atendiendo incendios forestales, huracanes y lluvias severas.

Es todo, señor presidente.

Muchas gracias.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Vamos a informarles sobre lo que se está haciendo para combatir la situación del fenómeno del sargazo aquí en el estado de Quintana Roo.

Y quiero agradecer desde luego el liderazgo del señor gobernador y de las y los presidentes municipales, igualmente de los empresarios hoteleros y de la ciudadanía en general, que realmente desde que se inició esto en el 2019 a la fecha hemos avanzado muchísimo. Hay una excelente coordinación entre las entidades tanto del gobierno federal, estatal y municipal y los logros han sido muy relevantes.

Aquí podemos ver cuál es el estado de fuerza en el que estamos operando, tenemos… Aquí son 328 elementos de la Secretaría de Marina los que están aquí trabajando y 11 buques sargaceros, 23 buques de apoyo y cinco unidades aéreas, como lo pueden ver aquí. La RN-5 es la 5ª Región Naval aquí en Isla Mujeres, el sector de Cozumel y en Chetumal.

Estos son los buques sargaceros, cómo están distribuidos, las embarcaciones menores, las barredoras y tractores, personal de la Secretaría de Marina, un buque sargacero, un buque de apoyo, tenemos dos helicópteros y tres aeronaves de ala fija que están monitoreando constantemente el mar aquí para ver de dónde y hacia dónde vienen las manchas del sargazo.

Esta es la estadística de recolección en los diferentes municipios y el sargazo recolectado a partir del 15 de febrero de este año. Llevamos ahorita 97 toneladas, esto es en la mar y en los municipios, o sea, sobre la costa, esto es lo que llevemos hoy en día.

Lugares donde se destaca más, desde luego, donde se descarga todo lo que se va acumulando, son estos lugares donde se deposita lo que se va recolectando.

Aquí vamos a ver rápido cómo es, el día de ayer cómo estaba el sargazo en las diferentes playas. Aquí podemos ver en la playa norte de Isla Mujeres, pues hay cero sargazo, normalmente en Isla Mujeres casi no llega sargazo.

Esta es en el municipio de Benito Juárez, la Chac Mool, más o menos un cinco por ciento de sargazo se detectó el día de ayer.

Esto es en Puerto Morelos, en el municipio de Puerto Morelos, la Playa Pelicanos, un 20 por ciento.

En Cozumel, en la Playa San Martín, un 20 por ciento.

Solidaridad, en El Recodo, un 30 por ciento.

Tulum, aquí es donde hemos visto más arribazón de sargazo, en la Playa Maya, un 40 por ciento.

Othón P. Blanco, en El Majahual, un 15 por ciento.

Y esto es lo que más o menos esperamos nosotros o lo que se está monitoreando, presenta un pronóstico de afectación, una cantidad estimada de 32 mil toneladas lo que vamos a tratar de evitar que lleguen a las playas y, si llegan, recolectarlo. Eso debido a la densidad nubosa de un aproximadamente de un 50 por ciento, dicho valor pudiera estar subestimado, pero es más o menos lo que se está viendo.

Este sargazo llega al Caribe mexicano y continúa muchas veces su trayectoria hacia el golfo de México.

Y la situación actual sí podemos decir que es alarmante, se ubica en una categoría de 8, que corresponde a una denominación de excesivo el sargazo que pudiese llegar.

¿Qué es lo que estamos haciendo?

Se sostuvo una reunión en Puerto Morelos con la doctora Rosa Rodríguez, de la UNAM, a fin de explicarle a ella sus dudas sobre la inversión de infraestructura y el despliegue de la misma en el orden de operaciones en donde el sargazo. Se le explicó pues todo lo que tenemos, la infraestructura que tenemos y qué es lo que estamos haciendo.

En compañía de la coordinadora de Vinculación y Enlace de la oficina del gobernador, también asistió a la reunión con el presidente de la Confederación de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el embajador de Gran Bretaña en México. Se les presentó la estrategia de atención al sargazo en el estado de Quintana Roo y se realizaron recorridos de verificación en las playas.

Y, por último, también una visita de supervisión a los buques sargaceros.

¿Esto por qué es importante?

Y permítanme comentarlo, señor presidente. Este fenómeno afecta a muchos países, pero en el único país donde se unió la federación, el estado y el municipio es aquí en México; en los otros países pues les dejan a que sean los hoteleros que resuelvan el problema o a que sean ciertas entidades, pero no como aquí. O sea, esto es como un ejemplo de lo que se está haciendo cuando se unen las tres entidades: el federativo, el estatal y el municipal. Y creo que los resultados quisiéramos que fueran mayores, pero estamos de una u otra manera combatiendo el problema.

Y también una de las novedades, el buque sargacero ‘El Hystrix’, recolectó a la fecha c5.7 toneladas de sargazo en Puerto Morelos y se balizaron 30 puntos de anclaje donde se van a seguir poniendo las barreras de contención. Y estos buques sargaceros también se encuentran en las inmediaciones de Puerto Aventura para la recolección del sargazo.

Aquí podemos ver fotografías de cómo es que se recolecta sargazo, se meten en bolsas y después se llevan a los diferentes puertos para que de ahí se lleven a los lugares donde se deposita, su destino final, vamos a decirlo así.

La que sigue, por favor. Esto es las playas atendidas, los kilómetros de playas de interés. Aquí se puede ver cómo se recolecta sargazo con una de las sargaceras construidas por la Secretaría de Marina.

Aquí la barrera con tractores, tenemos cuatro; embarcaciones menores, 23; buques sargaceros, 11; una unidad de superficie, el otro es un buque sargacero.

Y estos son los metros de barrera que tenemos y donde están ahorita desplegados y se van a seguir desplegando más todavía.

Se hacen acciones de monitoreo.

Medidas utilizadas por los municipios, 618 personas mediante programas de empleo temporal, es lo que se está haciendo. Barredoras de las playas, barredoras de corrector de sargazo y bobcats y maquinaria, que también nos apoya en los municipios.

Y a la fecha es lo que se lleva de la recolección del sargazo.

Y estos son los resultados en general, lo que se ha recolectado por año. Como lo pueden ver, ha ido aumentando el número de arribazón de sargazo y es lo que estamos ahorita en el mar, 97 toneladas; y aquí sobre las playas, esa la cantidad y en total que llevamos el día de la fecha.

Y eso es lo que podemos decirles.

También se reúne el comité técnico, creo que va ser hoy o mañana, porque el comité técnico es el que decide qué. Y el comité técnico está integrado por personal de Marina, por personal del gobierno del estado, por personal de los municipios, hoteleros y alguna parte de la sociedad.

Y ellos definen el recurso que los municipios le entregan al gobierno del estado y además el recurso que pone el gobierno del estado y definen qué es lo que se va a comprar para efectos de seguir con respecto a la recolección de sargazo. En esta ocasión se van a comprar tractores y barreras recolectoras para las playas.

Y también se tiene pensando que a más tardar unos dos o tres meses más es probable que se inicie la construcción de más sargaceras para seguir apoyando con este problema, porque esta situación o este fenómeno del sargazo no termina este año, sino que no sabemos cuántos años más pueden seguir afectando las playas, pero vamos a ir incrementando el número de sargaceras y el número de dispositivos para apoyar en la recolección del sargazo.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Vamos a… Contigo empezamos ¿sí?, procurando que sean compañeras, compañeros de Quintana Roo y de los medios nacionales.

