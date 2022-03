Ranking de las series más famosas de HBO del lunes 21 de marzo en Argentina

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en la actualidad, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas consumen las producciones a una velocidad inimaginable.

HBO ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares entre el público argentino este lunes 21 de marzo:

1. La Edad Dorada

Marian Brook, una joven huérfana de un general del Sur se muda al hogar rígido de sus tías en Nueva York. Con una misteriosa amiga negra haciéndose pasar por su criada, descubrirá un nuevo mundo donde los vecinos se gastan el dinero a espuertas. No dejarse llevar por este estilo de vida y la vorágine del dinero será su desafío en un nuevo mundo que se prepara para la modernidad.

2. Ben 10: Alien Force

Benn Tennyson tiene ahora 15 años y busca en convertirse otra vez en un líder Omnitrix y luchar contra la Highbreed que están destruyendo la Tierra.

3. DMZ

En un futuro cercano, después de que una amarga guerra civil dejara a Manhattan como una zona desmilitarizada (DMZ), destruida y aislada del resto del mundo, la feroz médica Alma Ortega emprende un angustioso viaje para encontrar al hijo que perdió en la evacuación de Nueva York al inicio del conflicto. En su camino se interponen bandas, milicias, demagogos y señores de la guerra, incluido Parco Delgado, el popular y letal líder de una de las bandas más poderosas de la DMZ.

4. La amiga estupenda

Cuando una de sus amigas más importantes desaparece sin dejar rastro, Elena Greco, una anciana que vive en una vivienda llena de libros, decide escribir la historia de su amistad desde 1950. Esto pretende desvelar el misterio de Lila, su mejor amiga y mayor enemiga.

5. David Guetta feat. Zara Larsson: This One's for You (Vídeo musical)

Vídeo musical del tema de David Guetta y Zara Larsson "This One's for You".

6. #PobreNovio

Santiago se convierte en una sensación en internet cuando un video del momento en que su novia lo deja plantado en el altar se viraliza. Ahora, gracias a su repentina fama, será el codiciado premio de un concurso en el que se rifa un novio.

7. Roma

Cuatro siglos después de la fundación de la República (509 a.C.), Roma es la ciudad más poderosa del mundo, una metrópoli cosmopolita de un millón de personas, el epicentro de un imperio en expansión. La República se basó en la separación de poderes y creó los mecanismos necesarios para evitar que un solo hombre acumulara demasiado poder. Sin embargo, con el paso del tiempo, la corrupción, el lujo y los excesos fueron carcomiendo esos principios.

8. Minx

En la década de 1970 en Los Ángeles, Joyce, una joven y seria feminista une fuerzas con un editor de poca monta para crear la primera revista erótica para mujeres.

9. Mônica Toy

Monica Toy es una familia de personajes en la animación 2D, orientada hacia el público joven y adulto. Las características más llamativas de los personajes principales de "Mónica y sus Amigos" están presentes en este nuevo lenguaje, con más libertad y humor.

10. Crónicas vampíricas

"Crónicas Vampíricas" cuenta la historia de dos hermanos vampiros obsesionados con la misma chica en un pequeño pueblo, donde seres sobrenaturales viven en secreto entre sus residentes.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, conviertiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

