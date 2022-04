Victoria parcial para Dep. Morón sobre San Telmo en el estadio Nuevo Francisco Urbano

El equipo local convirtió dos veces a través de Gastón González y Alan Schönfeld y se impone al conjunto visitante por 2 a 0.

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Dep. Morón no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Chaco For Ever. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate.

San Telmo llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Temperley. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 3 empates.

El anfitrión está en el vigésimo sexto puesto con 12 puntos (2 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en vigésimo séptimo lugar en el campeonato (2 PG - 6 PE - 3 PP).

Nahuel Viñas fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación probable de Dep. Morón hoy

El equipo dirigido por Walter Coyette plantea su juego con una formación 4-5-1 con Bruno Galván en el arco; Damián Adín, Cristian Paz, Lucas Abascia y Leonel Bontempo en defensa; Gastón González, Santiago Úbeda, Alan Schönfeld, Rodrigo Sayavedra y Fernando Bersano en el medio; y Mateo Levato en la delantera.

Formación probable de San Telmo hoy

Por su parte, los conducidos por Axel Clazón se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Luis Ardente bajo los tres palos; Juan Pablo Tomicich, Nicolás Romat, Leandro Hertel, Sasha Marcich en defensa; Jonathan Cañete, Cristian Medina, Carlos Santiago Nagüel, Ramiro López y Gianluca Pugliese en la mitad de cancha; y Agustín Graneros en la delantera.

Fuente de Nota e imagen: DataFactory