PREGUNTA: Muchas gracias, presidente. Buen día. Gobernador, secretarios.

Rosario Ruiz, del periódico La Jornada Maya.

Quisiera preguntarle sobre el caso del Tren Maya, presidente. Lo que es el tramo sur, el Tramo 5 Sur ha tenido mucha más presencia en medios; pero también hay un tramo norte del cual se ha hablado muy poco, entonces me gustaría si pudiera platicarnos un poco, el tramo que va entre Cancún y Playa del Carmen, ¿cuál es el avance?, ¿qué tanto se ha trabajado en él? Había mencionado que sería la Secretaría de la Defensa Nacional quien se haría cargo de este tramo.

También en el tramo sur está esta inconformidad que sigue de los ambientalistas. Había comentado usted que se les daría la atención de parte de tanto de Fonatur como de la Semarnat. No sé si ya se reunieron con ellos. ¿Qué nos podría decir al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, que continúan los trabajos del Tren Maya.

En total, como se sabe, son más de mil 500 kilómetros desde Palenque a Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum, Xpujil, bueno, antes Chetumal y de nuevo Escárcega.

No sé si ponen el plano. Esta es la ruta.

Entonces, estamos trabajando en todos los tramos, porque debemos de terminar en diciembre del año próximo esta importante obra.

Ya este tramo tiene prácticamente todo el terraplén, que es el tramo 1, de Palenque a Escárcega.

Aquí también ya se tiene mucho avance, Tramo 2, de Escárcega hasta Calkiní es el Tramo 2

Y, luego, el Tramo 3, de Calkiní a Izamal, también ya se tiene todo el terraplén y ya se están haciendo las obras de drenaje.

Y de Izamal a Cancún lo mismo, no hay ningún problema, es el Tramo 4.

Este tramo, lo comentaba yo hace unos días, de Cancún a Tulum, es el de menos distancia. Cada tramo está en promedio en 200 kilómetros, un poco más y este tramo son 100 kilómetros, de Tulum a Cancún. Y está dividido, en efecto, como tú lo mencionas: el tramo norte, que es de Playa del Carmen a Cancún; y el tramo sur, de Playa de Carmen a Tulum. Son dos empresas, o una empresa y la Secretaría de la Defensa. Aquí está Grupo México y esto va a corresponder a la Secretaría de la Defensa. Ya se tienen los trazos, ya se tienen los acuerdos con todos los propietarios en todo el tramo.

El Tramo 7, que es de Escárcega a Chetumal, a Bacalar, ya están trabajando ingenieros militares; y lo mismo de Bacalar a Tulum, ya se está iniciando, sólo que acaba de comenzar el trabajo, pero ya hay 10 campamentos ocupados trabajando.

Aquí hemos tenido más problemas, es: de los dos mil 500 kilómetros, estamos hablando en 100 y no con los propietarios porque… Quiero agradecer de nuevo el apoyo de los campesinos, de las comunidades de Quintana Roo y de todo el sureste, porque han tenido una actitud muy generosa, muy fraterna, nos han dado su confianza.

Hay ejidos aquí donde son de las zonas más delicadas, porque hay muchos cenotes y ríos submarinos y aquí los ejidatarios han ayudado para que se construya el tren sin afectar cenotes, en una actitud ejemplar, que no voy a dejar de reconocerles, porque les va a beneficiar el tren y además están a favor de la transformación del país.

Y nos tienen confianza, saben que nosotros pues no vamos a destruir la naturaleza ni vamos a afectar el medio ambiente; al contrario, lo que buscamos es fortalecer el medio ambiente, crear, áreas naturales, protegidas.

Estamos sembrando. Se sorprendieron algunos articulistas comunicadores, porque hablamos de que en todo lo que tiene que ver con los estados, los cinco estados del Tren Maya, se están plantando más de 400 millones de árboles y les pareció algo increíble.

Pues les puedo decir que estamos trabajando en estos cinco estados en cerca de 500 mil hectáreas y que en el país —nada más que les entra por un oído y les sale por el otro, no lo internalizan— se está aplicando el programa de reforestación más importante del mundo. En ningún país se están invirtiendo mil 300 millones de dólares, que es lo que se invierte en el programa Sembrando Vida.

Bueno, pues se están plantando muchos árboles, inclusive todo lo que son las vías del tren van a tener hileras de árboles. Esto va a corresponder a la Secretaría de la Defensa, todo, completo.

Pero aparte, lo mencionó el ciudadano gobernador, aquí todo lo que es Tulum, donde está el campo aéreo de la Secretaría de Marina, los otros terrenos y la zona de reserva cultural del sitio arqueológico de Tulum, todo se convierte en un parque, que es el Parque del Jaguar.

Por acá, que está Uxmal, otro parque de más de dos mil hectáreas.

En Calakmul, que está aquí, se amplía la zona de reserva en 10 mil hectáreas.

Entonces, ¿por qué aquí, específicamente aquí, tenemos tanta protesta? O sea, todo el derecho de vía lo tenemos, pero ¿por qué aquí?

Bueno, hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren Maya. No son los de Felipe Carrillo Puerto, no son, decía yo, los ejidatarios de esta zona, son intereses aquí, donde hay más dinero, para decirlo con claridad, aquí y lo que suena lógico suena metálico.

Sin embargo, pues vamos avanzando y vamos a continuar haciéndolo.

Se está abierto al diálogo. Le hemos comentado a los auténticos ambientalistas que hablen con la gente, porque se han hecho consultas y se le ha preguntado a la gente, a los campesinos y en la mayoría no hemos tenido oposición. Se han grabado de manera espontánea, no de estos mensajes que hacen los artistas, sino lo que expresan los campesinos, los sentimientos de la gente y no hay oposición.

Yo también ando buscando la explicación. Desde luego, es el dinero.

Aquí en Mérida nos pasa lo mismo, aquí no hay ningún problema. Tuvimos que tomar una decisión, porque se podía entrar hasta la ciudad de Mérida, porque así entraba el ferrocarril y es el derecho de vía que se tiene desde hace décadas. Les recomendé a los de Fonatur que mejor buscáramos rodear y no meternos, porque temía que iban a llover los amparos y que nos íbamos a quedar ahí entrampados y no íbamos avanzar.

Y, en efecto, aun cuando ya no va a entrar el tren al centro de la ciudad, donde incluso estaba la antigua estación, se tienen como 20 hectáreas, aun así nos ha costado conseguir los terrenos de la periferia, aquí, del lado de Teya y de la entrada a Mérida, llegando de Campeche, porque ya no son campesinos. Aquí sintieron que iba a pasar el tren y empezaron a acaparar la tierra, a especular. Ya son empresas inmobiliarias, hay incluso casos en donde no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo.

Yo di la instrucción de que donde hay estos abusos pues se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización a precio comercial, pero no más, porque son ventajosos, están acostumbrados a robar y piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared.

Pues no, aunque nos lleve tiempo, lo vamos a dejar hasta el final y vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible, tanto en el caso que hay amparos o que se vayan a amparos por expropiaciones con la justificación de la utilidad pública, porque es una obra importantísima, son 105 mil empleos, estamos hablando de una inversión de alrededor de 280 mil millones de pesos, nunca en la historia del sureste se había llevado a cabo una obra así.

Y es importantísima porque toda la gente que llega acá a Cancún, que ahora también va a poder llegar en avión al nuevo aeropuerto de Tulum, va a poder entrar, internarse y conocer tanto el lado del golfo como el Caribe, la selva. Una de las regiones culturales, artísticas, arqueológicas más importantes del mundo, es algo extraordinario, espléndido.

