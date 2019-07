La portada de The New York Times del día en que nació Daniel Hadad parece poco atractiva hoy: una sola foto, ocho columnas de texto abigarrado, doce títulos no muy visibles. A finales de 1961 los diarios podían llamar así la atención de su público: "La gente iba hacia los medios para informarse. Ahora nosotros debemos ir en busca de la audiencia", explicó la diferencia el fundador y CEO de Infobae. Por eso las dos primeras reglas de producción de este medio nativo digital son "1) Pensar en nuestra audiencia" y 2) No olvidar la regla número 1″, agregó.