Hamzah Sheeraz le manda contundente mensaje a Canelo Álvarez tras recibir su sugerencia: “Simplemente tengo que ignorarlo”

Hamzah Sheeraz podría enfrentarse a Canelo Álvarez en un futuro cercano (Action Images via Reuters | X@Canelo)

La respuesta de Hamzah Sheeraz a Canelo Álvarez ha llamado la atención en el ambiente boxístico, luego de que el mexicano sugiriera públicamente que, antes de pensar en un combate entre ambos, el británico debería enfrentar a Osleys Iglesias.

El nombre de Sheeraz ha estado presente como posible rival de Álvarez desde el año anterior, especialmente tras su contundente triunfo por nocaut sobre Edgar Berlanga. Este mismo Berlanga fue también oponente del boxeador tapatío, lo que generó comparaciones y aumentó el interés sobre un eventual cruce entre Hamzah y Saúl.

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Canelo Álvarez volverá a pelear el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Hay que recordar que el británico se consolidó en la élite del boxeo mundial en mayo de 2025, cuando se proclamó campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso supermediano. Sheeraz consiguió el título al noquear en solo dos asaltos a Alem Begic, un resultado que fortaleció su perfil como aspirante a desafíos de primer nivel.

Hamzah manda responde de manera contundente a Canelo Álvarez

El boxeador británico rechazó las condiciones que Canelo Álvarez plantea para un posible enfrentamiento entre ambos, luego de que el mexicano sugiriera que Sheeraz debe cumplir ciertos requisitos antes de pelear. En entrevista con talkSPORT Boxing, Sheeraz señaló que respeta la trayectoria del campeón mexicano, pero sostuvo que nadie puede imponerle rivales previos ni condicionarlo en su camino dentro del boxeo profesional.

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Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

Durante la misma charla, Sheeraz afirmó que no le afecta si la pelea con Canelo no se concreta, pues su enfoque está en avanzar en su carrera sin depender de ese combate. El británico también consideró que, si el encuentro llega a realizarse, sería una oportunidad favorable, pero en caso contrario, asegura que continuará con sus objetivos deportivos sin distracciones externas.

“Lo respeto, pero no hasta el punto de que me diga contra quién debo pelear antes de enfrentarme a él. Así que, que me diga eso, simplemente tengo que ignorarlo y concentrarme en lo mío. Si la pelea no se da, para ser sincero, no me importará”, expresó. “No me molestará en absoluto. Pero si sucede, será una ventaja para mí”

Canelo concentrado en Mbilli

Por ahora, la atención de Saúl Álvarez se centra en Christian Mbilli, su próximo adversario el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita. El combate pondrá en juego el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de las 168 libras, un cinturón que representa una nueva meta para el jalisciense tras los recientes cambios en su carrera.

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El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

El regreso de Saúl al ring se produce después de haber perdido el campeonato indiscutido de los supermedianos frente a Terence Crawford el año pasado. Esta derrota marcó un antes y un después para el mexicano, quien ha debido reconfigurar sus objetivos y planificar cuidadosamente sus próximos pasos en el boxeo internacional.

El reto en Arabia Saudita cobra especial interés, ya que representa la oportunidad para Álvarez de recuperar protagonismo en la división y de demostrar su vigencia tras el revés sufrido ante Crawford.

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