También deben de saber los ciudadanos, porque los ambientalistas, unos de verdad y otros impostores, pues saben de Mérida. Hasta Chetumal es eléctrico el tren, eléctrico. Imagínense cuánto se va a evitar de emisiones de gases contaminantes.

Y la gente está de acuerdo, pero aquí es donde vamos a seguir convenciendo, persuadiendo.

Hemos dicho y pues no se trata de confrontarnos con nadie, hay que convencer, hay que persuadir, pero no vieron estos ambientalistas lo de Calica, por ejemplo; no vieron lo de Xcaret ni muchas otras cosas, barbaridades que se han hecho, por corrupción, por influyentismo.

Entonces, vamos a continuar, esta es la información para la gente de Quintana Roo. Vengo a esto, a la supervisión y voy a estar cada mes porque tenemos que terminar en diciembre del año próximo.

Estos amparos no son de ejidatarios ni de pequeños propietarios, no hay poseedores de tierra que estén amparados, ya todos dieron su anuencia, son de organizaciones, algunas financiadas por empresarios, otras incluso financiadas por el gobierno de Estados Unidos.

Un poco lo que pasó con el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, que llovieron los amparos, no de los dueños de la tierra, de los habitantes de los pueblos, sino de las organizaciones, estas de Claudio X. González y de los que quisieran que nos fuera mal, del bloque conservador, reaccionario; pero nosotros, yo creo que ya es de dominio público, ya es sabido que somos perseverantes, no nos rendimos a la primera.

Además, ya los conocemos. Cuando iniciamos la construcción de los segundos pisos, que era yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo mismo: campaña de los medios, amparos. En ese entonces siempre recuerdo que el que interpuso el amparo era un abogado de primera, Burgoa, el finado Burgoa y salimos adelante.

Y los medios de información en contra; no todos, pero sí el siempre presente Reforma, desde entonces. Si se van a hemeroteca, ahí van a encontrar al Reforma en contra de los segundos pisos. Llegaron a decir que se iban a caer, toda una campaña de ese tipo. Como ahora con el aeropuerto, de que se había ladeado la torre del aeropuerto, todas esas cosas. Pero ya estamos acostumbrados.

Al final, en el caso de los segundos pisos, hasta terminaron copiándonos, todavía ahí nos deben el derecho de autor.

Pero así es esto.

El lunes vamos a ir a la empresa Alstom, porque los trenes se van a fabricar en México y se va a dar también trabajo, empleo en Ciudad Sahagún. Se hizo un contrato de cerca de 50 mil millones de pesos para la construcción de todos los trenes. Y viene un representante de la empresa, de Francia. Ya se asociaron con otra empresa, también constructora de trenes, que es Bombardier.

Y vamos a hacer una supervisión, porque tienen que estar los trenes también para diciembre, los primeros trenes, porque podemos tener toda la infraestructura, las vías. En el caso, por ejemplo, de Mérida a Tulum es una doble vía, además de eléctrica es doble la vía y por eso estamos por acá y vamos a seguir supervisando.

Es de mucho apoyo lo que están haciendo las empresas, están cumpliendo y la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares.

También aprovechar para decirle a la gente de Quintana Roo, a la gente de Cancún, que ya junto con el gobierno del estado están por iniciarse los trabajos del puente de Cancún y se va a pavimentar con concreto hidráulico toda la avenida Colosio, para que ya no haya tantos baches. Pero ese es otro asunto.

INTERLOCUTORA: El otro punto, el otro proyecto que corresponde a la Riviera Maya es el aeropuerto de Tulum. Nos habían comentado que estaban en espera de la llegada de algunos ingenieros militares. ¿Nos puede comentar algún avance al respecto?

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya están los ingenieros militares, se está trabajando ya en el proyecto ejecutivo.

Ahí ya se tiene el terreno. Los ejidatarios de Carrillo Puerto ayudaron mucho, porque tienen 100 mil hectáreas de tierras ejidales en Carrillo Puerto, entonces sus tierras ejidales llegan hasta muy cerca de la ciudad de Tulum y el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto internacional, que va a llevar el nombre de Felipe Carrillo Puerto, como el aeropuerto de la ciudad se le dedicó al general Felipe Ángeles, ese aeropuerto, aunque es de Tulum, está muy cerca de Tulum, va a estar a 15 kilómetros, 20 kilómetros de Tulum, pertenece al municipio de Carrillo Puerto.

Y ya se está trabajando en los estudios y los ingenieros que construyeron el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ son los que ya van a construir este aeropuerto, que también va a estar terminado para diciembre del año próximo.

PREGUNTA: Presidente, qué tal, buen día.

María Cristina, Marcrix Noticias.

Presidente, desde que usted anunció aquí un foro en la zona hotelera con Francisco Córdova ese proyecto, de verdad que a mí me agradó muchísimo lo del Tren Maya, de verdad que lo veo con mucha ilusión, con mucho gusto.

Pero cuando leo la noticia en La Jornada del militar encargado de la obra en la carretera y dice que hay un enjambre de cenotes en la carretera y que por eso no se tiene que hacer el Tren Maya allí y se toma la decisión de moverlo a unos kilómetros adelante, yo dije: Bueno puede ser ¿no? está, está bien.

Pero, presidente, yo como reportera —yo tengo 32 años, ni soy fifí, creo que soy más proletaria que fifí, no tengo nada— entiendo que hay intereses, como usted bien dice, en el tema del tren, yo lo entiendo perfectamente, pero me parece algo dolorosísimo lo que está pasando en Tulum en esa obra, donde hay una gran cantidad de amparos, una gran cantidad de amparos por las expropiaciones y por el tema ambiental.

Es un terreno muy frágil. He visto los cenotes que hay ahí y me preocupa que el enjambre de cenotes o de cuevas en esa zona del Tramo 5 Sur, que es hacia Tulum sea más grave, es una tierra o unas piedras muy, muy sensibles.

Hay una gran cantidad de ríos subterráneos. Usted sabe perfectamente que hoy en México tenemos un problema grave de sequía.

Y entonces a mí lo que duele y me preocupa, presidente, es que haya cerrazón tanto de su parte como de los ambientalistas y que no se pongan de acuerdo sobre una mejor posibilidad para que este tren se pueda hacer, pero sin mancillar, sin matar, sin violentar la zona que es tan rica en recursos naturales, presidente.

A mí me inquieta, porque me dolió ver tantos árboles… Usted dice: ‘Se van a resembrar no sé cuántos árboles’ y me parece bien, excelente, hasta pueden multiplicarse los árboles, presidente, eso es lo que necesita México y el mundo. Pero, presidente, 32 mil hectáreas de árboles se van a cortar, se van a talar y lo que me preocupa es la cantidad de ríos subterráneos y cenotes que hay en esa zona. Me preocupa que lo que declaro este militar de las causas por las cuales no podía pasar el Tren Maya por la carretera sea todavía más grave en esa parte del Tramo 5 Sur del Tren Maya.

Yo vi que fracasó, no hubo la reunión ese lunes con los actores, con los científicos, los ambientalistas. Entonces, ellos, algunos están diciendo: ‘Oigan, hasta estamos de acuerdo que regrese el Tren Maya a la carretera, o hagan otro tipo de proyectos, pero que ya no pasen por esa zona, que es tan frágil, presidente’.

