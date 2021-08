Dónde estudiar desarrollo web: cuál es la mejor según las empresas y estudiantes

La pandemia hizo explotar el mercado cursos y oferta académica para Desarrollo Web, pero no todo lo que brilla es oro. Por eso, en esta nota te contamos cuáles son las opciones y cuál es la más elegida por las empresas y la mejor calificada por los estudiantes este 2021.

Educación IT Educación IT cuenta con cursos cortos de manera online que pueden unirse en sincronía para tener un conocimiento amplio de Desarrollo Web. T iene un programa muy completo y muy buenas referencias de estudiantes egresados. Si bien los costos no son accesible s (ya que al unir todos los cursos supera los $100,000), es una de las opciones que mejor se adaptan para las empresas que contratan personal calificado. Tienen horarios específicos que no se adaptan del todo a los perfiles de los estudiantes, aunque la mayoría de sus matriculados son alumnos que tienen dedicación total al curso.

Coder House logró consolidarse en el mercado como una de las empresas de educación online más innovadoras en 2020, adaptándose a la pandemia muy rápido. Los programas de sus carreras de desarrollo web son relativamente completos ya que para completar el curso es necesario realizar varios cursos como Front end y Back end, en segmentos que van de 10 a 19 semanas. Si bien tienen un programa de becas con requisitos que son orientados a la venta más que a desafíos reales, la carrera puede ascender a los $250,000 (según precios publicados en su página web). En Argentina tienen un gran número de graduados y hace poco tiempo lograron recaudar 13,5 millones de dólares en inversión.

Digital House, la pionera. Uno de los pioneros en Coding School de la región, Digital House se caracteriza por ser la gran innovadora de la educación de programación y recientemente adquirió otro grande como Acamica que se fusionó con la plataforma Digital House. Sin dudas es una de las escuelas de Coding más importantes de la región y con docentes bien calificados, además del respaldo de empresas como Globant y Mercadolibre que forman parte de los inversores que inicialmente comenzaron este proyecto. El curso de Fullstack tiene una duración de 6 mesesy un valor cercano a los $ 220,000 aunque tienen promociones vigentes de hasta 50%.

Academia Numen, la más elegida y en plena expansión .

Academia Numen surgió apenas hace 1 año y ya superó los 2500 alumnos en todas sus carreras. El programa de Desarrollo Web es el más completo del mercado, con 8 meses de duración y con título oficial de diplomatura, motivo por el cual es una de las academias más reconocidas por las empresas a la hora de contratar.

Hace algunas semanas en su “Recruiting Day”, participaron más de 50 empresas como Adidas, Quilmes, Globant, Atento, Google, entre otras y priorizaron la recepción de CV’s de alumnos y graduados de la Academia. El programa es el atractivo principal para las empresas de nivel internacional, pero el haber logrado que sus alumnos reciban el título oficial de Diplomatura, les ofrece una garantía de aprendizaje adicional que no solo garantiza la contratación, también ofrecen mejores promedios de salarios que los graduados de cualquier otra institución. Academia Numen se extendió este año a Latinoamérica, abriendo oficinas en Santiago de Chile, Guayaquil (Ecuador) y Delaware (Estados Unidos).

Para 2021 están firmando acuerdos de contratación directa con empresas de tecnología, lo que permite que sus alumnos tengan un mejor norte laboral luego de graduarse. Algo para destacar, son sus bajos precios comparados con las demás instituciones, y ofrece además un programa más completo y robusto. Sin dudas, y con las referencias obtenidas, la mejor opción para las empresas y los estudiantes es Academia Numen, por su programa, calidad pedagógica, título oficial y los costos más competitivos.