Entonces, a mí me gustaría saber, porque hay muchos amparos. Yo lo veo un poco complicado, estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina, en diciembre terminar un proyecto tan ambicioso. Ojalá lo logre, pero ojalá lo logre en condición de donde usted pueda quedar, presidente, como un defensor del medio ambiente más grande la historia de México, no como un depredador más grande de este país en los últimos tiempos. Eso es lo que a mí me gustaría como paisano y porque lo conozco muchos años, presidente.

Y sí sería terrible que los tabasqueños quedáramos con ese sello tan tremendo, que puede ser un ejemplo mal, mal ejemplo para los hoteleros que están destruyendo, para los empresarios que están destruyendo con la complicidad de muchos gobiernos, buena zona de las zonas tan ricas en recursos naturales que tiene Quintana Roo.

Esa es una parte, presidente.

La otra es: aquí está Adán Augusto, mi paisano también. Ayer usted hizo un sondeo rápido, si eso es el destape de Adán Augusto, su secretario de Gobernación, a la Presidencia de la República para sucederlo después de 2024 o de qué se trata esa situación.

Y las últimas dos cosas, perdón, presidente, es —los tabasqueños tenemos la mala costumbre de hablar, ya cuando agarramos el micrófono no lo queremos soltar— es: ya en muchos países y en estados ya se está quitando el cubrebocas, que es una farsa, es una mentira. Usted no lo quiere usar, su gabinete tampoco lo quiere usar, yo tampoco lo quiero usar, muchos no lo queremos usar. Si ya es hora, pues, de que su gobierno tome la decisión de que ordene o que instruya a que en el país ya se suspenda, ya que se han bajado las tasas. Dice Gatell que ya prácticamente la pandemia está liquidada, que ya se tome la decisión de quitar el uso de cubrebocas y otro tipo de restricciones que nos afectan a todos.

Entonces, esa sería mi pregunta.

Y el caso de Debahni, ¿no? A todos nos está lastimando ese caso, presidente. Todos los que hemos sufrido en carne propia la pérdida de un familiar, el secuestro, el asesinato de un familiar, presidente, no somos ajenos a lo que hoy está pasando en este país con esta sangría tan terrible de desapariciones forzadas. Y vemos de pronto que el gobierno está como mero observador de ese caso en Nuevo León y que está sacando o viene a reforzar el tema de las desapariciones en este país.

Quintana Roo, según las estadísticas de alguna organización, diariamente desaparece una persona.

Entonces, no vemos una estrategia delineada desde el gobierno federal para atender ese tema de desapariciones.

A usted lo han abordado en estas últimas visitas que ha hecho a Quintana Roo, familiares de desaparecidos, porque no se sabe qué pasó con ellos, si los mataron, en dónde los tienen, en dónde están, si se fueron con la novia, con la amante, a dónde están, a dónde se encuentran todas esas personas y hoy en México es una situación bastante, bastante grave.

Son esos temas. Yo, presidente quiero que me los conteste.

Y si le da tiempo conteste qué va a pasar con la secretaria de Turismo. ¿Va a venir aquí o ya? para que no nos tenga engañados, como la novia la rancho ¿no?, de que sí me caso, me caso y se acaba y se acaba el amorío y ya no hay secretaria de Turismo en Quintana Roo, federal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, mira, yo creo que es legítima tu preocupación, porque te conozco, pero ten confianza, el tren no va a afectar cenotes, no va a afectar ríos submarinos, esa es una invención.

Para que te quede claro a ti y a muchos, tú acabas de mencionar que preocupa mucho la situación del enjambre de cenotes hacia Tulum, así lo planteaste ¿no?, mucho. Bueno, nos va a llevar tiempo, pero la labor de un dirigente es la enseñanza, es la orientación, la concientización, aunque nos estemos repitiendo.

Me gustaría que vuelvas a poner el video. No sé si los has visto, el de Jacinto Pat.

INTERLOCUTORA: He visto muchos videos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, a ver, ve este. Porque eso es lo que pido a los ambientalistas, verdaderos o farsantes, que hablen con la gente, que vayan a las comunidades.

Tú eres periodista, investigadora, siempre has estado como mirona profesional, no eres de escritorio, eres de territorio. Ve, para que a todos nos quede claro. ¿Por qué no pones el video?

Bueno, regreso, no se va a afectar ningún cenote, ningún río. Y quienes nacieron aquí saben muy bien que donde hay más presencia de cenotes, de ríos submarinos es la zona más cercana a la costa, entonces lo que hicimos es que el trazo por eso no se fue por la carretera.

Porque dicen: ‘A ver, vamos a la carretera’. Pues es que la carretera está más cerca de la costa y hay más vulnerabilidad y lo que se buscó es irnos a los espaldares, a las tierras de atrás, donde hay más firmeza en el suelo y hay menos cenotes o no hay, o menos ríos submarinos.

¿Quién explica esto?

Pues un campesino, una campesina, ya no recuerdo. Pero sí lo vemos, para que vean cómo no hay esta afectación.

Me mandaron a decir, porque nos queremos mucho, que ellos daban permiso por donde dijéramos, que me tenían confianza, pero que me proponían que se modificara el trazo para que no se pasara cerca de los cenotes, porque ellos viven de eso.

No, se los come uno a besos. Esos no tienen que ver nada con los fifís, con la gente ambiciosa, enferma por la ambición al dinero, esa es gente que es puro corazón.

Pero vamos a verlos, vamos a escucharlos.

(INICIA VIDEO)

CRISPINA DZUL PÉREZ, EJIDO JACINTO PAT: Los cenotes, pues le damos mucho aprecio, valor, porque son dados por la naturaleza, no son fabricados, entonces lo cuidamos.

CRESCENCIO NOH CEN, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDO JACINTO PAT, TULUM: Aquí nacimos, aquí andamos y somos parte de la naturaleza.

LENY MARÍA DE LOS ÁNGELES CHI DZUL, EJIDATARIA: La obra del Tren Maya se va a hacer alejados de los cenotes, van a estar en las áreas elevadas.

CRESCENCIO NOH CEN: No, no va a pasar acá, aquí de los cenotes donde está el famoso cenote Dos Ojos, parque Dos Ojos, va a pasar como a unos tres kilómetros más hacia atrás donde sin duda no, no nos va a afectar.

CRISPINA DZUL PÉREZ: Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren, no va a pasar encima de los cenotes para que los dañe.

TIBURCIO KUMUL, EJIDATARIO: Tenemos del ejido que son cenotes muy importantes, el primero es cenote Jaguar; el segundo, cenote Nicte-Ha; el tercero, que es Dos Ojos; cuarto, cenote Pit y otros dos que se llaman Los Monos y Misterio. Todo ese trazo quedó atrás de esos cenotes.

CRESCENCIO NOH CEN: Porque mientras avanzamos más hacia atrás, el grosor de la tierra se va haciendo más grande.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿No lo puedes parar? Repite eso.

(INICIA VIDEO)

CRESCENCIO NOH CEN: Porque mientras avanzamos más hacia atrás, el grosor de la tierra se va haciendo más grande.

LENY MARÍA DE LOS ÁNGELES CHI DZUL: Es el área más rocosa, el área más alta de nuestro ejido y que no está cerca de los cenotes.

TONY KINIL, EJIDO JACINTO PAT: Hemos notado que las dependencias hacen los estudios del suelo, hacen los estudios de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva, del medio ambiente y no hay tal ecocidio, como se dice.

CRISPINA DZUL PÉREZ: Hay muchos que sacaron esa versión también porque no les convenía, tanto inversionistas como gente que realmente estaba cuidando sus intereses.

CRESCENCIO NOH CEN: Políticos, gente de dinero, ambientalistas que los contratan algunos políticos y todo eso para dar un mal informe.

CRISPINA DZUL PÉREZ: Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar, tanto artistas, inversionistas, les gusta el chisme.

TIBURCIO KUMUL: Los artistas, es diferente el mundo de ellos, ellos critican sin saber que nosotros los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno.

TONY KINIL: Es solamente una publicidad engañosa y aprovechando que son gente de gran talla, que tienen muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen y la verdad aquí es otra.

CRESCENCIO NOH CEN: A la gente, al país y a todo el mundo que se entere de que aquí fue un acuerdo con todos los ejidatarios.

LENY MARÍA DE LOS ÁNGELES CHI DZUL: Tenemos aquí en el ejido gente con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, abogados y la gente del campo, que es la gente que se adentra más en él, llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría, sí, ser viable y que nos afectaba y que está a kilómetros, retirado de las áreas naturales, que son los cenotes.

TONY KINIL: Hemos caminado nosotros con los compañeros nueve kilómetros, desde Ciudad Chemullín hasta donde se pretende que va a llegar la estación del tren.

TIBURCIO KUMUL: Físicamente entramos con los topógrafos para abrir el trazo, para checar el trazo.

CRESCENCIO NOH CEN: Fueron como unos dos meses de diálogo, mesas de trabajo. No hubo nada de imposición, aquí la gente tomó el acuerdo y tomó esa decisión, los ejidatarios fueron los que decidieron para ese proyecto.

CRISPINA DZUL PÉREZ: No nos negamos a que haya un tren, porque se está beneficiando el pueblo.

TONY KINIL: A mí me da mucho gusto y satisfacción de saber que es una empresa netamente de los mexicanos, de nosotros, que los recursos que genere, que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación, es de nosotros.

CRISPINA DZUL PÉREZ: Somos los primeros que vamos a ver que pase el tren por acá y viajemos en ello.

¡Vamos, súbete al tren!

CRESCENCIO NOH CEN: ¡Súbete al tren!

LENY MARÍA DE LOS ÁNGELES CHI DZUL: ¡Súbete al tren!

TIBURCIO KUMUL: ¡Súbete al tren!

TONY KINIL: ¡Súbete al tren!

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues eso es por lo del tren.

Lo otro que planteaste es lo de Adán. Miren, el antiguo régimen fue creando todo un sistema, un andamiaje de simulación que no pudo ni siquiera la Revolución arrancar, porque todo eso se estableció durante 34 años de dominación de Porfirio Díaz.

Es un poco lo que nos está costando arrancar de raíz la política neoliberal, sobre todo, de corrupción y de privilegios porque, así como el porfiriato fueron 34 años, ahora en el neoliberalismo fueron 36 años y llegaron a influir hasta en el pensamiento.

Afortunadamente no nos equivocamos cuando planteamos que era necesaria una transformación, no un cambio de gobierno, sino algo más profundo: acabar con la corrupción, buscar la igualdad y fortalecer valores culturales, morales, espirituales y arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios.

Cuando Porfirio Díaz, se creó lo del ‘tapado’. Por eso estos antecedentes y muchas cosas. La simulación de que la Constitución y las leyes se respetaban en la forma, nunca dejaron de haber elecciones, pero se violaban las leyes, la Constitución en el fondo. Y claro que había elecciones, nada más que Porfirio Díaz, en el caso de las candidaturas federales, mandaba las listas con las palomas mensajeras y los que aparecían en las listas eran los que salían de candidatos.

Eso viene de tiempo atrás. Él sabía cómo iba a quedar la Cámara de Diputados, cómo iba a quedar la Cámara de Senadores, a diferencia de Madero, que era un auténtico demócrata, por eso es nuestro Apóstol de la Democracia, que se enteraba de los resultados por los medios, por la prensa.

Entonces, de ese tiempo viene el ‘tapado’. Su primer ‘tapado’, el primer ‘tapado’ de la historia de México fue su compadre Manuel González. Porque él llegó con la bandera de la no reelección y derrocó a Sebastián Lerdo de Tejada, incluso ya había enfrentado antes a Juárez, lo acusaba también de no querer dejar la Presidencia. Y luego muere el presidente Juárez, lo sustituye Lerdo y él se levanta en armas, primero con el Plan de la Noria, en contra de Juárez, luego el Plan de Tuxtepec en contra de Lerdo y triunfa con la bandera de la no reelección, fíjense.

Y claro, llega y eran periodos de cuatro años y no se podía a la primera reelegir, tenía que cambiar la Constitución y dejar pasar un tiempo, entonces necesitaba alguien cercano a él como palero, pelele y convoca, dice ¿no?, dice: ‘A ver ¿quiénes?’ y salen como 10 que querían sustituirlo, pero él se guarda, se guarda, se guarda hasta lo último a su compadre, a Manuel González.

Y en su momento viene el destape y empiezan los generales militares, que eran los jefes de las distintas zonas, era los hombres fuertes que tenía, a mandar telegramas ¿no?, ‘acá en Yucatán todos estamos a favor de Manuel González’ en Nuevo León todos con el manco —porque le faltaba un brazo— acá todos, vemos muy bien al héroe de la defensa del sitio de Puebla’ y así y ya todos los demás pues…

Así era el tapado.

Y luego el besa mano también lo creó él y el acarreo y la simulación, decir una cosa y hacer otra.

La Revolución no pudo con eso. Por eso don Daniel Cosío Villegas decía: ‘Ya no está don Porfirio, pero quedó doña Porfiria’, porque esas prácticas se siguieron llevando, aplicándose.

Entonces lo del ‘tapado’ viene de ahí.

Acuérdense cómo decía don Fidel Velázquez: ‘El que se mueve no sale en la foto’.

¿Y cómo era hasta hace poco?

De repente a don Fidel le hablaba el presidente y ahí iba don Fidel a la secretaría del que iba a ser, del candidato, que automáticamente se convertía en el presidente porque las elecciones eran un trámite.

Y llegaba allá don Fidel. ‘Todas las fuerzas vivas, el sector obrero está con usted’ y ahí venía la cargada, que eso es lo otro, la CNN, la CNOP, los empresarios y ya, vámonos. Así era.

Bueno, nosotros queremos una transformación, ya no queremos que haya ‘tapados’ ni ‘tapadas’, que todo el que quiera, como está establecido en la Constitución, todos los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser votados, entonces que el que quiera participar, pues que lo haga.

Mi consejo, no sólo para un partido, para todos, es de que ahora hay la posibilidad de saber quién es quién con la aplicación de encuestas y hay empresas serias.

Y la encuesta es un método confiable si se aplica bien, es un instrumento estadístico que no falla; claro, cuando es profesional, porque hay encuestas ‘cuchareadas’. Ya no quiero hablar de eso, pero…

Entonces, en su momento los partidos hacen la encuesta y dicen, a ver, le preguntan a la gente:

—¿Lo conoces? ¿La conoces?’

—Sí.

—¿Qué opinión tienes de ella o de él? Buena, mala, regular. ¿Es honesta, es honesto?

Que eso es bueno, interesantísimo, muy importante. Como decía un maestro allá en Chiapas, que le pregunté sobre un político y le digo: ‘Y este personaje —le dije al maestro— que quería yo saber ¿es honrado?, me contesta con la sabiduría que tiene nuestro pueblo, dice. ‘Honradón’.

Entonces, ahí en la encuesta se pregunta, dice: ‘¿Te gustaría que fuese candidato del partido tal? y la gente dice.

Y luego: ‘Si fuesen candidatos de este partido esta compañera, este compañero y del otro partido esta compañera, este compañero, ¿por quién votarías?’ Entonces, ahí se va viendo.

¿Qué es lo que yo planteo?

Que todo el que quiera, que participe en la encuesta.

¿Quién va a decidir?

Pues la gente, al que la gente quiera.

¿Y yo a quién voy a apoyar?

Al que salga mejor en la encuesta.

INTERVENCIÓN: ¿La encuesta informal de ayer para…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La encuesta formal.

INTERVENCIÓN: Pero la de ayer.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, ayer… Lo puedo hacer ahora con ustedes. A ver, les voy a preguntar: ¿Están de acuerdo en el trabajo que ha hecho el gobernador? ¿Sí o no?

INTERVENCIÓN: Interprete nuestro silencio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí está, la mayoría, ya. Esas son, pero estas son encuestas de otro tipo, estoy hablando a una encuesta que se aplica en su momento, incluso acordada.

Les voy a poner algunos ejemplos, porque esto es muy interesante. Cuando se creó un nuevo partido al que yo dirigí, que tengo ahorita licencia, pero yo contribuí junto con mujeres, hombres a crearlo, es el partido Morena, pusimos dos cosas en los estatutos.

Y en ese entonces, como pensaban que no significábamos mucho, como decía el presidente Calderón después del fraude, que yo me dediqué a recorrer los pueblos y gracias a eso me vinculé más a la gente y me protegí, porque iba yo a los pueblos y me reunía yo con cinco, con 10, con 15, con 20 gentes y le preguntaban a Calderón, una vez le preguntaron y dijo: ‘No, ahí anda, se reúne con tres, con cuatro, con cinco’.

Bueno, así no se dieron cuenta y en el estatuto de ese partido se estableció lo de las encuestas, porque si se hubiesen dado cuenta de lo que significaba en un momento dado no lo hubiesen aprobado.

¿Por qué?

Porque, si no está en el estatuto el método de la encuesta para la elección de candidato, no se podría hacer y entonces ¿qué queda?

Dicen: ‘No, democracia’. Imagínense a un partido opositor. Antes y no estoy hablando al tanteo, los que gobernaban, ellos ponían a los candidatos de la oposición, candidatos a modo.

Entonces, con la encuesta queda establecido de que se puede.

Y lo otro, que también fue un avance, es que en el estatuto quedó establecido lo de la insaculación, que se burlaban de que fuese por sorteo para los diputados plurinominales.

Porque, ¿cómo era antes?

Pues los achichincles de los líderes, hasta familiares eran los que entraban a los cargos y mucha gente, militantes, nunca podían llegar a un cargo de representación.

Me acuerdo que se burlaban, porque decían: ‘Es que se necesita conocimiento, se necesita gente preparada, que sepa de lo legislativo, que sea parlamentario’. No, lo que se necesita es honradez y tener vergüenza. Si hay legisladores que estudian hasta en el extranjero y tienen hasta nivel de doctorado y se han prestado para aprobar leyes en contra del pueblo, actúan como traidores a la patria; en cambio, hay campesinos, hay obreros, comerciantes que vienen del pueblo y no se venden y actúan con integridad.

Bueno, todo eso se logró en el estatuto y cuando en el 2012 venía la elección y teníamos que resolver quién iba a ser candidato a la Presidencia pues habían dos en ese entonces: el que habla y Marcelo. Y llegamos al acuerdo: Vámonos a la encuesta y le gané a Marcelo no por mucho, porque tenía bastante simpatía.

Pero lo importante, lo importante es de que, aunque lo estaban malaconsejando, porque siempre hay cantos de la sirena, porque buscan dividir, Marcelo se puso ceras, cera en los oídos y no escuchó el canto de las sirenas y actuó con rectitud y reconoció el resultado de la encuesta.

Entonces, ya hay esos antecedentes. Entonces, lo que quieran, a la encuesta. Desde luego, no tantos, porque técnicamente también no se puede hacer una encuesta de 20, pero si son cinco sí, se hace la encuesta y ahí se decide, se resuelve.

Y en el caso de Adán lo que hice ayer fue preguntarle a los legisladores, pero no sobre la Presidencia, les pregunté, porque sabía yo que esa iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario de Gobernación y entonces contestaron: ‘Sí’. Y, la verdad, que es un extraordinario secretario de Gobernación.

Lo otro no me corresponde a mí, ya lo otro va a ser un asunto del pueblo, no es conmigo, es con la gente. Yo lo que puedo decir es que Adán está ayudándome mucho como secretario de Gobernación.

Pero no sólo se trata, si se está pensando en eso, en Adán, no, podría decir que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, íntegra, honesta; y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard.

Donde no veo que haya materia es en el bloque conservador. Bueno, sí hay, está Loret de Mola, Chumel, Denise Dresser, Carmen Aristegui, la esposa del expresidente Calderón, Quadri. ¿Quién más? Diego podría, sí. Ayúdenme. Son… Ah, este Claudio X. González, Alejandro Moreno.

¿Cómo se llama el dirigente del PAN?

INTERVENCIÓN: Marko Cortés.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Marko Cortés.

Hay otro que también ya se destapó.

INTERVENCIÓN: ¿El gobernador de Yucatán, su amigo?

INTERVENCIÓN: ¿Mauricio Vila?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mauricio Vila, Zepeda, hay muchísimos.

Pero en el flanco progresista pues veo que hay también son muy buenos, ¿eh?, mucho muy buenos. Pero al final va a ser el pueblo el que va a decidir, no es el presidente ya, lo otro, el llamado ‘dedazo’, no, no, no, eso ya se acabó, es el pueblo. En la democracia el pueblo decide, el pueblo elige.

¿Por qué estoy yo de presidente?

Por el pueblo. ¿O fue un ‘dedazo’? ¿O me impusieron los que se sentían dueños del país? ¿O me impusieron los medios, hicieron una telenovela de mí?

INTERVENCIÓN: Hicieron una película, ¿no?, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hicieron una película, sí, pero en contra. Eso es.

Miren, lo del cubrebocas, decía Juárez: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’. Prohibido prohibir. Aquí no se impuso nada.

Aquí en Quintana Roo y en todo el país fue muy fuerte la pandemia, nada más que ya no la estamos afortunadamente padeciendo, ya se nos está olvidando, pero eso nos produjo mucho dolor, mucho sufrimiento, eso nos hizo pasar por momentos muy difíciles y ni en esos momentos se impuso nada, no hubo toque de queda.

Fue la gente la que se cuidó, porque tenemos un pueblo extraordinario, un pueblo nuevo, un pueblo muy inteligente, muy fraterno, muy solidario, sobre todo nuestras familias, no lo olvidemos. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social y nos ayudamos unos a otros. Eso, con todo respeto, no se da en otras partes.

Y por eso hemos aguantado, porque eso tiene que ver con nuestras culturas, con nuestro pasado, con nuestras grandes civilizaciones y eso es lo que nos permitido, aguantar, enfrentar todas las calamidades, pandemias, huracanes, temblores, incendios, hambrunas, autoritarismo, malos gobiernos, corrupción, todo y estamos de pie.

Aquí está el caso de Quintana Roo, lo que acaba de informar el gobernador, estaba devastado Quintana Roo.

¿Cómo estuvo ahora y cómo está en esta temporada de vacaciones?

Como si nada hubiese pasado.

¿Cuántos vuelos diarios llegan de extranjeros?

CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ: Quinientos cincuenta, seiscientos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Quinientos cincuenta, seiscientos

vuelos diarios. Claro, esto es un paraíso, tienen que venir aquí.

Vámonos con los nacionales, porque ya van dos estatales.

PREGUNTA: Presidente, sobre las elecciones aquí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, pues.

INTERLOCUTORA: Soy María José Cadena, del medio Encadena Infraganti.

Tengo dos, una es una aclaración justamente. Sé que Quintana Roo es parte de los seis estados, los cuales están en un proceso electoral. Respeto mucho la posición de usted, presidente, de mantenerse al margen justamente de este proceso para que todo se lleve como debe de ser, nada más una aclaración.

Hay una candidata de la coalición PAN-PRD que sigue diciendo una y otra vez que ella va a lograr esta habilitación del boulevard Colosio en la zona norte del estado, algo que ya estaba pactado.

Es para aclarar justamente, porque me parece que es jugar mucho con la información. Es nada más para aclarar que es una obra del gobierno federal, que ya se gestionó y que el dinero ya está destinado para ello, no es algo de una propuesta de una candidata o candidato de este proceso.

Y lo otro, son los recales de sargazo. Justamente sí tenemos casi 600 vuelos, 600 operaciones diarias en el aeropuerto internacional de Cancún. Hay mucha expectativa en torno a las vacaciones de verano, pero como nos compartía la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, el recale de sargazo es excesivo.

Los buques sargaceros, esta estrategia que inicia desde el año 2019 ha funcionado, sí se ha hecho una gran labor también, no ha sido suficiente con el recale de 32 mil toneladas. Creo que ahora la siguiente fase ahorita que nota que aquí en Quintana Roo estamos con todo con el tema del medio ambiente, no nada más el Tren Maya, sino de todo.

Al final este recale de sargazo, su disposición final, necesita también tener un tratamiento.

Si ya sabemos que van a llegar esas toneladas, ¿por qué no en esta siguiente fase buscar una manera que desde el gobierno federal se gestione el uso del sargazo para diferentes cosas, incluso para generar empleos?

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, nada más porque lo preguntas ¿no?, pero es una obra integral. Lo cierto es que son tres acciones: es el puente, es la pavimentación con concreto de la avenida Colosio y es la avenida Chac Mool, así es, El Trébol y el Chac Mool, o sea, son cuatro obras que las pactamos de manera conjunta. Y ya están los proyectos y ya están los procesos de licitación para las cuatro.

Ya hay dos que ya se recibieron las propuestas de las empresas que creo que la Colosio y El Trébol, falta el derecho de vía de Chac Mool y está por definirse lo del puente, pero ya está eso autorizado.

La inversión, ya, en efecto, nosotros tenemos el presupuesto, son alrededor de 10 mil millones de pesos. Desde la vez pasada comenté, porque originalmente el proyecto del puente se estaba contemplando de que se cobrara y decidimos que no, precisamente porque es mucho lo que le ha dado Cancún a México, la gente de Cancún, el turismo y se decidió que no sea de paga.

Incluso se decidió también de que tenga una vía para bicicletas. Porque va a ser una obra muy bella. Para que todo el pueblo pueda disfrutar de ese paisaje, va a ser para bicicleta.

De esos 10 mil millones, la proporción de participación en la inversión es de 70-30: 70 por ciento la federación, 30 por ciento el estado.

La aportación del estado tuvo que ver precisamente con unos terrenos del estado que pasan a la federación para formar parte del Parque Jaguar en Tulum. Son terrenos que colidan con el aeropuerto de la Secretaría de Marina.

Aquí aprovecho para agradecerle mucho al almirante, de que la pista del aeropuerto de Marina pasa a formar parte del Parque del Jaguar y se une, estamos buscando la forma de hacerlo de la mejor manera, con la zona arqueológica de Tulum. Entonces, así es como se logra este financiamiento.

Y es muy buena tú propuesta sobre cómo resolver el problema de los desechos del sargazo.

INTERLOCUTORA: Porque eso contamina el manto freático.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí. Entonces, tomamos en cuenta tu propuesta y vamos a tener una respuesta, si te parece. Yo creo que ya debe haber algo sobre esto, pero ofrecemos traer algo más preciso. Y| bueno, traerlo y que aquí se resuelva, porque el gobernador ha estado muy atento, pendiente y ellos saben más que nadie, sobre todo este fenómeno del sargazo y lo conoce muy bien.

Bueno, ya vamos a lo nacional.

INTERVENCIÓN: La reunión con Joe Biden, ¿qué temas va a abordar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a reunirnos, va a ser una llamada telefónica, no sé si con imagen, pero vamos a conversar a las 12:00 del día.

INTERVENCIÓN: ¿Va a ser telefónica?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, creo que va a ser telefónica o…Es llamada telefónica, básicamente.

INTERVENCIÓN: Van a llegar unas tropas militares aquí a Quintana Roo, de Estados Unidos, para el World… para este evento Tradewings 2022 ¿Se tiene permiso del Senado para esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información.

INTERVENCIÓN: Se sabe que van a llegar tropas militares.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: Sí se tiene permiso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí se tiene permiso. ¿Usted tiene la información almirante?

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: Sí, se tiene ya la autorización del Senado. Se va a llevar a cabo ahorita en los primeros días de mayo. Va a ser recurrente con Belice y otros países.

Pues es lo único que le podemos informar por ahorita.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) ni tampoco cómo va a estar.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: Al final del evento le podríamos mandar un comunicado.

PREGUNTA: ¿Por qué no ha habido estas reuniones previas?

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: Sí ha habido reuniones previas, es preparativo al evento. Al final se les va a dar un comunicado.

INTERLOCUTORA: ¿Puede decirnos por lo menos cuántos militares vendrán y de qué áreas?, porque, bueno, ahí tienen diferentes áreas.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: Es que intervienen varios países con varias unidades, varios elementos. Nosotros vamos a intervenir con elementos de infantería de Marina, barcos, aviones, helicópteros.

Es un ejercicio que me gustaría mejor que al final nosotros pudiésemos dar una información.

INTERLOCUTORA: Una última pregunta respecto a esto. ¿Vienen entonces, además de Estados Unidos, otros países?

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: Vienen otros países, sí.

INTERLOCUTORA: ¿Cuáles?

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: Les vamos a dar al final, si les parece, por favor. Espero que lo comprendan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero nada de propósitos de guerra ni nada de eso.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: No, no es nada eso.

INTERLOCUTORA: No, es más que nada por materia de seguridad.

Regresando un poquito al Tren Maya, concretamente usted habló de los hoteleros, ¿los empresarios hoteleros que estarían de alguna manera patrocinando estas manifestaciones en contra de la construcción del Tren Maya?

Y también tenemos otro problemita que no se ha hablado mucho, que es el Home Port. Al parecer, hay una pugna, incluso entre empresarios hoteleros, de quedarse con este Home Port, que estaría entre Xcaret y el Grupo Vidanta ¿Hay algo de eso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no tenemos… Mire, hay asuntos pendientes con Calica, pero ya se está llegando a un acuerdo, precisamente el secretario de Gobernación los ha estado atendiendo, que es un poco lo de los reclamos a los ambientalistas, que no vieron eso.

La señora Julia Carabias dio la autorización unos días antes de que terminara el gobierno de Zedillo y es permitir la extracción de grava, es un banco de grava para llevar ese material y utilizarlo en las carreteras de Estados Unidos. Pero estamos hablando de una de las zonas más bellas y además más vulnerables y se le permitió a la empresa comprar más de dos mil hectáreas, hablaba mi paisana creo que de 26 mil hectáreas o algo así, 35 mil.

Todo el tramo de Tulum a Cancún 300, 400 hectáreas, la brecha del tren, e incluye hasta un trazo que se hizo desde hace mucho tiempo, que además es admirable porque se previó —que para entonces no se planeaba nada y por eso la anarquía en el desarrollo urbano— pues se planeó un periférico en Playa del Carmen. Y ahora ese libramiento que es público, que es un derecho de vía es el que se va a utilizar para el tren.

Entonces, no hay ahí afectación, es ya un derecho de vía, está contemplado con ese propósito.

Pero a lo que voy es, para seguir informando, de que son 300, 400 hectáreas.

Y también ya he hablado y eso pues lo saben quienes nacieron en el campo, son de pueblo o tienen familias campesinas, hay distintas formas de ver la selva, hay acahual, hay monte alto y hay selva.

Entonces, cuando dicen: ‘Se está destruyendo la selva’, no saben exactamente lo que es una selva y a veces se confunde con acahual.

Pero vamos viendo lo de Calica, o sea, para que… Porque esto es nuevo, estoy seguro que hasta la gente de… Aquí estamos en Isla Mujeres y en Cancún y en Quintana Roo, pero esto no lo sabían, de que existía esto.

Estamos hablando de un banco de materiales y un puerto y sacaban el material de estos terrenos, ese material lo mandaban a Estados Unidos por barco. A ver si tenemos…

INTERLOCUTORA: Por 20 años tuvieron la concesión ¿no?, los de Calica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y la tienen todavía y cuando llegamos les dijimos que ya no y les ofrecimos como opción que esos terrenos se utilizaran para un parque turístico, cuidando el medio ambiente. Y ellos ya están por aceptar, esa es la buena noticia.

INTERLOCUTORA: Los de Calica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Eso que se ve ahí es el banco de material y este es el tren.

INTERLOCUTORA: Es el trazo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El trazo del tren, que va a atrás. Bueno, pues esto, que en total tiene la empresa, es una empresa muy poderosa en Estados Unidos, Vulcan, una empresa que se dedica a la construcción, tiene más de dos mil hectáreas y demandas en contra del Gobierno de México.

Entonces, en muy buenos términos, pero con toda la franqueza, le dije al representante de la empresa que mientras estuviésemos nosotros no iban ya a poder sacar material y que lo mejor era buscar un acuerdo. Y todo indica que ya aceptaron, de que de conformidad con la ley y de la densidad permitida puedan tener ellos cabañas.

INTERLOCUTORA: Aquí nace otro proyecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es un proyecto turístico importantísimo, porque tienen el puerto y es el puerto de mayor calado en lo que es el territorio para crucero.

Entonces, nosotros lo que queremos es un acuerdo: A ver, vamos a proteger ya el medio ambiente, no se puede seguir destruyendo, pero les damos los permisos, las facilidades para que utilicen el puerto para la llegada de cruceros. Es un cambio nada más de la actividad.

INTERLOCUTORA: ¿Sería un Home Port lo que harían?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues un parque recreativo, turístico y están ellos aceptando.

INTERLOCUTORA: ¿Ya se tiene una inversión más o menos que se haría para este parque? ¿Y cuánto estarían también, por otra parte, dejando de ganar ellos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esto sería una inversión importantísima, porque estamos hablando de dos mil hectáreas; claro, de acuerdo a la densidad, al medio ambiente, a las normas. Pero sería una buena inversión, por lo que tú estás planteando.

Lo demás es lo de Xcaret. También, nosotros no estamos en contra de eso, nada más lo pusimos de ejemplo, porque ¿cómo es que ahora todos contra el Tren Maya? ¿y lo demás?, ¿qué, no vieron?, ¿qué, no han visto lo de Valladolid?

No solo esto, bueno, ustedes conocen perfectamente que había ríos que se desviaron para hacer los ríos subterráneos de Xcaret. ¿O no lo saben?

Entonces, ni modo que vamos a clausurar Xcaret, no, nada más es decir: A ver, cuidado con las hipocresías, porque el conservadurismo tiene esa doctrina. Decía Monsi, una vez me dijo mi amigo el finado Carlos Monsiváis, me dijo: ‘Andrés Manuel, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía’.

Luego tenemos información no confirmada de que hasta en un hotel famosísimo… Yo supe de ese hotel porque fue parte del escándalo de lo del rey de España. No sé cómo se llama, ni lo voy a repetir. Que ahí estaban hospedando a ambientalistas de Greenpeace en contra del Tren Maya.

Aquí todo se sabe, todo nos llega, ya no hay espionaje, ya no hay Cisen, pero sí hay inteligencia, mucha inteligencia, porque la gente es la que nos informa y son millones de informantes: los que trabajan en los hoteles, chefs, meseros, transportistas, comerciantes, obreros, todos.

Pues es que este movimiento es de todos, todos ayudan; si no, ya nos hubiesen hecho minilla de peje los de la mafia del poder, pero no pueden porque este es un movimiento de mucha gente y todos nos ayudan.

Entonces, vamos a seguir adelante con lo del Tren Maya. Y a lo mejor y ojalá y se convenzan de que no es el propósito destruir nada, nada absolutamente, al contrario, es el beneficio de nuestro pueblo, eso es para eso estamos trabajando aquí en esta tierra que queremos mucho.

INTERLOCUTORA: Oiga, algo muy importante. Creo que es muy importante que inicie lo más pronto la ‘Luis Donaldo Colosio, porque incluso hay incrementado accidentes muy graves.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo pienso que para la próxima visita ya no voy a poder hablar de eso, no, por la veda; pero yo creo que van a estar resueltos los contratos, porque ya se licitó, ya la vez pasada que estuve, hace un mes, ya nos informaron del avance y estamos resolviendo.

Y aprovecho también, porque había unos dueños de unos terrenos….

CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ: Ya se resolvió.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Ya se resolvió? Bueno, que también estaban resistiendo, pero ya está.

Bueno, vámonos a las tortas de lechón, es el camaroncito ¿verdad?

CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ: Camarón alegre, creo que así se llama.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Camarón alegre, no.

CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ: Camarón feliz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Camarón feliz, camarón feliz.

INTERVENCIÓN: ¿Qué temas va a tratar con el presidente Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Les vamos a informar después de la llamada.

INTERVENCIÓN: ¿Va a subir video?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es muy probable que les informemos. No, no es muy probable; vamos a informar.

INTERVENCIÓN: ¿El lunes va a Ciudad Sahagún?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y el lunes vamos a Ciudad Sahagún, vamos a la planta.

INTERVENCIÓN: Después de la mañanera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Después de la mañanera.

INTERVENCIÓN: ¿Es privado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es cerrado, porque también hay elecciones en Hidalgo.

Nos estamos viendo. Que la pasen bien.

+++++

Seguir leyendo